Воздушный истребитель танков: как Николай Поликарпов опередил время

Дмитрий Хазанов — о проектах авиаконструктора, которые положили начало новому типу боевых самолетов

Необходимость создания самолета, который смог бы вести эффективную борьбу с танками, возникла еще в годы Первой мировой войны. В 1918–1919 годах у летательных аппаратов стали бронировать жизненно важные узлы и элементы конструкции. Именно такие машины можно считать некими прообразами будущих штурмовиков. Но этого было недостаточно.

В 1936 году конструкторское бюро Николая Поликарпова в инициативном порядке приступило к работе над многоцелевым самолетом, ставшим родоначальником небольшого семейства противотанковых машин. Первый опытный образец — ВИТ-1 — был построен летом 1937 года, а 3 ноября, т.е. 85 лет назад, его поднял в небо летчик-испытатель Валерий Чкалов.

Для поддержки сухопутных войск

Николай Поликарпов задумал создать многоцелевой двухмоторный самолет, который в зависимости от вооружения и оборудования мог решать ту или иную задачу — штурмовика, ближнего бомбардировщика или многоместного пушечного истребителя. Аппарат получил обозначение ВИТ — воздушный истребитель танков, — так что приоритет, видимо, изначально был отдан все же штурмовику. В опытном конструкторском бюро (ОКБ) же его просто называли ВТ — воздушный танк.

Нашли друг друга В первых числах февраля 1936 года на одном из заседаний правительства у Поликарпова состоялась беседа с конструктором авиационного вооружения Борисом Шпитальным, который сообщил, что в руководимом им ОКБ создана мощная автоматическая пушка калибра 37 мм с большой начальной скоростью. Однако ее ввод в эксплуатацию задерживается из-за отсутствия подходящего самолета. В свою очередь Поликарпов поделился своей идеей построить самолет, предназначенный для борьбы с танковыми соединениями. Так два эксперта, что называется, "нашли друг друга". Показать ещё

ВИТ-1 являлся цельнометаллическим двухместным монопланом с однокилевым оперением и убирающимися в полете основными стойками шасси; имел два двигателя М-103 жидкостного охлаждения. В целом конструкция воздушного истребителя танков была вполне обычна для самолетов того времени. Изюминкой проекта можно считать компоновку водорадиаторов в специальных подвижных корзинках, снабженных туннелями для продува радиаторов, что, помимо прочего, обеспечивало самолету хорошую аэродинамику.

Первый полет машины, который провел Валерий Чкалов, прошел благополучно. По оценке летчика-испытателя Петра Стефановского, совершившего следующий ознакомительный полет, самолет оказался легок в управлении, обладал хорошей маневренностью и вполне приемлемо летал даже на одном работающем двигателе. Третьим на месте наблюдателя, вопреки правилам и инструкциям, в небо поднялся сам главный конструктор, пожелавший посмотреть на поведение своего детища. После этого последовал длительный перерыв в испытаниях и летных проверках, так как в то время аэродромы от снега не очищали и машину предстояло поставить на лыжи.

Забегая вперед, отмечу, что подобных задержек при работе над воздушным истребителем танков было немало. Самолет ВИТ-1 изначально считался опытным и предназначался для отработки конструкции и технологии производства. Самой важной частью его испытаний являлась доводка авиационных пушек, называемых ШФК-37 (затем переименовали в Ш-37).

Модернизированный вариант

Еще до первого поднятия в воздух летного образца самолета ВИТ-1 в ОКБ начали разрабатывать более совершенный ВИТ-2, главным внешним отличием которого было двухкилевое разнесенное вертикальное оперение. Всего же было проработано семь вариантов этой машины. По результатам заводских испытаний в конструкцию внесли ряд изменений, которые наделили машину способностью выдерживать почти 12-кратные перегрузки. Это позволяло летчикам выполнять на ВИТ-2 все фигуры высшего пилотажа, а также сбрасывать бомбы в отвесном пикировании. При этом экипаж самолета увеличился с двух до трех человек. Машину предполагали передать на государственные испытания именно в варианте пикирующего бомбардировщика. Тем временем изменилось и вооружение: теперь оно состояло из передней и задней подвижных пушек ШВАК-20. В фюзеляжном отсеке мог разместиться бомбовый груз весом 800 кг, а при использовании наружных держателей вес бомбовой нагрузки мог доходить до 1 500 кг.

Первый полет на ВИТ-2 11 мая 1938 года выполнил все тот же летчик-испытатель Валерий Чкалов. Во время заводских испытаний, проведенных уже летчиком Борисом Кудриным, максимальная скорость самолета составила 483 км/ч, для набора высоты в 5 тыс. м потребовалось 7,2 минуты. Было принято решение установить на самолет новые моторы М-105 и в таком виде передать на государственные испытания, которые начались в сентябре 1938 года. Однако в одном из полетов на "сверхмаксимальной" скорости около 650 км/ч при пикировании была выявлена сильная вибрация хвостовой части фюзеляжа, и самолет отправили на доработку.

Полон новинок Надо иметь в виду, что Николай Поликарпов использовал в своей машине множество новинок. Так, мотор М-105, созданный ОКБ Владимира Климова, являлся опытным, ранее не опробованным механизмом (часто в полетах происходили перегревы воды и масла). То же можно сказать и о 37-миллиметровых пушках Бориса Шпитального — при их отстреле в ноябре 1938 года на Ногинском полигоне были выявлены серьезные дефекты, которые потребовали значительных доработок автоматики. Показать ещё

После получения более мощных моторов М-105 летные данные самолета, естественно, улучшились: максимальная скорость возросла и на заводских испытаниях достигла 513 км/ч, высоту в 4 тыс. м самолет набирал за 5,6 мин. Одновременно с некоторым улучшением управления летчики все же отмечали, например, неустойчивость аппарата из-за чрезмерной задней центровки (что было характерно для многих творений Поликарпова).

Государственные же испытания было решено проводить в два этапа: с 13 сентября по 4 октября 1938 года и после доработки — с 9 по 26 февраля 1939 года. В испытательную бригаду НИИ ВВС вошли летчик Петр Стефановский, штурманы Петр Никитин и Петр Перевалов. Военные настаивали на использовании ВИТ-2 прежде всего в качестве пикировщика, поэтому появилось название СПБ — скоростной пикирующий бомбардировщик. Поликарпов отмечал, что при подобной смене назначения самолета неизбежно придется жертвовать летными характеристиками — пикирующий бомбардировщик должен отвечать более жестким нормам прочности.

Военные настаивали на бомбардировщике

Тем не менее начальник ВВС РККА командарм 2 ранга Александр Локтионов по завершении испытаний 9 марта 1939 года рекомендовал наркому Михаилу Кагановичу начать серийную постройку самолета СПБ (ВИТ-2). Предполагалось при этом несколько увеличить геометрические размеры аппарата и отказаться от сварки при сборке крыла. Войсковые испытания машины, как указывалось, необходимо было провести не позднее апреля следующего года.

Хоть ВИТ-2 имел преимущества в скорости перед всеми существовавшими самолетами своего класса, однако в то время задача борьбы с наступающими бронетанковыми соединениями в качестве основной для самолета-штурмовика общевойсковыми командирами не ставилась. Также в значительной мере оказали влияние на перепрофилирование ВИТ-2 на СПБ успехи немецких пикировщиков в период Гражданской войны в Испании.

Самолет сначала решили строить в Казани на новом заводе №124, но затем планы изменили в пользу завода №22 в Филях — там уже массово производили бомбардировщики СБ Николая Туполева. Поликарпов, видимо, ждал такого решения — долгое отсутствие перспектив серии заставило главного конструктора задуматься об увязке проекта с технологией конкретного предприятия, поскольку единых отраслевых стандартов тогда не имелось. Еще в конце 1938 года он просил начальника Первого главного управления Наркомата оборонной промышленности Сергея Ильюшина поскорее решить вопрос с выбором предприятия.

Находясь на заводе №156 (ОКБ Поликарпова переехало туда в январе 1938 года, ныне Московский машиностроительный завод "Опыт" — прим. авт.), не являющемся серийным заводом, не имеющем требуемого для современного самолетостроения, а также культуры плазово-шаблонного метода производства, мы лишены возможности, с одной стороны, проверить при постройке опытных самолетов соответствие разработанных нами конструкций требованиям современной технологии и, с другой стороны, затрудняемся в применении нормалей, выборе технологических способов изготовления отдельных агрегатов Николай Поликарпов из книги "Самолеты Н.Н. Поликарпова"

Мешок сложностей

До нападения гитлеровской Германии на СССР управление ВВС РККА и Наркомат обороны так и не сформулировали четких положений касательно боевых свойств штурмовых самолетов; не определили, какие именно аппараты смогут наиболее эффективно решать задачи непосредственной авиационной поддержки войск. Требования часто менялись, что, конечно, негативно сказывалось на судьбе в том числе и творения Николая Поликарпова. Не благоприятствовало успеху в работе над пикировщиком и не лучшее отношение к авиаконструктору со стороны Кагановича. Ко всему прочему, с началом же внедрения СПБ на заводе №22 в Филях Николай Поликарпов начал конкурировать за ресурсы с Александром Архангельским (сменил арестованного по ложному обвинению Андрея Туполева), который занимался модернизацией СБ.

Нельзя, на мой взгляд, конечно, исключать и вину самого главного конструктора Поликарпова: практически одновременно его ОКБ работало над множеством самых разных проектов, распыляя силы небольшого коллектива. Так, например, проводилась модернизация серийных истребителей И-15 и И-16; разрабатывались новые скоростные машины, такие как И-180.

Вклад в развитие авиации

Если полеты ВИТ-1 и ВИТ-2 проходили вполне успешно, то с СПБ случилось несколько летных происшествий. В ходе испытаний первых серийных машин погибли экипажи Героя Советского Союза Павла Головина (27 апреля 1940 года самолет сорвался в штопор и разбился) и Михаила Липкина (20 июля того же года аппарат разрушился при пикировании). Интерес к пикирующему бомбардировщику угасал, решение о развертывании серийного производства приостановили.

18 ноября межведомственная комиссия в составе Сергея Шишкина, Ивана Петрова и Александра Чесалова (на тот момент ведущие специалисты страны в области аэродинамики, прочности и авиационных конструкций), проведя сравнительную оценку перспективных самолетов-бомбардировщиков для массовой серии, рекомендовала остановиться на ПБ-100 (будущем Пе-2) Владимира Петлякова, а ББ-22 (Як-2) Александра Яковлева "оставить в небольшой серии как дешевый самолет из недефицитных материалов, годный для обучения и тренировки экипажей". При этом судьбу СПБ комиссия тогда даже не рассматривала, после чего решение о его выпуске окончательно отменили.

Тем не менее самолеты ВИТ и их модификация СПБ, первоначально задуманные как противотанковые штурмовики, стали в Советском Союзе родоначальниками нового типа боевых самолетов для других КБ — пикирующих бомбардировщиков, сыгравших в последующем большую роль в Великой Отечественной войне.

Лидеры среди бомбардировщиков и штурмовиков Как известно, основным самолетом среди пикирующих бомбардировщиков действительно стал Пе-2 — их выпуск разворачивался на двух крупных авиазаводах в Москве и в подмосковных Филях, эвакуированных вскоре после начала войны в Казань и Иркутск соответственно. Всего в 1940–1945 годах построили 11 430 самолетов Петлякова. Самым массовым и прославленным советским штурмовиком в годы Великой Отечественной войны стал Ил-2. Таких самолетов было построено свыше 36 тыс. экземпляров. Показать ещё

Петр Стефановский в своих воспоминаниях характеризовал Николая Поликарпова как "высококвалифицированного инженера, человека огромной научной эрудиции, всегда внимательного и вежливого".

Мне всегда казалось, что главнейшей особенностью конструкторской деятельности Николая Поликарпова было стремление к созданию того, чего не существовало в авиации ранее. Маневренный и скоростной истребитель. Крупнокалиберные пулеметы. Пушка, стреляющая сквозь вал редуктора мотора, а затем и через воздушный винт. Многоместный истребитель, впервые вооруженный небывалым количеством пушек большого калибра. Первый пикирующий бомбардировщик с подвижным и мощным пушечным вооружением… Везде Николай Николаевич прокладывал дорогу первым, получая порой весьма ощутимые удары судьбы. И пусть многие его конструкции постигла неудача — из-за ошибок в проектировании, неправильного подбора моторов или оружия, — в целом творческая деятельность Поликарпова принесла советской авиации огромную пользу Петр Стефановский из книги "Триста неизвестных"

Работой над ВИТами Николай Поликарпов действительно опередил время: никто до него не пробовал приспособить мощные пушки для борьбы с вражескими танками с малых высот. Пройдет несколько лет, и немцы, установив под крылом своего пикировщика Junkers Ju 87 две 37-миллиметровые зенитные пушки, превратят самолет в противотанковый. В СССР с той же целью Сергей Ильюшин заменит на штурмовике Ил-2 крыльевые пушки калибром 20 и 23 мм на 37-миллиметровые сначала конструкции Бориса Шпитального, затем — на более совершенные Александра Нудельмана. Но уже позже… позже Николая Поликарпова.