Франция ищет "белое золото": сможет ли ставка на литий помирить экономику и экологию

Дмитрий Горохов — о новых акцентах Макрона на пути к "зеленой" экономике

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В период между двумя нефтяными кризисами 1970-х годов Валери Жискар д’Эстен, управлявший в ту эпоху Францией, заметил: "У нас нет нефти, но есть идеи". Отвечая на вопросы телеканала France-2, президент Франции Эмманюэль Макрон весьма кстати вспомнил афоризм своего предшественника в Елисейском дворце, несколько его перефразировав: "У Франции нет нефти, но есть литий".

Тем самым глава республики поддержал — хотя и после некоторой паузы для раздумий — позицию своей бывшей соратницы и экс-министра экологического перехода Барбары Помпили. "Мы знаем о том, что у нас есть литий, — говорила на рубеже 2021–2022 годов еще в министерском ранге госпожа Помпили. — И не стоит ничего себе запрещать". Кроме того, слова Макрона, на мой взгляд, говорят о расстановке новых акцентов в экономической, экологической и, по большому счету, в международной политике.

Постановка на широкую ногу

Мягкий металл с серебристым оттенком, имеющий широкий спектр применения, по мнению специалистов, может сыграть ключевую роль в предстоящие годы. В мире добычу "белого золота", как называют lithium, входящий в первую группу второго периода в периодической системе химических элементов Дмитрия Менделеева, активно ведут в особенно больших масштабах Китай, Австралия, Чили, Боливия и Аргентина. Возглавляя список критически важных металлов, он используется, в частности, при изготовлении аккумуляторов для электромобилей. Профессионалы добывающей промышленности все чаще именуют его "нефтью ХХI века", подчеркивая будущее влияние на баланс мировых сил.

Французские власти намерены теперь, в свою очередь, поставить эксплуатацию литиевых шахт в стране на широкую ногу, чтобы обеспечить высокие темпы производства. В запрограммированной "смене коней" на автомобильном рынке они видят ключ к экологическому переходу.

Выход для экономии? На пресс-конференции по итогам последнего саммита ЕС Эмманюэль Макрон объявил о намерении Франции выйти из Европейской энергетической хартии (1991). Этот договор, ратифицированный республикой в 1994 году, был заключен европейскими государствами, чтобы предоставить гарантии инвестиций странам Восточной Европы и республикам бывшего СССР. Отказа от этого соглашения требовали от французских властей три десятка неправительственных организаций. Представитель консультативного Высокого совета по вопросам климата Магали Регеза заявила, что выход Франции из соглашения был "единственным способом прекратить защиту новых инвестиций в проекты, связанные с ископаемым топливом", что, мол, тормозит экологический переход. Тем не менее перемирие властей с экологистами едва ли окажется долгим в свете ставки на расширенное применение лития. Показать ещё

Согласно планам, электромобили должны стать в обозримом будущем основным средством передвижения по автодорогам Франции. В соответствии с требованиями Европейского союза французскому автопрому придется полностью прекратить продажу машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2035 году.

Происходящие сегодня события в стране подтверждают реальность этого графика. В условиях пандемии коронавируса объем французского автомобильного рынка сократился в 2021 году на 22% по сравнению с данными 2019 года. Вместе с тем в прошлом году было зарегистрировано 316 тыс. новых электромобилей. Внушительно приросло и количество зарядных станций — на конец минувшего года их насчитывалось уже более 53 тыс.

Согласно прогнозам, потребление лития в мире может увеличиться к 2040 году в 42 раза по сравнению с тем, каким оно было в 2020 году. Состязание за контроль над будущими районами его добычи выдвигается на первый план, считает аналитик Le Monde Жан-Филипп Реми. Отныне это больше не тема дискуссий специалистов, а горячий геополитический вопрос, который интересует и волнует многие государства.

Глобальная гонка

Иллюстрацией гонки стало состоявшееся в сентябре в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН совещание, которое, правда, осталось почти не замеченным широкой публикой и СМИ. Его тема отражала столкновение, которое развертывается сейчас на глобальном уровне. Речь на встрече, по инициативе США, шла о создании в этом секторе "партнерства взаимной безопасности" вместе с западными союзниками, включая Австралию, Канаду и Японию. "Цепочки снабжения критическим сырьем жизненно важны для нашего общего будущего", — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Развернувшееся состязание подразумевает гигантские инвестиции. В Латинской Америке в "литиевый треугольник" вместе с Чили и Боливией входит Аргентина, рассматривающая сегодня десятки проектов. В другой части мира Индия планирует вложить в программы, связанные с литием, не менее $2,5 млрд.

Европа, которая долгое время довольствовалась ролью наблюдателя, теперь вступила в это глобальное соревнование. В частности, в заказанном французским правительством еще в начале текущего года докладе о снабжении промышленности первичным сырьем для экологического перехода выражена тревога по поводу "французской зависимости". Среди высказанных в документе предложений, например, значится создание в Гавре стратегических запасов редких металлов.

К настоящему времени во Франции идентифицировано не менее 40 перспективных месторождений лития. Его залежи находятся в Бретани и Оверни — расположены на западе и в центре республики, — а также в геотермальных водах на востоке страны. Как сообщила в среду австралийская компания Vulcan Energy, возглавляющая самый крупный проект добычи лития в Европе, она намерена расширить свою деятельность теперь и на французский регион Эльзас. В коммюнике компании уточняется, что это делается в связи со "значительным спросом" со стороны ее клиентов.

Французская компания Imerys, специализирующаяся на добыче и переработке промышленных минералов, планирует вложить миллиард евро в эксплуатацию месторождения в департаменте Алье в центре республики. Как заявила организация, ее шахта должна стать долговременным и конкурентоспособным поставщиком для французского автомобилестроения — ее мощность составит более 30 тыс. тонн лития в год.

Несогласия с позиции экологов

На этом фоне многих оппонентов смущает большой расход воды при осуществлении подобных проектов. Так, в Южной Америке возникали конфликты между местным населением и предприятиями по добыче лития, которые эксплуатируют водные ресурсы, предназначенные для сельского хозяйства.

Локальная оппозиция созданию литиевых шахт во Франции уже сейчас дает о себе знать. Добыча лития из-за большого расхода воды и выбросов сернистого газа вызывает все более громкую критику со стороны защитников окружающей среды. В коммуне Трегеннек, расположенной в бретонской земле Бигуден, быстро растет протестное движение. Страницы "Литий — спасибо, нет" (Lithium à Tréguennec? Non merci!) насчитывают уже тысячи активных подписчиков в разных соцсетях.

Осторожно относится к планам и влиятельная неправительственная организация "Друзья Земли" (Amis de Terre). "Необходим глубокий и серьезный анализ наших потребностей", — считает эксперт по вопросам добычи лития Юдит Пиньер. По ее мнению, если речь идет лишь об использовании лития в аккумуляторах для внедорожников, за это даже не стоит браться сейчас. Прежде она предлагает сконцентрироваться на программе экономии энергии, затем изучить проекты переработки и только после этого — вернуться к планам открытия литиевых шахт.

По мнению же французского исследователя Гийома Питрона, автора книги "Война за редкие металлы — скрытая сторона энергетического и цифрового перехода" (La Guerre des métaux rares — la face cachée de la transition énéegetique et numérique, 2018), сейчас пришла пора расстаться с сомнениями. Он считает, что электромобильная лихорадка должна побудить Францию сделать ставку на добычу лития.