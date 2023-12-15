Магия ритуалов: что способствует волшебству в Новый год

Ксения Куколева — о том, почему новогоднее торжество так богато на различные ритуалы и приметы, а также о том, какую роль они выполняют

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Чем ближе новогодняя ночь, тем больше можно найти рекомендаций, как правильно провожать уходящий год и встречать новый, какие блюда поставить на стол, как загадать желание, привлечь удачу, здоровье, семейное счастье. Стоит ли относиться к такого рода практикам серьезно или же они не имеют никакого смысла?

На самом деле в нашей жизни гораздо больше ритуалов, чем может показаться. Некоторые из них мы придумываем сами, другие являются частью культурной традиции. Даже чашка утреннего кофе может стать важным ритуалом, если она помогает настроиться на рабочий день. Ритуалы сопровождают всю нашу жизнь от рождения до смерти и возникают не случайно: с их помощью мы приспосабливаемся к меняющейся реальности, отпускаем прошлое, открываем для себя новое. Они действуют успокаивающе, поскольку помогают упорядочить хаос окружающего мира, дарят ощущение, что мы можем влиять на будущее, которое нередко тревожит и пугает.

Новый год так же, как и день рождения, символизирует прежде всего очередной рубеж, а значит, с помощью ритуалов мы помогаем себе его преодолеть. Обычно новогодние традиции направлены на то, чтобы отпустить уходящий год и подготовиться к новому.

Оценить пройденный путь

Когда что-либо подходит к концу — очередной год, рабочий проект, отношения или даже отпуск, — полезно дать себе время оглянуться назад, вспомнить основные события и собственные ощущения, отпустить несбывшееся и утраченное.

Так, например, традиция выбрасывать или даже сжигать старые вещи, возвращать долги в уходящем году призвана помочь нам символически попрощаться с прошлым. Даже обычная уборка помогает отделить важные вещи от ненужных, с чем-то навсегда расстаться, а что-то сохранить. Такие ритуалы помогают определить, что мы возьмем в будущее, а от чего откажемся.

Провести ревизию накопленного за год — как вещей, так и опыта — действительно полезно. Темп современной жизни настолько быстрый, что мы просто не успеваем отследить собственные чувства в моменте, извлечь уроки из произошедшего, похвалить себя за приобретенные навыки.

Многим знакомо ощущение: вы будто стремитесь к вершине, но с каждым шагом она лишь отдаляется, становится еще более высокой и недосягаемой. Такая гонка изматывает, не принося удовлетворения. Кажется, что все еще сделано недостаточно, однако, если остановиться и оглянуться назад, можно заметить, какой внушительный путь был пройден.

Именно поэтому так популярны различные варианты подведения итогов года, что тоже представляет особый новогодний ритуал. Можно просто составить список всего самого значимого, можно сделать его визуально наглядным, оформив с помощью коллажа. Другой вариант — составить фотоальбом из фотографий уходящего года. Вспоминая значимые моменты, обратите внимания на ощущения, которые они вызывают: чем вы гордитесь, чему хочется улыбнуться, о чем потосковать.

Вспомнить, что придавало сил

Уходящий год может вызывать разные чувства, и поэтому особенно важно вспомнить, что помогало справляться с трудностями. У каждого свои внутренние и внешние опоры, которые помогали "держаться на плаву", — вспомнить о них поможет следующая практика.

Возьмите лист бумаги, разрежьте его на восемь частей — каждая из них будет посвящена разным опорам, которые помогали вам справляться весь этот год. На одной стороне напишите вопрос, а на другой свой ответ:

Какие мои качества пригодились мне?

Какие мои знания были наиболее полезны?

Что помогало мне восстанавливать силы?

В каких местах я чувствовал(а) себя комфортно и безопасно?

Что вдохновляло меня в этом году?

Чему научил меня уходящий год?

Кого я благодарю за помощь?

Что еще я хочу добавить в список опор? (Сюда можно дописать что-то, что поддерживало вас, но не попало в перечень выше.)

А теперь возьмите пустую банку, аккуратно сложите получившиеся карточки и положите внутрь. Можно украсить ее лентами или наклейками, важно, чтобы она нравилась вам, вызывала приятные чувства. Теперь у вас есть своя баночка с ресурсами и опорами: в трудные моменты вы сможете открыть ее и выбрать что-то подходящее.

И помните: не стоит делать любую практику через силу, например только потому, что это кажется модным и друзья уже давно опубликовали свои результаты в социальных сетях. Напротив, для многих это очень интимный процесс, и вы имеете полное право делиться им, только если действительно этого хотите.

Фантазируем о будущем и строим планы

Отпустив старый год, можно перейти к фантазиям и планам, сконцентрировать внимание на будущем. Ритуалы, в числе которых — традиционное сжигание записки под бой курантов, выполняют именно эту функцию.

Существует много способов загадать желание, однако сперва нужно правильно его сформулировать. Лучше выделить на это чуть больше времени, чем пара минут перед полуночью, и пофантазировать, чего именно вам действительно хочется.

К фантазиям часто относятся несерьезно, считая их пустой тратой времени. Однако они пробуждают нашу детскую, творческую часть, напитывают нас жизненной силой. Предновогодняя атмосфера, падающий снег будто возвращают в детство — в то время, когда фантазии были естественной частью нашей жизни. Почему бы не воспользоваться этим и не попробовать немного помечтать?

Выберите подходящее время и место — по желанию можно зажечь свечи, включить музыку — и ответьте на вопросы: о чем я мечтаю; какой хочу видеть свою жизнь через год; что и кто будет меня окружать, чем я буду заниматься. Не ограничивайте себя, однако помните, что это должны быть реалистичные изменения, касающиеся именно вашей жизни, мечтайте не для близких, а для себя. Старайтесь как можно более детально представить желаемое будущее, избегайте абстрактных формулировок: например, вместо "быть богатым" представьте, как бы выглядела ваша жизнь, что обеспечивало бы желаемый доход. Будет здорово, если вам удастся записать или даже нарисовать ваши фантазии.

Обратите внимание: наверняка одни мечты вызвали прилив сил, получились более яркими, а другие — плохо детализированными, тусклыми. Во втором случае стоит прислушаться к себе: а действительно ли это ваше желание или, возможно, оно попало в ваш список просто потому, что так принято или этого хочет кто-то из окружающих?

Намечтавшись вдоволь, можно закрепить полученный результат и составить примерный план по осуществлению задуманного. Для этого выберите несколько желаний, которые вызвали наибольший эмоциональный отклик. Поразмышляйте, с чего вы могли бы начать их исполнение? Что для этого вы можете сделать уже сегодня? Чья помощь вам бы пригодилась? Несмотря на то что впереди еще целый год, сконцентрируйтесь скорее на первых шагах и месяцах, поскольку именно они зададут необходимый темп и настрой. Долгосрочные планы вряд ли удастся в точности исполнить, современный мир учит нас гибкости, умению быстро адаптироваться и находить новые решения.

Соблюдать новогодние ритуалы или нет — решать вам. Выбирайте то, что вам ближе, придумывайте собственные традиции: главное, чтобы они согревали вас, поднимали настроение и помогли проводить старый год и встретить новый.