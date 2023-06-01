В каждом из нас: как подружиться со своим внутренним ребенком

Ксения Куколева — о том, кто такой внутренний ребенок и как он влияет на нашу жизнь

© Алексей Дурасов/ ТАСС

1 июня празднуют Международный день защиты детей, что является отличным поводом вспомнить взрослым о своем внутреннем ребенке. Ведь только умея принимать и любить его, мы сможем дарить эту любовь и нашим детям.

Сюрпризы и хитрости внутреннего ребенка

В каждом из нас живет ребенок, которым мы когда-то были. Он отражает наши эмоции, желания. Он источник творческой энергии, а значит, и жизненной силы. Творчество принято связывать с определенными занятиями или профессиями, однако сама жизнь — это непредсказуемый творческий процесс.

Творчество — это энергия жизненной силы, которая течет словно река сквозь каждого из нас. Перекройте ее, и мы заболеем, станем заблокированными и будем испытывать стресс Натали Роджерс американский психотерапевт/из книги "Творческая связь. Исцеляющая сила искусств"

Совсем маленький ребенок с энтузиазмом лепит печенье не потому, что голоден или хочет помочь маме, — ему интересно само действо. Он с любопытством раскатывает шарик теста, рвет его на кусочки, удивляется его липкости или вязкости. Ребенок полон интереса к жизни и готов активно ее исследовать, проявляя творческую энергию.

Когда же мы вырастаем, внутренний ребенок обычно становится более сдержанным, а многие и вовсе забывают о его существовании. Тем не менее он по-прежнему находится на своем месте и проявляется, например, в той неподдельной радости, когда после долгой дороги мы улыбаемся при виде солнца, моря и вкусной еды.

Вспомните недавние ситуации, когда вы радовались или смеялись до слез, как вам было хорошо. А теперь обратите внимание на текущее состояние — наверняка оно изменилось прямо сейчас. Будто часть той радости ожила через воспоминания. Если это произошло — значит, хотя бы ненадолго вам удалось почувствовать своего внутреннего ребенка.

Ребенку внутри нас интересно все новое, он хочет исследовать окружающее его пространство. Однако во взрослом мире не всегда легко сохранить это отношение к жизни: ее вызовы непросто воспринимать как игру. Но тем, кому удалось сохранить контакт со своим внутренним ребенком, взрослые трудности могут поддаваться легче.

Только представьте, если к любой задаче — будь то рабочий проект или приготовление ужина — мы приступали бы с детским любопытством. На деле же чаще вместо энтузиазма мы чувствуем потерю интереса и усталость.

Есть, конечно, и другая сторона. Ребенок внутри нас может быть упрямым и своенравным — срывать планы, саботировать изменения. Например, мы откладываем визит к врачу или важный разговор, хотя понимаем, что это необходимо для нашего же блага. Пытаемся усадить себя за работу, но, отвлекаясь на пустяки, приступаем к ней лишь поздним вечером. Внутренний ребенок напоминает о себе и неожиданными эмоциональными реакциями, которые удивляют не только окружающих, но и нас самих. После мы чувствуем стыд и разводим руками: "Не понимаю, что на меня нашло! Вел себя как маленький". В каждой из этих ситуаций кроется несоответствие: разум подсказывает одно, а мы действуем иначе.

Важно быть услышанным

Когда же внутренний ребенок становится таким тихим и покорным, что человек и не знает о его существовании, живет своей "правильной" жизнью, то зачастую из нее тихо уходит радость. Потухший взгляд, усталость выдают обессиленного внутреннего ребенка, загнанного в угол и подчиненного правилам. В таких случаях некоторые говорят: "Вроде бы все хорошо, но внутри будто все время кто-то плачет".

Каким бы ни был внутренний ребенок, ему важно быть услышанным. Он говорит о потребностях и чувствах, которые мы игнорируем. Если связь с ним нарушена и нет возможности диалога, он действует исподтишка — саботажем или неудобными эмоциями привлекает наше внимание. Мы ругаем себя за лень, но вместо того, чтобы услышать внутренний голос, пытаемся его заглушить. А ведь услышать означает честно ответить на многие вопросы — в первую очередь, а не обманываю ли я себя?

В мире взрослых принято быть рациональными, выбирать то, что выгоднее и эффективнее. В этом нет ничего плохого. Но главное — не забывать сверяться с собой, со своим внутренним ребенком. Задавайте себе вопросы: действительно ли это мой выбор; хочу ли я быть с этим человеком или просто боюсь одиночества; я действительно голоден или просто пришло время обеда?

Как формируется отношение к себе

Появляясь на свет, ребенок еще ничего не знает ни о себе, ни о мире. Мама становится его главным проводником. Ее ласковые прикосновения учат его ощущать и любить свое тело. Улыбка означает, что ему рады и он ценен. Ребенок, как зеркало, улавливает материнские реакции и из них формирует отношение к самому себе. Веселье и любопытство в глазах матери, рассматривающей его каракули, позволит и ему испытать эти чувства. А стоит столкнуться с критикой и пренебрежением — именно так ребенок сам затем будет относиться к своему творчеству. Каким его видит мама, во многом определяет, каким он будет видеть себя в дальнейшем: ценным и заслуживающим любви или вечно виноватым, неуклюжим, недостаточно хорошим.

Так ребенок, которым мы были когда-то давно, продолжает жить внутри нас, храня те детские ощущения и представления о самом себе. Он запоминает, что делать в случае неудачи, как отчитать самого себя или, наоборот, приободрить.

Вспомните, какие слова вы говорите себе в случае провала, какими хвалите себя, уговариваете или подбадриваете? Скорее всего, эти фразы и интонации напоминают голоса значимых взрослых из детства.

Многие жалуются на неуверенность в себе. Когда мы на приеме вместе начинаем разбираться, в каких именно своих качествах человек не уверен, выясняется, что внутри есть устойчивый образ себя. "Я некрасивый(ая), у меня трудный характер, с моими данными ничего не добьешься". От подобных установок нелегко отказаться, поскольку такое отношение к себе мы усвоили в детстве. Ребенок не подвергает сомнению слова взрослого, он безоговорочно верит всему, что тот говорит. Вырастая, мы продолжаем видеть себя глазами родителей. И хорошо, если это был добрый и любящий взгляд.

Подбадриваем ли мы сегодня внутреннего ребенка или обесцениваем — так мы повторяем отношение к нам наших родителей.

А можно ли все исправить?

Ситуация может показаться безнадежной, ведь нельзя вернуться в прошлое или изменить родителей. Кроме того, и внутри них, скорее всего, тоже живут израненные дети.

Ребенок не может сам постоять за себя, он ищет защиты у взрослого. Взрослый же способен искать помощи не у родителей, а внутри себя. Не получится изменить прошлое или выбрать других родителей, но можно стать любящими отцом и матерью самим себе.

Как это сделать? Для начала полезно познакомиться со своим внутренним ребенком, узнать, что он хочет, чего ему не хватает. Сделать это помогут следующие шаги.

Сначала важно просто заметить своего внутреннего ребенка. Каким вы его видите? Сколько ему лет? Как он выглядит? Какой у него вид: обиженный, озорной, радостный или, может, какой-то еще? Чем вызваны его эмоции? Теперь узнаем его потребности. В чем он нуждается, чего хочет: не ходить на работу; съесть мороженое вместо обеда? Хочется ли ему услышать похвалу и одобрение? Или он мечтает, чтобы его просто обняли и взяли на ручки? Не выносите оценок его желаниям. Да, возможно, не каждое из них легко осуществить, но нередко само признание наличия потребности уже приносит облегчение. Так мы показываем ребенку внутри себя, что слышим его и воспринимаем всерьез. А теперь познакомьтесь со своим внутренним родителем: понаблюдайте, какими фразами он разговаривает с внутренним ребенком и как тот реагирует. Пофантазируйте, каким был бы идеальный родитель. Вспомните какого-нибудь взрослого из детства, который был к вам по-настоящему добр, относился с принятием и любовью. Возможно, это будет кто-то из родственников или знакомых, а может быть и собирательный образ, в котором проявятся в том числе черты и настоящих родителей.

Не огорчайтесь, если не удается быстро ответить на эти вопросы, понять своего внутреннего ребенка и стать самому себе заботливым родителем. Этот процесс может занять время. Если внутренний ребенок долгие годы привык оставаться незамеченным, ему не так просто проявить себя. Он может быть пугливым и подозрительным, если ему знакомо отвержение и непринятие.

Чем ближе и лучше мы познакомимся с внутреннем ребенком, тем легче нам будет его услышать. Хороший контакт с ним означает, что мы замечаем свои чувства, физические ощущения, позволяем себе отдых, когда устали. Мы, как внимательный родитель, можем подбодрить себя, порадовать чем-то приятным, когда это необходимо. У внутреннего ребенка, чьи потребности слышат, гораздо меньше поводов для саботажа — поэтому так важно наладить с ним диалог.

Добавьте в жизнь больше творчества и эксперимента: пройдите новым маршрутом до дома, приготовьте новое блюдо, поэкспериментируйте с внешним образом. Не оценивайте результат, но наблюдайте за ощущениями. Обращайте внимание на то, что приносит радость. Ищите ее в малом — например, сегодня ваш внутренний ребенок залюбовался цветущей сиренью или с удовольствием гладил кота. Чтобы испытать положительные эмоции, иногда достаточно просто посмотреть по сторонам.