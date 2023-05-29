"Капитуляция под давлением США": нейтралитет Швейцарии по Салтыкову-Щедрину

Константин Прибытков — о перспективах реэкспорта оружия и при чем здесь списание 25 танков Leopard-2

Танки Leopard-2 © REUTERS/ Denis Balibouse

В эпоху бурных перемен в мире и геополитических треволнений, связанных в том числе с событиями на Украине, власти Швейцарии, почти по описанной классиком русской литературы Михаилом Салтыковым-Щедриным житейской формуле, видимо, хотели бы и капитал приобрести, и нейтралитет соблюсти. Под "капиталом" следует понимать поддержание выгодных связей с главными торгово-экономическими партнерами — Евросоюзом и США. Увы, твердо вставшие в военно-политическом плане на сторону киевского режима ЕС и Соединенные Штаты с нескрываемым раздражением реагируют на попытки Берна обозначить приверженность хотя бы основным контурам нейтралитета, который запрещает поставлять вооружения той или иной стороне конфликта.

Швейцарии, несмотря на оказываемое на нее партнерами по западному лагерю давление, от нейтралитета публично отказываться явно очень не хочется, ведь он более двух веков защищал альпийскую республику от войн, способствуя притоку капиталов и обеспечив стране в ХХ и начале ХХI века роль важной международной площадки для переговоров и посредника в урегулировании конфликтов. Не случайно ведь именно в Женеве находятся один из центров ООН и ряд ее специализированных учреждений, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Международную организацию труда (МОТ).

Правда, свое главное грехопадение в том, что касается нейтралитета, — присоединившись к санкциям стран Запада против России, объявленных в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, — Швейцария уже совершила. Она поддержала все пакеты рестрикций ЕС. Заявления официального Берна о том, что нейтральный статус страны соблюдается, теперь не вызывают доверия в Москве. Швейцария же продолжает настаивать, что ее действия в украинском кризисе вполне нейтральному статусу соответствуют. Для обоснования этого тезиса Берну приходится регулярно демонстрировать, что его политика все-таки отличается от позиции остального коллективного Запада, накачивающего киевский режим оружием. В частности, в опубликованном 1 февраля докладе правительства о внешней политике было подчеркнуто: "Швейцария напомнила государствам, выступавшим за широкое исключение России из международных организаций, что участие России имеет также преимущества в определенных ситуациях". Там отмечалось также, что "Швейцария поддерживает с Россией точечный диалог, например, о мандате Швейцарии в Совете Безопасности ООН".

10 марта Федеральный совет напомнил, что запрет на реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия основан, с одной стороны, на федеральном законе о военных материалах, а с другой, на нейтралитете государства, ее традициях оказания гуманитарной помощи, приверженности Женевским конвенциям, а также ее международной практике посредничества в интересах мира.

Списать и продать

Попытка усидеть на двух стульях оборачивается для Берна внешнеполитическими конвульсиями и непоследовательностью. С одной стороны, швейцарское правительство проявило осмотрительность, отказавшись ранее дать добро Германии, Дании и Испании на реэкспорт оружия швейцарского производства Киеву, а с другой, буквально на днях, 24 мая, заявило о согласии на списание 25 танков Leopard-2 с целью их дальнейшей продажи в Германию. Эту позицию, говорится в правительственном сообщении, министр обороны, защиты населения и спорта Виола Амхерд "будет отстаивать" в ходе слушаний на предстоящей летней сессии парламента. Федеральный совет сообщил, что он поручит оборонному ведомству "оценить возможный запрос на экспорт при условии, что Федеральное собрание (парламент — прим. авт.) Швейцарии согласится с предложением комиссии Национального совета".

Хотя Берлин заверил Швейцарию, что эти танки не уйдут на Украину, у многих политиков и обозревателей в Швейцарии нет и тени сомнения в том, что речь идет о так называемых кольцевых поставках по принципу "я продаю тебе, а ты уже свое отправляешь Киеву". В частности, швейцарское правительство напомнило, что не далее как в феврале этого года два члена правительства Германии — министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и министр обороны Борис Писториус обратились к Виоле Амхерд "с просьбой перепродать неиспользуемые танки немецкой компании Rheinmetall, которая их произвела". "Они обязались не передавать их Украине, а оставить для Германии или других партнеров по НАТО или ЕС, желающих пополнить собственное вооружение", — пояснили в Берне.

На данный момент в вооруженных силах Швейцарии имеется 134 Leopard-2, прошедших модернизацию. На балансе также числится 96 таких машин, которые не были модернизированы, и их использование приостановлено.

Согласья нет

Думаю, если бы в правительстве и парламенте царило полное единодушие в отношении видения нейтрального курса страны, то вопрос о танках и реэкспорте оружия не вызывал бы столь острых дискуссий, как сейчас. Формирующие с конца 1950-х годов правительственную коалицию в Швейцарии четыре крупнейшие партии имеют суммарно подавляющее большинство мест в парламенте, и при согласовании ими общей позиции все решения предсказуемы. Однако в вопросе о нейтралитете мнения серьезно расходятся.

Самая крупная политическая сила в парламенте — правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП) — выступает за строгое следование нейтральному курсу, в том числе по украинскому кризису, и критикует участие страны в санкциях Запада против России. В правительстве она располагает лишь двумя министерскими портфелями из семи, поэтому добиться строгого следования принципам нейтралитета эта партия может разве что посредством проведения общенационального референдума. С ноября прошлого года ШНП и ее политические союзники ведут сбор подписей за проведение такого голосования. Его инициаторы предлагают дополнить Федеральную конституцию статьей 54а, отразив в ней запрет на "невоенные меры принуждения в отношении воюющих государств" — то есть Берн не сможет объявлять санкции, которые не одобрены Советом Безопасности ООН. Кроме того, Швейцарская Конфедерация в случае успешного для ШНП исхода референдума не сможет вступать в военные и оборонные союзы, за исключением сотрудничества с такими альянсами "в случае прямого военного нападения на Швейцарию". Таким образом, например, путь в НАТО будет закрыт при отсутствии подобных обстоятельств.

За 18 месяцев ШНП требуется собрать 100 тыс. подписей. "Все идет хорошо, дело со сбором подписей продвигается", — сказал мне Ги Меттан, известный швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы от Швейцарской народной партии. "Еще много времени впереди, и результат точно будет", — подчеркнул он, пояснив, что "в любом случае, уже сам факт сбора подписей следует расценивать как успех, как позитивный фактор". "Дело в том, что Федеральному совету приходится принимать в расчет это обстоятельство [в своих действиях] и не давать аргументов в пользу инициаторов референдума", — пояснил Меттан. Получается, что уже сам факт сбора подписей побуждает правительство проявлять осторожность, показывая, что от нейтралитета оно не отказалось.

Меттан считает, что, присоединившись к санкциям против России, Швейцария "отказалась от нейтралитета, который всячески берегла на протяжении 200 лет". "Произошла безоговорочная капитуляция Швейцарии под давлением США, и все это случилось из-за швейцарских банков и оказываемого на них давления, — заявил Меттан, выступая с лекцией 17 мая в Лозанне в литературном клубе "Живая книга". — Мы могли бы повести себя по-другому, но мы повели себя как другие". В 2014 году, когда страны Запада ввели первые санкции против России, Швейцария не последовала за ними, а заявила, что сделает все, чтобы "ее территорию не могли использовать для обхода санкций". "Хотя в определенном смысле Швейцария тогда равнялась на страны, которые ввели санкции, однако, по крайней мере, в политическом и дипломатическом плане она продемонстрировала независимость, хотя бы на бумаге", — констатировал политик. "Сейчас мы пришли к невероятной ситуации, когда Швейцария размышляет о конфискации [заблокированных в стране российских] активов, хотя частная собственность защищена швейцарской конституцией", — констатировал он. "Очень сожалею о том, что Швейцария пожертвовала своей традицией предоставления услуг по примирению государств в конфликтах", — подчеркнул Меттан. И добавил: "Швейцария отказалась от своей роли предоставления добрых посреднических услуг в урегулировании конфликтов, и ей на смену теперь пришли Турция, Китай, Израиль, Бразилия и другие страны". "Будучи оптимистом, я все же хотел бы напомнить, что нет ничего необратимого и все-таки швейцарский народ очень привязан к концепции нейтралитета", — заключил оратор.

Выборы на горизонте

В условиях подготовки к парламентским выборам, намеченным на осень, вопрос о нейтралитете приобретает особую важность во внутриполитических дискуссиях Швейцарии. Согласно опросам, большинство граждан выступает за сохранение нейтрального статуса, который выполняет роль одной из скреп общества. Например, исследование "Безопасность — 2023", проведенное специалистами Цюрихской федеральной политехнической школы, показало, что за сохранение нейтралитета выступили 91% респондентов. Поэтому ни одна партия, рассчитывающая на голоса избирателей, не может позволить себе шаги, которые можно было бы трактовать как готовность к смягчению политики нейтралитета.

В этой связи занятая правительством 24 мая позиция по списанию и продаже в Германию танков Leopard-2 ожидаемо вызвала жесткую реакцию ШНП. В заявлении, опубликованном на сайте партии, говорится, что "Федеральный совет ослабляет обороноспособность Швейцарии и попирает нейтралитет нашей страны". "Этот кольцевой обмен [танками] нарушает табу: Швейцария поставляет ультрасовременное тяжелое вооружение воюющей стороне, — отмечается в документе. — Таким образом, нейтралитет Швейцарии еще больше подрывается. Очевидно, что большинству в Федеральном совете больше не по силам проведение политики подлинного нейтралитета".

По данным информационного портала Swissinfo, в 2023 году официальное заявление по поводу решения о танках из членов правительства сделал только президент страны, представитель Социал-демократической партии Ален Берсе. На вопрос о том, означает ли продажа Leopard в Германию, что Федеральный совет идет на либерализацию своего курса в отношении нейтралитета, он ответил: "Нет". "В такие моменты, как этот, Федеральный совет должен придерживаться своей прежней линии. Как и раньше, мы должны сохранять спокойствие, и именно это мы и делаем", — сказал президент, дав тем самым понять, что вопрос о согласии на реэкспорт вооружений Киеву по-прежнему не обсуждается.

Вместе с тем Майя Риникер, депутат Национального совета от входящей в правительственную коалицию Свободной демократической партии. Либералы, констатировала связь между решением правительства по танкам и поддержкой Швейцарией Украины. Она приветствовала решение Федерального совета, заявив в телеинтервью, что "Украина может быть уверена в косвенной военной помощи". Очевидно, это заявление наглядно свидетельствует, что для швейцарских политиков федерального уровня вопрос о продаже танков Германии мыслится именно как военная помощь киевскому режиму, пусть и косвенная. Как отмечает в своем комментарии Swissinfo, принятое правительством решение по танкам "является важным сигналом европейским странам, которые в последние месяцы демонстрировали плохо скрываемое раздражение касательно политического курса Швейцарии, и если ценой 25 старых танков Швейцария смогла вернуть себе часть утраченной репутации, то это и в самом деле будет отличная сделка".

Лавировали, лавировали…

О том, что у Швейцарии, несмотря на ее нейтралитет, есть немало путей для поддержки военных устремлений Киева, на мой взгляд, свидетельствует статистика, опубликованная 21 мая в газете Sonntags Zeitung. В первом квартале 2023 года Швейцария экспортировала на Украину товаров двойного назначения (можно использовать и в военной, и в гражданской сфере) на 4,5 млн франков, что существенно больше объема поставок за четвертый квартал 2022 года — 2,7 млн франков. Указывается, что из них на 2 млн франков были отправлены станки и оборудование для лазерной резки, технологии шифрования и дизель-генераторы. Экспорт включал также оборудование для разминирования — на 600 тыс. франков. Одновременно произошло падение поставки товаров двойного назначения в Россию. В первом квартале 2023 года экспорт составил лишь 190 тыс. франков. "Причиной различия [в объемах экспорта] стало то, что поставки товаров двойного назначения в Россию попали под санкции, а в отношении Украины — нет", — пояснила газета Sonntags Zeitung, добавив, что такое различие "вызвало критику со стороны некоторых швейцарских политиков, которые утверждают, что в соответствии с нормами швейцарского нейтралитета все воюющие стороны должны рассматриваться на равных". В Россию из товаров двойного назначения в первом квартале были поставлены только запасные части для железнодорожного транспорта, говорится в сообщении.

Швейцарский ВПК ратует за гибкость в вопросах нейтралитета, когда речь идет об экспорте вооружений, — именно так следует расценивать недавнее заявление Бригитты Бек, генерального директора государственного оборонного холдинга RUAG MRO Holding. Как отмечает газета Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, Бек выразила мнение, что риски, связанные с товарами двойного назначения, будут существовать всегда, поскольку любая такая продукция может быть использована в военных целях. "Если, например, в конфликт напрямую вмешается НАТО и мы больше не сможем снабжать альянс из-за нашего нейтралитета военной продукцией, я буду этим весьма глубоко обеспокоена", — сказала она. Эти слова вызвали критику со стороны политиков правого спектра, которые расценили их как не соответствующие официальной политике правительства — в частности, неодобрение высказал министр экономики Ги Пармелен, представляющий в правительстве ШНП. Бек, в свою очередь, добавила, что в этом случае она выразила свое личное мнение.

На фоне внутриполитических дискуссий о нейтралитете в условиях приближающихся выборов Берн укрепляет связи с НАТО. Швейцария и Североатлантический альянс протестировали на днях акустические и сейсмические разведывательные средства по обнаружению беспилотных летательных аппаратов и замаскировавшихся снайперов в условиях городской среды. Как сообщило Федеральное управление оборонных закупок (Armasuisse), это исследование швейцарские специалисты и их коллеги из США, Германии, Франции, Венгрии и Чехии реализовали на базе Валенштадт, где военный городок "имитирует застроенную среду и поэтому идеально подходит для тестирования с целью выявления опасностей в городских районах". Armasuisse и структура НАТО, занимающаяся наукой и технологиями, "впервые провели с 13 по 20 мая совместный исследовательский эксперимент в Швейцарии", говорится в сообщении. В частности, речь шла об изучении "эффективности методов акустических и сейсмических измерений в целях локализации находящихся в засаде снайперов, взрывов и обнаружения дронов". Цель состояла в "тестировании различных технологий".

Специалисты Швейцарии и НАТО выявляли снайперов с помощью микрофонов, видеокамер и сейсмодатчиков, а в поиске беспилотников они также задействовали специальные высокочастотные устройства. Для каждого метода исследования применялись различные сценарии. Результаты эксперимента будут проанализированы в ближайшие недели. В пресс-релизе также указывается, что нейтральная Швейцария участвует "в некоторых исследовательских мероприятиях НАТО" в рамках "Партнерства ради мира", это позволяет ей "лучше оценивать технологические разработки для нужд армии и таким образом способствует безопасности Швейцарии".

Перед этим, еще 22 марта, власти Швейцарии выразили заинтересованность в развитии связей с НАТО. Глава оборонного ведомства Виола Амхерд заявила после консультаций в Брюсселе с генсекретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, что в Берне хотели бы увеличить масштабы участия своих вооруженных сил в учениях НАТО, развивать оперативную совместимость систем управления, усилить участие в натовских специализированных центрах, в частности в области киберобороны.