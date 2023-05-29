Российско-китайская торговля: $200 млрд — не предел

Андрей Кириллов — о том, почему лучшее время российско-китайских отношений еще впереди

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Первый визит премьер-министра правительства РФ Михаила Мишустина в Китай не ознаменовался провозглашением новых суперпроектов или подписанием иных "эпохальных" документов. В сухом итоге визита — пять соглашений, в том числе протоколы о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из РФ в КНР, и об аналогичных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и Министерством коммерции КНР об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами... Безусловно, документы нужные, но словно не "премьер-уровня".

Однако перед премьерами двух стран и не ставилась задача достижения прорывов в российско-китайских торгово-экономических связях. Визит Мишустина стал реализацией поручения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам их исторической встречи в Москве в конце марта текущего года. Главы государств тогда предложили премьерам познакомиться лично, и притом как можно скорее.

Как свидетель встречи глав правительств в пекинском Доме народных собраний констатирую — поручение выполнено.

Знакомство прошло на должном уровне, с соблюдением протокольных ритуалов и возложением венка к Памятнику народным героям. Кто-то может сказать, что это все китайские церемонии. А что же происходит "в поле" российско-китайского партнерства?

Цифры растут

Деловые отношения между двумя странами и без какого-то дополнительного импульса развиваются довольно хорошими темпами. Торговый оборот России и Китая, по данным Главного таможенного управления КНР, с января по апрель 2023 года увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до $73,148 млрд. Экспорт из Китая в РФ за этот период увеличился на 67,2% и составил $33,68 млрд, поставки же из России в КНР возросли на 24,8%, до $39,46 млрд.

Россия преимущественно снабжает Китай энергоресурсами. Так, на нефть, трубопроводный газ, СПГ, уголь и мазут из РФ в первом квартале текущего года в стоимостном выражении пришлось более 80% всего объема российских поставок. Также КНР импортирует из РФ металлы, древесину, сельскохозяйственную продукцию и морепродукты. А сам Китай поставляет в РФ легковые и грузовые автомобили, бытовую электронику, экскаваторы, микропроцессорные блоки, одежду, обувь и товары широкого потребления.

Отмечу, что это не тенденция последнего года — так, в 2021 году торговый оборот России и Китая вырос на 35,8%, достигнув $146,88 млрд. И это несмотря на все связанные с пандемией коронавируса производственные ограничения и логистические сложности, которых было немало.

Теперь же президент России и председатель КНР подняли планку, призвав нарастить объем двусторонней торговли товарами и услугами между странами до $200 млрд к 2024 году. Как заверил по итогам своих переговоров в Пекине Михаил Мишустин, этот рубеж будет достигнут в этом году.

Нефть и газ

Здесь приходится вывалить всю известную на данный момент цифирь по отраслям. Как и все последние годы, в приоритете российского экспорта в КНР — нефть и газ. Поставки российской нефти в Китай в январе — апреле увеличились на 26,5% в годовом исчислении, составив порядка 32,4 млн т. РФ продолжает лидировать по объему нефтяного экспорта в Китай среди всех стран-поставщиков. Правда, в стоимостном выражении импорт этого энергоносителя из России в КНР за тот же промежуток времени снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5%, до $17,44 млрд. Но это вряд ли можно считать обвалом.

Зато стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в январе — марте составила $1,76 млрд, увеличившись в 2,2 раза (правда, в сообщении Главного таможенного управления КНР физический объем импорта этого энергоносителя не приводится).

Среди государств, продающих трубопроводный газ Китаю, первое место по-прежнему занимает Туркмения, Россия — на втором. Только за март уровень поставок российского трубопроводного газа в Китай в денежном выражении достиг $588,7 млн, уменьшившись по сравнению с февралем примерно на 9%.

Согласно официальным данным, поставки трубопроводного газа из России в КНР в 2022 году увеличились в стоимостном выражении в 2,63 раза, составив $3,98 млрд.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в Китай в январе — марте увеличились в годовом исчислении на 67,7%, до 1,62 млн т. В стоимостном выражении импорт по этому энергоносителю вырос на 80,8%, превысив $1,32 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на четвертом месте.

В 2022 году Китай импортировал из России 6,5 млн т СПГ — увеличение по сравнению с 2021 годом примерно на 44%.

Дадим Китаю угля!

Крупнейший российский экспортер угля — Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) — готова наращивать связи с китайскими партнерами. "От лица своей компании я хочу подчеркнуть, что мы готовы активно участвовать в укреплении экономического сотрудничества между двумя странами. Мы продолжим расширять взаимовыгодные связи с нашими китайскими партнерами", — приводит газета China Daily слова генерального директора СУЭК Максима Басова.

Как отмечается в материале издания, российская компания ежегодно добывает более 115 млн т угля. Почти половина от этого объема идет на экспорт в 40 стран и регионов мира. Среди ключевых направлений поставок СУЭК — Республика Корея, Индия, Турция и Марокко.

В апреле Басов сообщил ТАСС, что его компания в текущем году планирует увеличить поставки угля на китайский рынок более чем втрое, до 20 млн т. По его словам, в ближайшие годы СУЭК сможет нарастить этот показатель и до 50 млн т в год.

"Дядя Ваня" на марше в Китай

Говоря о росте поставок энергоносителей в КНР (и о колебаниях цен на них), нельзя забывать о приграничной торговле, где в этом году наблюдается быстрое восстановление традиционного товарообмена после ограничений по COVID-19. Там, понятно, цифры не такие значительные, хотя есть свои миллиарды и своя динамика.

Возьмем, к примеру, данные по погранпереходу Забайкальск — Маньчжурия (Маньчжоули). Грузовые перевозки через железнодорожный и автомобильный пункты пропуска в январе — марте, по сведениям генерального консульства РФ в Харбине, выросли более чем на 60% в годовом исчислении.

Интересные новости приходят из Шэньяна — административного центра северо-восточной провинции Ляонин. В феврале там открылся российско-китайский торгово-промышленный парк в районе Ляочжун. В мае туда прибыл первый контейнер с российской пищевой продукцией. Автоконтейнер был загружен товарами в городе Бийске 13 апреля, после чего проследовал по территории Монголии и пересек границу КНР в пункте пропуска Булган-Такешенкен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Общее время в пути составило 18 дней (хочется думать, что там не было скоропортящихся продуктов).

Как заверил меня генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко, прибытие первого контейнера с российской пищевой продукцией знаменует только начало поставок в рамках последовательной реализации проекта. По мере его развития и время доставки грузов ускорится, убежден дипломат.

Тем временем по итогам 2022 года товарооборот Ляонина с Россией достиг порядка $5,3 млрд.

Российские компании, зарегистрировавшиеся на территории торгово-промышленного парка в Шэньяне, намерены торговать в основном пищевыми продуктами, такими как шоколад, конфеты, печенье, мороженое, сухое молоко, сливки, мед, колбасные изделия. Все это популярно не только в провинции Ляонин, но и в стольном Пекине, хотя приходится конкурировать с брендовой западной продукцией.

В число российских резидентов парка, по данным генконсульства в Шэньяне, входят как региональные фирмы, так и известные по всей России и за рубежом, например "Плодоимпорт", которому принадлежит бренд "Дядя Ваня".

Кроме того, в планах российских компаний — создать кластеры по лесопереработке и изготовлению электромеханических устройств.

В приграничной торговле

О перспективах приграничной торговли речь шла на экономическом форуме "Амурэкспо" в Благовещенске — не одним Восточным экономическим форумом (ВЭФ) прирастает российско-китайская торговля, "Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. Это мероприятие, по признанию китайских участников, уже стало "важной площадкой для стимулирования сотрудничества между Китаем и Россией на уровне регионов", заявил участвовавший в мероприятии генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян. "Я бы сказал, что форум стал воистину большой и влиятельной площадкой для стимулирования сотрудничества между регионами Китая и РФ, — подчеркнул он. — Тут представлены многочисленные регионы КНР, а помимо Амурской области, и другие регионы востока России".

Зерно ищет новые пути доставки

Вывоз российского зерна морским путем, если судить по сообщениям СМИ, по-прежнему сталкивается с трудностями, которые уже кажутся непреодолимыми, несмотря на все заверения Генерального секретаря ООН.

Между тем создание "Нового сухопутного зернового коридора Россия — Китай" в соответствии с распоряжением Владимира Путина позволит Москве существенно нарастить поставки соответствующей аграрной продукции в КНР с учетом огромного потенциала для сотрудничества двух стран в области сельского хозяйства. Такую точку зрения высказал сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун. Это позволит существенно увеличить объемы поставок в Китай российской сельхозпродукции, которые пока, по китайским меркам, невелики.

Китай, конечно, в целом может обеспечить себя пищевой продукцией, необходимой для удовлетворения внутренних потребностей. Но руководство страны требует "во имя повышения продовольственной безопасности" диверсифицировать импорт зерновых. А для России проект призван увеличить производство зерна на Урале, на российском Дальнем Востоке и в Сибири.

Восточный транзит

Как сообщила газета Global Times, недавно Главное таможенное управление КНР дало согласие на включение российского Владивостока в перечень транзитных портов для транспортировки внутренних товаров из провинции Цзилинь (северо-восток Китая). В статье подчеркивается, что укрепление связей между Китаем и Россией на этом направлении "не только отражает доверие и дружбу между ними, но и опирается на правила рыночной экономики". "Стоит отметить, что китайско-российское сотрудничество на Дальнем Востоке все еще недооценивается и у него имеется огромный неиспользованный потенциал", — пишут авторы.

В статье признается, что обе стороны "должны принять меры для устранения факторов, сдерживающих рост товарооборота". В частности, повысить эффективность прохождения товарами таможенного контроля.

"Если Китай и Россия будут взаимодействовать, стремясь превратить восточную часть Евразийского континента в огромный рынок, в зону поставок энергоносителей и производства, это благоприятно отразится не только на двух странах и их народах, но и позитивно повлияет на стабильность глобальных отраслевых цепочек, на экономическое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира", — подчеркивается в Global Times.

Как уточнило региональное представительство МИД РФ, Китай включил Владивосток в список портов, через которые транзитные грузы могут доставляться из северных районов КНР в южные. Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин выразил уверенность, что ведомство справится с ожидаемым ростом потока товаров через Приморский край. Нововведение позволит повысить эффективность транспортировки за счет вывоза продукции через Суйфэньхэ или Хунчунь во Владивосток и далее морем.

Юань, юань!

Все время хочется спросить у таможенных и прочих соответствующих органов России и Китая: если руководители наших стран ставят целью переход в торговле на национальные валюты, то отчего мы продолжаем считать двусторонний товарооборот в долларах? С другой стороны, юань сейчас на пути обретения статуса если не мировой, то уж точно региональной резервной валюты, но когда до этого уровня подтянется и рубль?

России и Китаю необходимы новые механизмы в сотрудничестве в банковской сфере, отметил президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин. Он считает перспективной разработку цифрового юаня и цифрового рубля, которые использовались бы центробанками РФ и КНР, а также создание цифровой валюты стран БРИКС.

Россия и Китай прорабатывают также формирование "защищенных и независимых" каналов для передачи финансовых данных — чтобы не пользоваться SWIFT и его аналогами, уточнил Андрей Костин. Теперь дело за тем, чтобы созданные в РФ и КНР системы, так сказать, коммуницировали вместе, а здесь многое зависит от политической воли.

Я бы сказал, что без подталкивания этой темы на уровне Владимира Путина — Си Цзиньпина не обойтись.

Не подвержено влиянию

Мы говорим о российско-китайском партнерстве, будто и нет никакого конфликта на Украине.

Вопрос о том, влияет ли СВО и противостояние западного мира против РФ на российско-китайское деловое сотрудничество, я задал на брифинге МИД КНР накануне встречи Мишустина с Ли Цяном. На что официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что взаимодействие Пекина и Москвы не подвержено влиянию третьих сторон.

Она отметила, что Китай всегда осуществлял нормальное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами мира, в том числе и с Россией. При этом Пекин исходит из принципов равноправия и взаимной выгоды.

"Мы всегда выступали против односторонних санкций, не основанных на международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН, а также против юрисдикции длинных рук", — исчерпывающе пояснила дипломат. И добавила, что Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, которые могут подпасть под вторичные санкции Запада.

Си о кооперации Пекина и Москвы

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что власти Китая готовы выстраивать отношения с Россией на основе взаимной поддержки, а также с учетом ключевых интересов двух стран. "Китай готов продолжать взаимодействовать с РФ на основе твердой взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга", — привело его слова Центральное телевидение Китая.

Более того, как уточнил китайский лидер, Пекин намерен усилить координацию с Москвой при взаимодействии на таких важных международных площадках, как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) и "Большая двадцатка". "Укрепление и развитие китайско-российских отношений соответствует устремлениям народов наших стран, это также преобладающая тенденция", — подчеркнул председатель КНР. Он выразил надежду, что Китай и РФ продолжат обеспечивать "большое пространство и широкие перспективы" для продвижения динамичного двустороннего сотрудничества.

Дальнейшие перспективы российско-китайской торговли, включая такой крупнейший на сегодняшний день проект, как "Сила сибири — 2", видимо, станут понятны после визита президента России в Китай. Возможно, он совпадет со следующим форумом "Один пояс — один путь" в Пекине, который может состояться в текущем году.

Часто заявлялось в последние два десятилетия, что российско-китайское партнерство поднялось до самого высокого уровня в истории. И в этом были свои резоны. Но, судя по сегодняшним реалиям, это самое "лучшее время" еще впереди. Главное, как подчеркивалось в ходе визита Мишустина в Китай, повысить качество этого сотрудничества. А для этого еще предстоит многое сделать.