"Атомная бомба для электората". Как законопроект об отоплении рассорил коалицию в ФРГ

Вячеслав Филиппов — о перспективах правительства Шольца на фоне разногласий в объединении СДПГ, "Зеленых" и СвДП

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Правительство Германии 19 апреля приняло законопроект, предложенный вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком (партия "Зеленые"). Официально он звучит как закон об энергоснабжении зданий и призван регулировать экономию энергии и использование возобновляемых источников при отоплении и охлаждении домов. В обиходе его называют законом об отоплении, а бульварные издания окрестили проект "отопительной бомбой Хабека". Некоторые депутаты Бундестага из фракции Свободной демократической партии (СвДП, либералы), по информации газеты Bild, называют его "атомной бомбой для электората" и даже "катастрофой".

В чем суть законопроекта Хабека? Он предусматривает, что начиная со следующего года каждая вновь устанавливаемая система отопления в зданиях должна на 65% работать от экологически чистой энергии (солнечной или ветровой). Закон считается важным компонентом плана по превращению Германии в климатически нейтральную страну к 2045 году. С 2024 года больше нельзя будет устанавливать системы отопления на жидком топливе, а газовые — только на определенных условиях.

Исключения предполагается сделать для владельцев домов старше 80 лет, причем только в том случае, если здание используется для собственного проживания и в нем не больше шести квартир. Нарушителям закона будет грозить штраф до €50 тыс. Расходы на реализацию планов Хабек оценил в €9,1 млрд в год.

С чем не согласны либералы

Министры от СвДП на заседании правительства одобрили законопроект, но — резко и недвусмысленно — после этого сразу дистанцировались и заявили, что отвергают его в нынешней форме и требуют доработки. Здесь, видимо, либералы решили руководствоваться принципом, который однажды сформулировал бывший министр обороны ФРГ Петер Штрук (занимал пост в 2002–2005 годах, Социал-демократическая партия Германии): "Ни один закон не покинет Бундестаг в том виде, в каком он туда поступил". То есть свободные демократы сделали ставку на корректировку планов Хабека в ходе предусмотренных для этого парламентских процедур. Председатель СвДП, министр финансов Кристиан Линднер так и заявил на заседании кабмина (его слова приводит Bild), что соглашается дать добро, "осознавая, что фракции германского Бундестага активно обсудят этот законопроект и внесут в него новые необходимые поправки".

Проблема только в том, что до Бундестага документ пока так и не дошел. Социал-демократы и "Зеленые" стремились направить его туда как можно скорее, чтобы принять перед парламентскими каникулами (начнутся 7 июля), однако либералы блокируют начало обсуждения депутатами, требуя от министра Хабека прояснения целого ряда пунктов еще до внесения в Бундестаг. В частности, они выступают против строгих правил установки новых систем газового отопления и высоких штрафов за нарушения.

Эксперт фракции СвДП по вопросам энергетики Михаэль Крузе считает, что Хабек забывает об "инновационных решениях, таких как водород и биогаз". Другой депутат от либералов Франк Шеффлер в своем Twitter напомнил, что в коалиционном договоре говорится о планах правительства строить 400 тыс. новых квартир в год, а теперь достижение этих целей из-за законопроекта Хабека под большим вопросом, поскольку возведение обойдется дороже, чем планировалось.

При этом в законопроекте акцент делается на установку теплонасосов (в связи с чем немецкие СМИ называют вице-канцлера "теплонасосным министром"). По мнению местных наблюдателей, многим гражданам это не по карману, а в условиях тесной городской застройки теплонасосы будут создавать невыносимый шум.

В свете критики Хабек в конце прошлой недели заявил журналистам о том, что внесет изменения в свой законопроект и не исключает поэтапного перехода на новые системы отопления. "Мы можем с 1 января 2024 года начать переход с новостроек. Это тогда будет касаться тех новых зданий, на строительство которых будет выдано разрешение с января", — заметил он. В то же время владельцам старых домов будет дано больше времени на установку новых систем отопления, пообещал министр и повторил свое стремление добиться принятия законопроекта до летних каникул.

Ответ СвДП не заставил себя долго ждать. Генеральный секретарь партии Биджан Джир-Сарай в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke подчеркнул, что не может быть речи о "символической или косметической" корректировке. "Закон не должен предъявлять чрезмерные требования с экономической и финансовой точек зрения к жителям нашей страны", — подчеркнул он.

Испытание для правящей коалиции

Уже сейчас очевидно, что коалиции — СДПГ, "Зеленые", СвДП — будет крайне сложно добиться одобрения спорного законопроекта в Бундестаге до летней паузы. До каникул осталось всего три регулярных заседания парламента — два в июне и одно в июле. Причем пункт обсуждения документа не включен в повестку дня первого из этих заседаний, что опять-таки вызвало возмущение "Зеленых". "Фракция СвДП снова блокирует парламентские дебаты по законопроекту", — заявила на днях журналистам зампредседателя фракции "Зеленых" Юлиа Ферлинден.

У Хабека в конечном итоге, видимо, сдали нервы: он назвал действия СвДП "нарушением обещания, которое было дано в коалиционном комитете", который согласовал документ после мучительных 30 часов дискуссий. "Я принимаю к сведению тот факт, что СвДП не держит своего слова", — заявил журналистам министр 23 мая. Эксперты сходятся во мнении, что тем самым Хабек по сути дал понять, что больше не считает либералов партнером. Замаячил правительственный кризис?

Цель маневров либералов в принципе понятна — извлечь максимальную политическую выгоду из ситуации. Население страны, как показывают опросы, на фоне роста цен на энергию в целом негативно относится к законопроекту. Согласно данным исследования, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, 57% респондентов выступили против него. Только 28% считают его целесообразным, еще 15% не смогли определиться с ответом на вопрос об отношении к планам Хабека. Опрос телеканалов RTL и NTV, опубликованный сегодня, 30 мая, показал, что планы Хабека отвергают 76% немцев, а поддерживают лишь 21%.

Конгресс (ассоциация) немецких городов, который представляет интересы коммунального самоуправления, предложил внести поправки в законопроект и отсрочить его реализацию как минимум на год. "Некоторые слишком жесткие сроки следует смягчить, например, обязанность уже с 2035 года обеспечить в тепловой сети долю в 65% экологически чистой энергии. Эта цель не везде достижима", — пояснил в интервью медиагруппе Funke руководитель организации Гельмут Деди.

Так что СвДП в этом конфликте далеко не одна, на ее стороне как оппозиция, так и экономические объединения и коммунальные службы. Либералы тут пытаются представить себя защитником населения и при этом готовы принимать в расчет правительственный кризис и в некотором смысле подрыв усилий по достижению поставленных коалицией климатических целей. Конечно, нет ничего противозаконного в том, чтобы требовать улучшения законопроекта, но если пристальнее рассмотреть ситуацию, то по идее все коалиционные партии должны быть заинтересованы в скорейшей передаче документа в парламент, где эксперты и должны заняться предметным обсуждением проекта и потребовать в случае необходимости корректировки.

Эксперты считают, что в большей степени речь идет лишь о стремлении свободных демократов заработать политический капитал и не более. Уже сейчас многие представители "Зеленых" и СДПГ задаются вопросом: что, если затягивание обсуждения и возможный перенос принятия законопроекта на осень является лишь попыткой СвДП улучшить свои позиции перед земельными выборами в Баварии и Гессене (в октябре 2023 года)?

Транспорт — еще один камень преткновения

Как пишет журнал Der Spiegel, сейчас часть депутатов фракции "Зеленых" в Бундестаге, в том числе входящие в ее руководство, готовы отомстить либералам за противодействие планам Хабека. Источники издания сообщили, что на заседании фракции даже шла речь о том, что нужно блокировать все, чего хотят свободные демократы, — по принципу "око за око, зуб за зуб".

Прежде всего "Зеленые" могут создать и уже создают СвДП препятствия при реализации проектов в транспортном секторе. Главой Минтранса является представитель либералов Фолькер Виссинг. В 2022 году объем выбросов углекислого газа в транспортном секторе Германии составил 148 млн т, что на 9 млн т больше показателей, предусмотренных федеральным законом о защите климата. В соответствии с ним, в случае превышения целевого уровня выбросов, министр обязан представить программу мер по его снижению до прописанных норм в текущем году. Заканчивается отведенный для этого Виссингу срок уже в середине июля.

24 мая правительство ФРГ должно было обсуждать подготовленные его ведомством поправки в закон о регулировании дорожного движения, важной частью которого как раз и являются меры по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Основная идея — предоставить коммунальным властям право вводить ограничение скорости до 30 км/ч на дорогах и улицах с целью сократить объем выбросов и одновременно снизить шумовую нагрузку. "Зеленые", однако, считают, что предложений Минтранса в области защиты климата совершенно недостаточно. Законопроект "подвис" — его обсуждение блокирует министерство Хабека, и продвижения пока нет.

То же касается другого проекта СвДП — закона об ускорении планирования, цель которого — форсировать принятие решений по расширению и ремонту транспортной инфраструктуры. Виссинг и либералы добились одобрения законопроекта в кабинете министров, но в Бундестаг он так и не поступил из-за позиции "Зеленых" и без их поддержки не попадет в повестку дня. "Экологи" в данном случае скептически относятся прежде всего к планам Виссинга по расширению сети автобанов.

"С такой ситуацией я не сталкивался даже в сложнейшие времена "большой коалиции" (блок ХДС/ХСС и СДПГ — прим. авт.)", — сообщил Der Spiegel один из источников в Минтрансе.

Воз и ныне там

Возникает принципиальный вопрос: могут ли вообще коалиционные партии и впредь взаимодействовать друг с другом? По всей видимости, "Зеленые" больше не доверяют либералам. Кризис доверия — это проблема не только для них и СвДП, но прежде всего для канцлера Олафа Шольца. Еще в марте он обещал, что Германия благодаря энергетической реформе и "зеленой" трансформации повторит "экономическое чудо" 1950–1960 годов. Как сказано в известной басне, а воз и ныне там.

25 мая Федеральное статистическое ведомство сообщило, что ВВП Германии в первом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с периодом за предыдущие три месяца. Он снижается второй квартал подряд, что означает техническую рецессию (в четвертом квартале 2022 года ВВП упал на 0,5%). Эксперты ведомства отметили снижение покупательной способности населения в свете высокой инфляции и повышения цен на энергию. Немцы стали экономить на продуктах питания, одежде и обуви, на предметах интерьера. В статведомстве сообщили, что инфляция в Германии остается на довольно высоком уровне — в апреле она составила 7,2% в годовом выражении.

Еще раньше — 16 мая — неутешительный прогноз по развитию крупнейшей экономики ЕС на ближайшие годы дал Международный валютный фонд (МВФ). Аналитики финансовой организации считают, что ФРГ ожидает стагнация в текущем году, а в 2024–2026 годах рост ВВП составит лишь 1–2%. На фоне прекращения поставок газа из России в значительной степени выросла для населения стоимость электроэнергии (в соответствии с ежегодной практикой, цены на 2023 год компании-поставщики установили в предыдущем году). По данным Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения Германии (BDEW), средние цены на электричество для домохозяйств в 2023 году поднялись на 17% по сравнению со вторым полугодием 2022 года.

В правительственных кругах, как пишет Der Spiegel, сетуют на то, что на реализацию многих законопроектов у правительства попросту не хватает денег. 29 марта Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что государственный долг Германии вырос до рекордно высокого уровня €2,37 трлн из-за высоких расходов на борьбу с пандемией коронавируса, энергетического кризиса и последствий ситуации на Украине. Власти опасаются, что германские компании "мигрируют" в США, чему во многом способствовал принятый администрацией президента Соединенных Штатов Джо Байдена закон о снижении инфляции. В апреле Торгово-промышленная палата ФРГ (DIHK) провела опрос среди фирм ФРГ по всему миру. Согласно его данным, порядка 40% германских компаний за рубежом планируют увеличить вложения, и особенно высока инвестиционная динамика именно в США.

Кризис в правящей коалиции может привести к усугублению накопившихся экономических проблем и будет на руку прежде всего правопопулистской "Альтернативе для Германии", рейтинги которой растут на фоне инфляции и дискуссии о последствиях антироссийских санкций для ФРГ. Если партии-партнеры не договорятся, то в конечном итоге все грозит обернуться развалом правящего альянса. По данным INSA, лишь 27% респондентов заявили, что довольны работой правящей коалиции. Причем 51% опрошенных убеждены, что правительство Шольца распадется еще до окончания легислатурного периода в 2025 году. Только 31% участников опроса считают, что оно продержится до следующих выборов в Бундестаг.