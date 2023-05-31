Лучшая защита — нападение. Почему в Испании назначили досрочные выборы

Екатерина Воробьева — об устойчивости премьер-министра Педро Санчеса и перспективах председательства Мадрида в Совете ЕС

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Всего два дня назад — 29 мая — испанцев потрясла новость: премьер-министр королевства Педро Санчес неожиданно для всех (или почти для всех) объявил о решении распустить двухпалатный парламент и назначить на 23 июля досрочные всеобщие выборы. Заявление председателя правительства прозвучало на следующий день после проведения муниципальных и региональных выборов в стране, на которых его Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) продемонстрировала не самые лучшие (если не сказать иначе) результаты.

При этом уже 1 июля к Испании на полгода должно перейти председательство в Совете ЕС, что предусматривает проведение в королевстве ряда важных европейских встреч.

И хотя изначально решение главы правительства вызвало всеобщее удивление, поразмыслив, можно прийти к заключению, что премьер сделал продуманный ход, остановив свой выбор на стратегии "Лучшая защита — это нападение".

Результаты выборов

Состоявшиеся 28 мая муниципальные и региональные выборы считались своего рода "разминкой" и "пробой" в преддверии всеобщих выборов, которые, согласно изначальному плану, были намечены на конец текущего года. Региональное волеизъявление состоялось в 12 из 17 автономных сообществ Испании, по итогам чего в 7 областях победу одержала консервативная Народная партия (НП), которая традиционно является главным конкурентом местной Соцпартии. Также правые продемонстрировали хорошие результаты и на муниципальных выборах.

Неудачным это голосование оказалось и для центристской партии "Граждане". По версии некоторых экспертов, голоса этой политической силы в ходе текущих выборов ушли к правым, что поспособствовало их хорошему результату.

Нахождение Санчеса во главе коалиционного правительства, сформированного в январе 2020 года, сопровождалось сложным для Испании и всего мира периодом. Сперва началась пандемия коронавируса, заставившая кабмин принимать беспрецедентные (и порой непопулярные) меры. На фоне конфликта на Украине в королевстве была зафиксирована рекордно высокая годовая инфляция и сильный рост цен на продукты питания.

"Думаю, что ИСРП слишком сильно сосредоточила свою кампанию на национальном уровне и мало на местном уровне, в этом и была проблема", — отметил в беседе профессор политологии испанского Университета Кастилии-Ла-Манчи Карлос Гонсалес-Вилья. "В любом случае я думаю, что она (Соцпартия — прим. авт.) не так уж сильно упала", — подчеркнул он.

Эксперт считает, что важным фактором на выборах стал "подъем НП в результате "поглощения" партии "Граждане". К слову, центристы уже объявили, что не станут выставлять свою кандидатуру в ходе намеченного на июль голосования.

В чем подвох?

На следующий день после выборов Санчес уже утром решил обратиться к подданным. "Я лично принимаю [ответственность] за результаты, и я считаю необходимым дать ответ, — сказал премьер. — Есть только один безошибочный метод разрешить эти сомнения, и этот метод — демократия". "Лучше всего, чтобы испанцы без промедления высказались, чтобы определить политический курс страны", — добавил он.

Как уточнил Гонсалес-Вилья, "надо учитывать, что, если бы выборы не были назначены, шесть месяцев, оставшиеся до конца года, когда изначально были запланированы выборы, были бы очень сложными для правительства". Профессор пояснил, что новые правые региональные власти уже начали бы действовать, а само коалиционное правительство изнутри становилось с каждым разом все менее стабильным. Кроме того, экономическое положение, несмотря на улучшение ситуации в стране, все еще остается деликатным, напомнил эксперт.

По его мнению, объявив о досрочных выборах, Санчес достиг нескольких целей. Первая заключается во внутрипартийной ситуации в Соцпартии, генеральным секретарем которой является премьер-министр. "Многие в ИСРП были возмущены из-за результатов местных и региональных выборов, но теперь они не смогут озвучить это раздражение, поскольку партия находится в "режиме" [предвыборной] кампании", — подметил профессор.

"Во-вторых, выборы пройдут в разгар переговоров между НП и [крайне правой партией] Vox (Вокс, Голос — прим. авт.) о новых местных и региональных правительствах, — уточнил Гонсалес-Вилья. — Эти партии будут отвлекаться на споры между собой". Кроме того, по версии специалиста, шаг главы кабмина "вынуждает его партнеров по коалиции вести себя сдержанно и сосредоточиться на достижении единства, что выгодно Санчесу".

Председательство в ЕС

С июля к Испании от Швеции переходит председательство в Совете ЕС. Мадрид месяцами готовился к принятию столь важной эстафетной палочки. Одним из главных приоритетов испанского председательства в Евросоюзе власти страны называли ситуацию на Украине.

Как передавала газета La Vanguardia, в Брюсселе с удивлением встретили решение Санчеса назначить досрочные парламентские выборы на фоне председательства королевства в Совете ЕС. Источники издания говорили о "смене приоритетов" Мадрида и переходе председательства в Евросоюзе на второй план. "Команды будут работать одинаково, но стимул будет другим", — уточнил собеседник газеты. Ранее в ряде стран проходили выборы во время председательства в ЕС, однако единственный раз досрочное голосование проводилось в 1996 году в Италии. Газета заверяет, что некоторые ее источники отреагировали на новость словами "неопределенность", "шок" и "катастрофа", описывая будущее испанского председательства.

Кроме того, на июль у Санчеса запланирована плотная международная повестка, в том числе саммит НАТО в Вильнюсе, а также встреча глав государств и правительств ЕС и Латинской Америки — всего за пять дней до выборов. Это также может отразиться на его участии в предвыборной кампании.

Неоднозначный исход

Как это ни парадоксально, победить на выборах не означает править. Кандидатуру премьера Испании утверждает Конгресс депутатов (нижняя палата парламента). А чтобы беспрепятственно одобрить претендента, партии необходимо получить большинство кресел в 350-местной палате. В последний раз такое происходило в 2011 году. Вслед за этим испанцы четыре раза голосовали на всеобщих выборах, в том числе досрочных, и ни одной политической силе не удавалось стать счастливым обладателем хотя бы 176 мандатов.

Таким образом, при отсутствии очевидного победителя, который бы сумел утвердить своего кандидата на пост премьер-министра, партии ведут переговоры с "коллегами" о возможной поддержке. При этом расклад может сложиться и не в пользу явного лидера по итогам волеизъявления народа. Председатель консерваторов Альберто Нуньес Фейхоо уже заявил, что в случае победы НП на выборах он хотел бы править без крайне правой Vox.

Сам Педро Санчес занял пост премьера Испании в 2018 году вследствие вынесения парламентом страны вотума недоверия консервативному правительству Мариано Рахоя.

К слову, в случае гипотетической утраты поста премьер-министра по итогам выборов 23 июля Санчеса может ждать интересный карьерный поворот. В прессе то и дело мелькает информация, что глава правительства Испании мог бы стать претендентом на должность будущего генерального секретаря НАТО. По версии газеты 20 Minutos, Североатлантический альянс собирается дождаться результатов выборов в королевстве, чтобы выбрать преемника Йенса Столтенберга.