"Боль в глазах": как приезд Мадуро на саммит глав Южной Америки сказался на его итогах

Андрей Улинкин — о том, как выглядел и какое впечатление оставил первый с 2014 года саммит лидеров Южной Америки

Саммит лидеров Южной Америки 30 мая 2023 года © EPA-EFE/ Andre Borges

На "семейном" фото саммита глав государств и правительств стран Южной Америки, который состоялся 30 мая, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, как и положено хозяину мероприятия, расположился в центре. Остальные 11 участников встречи выстроились по обе стороны от него, заняв места перед флагами своих стран, установленных согласно местной протокольной практике в алфавитном порядке. Оказавшийся в результате этой расстановки на левом краю кадра президент Венесуэлы Николас Мадуро тем не менее перетянул на себя всеобщее внимание одним своим присутствием. Некоторые эксперты полагают — приезд Мадуро в Бразилиа отозвался тем, что сама идея южноамериканской интеграции теперь не то поблекла, не то померкла, не то и вовсе помрачнела.

Вероятно, предугадывая подобный эффект, бразильские организаторы еще накануне заявили, что не намерены никому — ни Венесуэле, ни другим странам Южной Америки — ничего диктовать, а лишь хотят выслушать мнения всех без исключения гостей саммита о том, каким те видят будущее континента. Впрочем, в отсутствие содержательного резюме встречи на передний фон неизбежно вышли латиноамериканские страсти.

"Все обсуждение саммита [в СМИ], к сожалению, свелось к Венесуэле и заявлениям Лулы да Силвы, который сказал об отсутствии там проблем с правами человека", — отмечает Леонарду Пас Невес из бразильского экспертно-аналитического центра "Фонд Жетулиу Варгаса" (FGV).

Триумфальное возвращение и демарш несогласных

В своих контактах с зарубежными лидерами и представителями международных структур Лула да Силва постоянно подчеркивает, что с его приходом к власти Бразилия, вернувшись на путь многосторонней кооперации и проактивной внешней политики, перестала быть "международным изгоем", каковой воспринималась многими при консерваторе Жаире Болсонару и экс-главе МИД Эрнесту Араужу. Совершенно очевидно, что, оказав Мадуро, которому при Болсонару въезд в Бразилию был запрещен, теплый прием в столице за день до саммита, бразилец тем самым попытался снять с венесуэльского коллеги ярлык "нерукопожатного диктатора", легитимизировав его в глазах соседей. Однако такой расчет скорее не оправдался, а тезис экс-президента США Гарри Трумэна о том, что в какую бы сторону ни пошла Бразилия, за ней последует весь регион, оказался на поверку не вполне соответствующим новым временам.

Саммит в Бразилиа продемонстрировал решимость социалиста, явно сделавшего ставку на институт президентской дипломатии, в его намерении выступить посредником и модератором нормализации затянувшихся международных кризисов начиная с венесуэльского. Несомненно, именно этот кризис является главным камнем преткновения на пути к реанимации идей единства в регионе, где на смену "правому повороту" пришла так называемая розовая волна обновленных социалистов. Один из них, лидер Чили Габриэль Борич, несмотря на левую политическую ориентацию, в отличие от Лулы да Силвы все же обвиняет правительство Мадуро в политическом преследовании оппонентов и систематическом нарушении прав человека, возлагая на него ответственность за усугубление социально-экономического кризиса в Боливарианской Республике, граждане которой в больших количествах бегут из своей страны не в поисках лучшей жизни, а просто спасаясь от голода. Борич, а вместе с ним и уругвайский лидер Луис Лакалье Поу не постеснялись открыто заявить о несогласии с утверждением хозяина саммита о том, что ситуация с гуманитарным кризисом в Венесуэле не соответствует тому, что о ней пишут на Западе. "Это не какая-то выдумка. Это реальность, и непростая. И я имел возможность видеть эту боль в глазах сотен тысяч венесуэльцев, что живут у меня на родине и требуют занять твердую и однозначную позицию о необходимости уважения прав человека", — сказал Борич. Того же потребовал и уругваец, сравнив позицию Лулы с попыткой прикрыть наготу фиговым листом. С точки зрения корреспондента Folha de S.Paulo Лусии Гимарайс, от приезда Мадуро репутация Бразилии скорее пострадала. Аналогичного мнения придерживается и Густаву Шакра из телекоммуникационного холдинга Globo: "Негативный эффект заявлений Лулы на этой неделе имеет все шансы стать необратимым для его имиджа не только в Бразилии, но и во всем мире. Бразильский президент потерял всякое право называться защитником демократии после его заявлений рядом с Мадуро".

Инцидент с журналисткой Дополнительным раздражающим фактором на саммите стал неприятный инцидент с журналисткой газеты Globo, которая в ходе освещения мероприятия получила удар в грудь от одного из сотрудников охраны, пытавшейся оттеснить представителей прессы от покидающего здание МИД Мадуро. СМИ тут же попытались записать и этот случай в актив "венесуэльского диктатора", а организаторы поспешили принести извинения за случившееся и пообещали разобраться в ситуации. Показать ещё

В поисках общего знаменателя

За всей этой шумихой впору было не заметить основную задачу саммита в Бразилиа, особенного хотя бы потому, что он был первой за последние девять лет встречей высших должностных лиц всех без исключения стран континента. Только президент Перу Дина Болуарте, которая не смогла покинуть страну из-за сложной внутриполитической ситуации, выступила с видеообращением, а непосредственно на месте ее представлял председатель правительства Альберто Отарола. При всей амбициозности цели о восстановлении Союза южноамериканских наций (УНАСУР, участниками были 7 из 12 государств континента) — она, кстати, тоже не всем пришлась по душе — задача минувшей встречи, как было объявлено на брифинге в МИД, была куда скромнее: в доверительной беседе в узком кругу и без присутствия прессы выслушать соображения региональных лидеров относительно перспектив континентальной интеграции и "найти общий знаменатель", не предопределяя заранее результаты обмена мнениями.

Сами хозяева предложили десять шагов для решения этого политического уравнения, среди которых оказался популярный в последнее время в международной дискуссии тезис о необходимости поиска альтернатив доллару. Основная часть других выступлений осталась за кадром, а публике в итоге представили достаточно общий документ под названием "Консенсус Бразилиа", в котором говорилось о приверженности миру и демократии, уважению разнообразия и прав человека, устойчивому развитию и социальной справедливости, защите суверенитета и невмешательству во внутренние дела государств. Южноамериканские лидеры отметили растущие вызовы и угрозы в области международной безопасности, изменений климата, констатировали наличие санитарных, продовольственных и энергетических рисков, признали, что противостоять им можно сообща, и пообещали наращивать торгово-инвестиционное сотрудничество, развивать инфраструктуру и региональные производственные связи. Что касается непосредственно перспектив объединения, здесь они поручили главам МИД провести обзор соответствующего регионального опыта и предложить на рассмотрение президентам на следующей встрече дорожную карту южноамериканской интеграции.

Горизонт завален

Сам бразильский лидер по окончании саммита заявил прессе, что остался доволен мероприятием. "Мы собирали не встречу друзей Лулы. Мы приглашали президентов стран Южной Америки, чтобы обсудить возможность создания многосторонней организации, способной сделать более насыщенными наши отношения с другими экономическими блоками. Уверен, что мы его построим", — сказал он на итоговой пресс-конференции.

Иную оценку результатам дал международный обозреватель Globo Шакра: "Лула упустил гигантскую возможность заявить о себе как о лидере Южной Америки на саммите в Бразилиа".

Лес рук

В завершение предлагаю вновь вернуться к "семейному" снимку. Мизансцена, разыгравшаяся в правой части кадра, стала еще одним подтверждением отсутствия теплых отношений между южноамериканскими лидерами. Здесь обращает на себя внимание перуанский премьер с поднятой правой рукой, стоящий как бы отдельно от остальной группы держащихся за руки участников саммита. Это, пожалуй, можно было бы списать на досадное недоразумение, если бы стоявший справа от него уругваец Лакалье Поу не покинул поспешно место фотографирования, глядя в пол и поправляя прическу, в то время как Отарола протягивал ему ладонь для рукопожатия.