О высадке на Луну: пока американскую Artemis "штормит", китайская программа идет вперед?

Михаил Котов — о последних изменениях в пилотируемых лунных программах США и Китая

© Nasa/ JSC

Кажется, совсем недавно Китай и США поочередно объявляли о планах по пилотируемым миссиям с высадкой на поверхность Луны. Однако с момента старта лунной гонки прошло почти пять лет. И если тогда казалось, что американская программа, реализация которой заявлялась к 2024 году, сильно опережает китайскую, изначально рассчитанную на 2030-й, то сегодня складывается совсем иное впечатление. Пока американскую Artemis III "штормит", Chinese Lunar Exploration Program (CLEP) упрямо идет к своей цели.

Со смещением сроков

На момент объявления о начале пилотируемой программы Artemis в 2019 году Соединенные Штаты имели серьезное преимущество перед другими странами. Разработка ракеты-носителя Space Launch System (SLS) находилась на завершающей стадии, космический корабль Orion тоже был практически готов, поэтому считалось, что пилотируемый полет американских астронавтов с высадкой на Луне вполне реален к 2024 году, о котором заявляли представители США. Впереди было еще пять лет, а основные задачи состояли в разработке и создании посадочного модуля и скафандров для работы на поверхности естественного спутника Земли.

Но спустя четыре с лишним года ситуация не сильно изменилась. Разве что в ноябре 2022-го ракета SLS с космическим кораблем Orion подтвердила заявленные характеристики во время испытательного полета. Однако в апреле этого года глава американского космического ведомства Билл Нельсон заявил, что NASA рассчитывает осуществить высадку двух астронавтов на Луну уже только в конце 2025 или в начале 2026 года.

Дело в том, что в качестве посадочного модуля американское агентство выбрало решение от компании SpaceX — контракт на разработку, производство и демонстрацию Starship Human Landing System был подписан в апреле 2021 года. Предполагалось, что посадочный модуль сделают из второй ступени сверхтяжелой космической системы Starship. Для этого добавят специальные посадочные двигатели, увеличенные опоры и систему для доступа астронавтов на поверхность с 50-метровой высоты.

Первую беспилотную посадку на лунную поверхность Starship HLS должен будет, согласно ранним планам, совершить в 2024 году. Однако уже сейчас многие эксперты сходятся во мнении, что разработка запаздывает. К настоящему времени даже основа будущего посадочного модуля — сам Starship — не совершила ни одного орбитального полета. А ведь еще надо собрать в железе лунную версию, протестировать заправку в космосе, провести испытательный лунный полет, опробовать системы посадки и т.д.

Кроме всего прочего, 20 апреля 2023 года была предпринята попытка запуска Starship, которая, как отмечают в SpaceX, завершилась "частичным успехом" — после отрыва от стартового стола и достижения высоты 39 км ракета вошла в неконтролируемое вращение и была подорвана по команде с Земли. Следующий тест состоится не раньше конца лета.

Сейчас же NASA, видимо, озадачено подстраховкой на случай проблем со Starship HLS. 20 мая американское космическое агентство заключило контракт с Blue Origin (суммой $3,4 млрд) на разработку посадочного модуля на Луну в рамках программы Artemis — в NASA такой шаг объясняют "повышением надежности". "Мы рады объявить, что Blue Origin создаст систему посадки человека в качестве второго поставщика NASA для доставки астронавтов Artemis на поверхность Луны", — сказал глава космического агентства Билл Нельсон.

Следом широкой публике стало известно о проблемах с двигателями для ракеты-носителя SLS. На первой ступени ракеты планировалось использовать двигатели RS-25 — наследство от программы Space Shuttle, что должно было сэкономить значительные средства. Однако недавний аудит показал, что задумку не удается воплотить.

Выяснилось, что с доработкой двигателей RS-25 для использования в ракете SLS есть немалое количество проблем, например в части твердотопливного ускорителя. С момента начала работ стоимость выросла с $2,5 млрд до $4,4 млрд, что также вполне способно повлиять на итоговые сроки всей программы. Только 5 из 16 требуемых доработок двигателей были завершены к настоящему времени.

Стоят на своем

О китайской программе традиционно известно меньше. Однако все новости, приходящие из Поднебесной, говорят о продолжении активной работы над проектом. При этом как в 2018 году срок полета планировался на 2030 год (о чем не раз говорили разного уровня эксперты на профильных конференциях), так спустя пять лет ничего не поменялось. Даже напротив, актуальность планов по высадке тайконавтов на Луну подтвердили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA). "По плану проекта пилотируемых исследований Луны китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года, в ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом для проведения научно-исследовательских работ", — уточняется в сообщении, опубликованном в аккаунте ведомства в социальной сети WeChat.

Спустя два дня эту информацию подтвердил на пресс-конференции в Центре запуска спутников Цзюцюань на северо-западе Китая заместитель директора Китайского пилотируемого космического агентства Линь Сицян. "Общие цели программы состоят в том, чтобы осуществить первую в Китае высадку человека на Луну до 2030 года, провести научные исследования и демонстрации соответствующих технологий на лунной поверхности, разработать систему передвижения и краткосрочного пребывания экипажей, а также разработать комплексные испытания человека и робота и другие ключевые технологии", — уточнил он. "Наши астронавты отправятся на Луну, соберут образцы вокруг места посадки и проведут некоторые исследования на месте. Это положит начало нашим пилотируемым полетам с низкой околоземной орбиты в дальний космос и поможет углубить знания человечества о происхождении и эволюции Луны и Солнечной системы", — добавил Линь Сицян.

Однако пока рано говорить категорично о смене лидеров гонки. Сейчас скорее Китай начал потихоньку уменьшать преимущество США, казавшееся столь неоспоримым пять лет назад. Более четко возможности Китая станут ясны, когда начнутся испытания сверхтяжелой ракеты Changzheng 10 (CZ-10, "Чанчжэн-10"), создаваемой специально для пилотируемых лунных миссий.

Пока же остается надеяться, что уже в ближайшие годы мы воочию увидим полет людей на Луну.