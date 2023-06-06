Закон о "российском влиянии" помог польской оппозиции мобилизовать электорат

Ирина Полина — о том, что сподвигло полмиллиона поляков выйти на митинг в воскресный день

Марш в Варшаве 4 июня 2023 года © EPA-EFE/ Pawel Supernak

В минувшее воскресенье, 4 июня, около полумиллиона человек вышли в Варшаве на массовую антиправительственную акцию, согласно данным организаторов марша и столичной мэрии. Многие наблюдатели отметили, что таких масштабных демонстраций в республике не было последние 20–30 лет. Главными лозунгами протестующих стали требования об отставке правительства правящей в стране партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS), которую обвиняют во лжи, коррупции, попрании прав человека. Кроме того, принятый недавно закон о "российском влиянии" способствовал большему объединению оппозиционных сил и сделал протестное движение значительно более массовым и решительным.

Марш оппозиции

Как заявили организаторы демонстрации, эта акция в Варшаве проводится "против дороговизны, злодейства и вранья, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу". "Марш должен показать единство поляков в защите демократии и толерантности, присутствия Польши в Европейском союзе. Это также марш против плохой власти, призванный убрать PiS, покончить с коррупцией, подлостью и грабежами", — цитирует Польское агентство печати слова депутата Роберта Кропивницкого.

Акция организовывалась крупнейшей польской оппозиционной партией "Гражданская платформа" экс-премьера республики (2007–2014), бывшего главы Европейского совета (2014–2019) Дональда Туска. Изначально другие польские оппозиционные партии не планировали присоединяться к демонстрации. Однако спорный закон о "российском влиянии" вызвал такую волну возмущения, что сторонники разных оппозиционных сил приняли решение выйти на улицы вместе с партией Туска.

Спорный закон

Новый закон о создании госкомиссии по "российскому влиянию" на принимаемые польскими властями решения в 2007–2022 годах, согласно его содержанию, регламентирует проведение анализа работы государственных служащих, фактов передачи информации третьим лицам, влияния на содержание управленческих решений, принятия вредных решений, заключения контрактов или распоряжения государственными или корпоративными средствами.

По итогам разбирательства комиссия может, например, отменить административное решение, а также запретить выполнять функции, связанные с распоряжением государственными средствами, на срок до десяти лет. Комиссия имеет право требовать любые документы от любых учреждений, вызывать кого угодно для дачи показаний, наказывать высокими штрафами за неявку, освобождать от необходимости хранить гостайну.

При этом никакая ответственность за действия членов комиссии не предусмотрена. По мнению многих экспертов, закон о создании такого органа нарушает не только положения польской конституции, но и европейское и международное право. Польская оппозиция считает решение о создании этой комиссии политизированным и ориентированным на борьбу с неугодными весомыми политиками, в частности с экс-премьером Туском, перед предстоящими осенью в стране парламентскими выборами. "Эта комиссия — фикция, созданная исключительно для нужд избирательной кампании только для того, чтобы запугать часть оппозиции", — оценила представительница "Гражданской платформы" Малгожата Кидава-Блоньская.

После принятия Варшавой этого нормативного акта Госдепартамент США заявил об "обеспокоенности" правительства "принятием польскими властями нового закона, который может быть ненадлежащим образом использован для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше", а также использован против оппозиции. Обеспокоенность выразила также Еврокомиссия, которая заявила о намерении проанализировать закон и при необходимости принять меры.

В ответ на эту критику президент Польши Анджей Дуда поспешил заявить, что вносит в парламент проект поправок к закону. В частности, президент хочет, чтобы комиссия состояла из независимых экспертов, а не парламентариев, а принятые ею решения могли оспариваться в обычном суде.

Последствия

"С точки зрения политической тактики Анджей Дуда должен был воздержаться от подписания законопроекта о создании большевистского трибунала, который призван приговорить Туска и других лидеров оппозиции к политической смерти за предполагаемые связи с Россией. Избирательный штаб PiS не должен был публиковать ролик, в котором демонстрировались записи из концлагеря в Освенциме, а сторонники оппозиции сравнивались с нацистами", — написал обозреватель Gazeta Wyborcza Бартош Велиньский.

В результате партия власти, пытаясь создать инструмент для борьбы с политическими противниками, еще больше накалила обстановку в стране, ожесточив не только сторонников своего главного оппонента Туска, но и других оппозиционеров. Вместо орудия борьбы Качиньский и его команда собственными руками сплотили ослабленную и разобщенную до недавнего времени оппозицию, дав ей шанс всерьез бороться за победу на предстоящих парламентских выборах.

"Туск фантастически прочувствовал ситуацию и диагностировал эмоции. И помог ему в этом не столько Ярослав Качиньский, рассчитывавший на углубление разобщенности, сколько Анджей Дуда, не вовремя подписавший злосчастный закон, а затем потребовавший его изменения. Большинство демонстрантов заявили, что именно решение президента способствовало изменению ставок на марше", — написал главный редактор газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа.

Выборы

Последние опросы общественного мнения показывают, что у "Права и справедливости" Качиньского пока есть все шансы выиграть на осенних выборах, но под вопросом оказалась способность этой партии сформировать правящую коалицию. Большинство в нижней палате парламента до сих пор давало Ярославу Качиньскому возможность принимать любые решения без оглядки на другие политические силы. Осенью таких комфортных условий, видимо, добиться будет уже намного сложнее.

Успешная организация марша в Варшаве вдохновила оппозицию и привлекла в ее ряды новых сторонников. Команда Качиньского тем временем, кажется, уже исчерпала набор привлекательных для общества предвыборных обещаний. Если им не удастся придумать достойный ответ, политический маятник в Польше может вновь качнуться в сторону Туска. "Если Дональд Туск сохранит уровень вовлеченности поляков, а противников практик властей не будет пытаться втянуть в свою партию, PiS ждет последняя осень у власти", — пишет Rzeczpospolita.

Теперь, видимо, главная задача Туска — сохранить накал страстей, те эмоции, которые заставили полмиллиона поляков выйти на улицы Варшавы в погожий летний воскресный день, чтобы те, кто обычно избегает участия в выборах, все же дошли до урн. Неполные пять месяцев для избирательной кампании — почти вечность, но, если раньше в Польше никто не верил в силу оппозиции, несмотря на всю харизму и регалии Туска, сейчас она громко заявила о своем существовании, воспользовавшись ошибкой людей Качиньского.

По мнению наблюдателей, Польшу ждет самая ожесточенная избирательная кампания в современной истории. Как ожидается, Качиньский не оставит успех Туска без ответа, а новая госкомиссия по "российскому влиянию" дает ему широкие возможности для действия. Формирование состава этого органа может быть начато в ближайшее время в соответствии с утвержденным законом. Хотя, прямо говоря, в связи с поднявшейся шумихой (в частности, под неодобрительные высказывания из США и ЕС) такая перспектива выглядит сомнительной. Тем не менее возможность у Ярослава Качиньского и правящей партии есть, и действовать эта комиссия может довольно радикально, так как смягчающие ее президентские поправки могут вступить в силу очень не скоро.