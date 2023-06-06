Си Цзиньпин провозглашает культуру новой эпохи с китайской спецификой

Андрей Кириллов — о том, что известно о новой политико-культурной кампании в Поднебесной

Председатель КНР Си Цзиньпин © Lauren DeCicca/ Getty Images

Незабвенный доктор Преображенский из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" советовал не читать до обеда советские газеты. Я же, напротив, советую читать китайские газеты — тем, кто владеет китайским языком и хочет быть в курсе внутренней китайской жизни. Тем более сегодня, когда председатель КНР Си Цзиньпин заявляет о "желании и способностях [Китая] унаследовать национальную культуру".

О пользе чтения газет

Понятно, что англоязычные газеты КНР читать гораздо легче, и не только из-за сложности китайского языка и относительной легкости английского. На страницах China Daily и Global Times китайцы пишут то, что хотят донести до зарубежной публики. Поэтому и излагают поднимаемые вопросы внятным языком международного общения. Другое дело — главный печатный орган ЦК Компартии Китая — газета "Жэньминь жибао" (Renmin Ribao). Статьи на ее первой полосе порой напоминают ребусы для посвященных, они полны старинных идиом и устоявшихся иероглифических сочетаний. В русском языке идиомы тоже нелегки для понимания иностранцами — попробуй с ходу понять, что такое "седьмая вода на киселе" или "попал как кур во щи". Никто и не помнит, откуда пошли эти выражения. С китайскими идиомами в этом плане проще — почти все они заимствованы из трактатов древних мудрецов. Но тут уж нужно знать и хорошо понимать сами эти сочинения.

Именно этим и предлагает заняться председатель КНР Си Цзиньпин, призывающий сограждан — в особенности членов без малого стомиллионной Компартии — осваивать богатейшее наследие китайской цивилизации. Так, Владимир Ленин в свое время призывал обогатить свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Глава китайского государства нацеливает китайцев в первую очередь на углубленное изучение собственной культуры.

День музеев

Наследие китайского народа, как, впрочем, и любого другого народа с протяженной культурой, сосредоточено в музеях и архивах. Именно туда и направился на прошлой неделе председатель КНР, чтобы на фоне музейных залов и заполненных манускриптами полок изложить суть важной политической кампании, призванной содействовать расцвету культуры для построения современной китайской цивилизации.

Глава государства, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), выступил с речью на совещании по культурному наследию и развитию 2 июня, посетив перед этим Национальный архив и Китайскую академию истории, где проходят различные выставки в области сохранения архивов и исторических исследований. Между прочим, в отличие от газетных статей само выступление Си Цзиньпина было вполне понятно любому лаоваю ("почтенному иноземцу", как насмешливо кличут в Китае иностранцев).

"При наличии безопасного и стабильного общества у Китая есть желание и способность унаследовать национальную культуру", — сказал Си Цзиньпин. "Мирный характер китайской цивилизации, — добавил он, — определяет, что Китай всегда был строителем мира во всем мире, вносил свой вклад в глобальное развитие и являлся защитником международного порядка". Лидер КНР также указал, что Китай неизменно поддерживал сотрудничество и не вступал в конфронтацию.

Си Цзиньпин призвал к усилиям по сохранению открытости и инклюзивности, наследованию и развитию превосходной традиционной культуры Китая, содействию восприятию иностранной культуры и постоянному культивированию и созданию культуры с китайской спецификой в новую эпоху. Он также высоко оценил "предприимчивый дух китайской нации, которая не боится новых вызовов и открыта для всего нового".

Создать культурный центр силы

Подробно донести до лаобайсин ("сто почтенных фамилий", как называют китайских Иванова, Петрова и Сидорова, то есть простых людей) суть идей лидера в области культуры взялся Жэнь Чжунпин. И если вы спросите, кто этот важный человек, которому доверена столь ответственная миссия, мне придется развести руками. Этот псевдоним автора или группы авторов, пожелавших сохранить анонимность, используется уже лет тридцать при публикации в "Жэньминь жибао" наиболее значимых материалов. Статья озаглавлена "Усиление духовной силы для реализации великого возрождения китайской нации — Углубленное изучение и понимание духа важной речи генерального секретаря Си Цзиньпина на симпозиуме по культурному наследию и развитию".

"Наша новая культурная миссия в новую эпоху заключается в том, чтобы продолжать способствовать культурному процветанию, создавать культурный центр силы и строить современную цивилизацию китайской нации с новой отправной точки", — цитирует автор Си Цзиньпина.

Он также сразу выделяет, пожалуй, главную мысль: "Мы должны укрепить нашу культурную уверенность в себе".

Надо сказать, в 80-е годы прошлого века Китай, приступив к модернизации, испытал идейное нашествие Запада. В условиях ослабления идеологической работы КПК целое поколение молодых китайцев получило заряд сомнений и отрицания в отношении собственной страны, ее традиционных ценностей и идеалов. Считается, что именно на этой почве и сформировался тот негативный потенциал, который привел тысячи протестующих молодых людей на площадь Тяньаньмэнь в 1989 году. Вылился этот поколенческий разрыв в силовое подавление студенческих выступлений в Пекине.

Си Цзиньпин, карьера которого строилась на умеренном реформаторстве, то есть приверженности линии на модернизацию Китая без потрясения идеологических основ, в опоре на организационный и духовный потенциал Компартии, и сегодня привержен пути "поколения отцов". Это неудивительно: его отец Си Чжунсюнь принадлежал к когорте твердых партийцев, строителей Народного Китая.

Си убежден, что "указать Китаю путь вперед и обеспечить фундаментальную основу движения по этому пути может только Компартия". В этом плане его задача, как это видится со стороны, — вырастить такую молодежь, воспитать такую интеллигенцию, которые не станут заглядывать "за бугор" в поисках истины, а будут впитывать ее на родине, как бы с молоком матери.

"Оглядываясь назад на великолепную историю, можно сказать, что Коммунистическая партия Китая — партия с высокой степенью культурного самосознания. Столетняя борьба партии отражает историю китайской культуры, развивающейся в ногу со временем. Коммунистическая партия Китая является активным лидером и практиком передовой культуры Китая, верным наследником и пропагандистом превосходной традиционной культуры Китая, а также важным проводником и выразителем китайского духа", — говорится в статье "Жэньминь жибао".

В этом ключе и далее рассматриваются все крупные события китайской жизни последнего десятилетия, когда у власти в стране находится Си Цзиньпин и группа его сподвижников. Зимние Олимпийские игры 2022 года, например, были призваны "продемонстрировать уверенный, толерантный и открытый имидж Китая как великой страны в новую эпоху". Статья обращает внимание и на тематический водный парк Фужун (Парк гибискусов) в городе Датун, созданный, "чтобы показать духовный стиль китайской культуры, который охватывает весь мир и включает в себя все реки". Упоминается и Пекин с его бывшим Запретным городом, а ныне музеем Гугун, и Большой канал Пекин-Ханчжоу, и многие другие объекты исторического и культурного наследия, которые на глазах "расцветают новыми рифмами".

"Огромный Китай, вечные реки! Сегодня китайская культура еще более великолепна, а китайская цивилизация еще более ослепительна", — подчеркивает издание.

"Стоя на этой древней и волшебной земле, впитывая культурные питательные вещества, накопленные долгой борьбой китайской нации, глядя на великолепные перспективы строительства могущественной страны и национального возрождения под сильным руководством Центрального комитета партии с товарищем Си Цзиньпином в качестве ядра и под научным руководством социалистической мысли Си Цзиньпина с китайской спецификой в новую эпоху, китайский народ настаивает на следовании своим собственным путем, с чрезвычайно широким охватом времени, чрезвычайно глубоким историческим прошлым и чрезвычайно сильной решимостью двигаться вперед! — возглашает статья. — Практика доказала и будет продолжать доказывать, что идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху настаивают на сочетании основных принципов марксизма с конкретными реалиями и с превосходной традиционной культурой Китая. Это современный китайский марксизм, марксизм XXI века, суть китайской культуры и китайский дух. Они внесли оригинальный вклад в обогащение и развитие марксизма, исторический вклад в наследие и развитие превосходной традиционной культуры Китая и всемирный вклад в содействие прогрессу человеческой цивилизации".

Вопросы культурного строительства в Китае

В Поднебесной все политические процессы, все крупные общественные движения начинаются в сфере культуры, с какой-нибудь внешне незначительной статьи вроде "Разжалования Хай Жуя", давшей толчок началу Великой пролетарской культурной революции. Значит ли это, что в Китае начинается культурная революция? Если это и так, то совсем с другим знаком. Культурная революция строилась на тотальном отрицании старой культуры. Си Цзиньпин, напротив, восхваляет традиционное культурное наследие, ищет пути сочетания его с "красной" культурой Народного Китая.

Недаром Си Цзиньпина иногда называют "цзюньцзы" ("благородный муж"). Это идеальный образ государственного деятеля доброй старой школы, преданного интересам страны, думающего исключительно о народном благе и посвящающего всю свою жизнь его приумножению. В старом Китае были замечательные традиции: почитание старших, уважение к личному достоинству, бескорыстие. Овладение всем культурным наследием тоже считалось обязательным — от умения писать кистью до сочинения стихов. Недаром конфуцианские основы государственности распространились на сопредельные государства, заложив, по бытующему мнению, базу для их дальнейшего процветания.

Создать нового человека

"Когда "Озеро Чанцзинь", "Я и моя Родина", "Эпоха пробуждения" и "Блуждающая земля" (китайские фильмы последних лет, в том числе о борьбе с американскими агрессорами и покорении космоса — прим. авт.), шедевры, пропитанные китайской культурой и полные китайского духа, популярны дома и за рубежом; когда культурные реликвии собраны в музеях, наследие представлено на просторах страны и слова, написанные в древних книгах, все больше проникают в сердца людей; когда предсказание историка Тойнби о том, что "будущее человечества — на Востоке, а китайская цивилизация станет лидером мира", становится реальностью, у нас нет причин не быть уверенными: китайская нация создала древнюю культуру, и китайская нация определенно сможет также создать новую блестящую китайскую культуру", — отмечается в материале.

Не буду вас больше загружать цитатами статьи "Жэньминь жибао". Если внимательно прочитать все ее немаленькие четыре части, складывается понимание, что под культурой Си Цзиньпин подразумевает едва ли не все аспекты жизни общества — от информационных технологий до денежного обращения. Фактически председатель КНР предлагает генеральный план создания человека новой эпохи. С китайской спецификой, разумеется.