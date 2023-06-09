По девять месяцев на правление: как в Болгарии разрешили двухлетний политический кризис

Игорь Ленкин — о формировании нового болгарского кабмина, влиянии внешних сил и отсутствии доверия

Вице-премьер Болгарии Мария Габриэль © Roses Nicolas/ ABACA via Reuters Connect

Сага с реализацией планов по формированию нового правительства Болгарии завершена. Новый премьер страны Николай Денков и 19 министров получили поддержку депутатов ключевых политических объединений, имеющих по итогам досрочных парламентских выборов (состоялись 2 апреля) наибольшее количество депутатских мандатов: коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ — СДС), блока "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП — ДБ). Члены нового правительства уже приняли присягу и вступили в должности. Единственным вице-премьером стала креатура ГЕРБ — СДС, бывшая еврокомиссар Мария Габриэль, на которую также возложена должность главы внешнеполитического ведомства Болгарии. При этом в соответствии с достигнутыми договоренностями через девять месяцев должна состояться ротация — Габриэль станет премьером, а Денков перейдет на должность ее заместителя. Подобная система, как считают в Болгарии, решает проблему двухлетнего политического кризиса, когда в стране не могли согласовать правительство, в связи с чем пришлось провести пять досрочных выборов.

"В ходе переговоров приняли решение отклонить кандидатуры нескольких политических лиц, чтобы правительство было более нейтральным. Правительство построено так, чтобы выполнять свою работу. Каждый из министров может это делать", — сообщил Денков. Вместе с тем он признал, что в отношениях между ключевыми партнерами есть проблемы.

"Правда в том, что между нашими политическими объединениями нет доверия. Но у меня есть доверие к Марии Габриэль, все разговоры, что мы с ней вели, проходили конструктивно, аргументы внимательно оценивались. Когда мои аргументы были разумными, она говорила — да. Если ее позиция была сильнее, то следовало согласие с моей стороны. Именно поэтому состав правительства поддержали обе стороны", — дополнил новый премьер-министр.

Выборы в Болгарии Наибольшее количество голосов на досрочных парламентских выборах получил блок ГЕРБ — СДС, набравший 26,49%: он удостоился 69 депутатских мандатов из 240. Блок ПП — ДБ набрал 24,57% голосов — 64 мандата. Третье место заняла партия "Возрождение" с 14,16% и 37 мандатами. Движение за права и свободы получило 13,72% голосов — 36 мандатов, коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" — 8,93% и 23 мандата. Наименьшее количество депутатов — 11 — имеет партия "Есть такой народ", набравшая 4,11% голосов избирателей. Выборы 2 апреля подтвердили расслоение болгарского общества, которое вновь не оказало полного доверия ни одному из политических объединений. Раз за разом голосуя за пеструю коалицию, граждане страны принуждают политиков к диалогу. Сейчас, вероятно, этот диалог начал несколько налаживаться — политики двух враждующих блоков пошли на серьезные компромиссы во имя интересов Болгарии, которая явно устала от бесконечной серии выборов. Показать ещё

"Нынешний управляющий формат не коалиция, ротационный принцип был принят именно потому, что мы не можем сделать коалицию с ГЕРБ. Коалиция была бы простым вариантом, если бы между нами было доверие, но его нет. А раз доверия нет, то мы должны были выстроить сложную конструкцию со сменой премьер-министров каждые девять месяцев", — прокомментировал ситуацию сопредседатель "Продолжаем перемены" Кирил Петков в социальных сетях. Он выразил уверенность, что новое правительство благодаря ротации продолжит работу минимум 18 месяцев и успеет решить вопросы вступления в Шенген и еврозону, продолжить работу по плану восстановления и устойчивости, чтобы начать реализацию всех заложенных в него инфраструктурных проектов, сменит правила борьбы с коррупцией в стране.

Снова о доверии

Перед утверждением министров в парламенте свою скептическую точку зрения на новую управляющую коалицию представил президент Румен Радев. "Надеюсь, что правительство не будет предавать национальные интересы, несмотря на то что лидеры новой коалиции обманули интересы избирателей. Полагаю, что общество оценит процесс формирования этой коалиции, потому что он обессмыслил прошедшие выборы", — сказал глава государства.

На внеочередном заседании парламента, где утверждались новый премьер-министр и кабмин, в дебатах участвовали в основном представители оппозиционного меньшинства — партии "Возрождение", "Есть такой народ" и болгарских социалистов. В адрес ПП — ДБ и ГЕРБ — СДС звучали обвинения в предательстве национальных интересов и избирателей.

"Большинство сказанного в мой адрес — политическая демагогия, но правда в сказанном — то, что болгарский народ умен и сам способен сделать правильные выводы из происходящего. Политические нападки партии "Возрождение" связаны с принципом их работы — чем хуже стране, тем лучше. Наше правительство ориентировано на европейское развитие Болгарии, в пользу людей и бизнеса", — подчеркнул Николай Денков в ответ на критические замечания.

О сговоре с "внешними силами"

По итогам пятых подряд досрочных выборов 2 апреля ключевым моментом, вызвавшим высокое напряжение в политической системе страны, стал вероятный сговор лидеров ПП — ДБ с "внешними силами", о чем публично заявил депутат от коалиции Радостин Василев.

В конце мая, когда два блока уже договорились о ротационном управлении страной, Василев представил на пресс-конференции запись заседания национального совета "Продолжаем перемены", в ходе которого партийные лидеры Кирил Петков и Асен Василев заявили о проведенных консультациях с руководством Евросоюза и неназванным посольством о будущем правительстве и планах сменить руководителей спецслужб.

Жесткая реакция лидеров других политических объединений не заставила себя ждать. "Мы потребуем предъявления лидерам ПП — ДБ обвинения в государственной измене. Все происходящее показывает, что Болгария — захваченное государство. Самое неприятное в этой истории — то, что эти иностранные агенты обвиняют нас, "Возрождение". Вор кричит "держи вора". А на практике мы видим завершение последнего актуального американского проекта — ПП — ДБ, а может быть, наблюдаем создание другого американского проекта", — сказал лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

В декларации с парламентской трибуны лидер болгарских социалистов Корнелия Нинова отметила, что в представленных записях онлайн-трансляции заседания национального совета ПП речь идет об отказе от национального суверенитета. "В этих записях идет речь об отказе от национального суверенитета, о превосходстве параллельного государства и его теневой стороны, овладевшей Болгарией, о тайных договоренностях", — сказала Нинова, определив происходящее как "абсолютный международный скандал".

На этом шумном фоне ГЕРБ — СДС объявила о временном прекращении переговоров с ПП — ДБ о формировании правительства. "Невозможно строить демократию на базе лжи, подрыве основ государства и несоблюдения республиканских принципов", — заявила Габриэль, сообщив "о замораживании" диалога. Однако спустя пару дней коалиция вновь вернулась за стол переговоров.

В итоге лидеры ПП — ДБ и ГЕРБ — СДС заявили, что независимо от внутренних противоречий и разоблачений кабмин, чтобы избежать очередных досрочных парламентских выборов и продолжить работу парламента 49-го созыва, нужен, и сумели добиться утверждения, как отмечают наблюдатели, евроатлантического и антироссийски настроенного правительства в парламенте. За новое правительство голосовал 131 депутат, против выступили 69 представителей оппозиции.

Сомнения остались

При этом вице-президент Илияна Йотова отметила, что ее "тревожит будущее этого правительства". "Премьер Денков сказал, что начинает работу, доверяя лишь Марии Габриэль, но не своим коалиционным партнерам от партии ГЕРБ, а это хорошим началом работы назвать никак нельзя", — сказала вице-президент.

"Говорим о людях, которые должны быть осуждены за государственную измену, а они в настоящее время стремятся к управлению государством. Это позор для Болгарии. Этот кабинет предательский и на практике может уничтожить Болгарию", — отметил Костадинов, акцентируя внимание на записи с лидерами партии "Продолжаем перемены".

"ГЕРБ — СДС и ПП — ДБ договорились о видимо уродливом управлении. Это правительство не будет принято болгарскими гражданами и будет отстранено", — сказал секретарь парламентской группы партии "Есть такой народ" Станислав Балабанов.

Некоторые эксперты отмечают, что победитель выборов, коалиция ГЕРБ — СДС, согласившись на сотрудничество, де-факто подарила власть блоку ПП — ДБ — "врагу, который появился в политическом пространстве страны, чтобы ее уничтожить, лишив всех властных рычагов". В связи с этим эта "противоестественная правящая коалиция" долго не продержится, а новое правительство может оказаться "для болгарского вкуса чрезмерно евроатлантическим". В этой связи эксперты указывают на объявление нового министра обороны Тодора Тагарева о планах предоставить Украине новую военную помощь, "чтобы она продолжила свое сопротивление".