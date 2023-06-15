Последний канцлер и лицеист. 225 лет со дня рождения Александра Горчакова

Алексей Волынец — о выдающемся русском дипломате XIX века

Портрет Александра Горчакова работы Георга Ботмана, 1874 год © Public Domain/ Wikimedia Commons

Для своей эпохи он прожил очень долгую жизнь, а длительность его карьеры была поистине беспрецедентной — 65 лет дипломатической службы! Из этих шести с лишком десятилетий 26 лет — свыше четверти века! — он возглавлял российский МИД. Именно он умело играл на противоречиях европейских держав, даже когда они на фоне Крымского конфликта пели в едином русофобском хоре, — признаем, такой опыт и сегодня актуален для России… Да и в личной жизни Александр Михайлович Горчаков, лицейский однокашник Пушкина, был весьма незаурядной личностью своего века. В день 225-летия со дня его рождения попробуем рассказать о последнем канцлере Российской империи.

"Ты, Горчаков, счастливец с первых дней…"

Александр Михайлович Горчаков родился 15 июня (нового стиля) 1798 года. По отцу он был знатнее царей из династии Романовых — князья Горчаковы возводили род к легендарному Рюрику. Среди его предков есть и православные святые, и великие князья эпохи Древней Руси.

По материнской же линии князь был потомком остзейских баронов и графов из рода Фрезен, немецких феодалов, с эпохи крестоносцев владевших землями Прибалтики и при Петре I пошедших на службу к русским царям. Поэтому будущий канцлер появился на свет и сделал первые шаги в материнском имении Гапсталь — ныне город Хаапсалу на западе Эстонии.

Не удивительно, что мальчик из очень знатного рода оказался среди учеников первого набора в знаменитом Царскосельском лицее. С осени 1811 года он шесть лет жил и постигал науки вместе с Александром Пушкиным и другими не менее прославленными лицеистами.

Рассказывать о лицее нет нужды — о нем и его учениках написано не просто много, а чрезвычайно много. Горчаков и Пушкин были дружны. В личном архиве канцлера до конца дней хранились стихи знаменитого героя войны 1812 года Дениса Давыдова, записанные рукою лицеиста Пушкина. А у нашего самого великого поэта есть немало стихов, посвященных Горчакову. Например, в 1814 году юный Пушкин нарисовал портрет Горчакова и в стихах шутил над юношеской влюбленностью друга в генеральшу Евдокию Ершову, одну из первых столичных красавиц той эпохи.

Дружеские чувства Пушкина и Горчакова сохранились на всю жизнь, хотя судьба их развела сразу после лицея.

"Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,

Хвала тебе — фортуны блеск холодный

Не изменил души твоей свободной:

Все тот же ты для чести и друзей".

Эти строки великий поэт написал осенью 1825 года, когда бывшие лицеисты случайно встретились после возвращения Горчакова из-за границы — он к тому времени третий год служил секретарем российского посольства в Лондоне.

"Был настолько честолюбив, что носил яд в кармане…"

Александр Горчаков окончил лицей одним из лучших учеников и сразу начал дипломатическую карьеру. Все его друзья, включая Пушкина, считали, что он самой судьбой приспособлен к этой стезе, как ее понимали в XIX веке — когда дипломатия была состязанием утонченной аристократии при монарших дворах.

Блестящее образование, недюжинный интеллект, холодный аналитический ум, отточенные манеры светского льва (не зря Горчаков еще с лицея носил прозвище "Франт") — все это делало его настоящим дипломатом той эпохи. Добавим сюда свободное владение английским, немецким и французским языками, а также незаурядные амбиции молодого человека.

В области международных отношений издавна есть такое понятие, как diplomate de carriere, карьерный дипломат — тот, кто посвятил дипломатии всю жизнь, пройдя все ее ступеньки. И молодой аристократ Горчаков был карьерным дипломатом во всех смыслах. Его даже можно было бы назвать карьеристом, если б жажда успеха и признания в нем не сочеталась с преданностью стране и службе. Позднее уже постаревший Горчаков не без самоиронии рассказывал, как в юности "был настолько честолюбив, что носил яд в кармане на случай, если его обойдут местом…"

Местом князя не обошли — буквально за три первых года в царском МИД он вырос от простого титулярного советника (аналог армейского капитана) до камер-юнкера (еще не генерал, но уже выше армейского полковника). С 1820 года 22-летний князь Горчаков в качестве одного из помощников министра иностранных дел Российской империи участвовал в череде международных конгрессов, когда победители Наполеона договаривались о новом устройстве Европы и мира.

Затем — одна из ключевых должностей посольства в Лондоне. После британской столицы — секретарь посольства в Вене, эту должность Горчаков занял ровно 190 лет назад, летом 1833 года. Британская и Австрийская империи в те десятилетия — две самых мощных державы Запада. То есть карьерный дипломат Горчаков работал на самом важнейшем, самом остром участке международных отношений.

Но при всем своем несомненном карьеризме и служебном рвении он остается человеком чести. И ради чести, как ее понимали лучшие аристократы той эпохи, Горчаков не раз был готов пожертвовать блестящей карьерой. Так, на исходе 1825 года, сразу после восстания декабристов, Горчаков пытался помочь своему лицейскому однокашнику Ивану Пущину, которому грозила смертная казнь. Вполне осознавая последствия, молодой дипломат готовил побег своему другу — убеждениям декабристов Горчаков был не близок, но бросить товарища в беде ему не дозволяли те самые понятия о чести.

Спустя полтора десятилетия князь Горчаков вполне сознательно жертвовал карьерой уже не ради друга, а ради любимой. В 1838 году 40-летний Горчаков впервые женился. Для дворян мужского пола той эпохи возраст первого брака вполне обычный. Необычна была избранница — женой Горчакова стала 37-летняя Мария Мусина-Пушкина. Для нее это был второй брак, к тому же графиня уже имела пятерых детей.

Даже в наше время, признаем, это не самый рядовой семейный союз, а уж в эпоху Горчакова и Пушкина это было почти скандально. И тем более во всех смыслах не комильфо для карьерного дипломата. Но ради брака с любимой женщиной лощеный и рассудительный Горчаков без колебаний ушел в вынужденную отставку — пожертвовал и блестящим положением, и заманчивыми перспективами в МИДе.

"Россия сосредотачивается…"

Брак отставного дипломата был счастливым. Мария родила Горчакову двух сыновей. Его все современники дружно признавали весьма импозантным мужчиной, но и супруга по праву считалась одной из первых красавиц Петербурга. "Она задумчивой красой очаровательней картины…" — это строки Пушкина, посвященные будущей супруге князя Горчакова.

Человек, всей жизнью нацеленный на карьеру, пожертвовал ею ради любви. Пожертвовал и не проиграл — спустя несколько лет опыт и способности дипломата Горчакова оказались востребованы вновь. В 1841 году князь едет на запад тогда раздробленной на множество государств Германии, чтобы оформить брак царской дочери с наследным принцем Вюртемберга. Затем Горчаков становится представителем России при Deutscher Bund, Германском союзе, — если смотреть из нашей эпохи, то это первый пробный прототип Евросоюза. Словом, он вновь на острие дипломатического фронта.

Начало Крымской войны князь Горчаков встречает исполняющим обязанности российского посла в Вене. Он с самого начала предвидел риски того конфликта, считая, что страх перед влиянием России способен объединить против нашей страны даже самые конкурирующие державы Европы.

Австрийская империя тогда всерьез рассматривала вариант вступления в открытую войну против нашей страны, но все же удержалась на грани враждебного нейтралитета — в чем есть немалая заслуга и тонкого дипломата Горчакова. Не зря сразу по окончании труднейшего конфликта он становится главой Министерства иностранных дел.

И вот здесь начинается то, что многократно описано в десятках, если не сотнях исторических книг. Не станем пересказывать их — деяния Горчакова на посту министра хорошо известны и навсегда вошли в историю. Лондонская конвенция, Берлинский конгресс, знаменитая фраза "Россия не сердится, Россия сосредотачивается" — все это этапы большой дипломатии Горчакова. Играя на противоречиях западных держав, он без выстрелов преодолел негативные последствия Крымской войны.

Не станем и утверждать, что все в его деятельности бесспорно. Продажа Аляски и уступка японцам Курильского архипелага из нашего времени кажутся серьезным просчетом. Но это именно видение из нашей ракетно-ядерной эпохи, спустя многие поколения, а в пору Горчакова его современникам эти шаги казались, наоборот, весьма удачными и продуманными — примерно как сегодня обменять землю на Марсе на нечто вполне осязаемое. Так что не будем спешить осуждать князя Горчакова за Аляску с Курилами — машины времени он не имел, был человеком своей эпохи…

В 1867 году Горчаков стал канцлером Российской империи — получил наивысший гражданский чин из возможных. В истории династии Романовых канцлеров было даже меньше, чем царей, и Горчаков остался для истории последним, кто носил эти высочайшие регалии.

Уникальной оставалась и личная жизнь канцлера. Его жена умерла в 1853 году — князь пережил любимую супругу на 30 лет. Притом он еще долго оставался весьма импозантным и успешным мужчиной — его последнюю любовницу, красавицу графиню Надин Богарне (между прочим, на 40 лет моложе Горчакова) современники не зря считали прототипом обольстительной графини Элен Безуховой из романа Толстого "Война и мир".

Судьба отмерила Александру Михайловичу Горчакову долгую жизнь — 85 лет для его эпохи не просто много, а очень много. Еще на восходе XIX века молодой Пушкин написал задумчивые и лирические строки:

"Невидимо склоняясь и хладея,

Мы близимся к началу своему…

Кому ж из нас под старость день Лицея

Торжествовать придется одному?"

Великий поэт не мог знать, что на закате того столетия нелегкая доля одинокого торжества выпадет именно его другу юности, Александру Горчакову, до конца соответствовавшему лицейскому прозвищу "Франт". Последний канцлер Российской империи, ушедший из жизни весной 1883 года, оказался и последним лицеистом того самого первого, самого блестящего пушкинского класса.