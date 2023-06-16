Из России в античную Трою: как археолог-любитель Генрих Шлиман раскопал древний город

Алексей Волынец — о находке сокровищ, ныне хранящихся в Пушкинском музее

Генрих Шлиман в 1915 году © Harris & Ewing Collection/ Library of Congress

Мы все очень далеки от Древней Греции. И все же почти каждый из нас хоть что-то слышал о Трое, Троянской войне, "Илиаде" Гомера или хотя бы о троянском коне. Между тем эти легенды и "преданья старины глубокой" гораздо ближе к нам, чем кажется. Золотые сокровища древних троянцев ныне хранятся в столице России. Да и найдены они ровно 150 лет назад, в июне 1873 года, пусть и немцем, но все же российским подданным.

Иоганн Людвиг Генрих Юлий по имени Андрей

Археолог-любитель Генрих Шлиман известен всем ценителям истории. Имя человека, раскопавшего древнюю Трою, теперь навеки и по праву стоит в одном ряду с самыми легендарными и прославленными именами Античности.

И все же о Шлимане обычно знают куда меньше, чем стоило бы. Ведь его удивительная биография не ограничивается поиском Трои, да и имен у археолога на протяжении бурной жизни было много. Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann родился два века назад, в 1822 году, в маленьком государстве Мекленбург-Шверин на севере еще не объединившейся Германии. Его предками были лавочники и торговцы, издавна жившие и торговавшие на этой земле германизированных западных славян.

Четвертый ребенок в семье, Генрих Шлиман с 14 лет стал работать. Начинал будущий искатель Трои помощником у торговца шнапсом, немецкой водкой. Затем было немало мытарств, включая работу грузчиком на рыбном рынке и неудачную попытку уплыть юнгой в далекую Америку.

Лишь к 20 годам он попал в удачную струю — перебравшись в Амстердам, стал работать счетоводом в одной из торговых компаний. Помогло неплохое образование, полученное в детстве, и совершенно удивительные способности к языкам — уже тогда он владел французским, английским и древней латынью. Со временем Шлиман станет настоящим полиглотом, освоив дюжину самых разнообразных языков, включая русский, арабский, испанский, турецкий, греческий.

Способный юноша быстро сделает торговую карьеру. И начнется все с русского языка, весьма нелегкого для западных европейцев. Фирме, в которой он работал, потребовался представитель в Петербурге. Желая получить столь доходное место, Шлиман принялся осваивать русский. Учебники в ту эпоху были редкостью, в Амстердаме ему удалось достать лишь одну книгу на русском — поэму "Телемахида" Василия Тредиаковского, почти забытого ныне у нас литератора XVIII века.

Именно тогда Шлиманом и был сделан первый шаг, который приведет его в Трою. Тредиаковский на русском языке подражал Гомеру, его "Телемахида" тяжеловесным поэтическим слогом допушкинской эпохи повествовала, как Телемах, сын легендарного Одиссея, искал отца, не вернувшегося после войны с троянцами:

То не Троя басней причина:

Не один Ахиллес воюет;

Всяк Фетидина воин сына

Мужественнее тут штурмует…

Зубря вот такие строфы Тредиаковского, юный Генрих Шлиман проникался не только русской грамматикой, но и античной поэтикой. Призрак легендарной Трои отныне всегда был с ним.

Вместе с русской "Телемахидой" (ее до конца жизни он хранил в личной библиотеке) 24-летний Шлиман зимой 1846 года прибыл в Петербург. Начинающий полиглот посчитал, что его немецкое имя Heinrich соответствует русскому Андрей. Имя его отца, Эрнст, тогда соответствовало в православных святцах имени Арист. Так что Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann стал подписываться как Андрей Аристович Шлиман. Много позже именем Андрей в личной переписке станут его называть даже родные дети.

"В России я могу спокойно спать…"

Благодаря знанию русского и основных европейских языков Генрих-Андрей Шлиман буквально за несколько лет сделал в Петербурге хорошую коммерческую карьеру. Из менеджера-"приказчика" превратился в самостоятельного купца. В 1847 году официально оформил российское подданство.

Однако Шлиман был не только способным лингвистом-самоучкой и self-made-коммерсантом, но и настоящим авантюристом. В 1850 году с чемоданом наличных денег он отправляется из Петербурга на другой конец земного шара — в Калифорнию, где бушует золотая лихорадка.

Расчетливый Шлиман не собирался мыть золото. В Сакраменто, первом англоязычном поселении Калифорнии, он открыл "банк" — контору для скупки и обмена драгоценного песка. Больше года, работая с шести утра и до полуночи без выходных и праздников, Шлиман менял золото на деньги и деньги на золото, общаясь с клиентами на всех языках, прежде всего на английском и испанском. Работал, даже когда его свалила не золотая, а самая настоящая лихорадка, — принимал клиентов лежа в постели.

Любопытно, что, зарабатывая ежедневно баснословные суммы, Шлиман на калифорнийском берегу Тихого океана скучал по русской столице. В одном из его писем тех дней эти чувства выражены так: "Если бы в прежние годы я мог себе представить, что однажды заработаю хотя бы четверть моего теперешнего состояния, то посчитал бы себя счастливейшим из людей. Но теперь я чувствую себя самым несчастным, отделенный шестнадцатью тысячами верст от Петербурга, где все мои надежды и желания слились воедино в одном месте… Если здесь, в Сакраменто, я могу в любой момент быть ограбленным или убитым, в России я могу спокойно спать в моей кровати, не боясь за свою жизнь и имущество…"

Заработав внушительное состояние на пике золотой лихорадки, Шлиман летом 1852 года вернулся в столицу Российской империи и спустя всего два месяца женился на Екатерине Лыжиной, дочери петербургского адвоката. За следующее десятилетие "русскоподданный Андрей Аристович Шлиман" произвел на свет троих детей, удвоил свое состояние во время Крымской войны, стал петербургским купцом 1-й гильдии и… разочаровался в коммерции.

Генрих Шлиман в Санкт-Петербурге, 1862 год © Public Domain/ Wikimedia Commons

1864–1865 годы Шлиман провел в кругосветном путешествии. Став весьма состоятельным человеком, он мог себе позволить столь долгий "круиз" по Арабскому Востоку, Индии, Китаю, Японии. Похоже, разбогатевший Андрей Аристович просто переживал свой кризис среднего возраста, к которому добавились сложные отношения с женой.

Екатерина, женщина по-русски бурная и эмоциональная, явно не подходила своему немецкому мужу — Шлиман, будучи рискованным и дерзким авантюристом в бизнесе, в обычной жизни, в ежедневной бытовой рутине был совершенно по-немецки педантичен и даже скучен. Их брак в итоге распался, хотя Шлиман много лет совершенно искренне пытался сберечь и сохранить его.

Вот тогда-то, после окончательного распада его русской семьи, он и бросился с головой в античную археологию. Вспомнив увлечения нищей юности, Шлиман стал лечить душевную травму поисками легендарной Трои.

"Место крепости"

История поиска, раскопок и исследований Трои хорошо известна. Об этом за минувшие полтора века написано множество книг, научных и популярных, на самых разных языках. Потому расскажем лишь самое главное.

Шлиман искал древний город, в сущности, по наитию. Он не был первым, кто стремился обнаружить Трою. И до него пытались вести раскопки на холме Гиссарлык южнее пролива Дарданеллы на эгейском побережье современной Турции. Hisarlik по-турецки дословно означает "место крепости", ближайшее русское значение — "городище".

Упрямый Шлиман, располагая средствами, нанял сразу сотню землекопов и с октября 1871 года исследовал "городище" Гиссарлык. Ему удалось обнаружить какие-то древние развалины, но по-настоящему повезло (да что там, просто необыкновенно, удивительно повезло!) лишь спустя много месяцев упорных работ.

Генрих Шлиман делает зарисовки во время раскопок Трои. Гравюра 1873 года © Bettmann/ Getty Images

Шлимана часто обвиняют в том, что он не имел никакого археологического образования и работал грубо. Но в ту эпоху, в XIX веке, еще никто в мире не имел такого образования, наука археология лишь только начиналась — именно успехи бывшего петербургского купца подтолкнули ее развитие.

Чудо случилось ровно 150 лет назад, в середине июня. К тому времени никаких удач, кроме камней и керамических осколков, после долгих работ у Шлимана не было. Утром, пока землекопы завтракали, он случайно заметил в одном из раскопов медный предмет. Не дожидаясь рабочих, Шлиман бросился копать. И в итоге к 17 июня 1873 года раскопал почти 10 тыс. уникальных и бесценных для науки и человечества находок. Прекрасные диадемы с подвесками, серьги, браслеты, различные сосуды из золота и серебра, тысяча золотых бусин разной формы…

Посуда и украшения из "Клада Приама", обнаруженного Шлиманом в 1873 году © Rischgitz/ Getty Images

17 июня Шлиман официально завершил раскопки — отныне и навсегда он считал, что обнаружил Трою. Найденные им сокровища археолог-самоучка тут же объявил "кладом Приама", последнего троянского царя, погибшего после захвата города ахейцами. Далее последовала почти детективная история с вывозом сокровищ из Османской империи. Потом Шлиману все же пришлось заплатить турецкому султану большие деньги в качестве отступных. Новость об уникальных находках тем временем прогремела во всех европейских СМИ — Шлиман с его "кладом Приама" получил всемирную известность.

Далее в жизни бывшего петербургского купца Андрея Аристовича было еще немало археологических приключений. Раскопки царского дворца на Крите и древних гробниц в греческих Микенах — там им найдена уникальная "золотая маска Агамемнона". Под конец жизни он даже пытался отыскать в Египте захоронение Александра Македонского.

Гробницы внутри цитадели в Микенах, раскопанные Шлиманом в 1876 году © Hulton Archive/ Getty Images

Признаем, что Шлиман во многом ошибался или сознательно фантазировал. Его уникальные находки на холме Гиссарлык никак не могли быть сокровищами легендарного царя Приама — просто потому, что эти предметы минимум на тысячелетие старше эпохи столь же легендарной Троянской войны.

Но обнаруженный Шлиманом древний город, скорее всего, действительно и есть та самая Троя, воспетая Гомером. И хотя абсолютной уверенности быть не может, но данную версию подтверждают раскопки уже самых настоящих профессиональных ученых-археологов XX века.

Сегодня легендарная Троя выглядит всего лишь как большой археологический раскоп. Не колоссальные пирамиды, не огромный Колизей — внешне куда скромнее. Но все же этот изрытый холм со следами небольших развалин производит сильное впечатление при личном посещении. И это место по-настоящему уникально, первое поселение здесь возникло еще семь тысячелетий назад.

Что же касается "клада Приама", то ныне эти уникальные артефакты человеческой истории хранятся, изучаются и экспонируются в Москве, в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Сам Шлиман до конца жизни так и не определился, где же будет выставлен найденный им клад. После смерти ученого в конце XIX века сокровища оказались в Германии и по итогам Победы 1945 года стали законным трофеем нашей страны.

Так что найденные ровно полтора века назад главные сокровища легендарной Трои — это сегодня и сокровища России. Тем более что и Андрей Шлиман нашей стране совсем не чужой.