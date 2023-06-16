Россия — Африка: шанс, которым необходимо воспользоваться

Виталий Макарчев — о перспективах Африки и о том, что связывает РФ и страны Африканского континента

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С окончания пандемии COVID-19 опубликовано уже немало исследований о перспективах развития экономики в меняющемся мире. Африка в них называется наиболее привлекательным с точки зрения темпов роста регионом планеты. В июне этот список пополнился очередным докладом, который подготовила консалтинговая компания McKinsey. Согласно выводам экспертов, именно Африка станет источником нового богатства для многих компаний мира.

Блестящие перспективы

Говоря о перспективах Африканского континента, прежде всего, следует помнить, что он обладает сейчас самым быстрорастущим населением в мире — ожидается, что к 2050 году численность почти удвоится и достигнет 2,5 млрд человек. При этом к 2040 году в Африке будет проживать самое многочисленное население трудоспособного возраста.

Как отмечается в исследовании McKinsey, уже к 2030 году к активным потребителям в Африке добавятся 250 млн человек, что увеличит спрос на товары и услуги на $3 трлн в год. "Такие расходы создают для компаний и предприятий возможность предлагать большое количество товаров по доступным ценам, ориентироваться на точках мощного роста и внедрять инновации в местные цепочки создания стоимости", — подчеркнуто в докладе.

На текущий день в Африке не менее 345 компаний имеют годовой доход в размере $1 млрд и более, в совокупности они приносят более $1 трлн. С дальнейшим развитием потребительского рынка перспективы бизнеса на континенте существенно увеличатся.

При этом сегодня половина рабочей силы Африки занята в сельском хозяйстве, но человеческий капитал и ресурсы все активнее переходят в сферы промышленного производства и услуг. Эта тенденция, как считают эксперты, продолжится и дальше.

Во многом такой ход определяется тем, что Африка является сегодня еще и регионом с самой быстрой урбанизацией в мире. С 2000 года городское население Африки выросло на 3,7%, что превышает общий прирост населения на континенте, составляющий 2,5%. Так, в 2019 году 57% населения проживало в сельской местности, но в течение следующих двух десятилетий Африка станет преимущественно городской — ожидается переезд более 500 млн человек, что, по расчетам McKinsey, создаст самое многочисленное городское население в мире. А уже к 2040 году в Африке будет 12 городов с населением более 10 млн, еще 19 городов будут иметь население от 5 млн до 10 млн человек.

В этих условиях, очевидно, компании и предприятия, которые смогут утвердиться на африканском рынке в этот срок, будут иметь возможность занять важные позиции не только на континенте, но и в мировой экономике в целом. Это относится и к российскому бизнесу.

Российское присутствие

По данным ООН, в 2018–2020 годах в общем объеме импорта пшеницы стран Африки поставки из России составляли 32%. В этом есть стратегическое значение, так как почти треть населения континента — 452 млн человек — страдает от нехватки продовольствия. Любые трудности в поставках из России в Африку зерновых, а также удобрений способно вызвать еще больший рост цен на основные виды продовольствия с непредсказуемыми социальными последствиями для многочисленных стран континента.

Также Россия имеет в Африке ряд крупных индустриальных проектов. Росатом строит в Египте АЭС, "Алроса" участвует в совместных предприятиях по добыче алмазов в Анголе и Зимбабве, "Лукойл" разрабатывает нефтяные и газовые месторождения на западе Африки, "Русал" работает в Гвинее. Средний российский бизнес имеется (и, судя по моим данным, хорошо себя чувствует) в Центрально-Африканской Республике, Республике Конго, Кении, странах Северной Африки.

Российские специалисты участвуют в геологических исследованиях на основе межправительственных соглашений в Экваториальной Гвинее, Анголе и ряде других государств. В Африке высок интерес в совместных с Россией проектах в области энергетики и космической отрасли. Многие страны сотрудничают с РФ в здравоохранении и образовании.

Однако на Африканском континенте все же считают, что степень реализации торгово-экономического потенциала отношений с РФ недостаточен и требуется резкое расширение сотрудничества в экономической области. Таким мнением, в частности, со мной поделились в правительстве Южно-Африканской Республики во время обсуждения подготовки поездки делегации ЮАР на второй саммит РФ — Африка, который запланирован во второй половине июля текущего года в Санкт-Петербурге.

Необходимость нового баланса и пример ЮАР

Россия имеет огромное политическое значение в Африке, которое было заложено еще в период поддержки СССР антиколониальной борьбы народов континента. Тем не менее "в минувшем году товарооборот России со всеми африканскими странами составил $17,7 млрд". "Хотя по сравнению с 2021 годом рост составил 22%, мы не можем удовлетвориться данным показателем, так как он не соответствует стратегическим отношениям между РФ и многочисленными странами Африки, включая ЮАР", — отметил мой собеседник из правительства южноафриканского государства, пожелавший остаться неназванным.

"Импорт стран Африки из России достигает сейчас суммы в $14 млрд, а экспорт всех африканских стран в РФ — около $4 млрд, — отметили в правительстве ЮАР. — Ситуация характеризуется еще и тем, что 27% общего товарооборота РФ с Африкой приходится на Египет".

ЮАР же является в Африке второй после Нигерии по размеру ВВП и первой по объемам промышленного производства. Россия занимала в 2022 году, по данным статистической службы Trading economics, 38-ю позицию среди всех стран мира по размеру своего экспорта в ЮАР в стоимостном отношении, поставив товаров и услуг на сумму в $547,7 млн. При этом импорт Южно-Африканской Республики из РФ в том же году составил $282,8 млн — 49-е место. В 2021 году ЮАР была на 46-й позиции в качестве торгового партнера РФ.

Хотя ЮАР не присоединилась к санкционным ограничениям в отношении России, нарушения в работе торговых цепочек негативно сказались на взаимном товарообороте двух стран. В минувшем году по сравнению с 2021-м сокращение объема взаимной торговли между РФ и ЮАР составило около 25%.

Кто что продает и покупает Крупнейшим же торговым партнером самой южной страны Африканского континента является КНР с годовым объемом в $14 млрд. Затем следуют США ($13 млрд), Германия ($10 млрд), Япония ($8 млрд). Пятью основными статьями экспорта ЮАР являются: золото, платина, уголь, автомобили и алмазы. Главные покупатели этих товаров — Соединенные Штаты, ФРГ и Япония. Основу импорта ЮАР составляют станки и оборудование, включая компьютеры; минеральные продукты, включая нефть; химикаты; автомобили и самолеты. Ключевыми поставщиками этой продукции являются КНР, Индия и США. Что же касается ввоза товаров из РФ в 2022 году, то это: удобрения (на $254 млн), медь ($70 млн), нефтепродукты ($57 млн), неорганические химические вещества, драгоценные металлы и изотопы ($28 млн), бумага и картон ($22 млн). Затем следуют рыба и морепродукты ($22 млн), зерно ($20 млн), сталь и изделия из нее ($19 млн), оптика и медицинское оборудование ($7 млн), пластмассы ($6 млн). В пятерку товаров, которые РФ импортировала из ЮАР в 2022 году, вошли: фрукты ($228 млн), овощи ($13 млн), руды металлов ($11 млн), станки и оборудование для АЭС ($9,7 млн), напитки и спирт ($7,5 млн), сталь и изделия из нее ($4 млн). Показать ещё

При этом в ЮАР и Африке в целом понимают, что в связи с украинским кризисом и другими мировыми трансформациями необходимо искать новые формы сотрудничества.

Опасения санкций

С весны 2022 года южноафриканский бизнес стал осторожным в работе с российскими партнерами, опасаясь вторичных санкций со стороны Запада. Так, согласно подсчетам одной из крупнейших компаний ЮАР по управлению активами Stanlib, в случае принятия США и ЕС санкций против этого африканского государства за ее партнерские отношения с РФ доходы от экспорта сократятся в год на $32,4 млрд. При этом больше других сегодня давление Запада испытывает банковский сектор, который вынужден отказываться от работы с российскими компаниями из-за опасений рестрикций.

Следует отметить, что торговля между РФ и ЮАР ведется в основном по отдельным одноразовым контрактам. Между экономическими игроками обеих стран практически нет долгосрочных соглашений. В ЮАР работает ряд российских компаний, в первую очередь в добывающем секторе. Обе страны имеют крупные и развитые горнодобывающие сектора, с чьей продукцией они выходят на внешние рынки, являясь на нем зачастую конкурентами.

Однако в правительстве ЮАР настрой на сотрудничество с РФ сохраняется и власти готовы рассмотреть крупные инвестиционные проекты российского бизнеса практически в любой отрасли. Предпочтение же здесь отдается горнодобывающему направлению и сельскому хозяйству — ЮАР в высшей мере заинтересована в увеличении своего аграрного экспорта в Россию, прежде всего цитрусовых.

В заключение отмечу, очевидно, перспективы Африканского континента как региона с самым быстрорастущим населением в мире понимают сегодня во многих странах — его все чаще посещают высокопоставленные чиновники, приглашают представителей государств Африки на международные саммиты, заходит разнокалиберный бизнес, все больше публикаций можно встретить и в СМИ. Разыгрывается это некое состязание за присутствие на континенте не только в связи с политическими мотивами, но и экономическими возможностями.