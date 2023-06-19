€20 тыс. за мигранта. Что сулит беженцам новый план Евросоюза

Иван Лебедев — о том, почему Венгрия и Польша выступили против "Миграционного пакта" ЕС, который Виктор Орбан сравнил с госпереворотом

Граница между Сербией и Венгрией © Matt Cardy/ Getty Images

Ночь на венгерско-сербской границе. Съемка камерой наблюдения. Крепкого вида парень в джинсах и черном худи подбегает к трехметровому забору из колючей проволоки, пристраивает лестницу, быстро перебирается на контрольную полосу, а затем преодолевает вторую линию ограждений и, оказавшись на венгерской территории, мчится в сторону леса. Его товарищ, оставшийся позади, пытается повторить этот успех, но из-за поворота вылетает джип венгерских пограничников. Осыпая стражей порядка ругательствами, неудавшийся перебежчик швыряет в их сторону пару камней и удаляется обратно в ночную мглу. Наверняка он еще вернется, чтобы вновь попробовать попасть на территорию Евросоюза.

На других кадрах, сделанных на границе с Сербией, нелегальные мигранты из ближневосточных и африканских стран целыми толпами идут на приступ "крепости Европа", а когда натыкаются на пограничников, бросают в них камни, стреляют из рогаток и даже пускают в ход оружие посерьезнее. "Брюссель предлагает ввести квоту на заселение мигрантов, а тем временем многие из них пытаются пересечь нашу южную границу с огнестрельным оружием и ножами в руках. Их тоже надо принимать?" — вопрошает в своем видеоролике, распространенном в соцсетях, правительство Венгрии.

С подачи Будапешта эта тема (вновь) вышла в топы новостей каналов национального ТВ. Причина на этот раз — новый план приема мигрантов в ЕС, разработанный в Брюсселе. Он поддержан Францией и Германией, но встретил резкие возражения Венгии и Польши и вызвал неоднозначную реакцию в ряде других стран Евросоюза.

Венгрия еще с прошлого миграционного кризиса (2015–2016 годов) занимает самую радикальную позицию по этому вопросу в ЕС, наотрез отказываясь пускать к себе "чужаков" с Ближнего Востока и севера Африки. По официальным данным, в прошлом году венгерские власти предотвратили 270 тыс. попыток незаконного пересечения границы. Директор будапештского Института изучения миграции Виктор Маршаи убежден, что на самом деле их было гораздо больше, просто далеко не все случаи учтены статистикой.

По его словам, сейчас нелегальная миграция в ЕС возвращается на кризисный уровень восьмилетней давности. "Если учесть все еще крайне неопределенную ситуацию в Ливии, положение в Сирии, гражданскую войну в Судане, то станет ясно, что мигрантов будет еще больше", — считает эксперт. В то же время и венгерский институт, возглавляемый Маршаи, и американский Институт миграционной политики, имеющий отделение в Брюсселе, отмечают, что большую часть потенциальных переселенцев составляют не беженцы, спасающиеся от военных конфликтов, а так называемые экономические мигранты, пытающиеся попасть в Европу в поисках лучшей жизни.

Проект понравился не всем

Неудивительно, что в последние дни почти все члены правительства Венгрии, включая даже, казалось бы, далекого от проблем миграции главу Минсельхоза Иштвана Надя, не преминули высказаться по поводу новой инициативы ЕС. Тон задает, как и положено, премьер-министр Виктор Орбан, который назвал брюссельский план неприемлемым и сравнил его с госпереворотом. Уж больно стремительным и неожиданным было это "решение, навязанное большинству европейцев", пояснил он в программе радиостанции Kossuth.

В действительности это решение давно было разработано в недрах Еврокомиссии и еще 28 марта одобрено группой по миграции в Европарламенте. Ее руководитель, швед Томас Тобэ, утверждал, что инициатива, получившая название "Миграционный пакт", обеспечит "баланс между солидарностью и ответственностью" членов ЕС. По его словам, договоренность "позволит восстановить контроль над внешними границами, обеспечить справедливые процедуры для быстрого проведения различия между беженцами и экономическими мигрантами, укрепить сотрудничество с третьими странами для предотвращения незаконных выездов, поддержать тех, кто нуждается в международной защите, и вернуть обратно тех, кто не имеет права оставаться в ЕС".

Новый план, конечно, не сможет предотвратить трагедии, подобные той, что произошла на минувшей неделе в Ионическом море у побережья греческого полуострова Пелопоннес, где затонуло судно с сотнями мигрантов из Ливии. Однако его авторы рассчитывают, что инициатива сумеет внести существенные коррективы во всю миграционную систему Евросоюза, сформированную после кризиса 2015–2016 годов и нуждающуюся в усовершенствовании.

8 июня проект плана был принят большинством голосов на совещании министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге.

Швеция, председательствующая в объединении, назвала его историческим, однако Венгрия и Польша выступили против, а Болгария, Литва, Мальта и Словакия воздержались. При этом венгры и поляки заявили, что такой вопрос должен решаться на основе консенсуса, а не обычным голосованием, и предложили обсудить его на следующем саммите Евросоюза в конце июня. Как ожидается, за три дня до этого о "Миграционном пакте" успеют также поговорить на своей встрече министры иностранных дел стран — участниц ЕС.

План состоит из двух основных документов — Положения об управлении процессами миграции и предоставления убежища и Положения о процедуре предоставления убежища. Сейчас они вернулись в Европарламент, где, возможно, получат статус законопроектов. По мнению брюссельского издания газеты Politico, если этот план переживет процесс окончательных переговоров, то "сможет изменить лицо европейской миграции". Однако битвы из-за него неизбежны, и ни в чем нельзя быть уверенным.

Квоты, взносы и предварительный отбор

Politico считает, что проект соглашения "устанавливает баланс между двумя большими лагерями: теми странами, которые имеют внешние границы Евросоюза и хотят получить более широкую помощь в решении проблем беженцев, и теми, которые находятся внутри континента и утверждают, что слишком много мигрантов перемещается без разрешения на территории ЕС". Договоренность предусматривает, что приграничные государства введут более строгую процедуру предоставления убежища и получат большую свободу действий при отправке домой "отклоненных кандидатов". В то же время другим членам ЕС будет предоставлен выбор: либо ежегодно принимать у себя определенное количество мигрантов, либо вносить взносы на их обустройство в других странах в совместный фонд ЕС — примерно по €20 тыс. за каждого человека, которого отказываются принять.

Новая система предоставления убежища в ЕС предусматривает два варианта рассмотрения заявлений на границе: более строгую процедуру сроком до 12 недель с возможностью содержания мигранта под стражей и более мягкую, ускоренную процедуру для тех, кто не вызывает подозрений и имеет больше оснований на въезд. По какой из двух процедур будет рассматриваться заявление и куда будет направлен человек, предстоит определять чиновникам в ходе "предварительного отбора".

Евросоюз хочет поначалу принимать до 30 тыс. мигрантов в год (распределяя их по квотам в разных странах) и постепенно довести это количество до 120 тыс. При достижении численного предела в той или иной стране рассмотрение заявок будет приостанавливаться. Настояли на введении этого правила Италия и Греция, через которые в Европу вливаются основные потоки мигрантов.

По сведениям Politico, еще одной уступкой приграничным государствам, в том числе со стороны главного "миграционного апологета" — Германии, стала большая свобода действий при отправке обратно тех, кому отказано во въезде в ЕС. Неудачливый мигрант может быть теперь депортирован достаточно быстро и не к себе на родину, а в другое место по выбору европейских властей. Берлин возражал, заявляя, что, например, людей нельзя отправлять туда, где не в полной мере соблюдаются права человека, однако Италия, которую поддержали еще с десяток стран, боролась до победного.

Членам ЕС пришлось обсуждать все эти вопросы не только между собой, но и с третьими странами, в том числе Тунисом, который является крупной промежуточной станцией на пути мигрантов в Европу (и обратно в Северную Африку). Так, с этой целью 11 июня там побывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министры Италии и Нидерландов Джорджа Мелони и Марк Рютте, которые, в частности, пообещали правительству Туниса программу европейской экономической помощи на сумму около €1 млрд.

Критика справа и слева

Авторы нового плана считают его "разумным компромиссом" и "золотой серединой", однако, как я уже отмечал, он вызывает серьезные возражения как у сторонников, так и у противников миграции. Например, правозащитники опасаются, что ужесточение проверок приведет к тому, что люди будут месяцами находиться в тяжелых условиях в центрах временного содержания, а правила их отправки на родину не будут соблюдаться.

Со своей стороны, Венгрия и Польша, принявшие у себя по миллиону украинских беженцев, заявили, что просто не потянут дополнительные расходы на мигрантов, не говоря уже о моральной стороне нового плана ЕС. "Человек — не предмет торговли, за который в случае отказа принять его должно быть заплачено столько-то и столько-то", — сказал польский премьер Матеуш Моравецкий. По его словам, Варшава "не согласна с такой политикой" и создает коалицию государств, которые будут протестовать против "Миграционного пакта".

"Венгрия присоединяется!" — отметил однофамилец и политический советник главы правительства Венгрии Балаж Орбан. Он напомнил, что миграционные инициативы ЕС — и прошлые, и настоящие — противоречат Основному закону Венгрии, а также итогам референдума, проведенного в 2016 году. Конституционные поправки, одобренные в 2018 году, запрещают "заселение иностранных народностей" на территории страны, а также требуют защиты национальной идентичности Венгрии. Власти считают, что миграция как раз и несет угрозу этой идентичности.

По следам этого миграционного кризиса в Венгрии уже был организован референдум, но его не признали состоявшимся, поскольку на него пришло менее половины граждан страны, имевших право голоса. Однако из тех, кто принял в нем участие, 98% высказались против того, чтобы Евросоюз навязывал Венгрии мигрантов без согласия парламента. Правительство Орбана ссылается на результаты этого голосования как на выражение воли народа. "Брюссель злоупотребляет своей властью. Страну венгров хотят превратить в страну мигрантов. Мы не позволим сделать это", — заявил премьер.

Предложение о взносах в общий фонд ЕС также не нравится правительству, которое и без того несет немалые расходы на украинских беженцев. "Платить по €20 тыс. за каждого отвергнутого мигранта — это нонсенс", — заявила министр юстиции Юдит Варга.

Венгерские власти предлагают решать эту проблему "не путем распределения мигрантов, а путем защиты внешних границ Европы". То есть по-прежнему "никого не пущать". При том, что примерно пять лет назад Венгрия проиграла миграционные дела в Европейском суде, но склонила многие страны на свою сторону и заставила Евросоюз пойти именно по такому пути. Сейчас Брюссель хочет подвергнуть эту политику пересмотру.

Удастся ли Венгрии и Польше вовлечь в свою коалицию Болгарию, Литву, Мальту и Словакию, которые не голосуют против, а воздерживаются из так называемой общеевропейской солидарности, пока неясно. Но в любом случае можно не сомневаться, что "Миграционный пакт" станет предметом ожесточенных споров в ЕС на самом высоком уровне.

Ожидается, что он будет дорабатываться и войдет в число главных политических тем на выборах в Европарламент, запланированных на 6–9 июня 2024 года. Его сторонники хотели бы, чтобы к этому времени он уже был одобрен Европарламентом нынешнего созыва. Тогда он сможет вступить в силу в ЕС с 2026 года. Но это пока тоже всего лишь планы.