"Ведьмак" и другие: как Анджей Сапковский вернул польским читателям веру в своих авторов

Алексей Ионов — о писателе и его значимых произведениях в 75-летний юбилей

Анджей Сапковский © EPA/ VICTOR LERENA

Сегодня, 21 июня, исполняется 75 лет польскому писателю Анджею Сапковскому — известен он прежде всего по циклу "Ведьмак". В день рождения автора предлагаю вспомнить основные вехи его творческого пути и расскажу, как он повлиял на современников.

В начале были рассказы

Анджей Сапковский родился 21 июня 1948 года в городе Лодзь. Он окончил факультет внешней торговли и долго (и успешно) работал по специальности, много ездил по миру, покупал литературу на иностранных языках. Так постепенно Сапковский пристрастился к почти незнакомому в Польше жанру — фэнтези.

В период Польской Народной Республики местные авторы прибегали к фантастике в основном для иносказательной критики правящего режима. Когда в середине 1980-х годов коммунистический блок дал трещины, интерес к такому политическому иносказанию угас. А с падением железного занавеса в Польшу хлынул огромный поток иностранной литературы, среди которой были "Конан", "Властелин колец" и "Хроники Амбера".

Большинство польских издательств переключилось на выпуск зарубежной литературы. Местные же авторы фантастики и фэнтези в подавляющем большинстве могли надеяться разве что на публикацию в журнале "Фантастика" — именно там в 1986 году и появился впервые ведьмак Геральт. В целом в литературе Анджей Сапковский дебютировал в том же году с рассказом в журнале для рыболовов. А для "Фантастики" еще до ведьмака сделал перевод произведения американского классика жанра Сирила Корнблата. После чего принял участие в конкурсе журнала с рассказом "Ведьмак" и занял третье место, что в итоге и привело к публикации в декабрьском номере.

Читатели приняли рассказ на ура и потребовали продолжения. Так Сапковский за четыре года превратился из неизвестного автора в литературную звезду (местную и в Восточной Европе) — его имя стали писать крупными буквами на обложке журнала.

Ведьмак меняет формат

Рассказы о ведьмаке — некое хулиганское прочтение классических сказок: в основу большинства историй легли творчески переработанные автором сюжеты, например, "Русалочки" и "Спящей красавицы". За четыре года рассказов набралось столько, что в 1990 году "Фантастика" анонсировала первый книжный сборник о Геральте. Вышедший в том же году "Ведьмак" разошелся немыслимым для польских авторов тиражом 30 тыс. экземпляров.

Однако сам Сапковский задумал нечто куда более амбициозное. Если первые два сборника о ведьмаке содержат сольные истории, которые по большому счету знакомят читателей с миром и персонажами, то следующие пять романов — это сложный, многослойный, объединенный сквозным магистральным сюжетом эпос в лучших традициях англоязычного фэнтези. "Сага о Геральте" — это масштабное полотно, повествующее не только о Геральте и Цири (ребенке неожиданности), но и о политике, фэнтезийном геноциде и двух масштабных войнах, которые существенно перекроили политическую карту Континента.

Сапковский работал над "Ведьмаком" все 1990-е годы и, казалось, поставил точку объемным романом "Владычица озера". После этого писатель не раз повторял, что история ведьмака закончена и он не собирается к ней возвращаться, однако позволял себе расширять ее. Так, в 2013 году появился "Сезон гроз" — качественный приключенческий роман, события которого разворачиваются в те же времена, которые описаны в двух первых сборниках о Геральте.

После ведьмака

После завершения серии о ведьмаке Анджей Сапковский не раз заявлял о своих амбициозных планах: например, он говорил, что жанр фэнтези делится на восемь поджанров и он хотел бы написать по книге в каждом из них.

Начал писатель свою "постведьмаковскую" деятельность с исторического фэнтези: действие трилогии о Рейневане (опубликована в середине нулевых) разворачивается во времена Гуситских войн — конфликта, который бушевал на территории современной Чехии с 1419 по 1434 год. На фоне религиозной междоусобицы показаны приключения троицы главных героев цикла — Рейневана из Белявы и его друзей, Самсона и Шарлея. И хотя события саги происходят в прошлом нашего мира, в книгах не обошлось без магии и алхимии, ведьм и ангелов, а также прочих сверхъестественных элементов. К слову, сам Сапковский именно "Рейневана" считает вершиной своего творчества.

Вскоре после этой трилогии писатель опубликовал еще одну "историческую" книгу — 300-страничную повесть "Змея". События в этом произведении разворачиваются в Афганистане в трех временных линиях — правления Александра Македонского, расцвета Британской империи и Афганской войны. Причем Анджей Сапковский настолько детально и подробно описывает быт советских солдат, что складывается впечатление — автор и сам успел побывать за рекой Амударьей.

Адаптации

У Анджея Сапковского весьма сложные отношения с авторами адаптаций его работ — будь то игры или фильмы. Писатель говорит, что он не вправе вмешиваться в чужой творческий процесс, но это не мешает ему нелестно отзываться о создателе сериала по сюжету "Ведьмака" или же судиться с издателем видеоигр.

Первая адаптация цикла его книг вышла в Польше в начале 2000-х. 13-серийный сериал Марека Бродского в основном вобрал в себя сюжеты первых двух сборников рассказов о Геральте. Сделано это, к сожалению, довольно посредственно — режиссер явно экономил на всем: от спецэффектов до реквизита и количества актеров массовки. Например, один и тот же замок сыграл в сериале роль сразу трех разных локаций. Хуже всего — создатели сериала переделали и упростили (в итоге ударившись в излишнее морализаторство) созданный Сапковским мир до такой степени, что превратили ведьмаков в банду бродяг в безрукавках. На мой взгляд, единственное, ради чего стоит смотреть этот сериал, — это потрясающая польская природа, мрачный саундтрек композитора Гжегожа Цеховского и сам Геральт в исполнении харизматичного актера Михала Жебровского.

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Неудачный опыт с экранизацией "Ведьмака" заставил Анджея Сапковского со скепсисом отнестись к предложению польской студии CD Projekt Red сделать серию игр по мотивам его книг. Писатель отказался от процента с продаж, о чем впоследствии сильно пожалел — отсюда и судебный иск (потребовал себе фиксированную сумму). Серия игр "Ведьмак" сегодня является одной из лучших RPG в истории. Сценаристы CD Projekt Red блестяще продолжили историю Геральта после событий, которые изложены в книгах, и очень точно передали всю сложность и моральную неоднозначность мира ведьмака. А еще игры сделали то, что не удалось книгам — пробудили интерес к творчеству Сапковского на глобальном Западе.

Третья и последняя на сегодняшний день адаптация Сапковского — это телесериал "Ведьмак" производства Netflix. К слову, премьера первой половины третьего сезона состоится уже на следующей неделе — 29 июня. Несмотря на больший бюджет и несравненно большие возможности, сценаристы этой версии "Ведьмака" повторили (и продолжают это делать) многие ошибки своих польских товарищей. В первом сезоне сюжет еще худо-бедно следует за первоисточником, во втором же авторы дали сбой. В Сети даже можно найти немало публикаций и обсуждений, что, мол, некоторые сценаристы откровенно ненавидят исходный материал. Геральту же снова повезло с актером, но радоваться осталось недолго — исполнитель роли ведьмака Генри Кавилл планирует уйти из сериала после третьего сезона. Думаю, для многих фанатов вместе с ним уйдет и последняя причина смотреть эту экранизацию.

Наследие

Сам Анджей Сапковский уже почти десять лет, по большому счету, пребывает на пенсии. После вышедшего в 2014 году "Сезона гроз" автор так ничего и не издал. И несмотря на звучащие время от времени обещания выпустить что-то новое, надежды на литературную премьеру от Сапковского с каждым годом все больше угасают.

"Я не люблю работать слишком усердно или слишком долго, — признавался он в 2020 году. — По правде говоря, я вообще не люблю работать". Писателю нет никакого резона, например, беспокоиться о состоянии своего банковского счета — экранизация "Ведьмака" от Netflix только в США и только за первую неделю с момента релиза первого сезона подняла продажи книг в количестве 500 тыс. копий.

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В 2019 году семью знаменитого писателя настигла трагедия — умер единственный сын от первого брака, Кшиштоф Сапковский. Именно он в свое время убедил отца принять участие в памятном конкурсе журнала "Фантастика".

Но даже если Сапковский больше не напишет ни одной книги, его имя уже вписано большими буквами в историю не только польской, но и мировой фантастики. В 1980-е и начале 1990-х Анджей Сапковский вернул польским читателям веру в своих авторов. Кроме того, он написал немало эссе об истории жанра, его канонах и ошибках, которые чаще всего совершают молодые творцы. Его пример наверняка вдохновил и продолжает вдохновлять новые поколения авторов и способствует тому необыкновенному многообразию жанра, которое польское фэнтези демонстрирует сегодня.