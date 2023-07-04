Отношения Сеула с Пхеньяном: "низкопоклонство перед США" или "смелая инициатива"?

Игорь Иванов — о том, чем сегодня характеризуются связи КНДР и Республики Корея

© Park Tae-hyun/ Korea Pool via AP

По случаю годовщины начала корейской войны 25 июня Институт по изучению США при МИД КНДР опубликовал доклад, в котором исследователи обрушились на США с критикой за все обиды ХХ и ХХI веков, назвав Вашингтон зачинщиком конфликта и главной угрозой миру. В описываемых событиях авторы доклада отводят Южной Корее второстепенную роль безвольной "марионетки", а нынешнего президента обвиняют в "низкопоклонстве" перед Соединенными Штатами. В целом такой подход типичен для Пхеньяна: о денуклеаризации (ядерном разоружении) КНДР была готова договариваться лишь с США.

Естественно, в Сеуле имеют диаметрально противоположное видение ситуации: интервент для одних, а для других — союзник, скрепивший боевое братство кровью. В целом разбор этого эпизода был бы лишен всякого практического смысла, если бы не голоса южнокорейской оппозиции, которая призывает к более примирительной политике по отношению к КНДР и обеспокоена "однобокой" позицией нынешней администрации в противостоянии США и КНР.

Президент же Республики Корея Юн Сок Ёль демонстрирует отсутствие сомнений в верности собственного курса. 28 июня он заочно ответил своим критикам, намекнув, что только "антигосударственные силы" могут помышлять о снятии санкций с КНДР в нынешних условиях. Более того, администрация президента объявила о грядущей смене главы Министерства объединения, которое курирует отношения с Пхеньяном. Новым министром должен стать профессор Ким Ён Хо, известный своими консервативными взглядами и жестким подходом к соседям по полуострову.

Таким образом, представляется, что курс действующего президента Южной Кореи переходит на иной уровень, и, думаю, было бы своевременно вновь взглянуть на актуальные межкорейские отношения.

Инь и ян

Предыдущий президент Республики Корея Мун Чжэ Ин смог разрешить кризис на Корейском полуострове 2017–2018 годов с помощью дипломатии. Он стал инициатором и посредником серии саммитов между Сеулом и Пхеньяном, а также между Вашингтоном и Пхеньяном. Однако вторая в истории встреча лидеров США и КНДР в Ханое закончилась по факту безрезультатно. Часть западных и южнокорейских экспертов даже стала высказывать мнение, что Пхеньян воспользовался переговорами для продолжения работ над ракетным и ядерным оружием.

На выборах 2022 года Юн Сок Ёль представлял консервативный лагерь — главных оппонентов Мун Чжэ Ина — и выступал с лозунгами об укреплении военного союза с США, призывал к более жестким мерам в отношении Пхеньяна. После его инаугурации возобновилось проведение масштабных учений с Вашингтоном и введение односторонних санкций против народной республики. В 2022 году КНДР отметилась рекордным числом пусков баллистических ракет (69 против предыдущего рекорда в 25).

При этом Юн Сок Ёль предложил собственную "смелую инициативу", которая подразумевает оказание экономической помощи в обмен на денуклеаризацию КНДР. Правда, вряд ли в Сеуле кто-то всерьез рассчитывает, что Пхеньян в обозримом будущем пойдет на подобный шаг. Позицию о невозможности отказа от ядерного оружия довели до южнокорейцев на высоком уровне — сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что никто не собирается менять национальное "достояние на пироги" и что у Пхеньяна нет желания вести переговоры конкретно с Юн Сок Ёлем.

"Смелая инициатива" повисла в воздухе, хотя протокольные напоминания о готовности к переговорам продолжают озвучиваться южнокорейской стороной. Тем временем США обещали увеличить "видимое присутствие своих стратегических средств" на Корейском полуострове. Юн Сок Ёль заявил, что в результате саммита в апреле 2023 года союз Республики Корея с США получил "ядерную основу" в виде консультативной группы.

Новая роль Министерства объединения

Вероятно, Южная Корея в ближайшее время станет активнее использовать проверенный годами прием американской дипломатии — критику в сфере прав человека. Новый министр объединения Ким Ён Хо уже заявил, что работу ведомства должен определять идеалистический подход — такие ценности, как свобода и права человека. Этот профессор политологии и дипломатии Женского университета Сонсин также обозначил, что Сеулу необходимо выборочно пересмотреть некоторые договоренности с Пхеньяном, в том числе соглашение о снижении напряженности в военной сфере.

Ким Ён Хо в прошлом курировал политику в сфере объединения в президентской администрации при Ли Мён Баке (2008–2013), а также работал представителем МИД по правам человека в 2012–2013 годах.

Агентство "Рёнхап" указало, что до сегодняшнего момента чиновники отдавали приоритет скорее межкорейским обменам и попыткам сближения с Пхеньяном. Теперь же под новые задачи должно перестроиться все ведомство: 2 июля Юн Сок Ёль заявил, что Министерство объединения должно перестать играть роль "департамента по оказанию помощи" КНДР. Сотрудник президентской администрации уточнил, что оно будет заниматься анализом тенденций в народной республике и правами человека.

Позиция несогласных

Далеко не все разделяют жесткий подход к Пхеньяну. По случаю годовщины подписания межкорейской декларации от 15 июня 2000 года председатель ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён заявил, что правительству следует полностью пересмотреть "конфронтационную и предвзятую" внешнюю политику и "однобокий курс по отношению" к Пхеньяну, оставив возможность для переговоров. Он с сожалением констатировал стремительное ухудшение отношений с Китаем и Россией, которые назвал "одной из центральных опор мира и стабильности на Корейском полуострове".

Официальный представитель "Тобуро" Пак Сон Чжун по случаю годовщины начала корейской войны заявил, что правительство Юн Сок Ёля внесло свою лепту в рост военной напряженности в регионе, а отношения с северным соседом должны строиться на основе дипломатии. Ранее Мун Чжэ Ин и демократы выступали за подписание мирного договора с КНДР.

"Тобуро" была также крайне недовольна реакцией правительства на скандал с возможной прослушкой американскими спецслужбами сотрудников президентской администрации. Власти фактически пытались замять инцидент, заявляя, что у США "не было дурных намерений". Юн Сок Ёль же и вовсе сказал, что в межгосударственных отношениях нет ничего недозволенного. Оппозиция тогда напоминала президенту, что он глава суверенного государства и ему следовало бы публично возмутиться. Причем в "Тобуро" не исключили, что вскрылась лишь "верхушка айсберга", и предложили отменить июньский государственный визит президента в США в качестве протеста.

Постоянными в местной прессе стали заметки о том, что Сеулу следует занимать более взвешенную позицию в конфронтации между КНР и США, поскольку готовность Юн Сок Ёля удовлетворять требования Вашингтона вредит интересам южнокорейского бизнеса. Но, как правило, на серьезном уровне речь идет не столько о том, чью сторону Сеулу выбрать, а о том, насколько далеко зайти в поддержке американских интересов.

Ранее председатель "Тобуро" Ли Чжэ Мён также резко критиковал нынешние власти за непопулярное у южнокорейцев сближение с Токио в сфере безопасности, которое себе в заслугу ставит Юн Сок Ёль. Часть южнокорейской общественности остро реагирует на шаги, которые кажутся уступками или ущемлением национальной гордости в отношениях с "бывшими колонизаторами". Неоднозначной была реакция южнокорейского общества и на решение правительства поставить точку в разногласиях вокруг компенсаций жертвам принудительного труда.

"Антигосударственные силы"

Тем временем часть аналитиков считает, что четкой стратегии урегулирования ситуации на Корейском полуострове у Юн Сок Ёля нет, разве что "сидеть и ждать, пока Северная Корея рухнет сама", при возможности понемногу осложняя Пхеньяну жизнь. При таком прочтении более привлекательной и активной кажется позиция либералов — диалог имеет больше шансов на успех, чем бездействие. Однако здесь стоит учитывать, что сама КНДР не раз обозначала, что не собирается договариваться о том, чего хотят оппоненты сеульской власти: закон о ядерных силах Пхеньяна гласит, что отказа от ядерного оружия не будет до его полного исчезновения во всем мире.

При этом и Юн Сок Ёль 28 июня заявил, что "антигосударственные силы с искаженным пониманием истории и безответственным подходом к государству умоляли" о снятии санкций ООН с КНДР. Южнокорейский лидер отметил, что декларация об окончании корейской войны лишила бы Республику Корея помощи Командования ООН и его военной силы. Сейчас же, мол, усилен союз с США, произведено сближение с Японией, что укрепляет национальную безопасность, серьезно подорванную стремлением предыдущей администрации к "ложному миру, зависящему от лживых добрых намерений противника".

Правда, стоит отдать должное действующему президенту Республики Корея, говоря о его проамериканской позиции, — он пока не пошел на поставки оружия Украине, несмотря на давление со стороны США и ЕС. Хотя остальных союзников, за редким исключением, Вашингтон уже сумел уговорить.

Если обратиться к результатам опросов общественного мнения, то оно не столь благосклонно к действующему лидеру. Согласно результатам опроса бюро Realmeter от 3 июля, политику Юн Сок Ёля одобряют 42% респондентов (причем это при том, что в последнее время был рост), не поддерживают — 55%. Такие результаты кажутся в лучшем случае средними, особенно на фоне его предшественника, чья популярность, можно сказать, была исключительной — за пять лет работы средний уровень одобрения работы Мун Чжэ Ина составил 51,9%.

С другой стороны, рейтинги правящей партии "Гражданская сила" и ведущей оппозиционной "Тобуро" сопоставимы: 34% против 33%, согласно Gallup Korea, и 31,2% против 33,1%, согласно Metrix. Это может говорить о расколе южнокорейского общества на два примерно равных по численности лагеря или даже об усталости от обеих партий.

В любом случае, думаю, только южнокорейскому народу решать, что представляет собой политика Юн Сок Ёля — "низкопоклонство" перед США или исправление ошибок "антигосударственных сил".