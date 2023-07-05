Разумной альтернативы нет: как россияне сдают ЕГЭ

© Владимир Смирнов/ ТАСС

1 июля в стране завершился основной этап ЕГЭ, когда экзамен сдавало подавляющее большинство участников, включая выпускников школ прошлых лет. Число участников ЕГЭ в этом году составило свыше 700 тыс. человек, из которых более 620 тыс. — выпускники текущего года. По желанию в этом году ЕГЭ также сдавали выпускники школ новых субъектов Российской Федерации. Кроме того, пункты проведения ЕГЭ были организованы в 54 зарубежных странах.

Какие предметы школьники выбирают чаще всего

Что касается выбора предметов для прохождения ЕГЭ, то сохранились тенденции последних нескольких лет. Наиболее массовым предметом по выбору осталось обществознание — его выбрали около 46% участников. Увеличилось количество ребят, сдающих информатику и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), — до 20%. Стабильна доля сдававших биологию — около 19%. Реже всего (кроме французского, немецкого, испанского и китайского языков) выпускники выбирали географию, которую сдавали около 3%.

Некоторое беспокойство вызывает увеличение доли выпускников, сдающих базовую математику, — такой экзамен выпускники выбирают, если им математика не нужна при приеме в вуз. Профильная математика наряду с информатикой и физикой — основной предмет при поступлении на инженерные специальности, и снижение доли выбора этого предмета может говорить об уменьшении интереса выпускников к направлениям подготовки и специальностям, связанным с математикой.

Также уменьшается количество предметов ЕГЭ, которое выбирает среднестатистический выпускник. Если семь-восемь лет назад детей, которые сдавали четыре предмета ЕГЭ и более, было около 30–40%, то сейчас доля таких ребят существенно снизилась. Это сокращает для поступающего выбор направлений подготовки. Кроме того, это повышает риск не пройти по конкурсу в вуз в случае получения невысоких результатов по одному из предметов. А результаты по одному из сдаваемых предметов ниже порогового уровня вообще закрывают дорогу в вуз на текущий год.

Средние баллы

Говорить о том, хуже результаты стали или лучше, используя значения только средних баллов или, например, количество участников, получивших максимальный балл, с точки зрения математики и здравого смысла некорректно. Хотя попытки таких сравнений можно встретить довольно часто. Сопоставление результатов между годами — процесс достаточно сложный, который проводится по большому количеству параметров. Кроме того, ежегодно в тех или иных предметах меняются критерии оценивания, структура заданий — они добавляются или снимаются по отдельным темам и т.п. И хотя больших изменений разработчики стараются не делать, измерительные материалы ЕГЭ каждый год обновляются.

В целом результаты ЕГЭ по предметам остаются стабильными. Замечу, что сопоставлять между собой средние баллы по разным предметам тоже совсем неправильно. Разное количество заданий и их различный уровень сложности приводит к тому, что, например, четверть лучших результатов ЕГЭ по обществознанию находится в диапазоне 80–100 баллов, а та же четверть лучших результатов по профильной математике попадает в диапазон 60–100 баллов. Но это совсем не означает, что ребята знают математику хуже, нежели обществознание. Это просто особенность формирования заданий на тот или иной предмет.

Сравнивать результаты между регионами страны также стоит осторожно — в каждом регионе есть свои приоритетные отрасли экономики, на которые ориентированы выпускники школ. Где-то это химическая промышленность, и потому популярна химия. А в другом регионе развивается туризм, и там популярны литература и география. Кроме того, распространенный миф о высоких баллах выпускников школ из регионов Северного Кавказа не имеет под собой оснований. Результаты ЕГЭ в большей степени зависят от уровня социально-экономического развития региона, поэтому результаты южных регионов страны на уровне или немного ниже среднероссийских. Еще на результаты достаточно сильно влияет уровень образования родителей. Если у них есть высшее образование, то дети гораздо более мотивированы на поступление в вуз после школы.

Прием в вузы

Министерство науки и высшего образования ежегодно увеличивает контрольные цифры приема — бюджетные места для поступления на первый курс по программам бакалавриата и специалитета. В этом году это более 425 тыс. мест. Из них более 200 тыс. — на инженерно-технические направления подготовки. Большое количество бюджетных мест выделено также для обучения педагогическим, медицинским и сельскохозяйственным специальностям.

По уровню доступности высшего образования — количество бюджетных мест относительно числа выпускников школ — Российская Федерация уверенно входит в 15 стран мира, лучших по этому показателю, свидетельствуют данные Центра мониторинга и статистики образования РАНХиГС. В этом году отдельные льготы предусмотрены для выпускников школ из регионов, вошедших в состав Российской Федерации. Такие ребята будут приниматься по результатам внутренних вступительных испытаний или ЕГЭ — по их желанию. С учетом большого общего количества бюджетных мест в вузах это не должно привести к увеличению конкурса для остальных абитуриентов.

Поскольку существенных изменений в результатах ЕГЭ в этом году не было, то и существенных изменений конкурсной ситуации при приеме в вузы ожидать, на мой взгляд, не стоит. Традиционно высокий конкурс ожидается на гуманитарных и экономических специальностях. На самом деле это не следствие их реальной популярности, а скорее результат инерционности представлений в обществе о важности профессий из этих сфер и недостаточности профессиональной ориентации выпускников школ.

Как уже было отмечено выше, обществознание — основной предмет для поступления на эти специальности — выбирает около половины выпускников школ, то есть около 300 тыс. человек, а бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета на экономические (экономика и управление, менеджмент и пр.) и гуманитарные (философия, социология, юриспруденция и пр.) специальности — около 66 тыс. Плюс педагогические направления подготовки — это еще около 56 тыс. мест. А больше данный предмет для поступления нигде не нужен. Таким образом, конкурс на бюджетные места для выпускников, сдававших обществознание, составляет изначально не менее двух человек на место.

Если обратиться к инженерным направлениям подготовки, где вступительными испытаниями являются физика или информатика и ИКТ, то здесь соотношение сдающих к количеству бюджетных мест немного более, чем один к одному.

Нужно обратить внимание, что более 73% бюджетных мест в этом году Министерство науки и высшего образования Российской Федерации направило в региональные вузы. Традиционно большой план набора в вузы у Республики Татарстан, Свердловской, Томской и Новосибирской областей. Наибольшее увеличение количества бюджетных мест произошло в Карачаево-Черкесской Республике, Мурманской и Псковской областях и Республике Бурятия. Конкурсы на некоторые специальности в московских вузах и университетах Санкт-Петербурга будут традиционно и ожидаемо высокими. Отчасти это связано с популярностью отдельных специальностей у победителей и призеров олимпиад школьников, большое количество которых традиционно стремится поступать в столичные вузы. Так, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике поступают в подавляющем большинстве на направление "прикладная математика и информатика" в НИУ ВШЭ, МФТИ, СПбГУ, а также на направление "математика" в НИУ ВШЭ. По другим предметам картина та же: например, победители по праву нередко идут на юриспруденцию в МГУ и МФЮА.

Важным также представляется выбор предметов школьниками для основного государственного экзамена (ОГЭ) по окончании 9-го класса. Если после 9-го класса географию, например, сдают около 30% выпускников, то через два года, в 11-м классе, лишь 3%. Как показали исследования нашего центра, успешность выпускника на ЕГЭ очень тесно связана с выбором экзаменационных предметов в 9-м классе. Так, школьники, которые сдавали физику на ОГЭ, имеют существенно лучше результаты по этому предмету в 11-м классе, чем те, кто физику в 9-м классе не сдавал, а выбрал ее только в 11-м.

Эффективность ЕГЭ

За последние 20 с небольшим лет ЕГЭ полностью доказал свою эффективность как инструмент конкурсного отбора в вузы по уровню образовательных достижений. Странно вспоминать время, когда "математика" как вступительный экзамен в одном вузе настолько отличалась от "математики" в другом, что абитуриент должен был готовиться сразу к трем-четырем совершенно разным экзаменам по одному предмету. В вузах, находящихся практически через дорогу друг от друга. И в каждом из них народная молва шептала, что без специального репетитора именно из этого вуза в него не поступить. Сегодня в подавляющее большинство вузов, кроме отдельных специальностей в МГУ и еще нескольких вузах, любой абитуриент из любого населенного пункта страны может поступить только по результатам ЕГЭ. Это, безусловно, существенно повысило доступность высшего образования.

ЕГЭ — объективный инструмент оценки уровня знаний. Все, кто его сдает, делают это в равных условиях. Структура заданий и их тематика публикуются в открытом доступе почти за год до проведения ЕГЭ — в августе, до начала учебного года. Распространенные мифы про ЕГЭ — о разном уровне заданий для школьников разных регионов, о несоответствии сложности заданий школьной программе и пр. — не имеют под собой никаких объективных оснований. Задания для вариантов разных часовых поясов распределяются в полуавтоматическом режиме из набора заданий для всей страны. Любой участник, считающий, что такого материала нет в школьной программе, имеет право написать соответствующую жалобу, но за последние много лет ни один случай подтвержден не был. И конечно, самый распространенный фейк про задания с выбором ответов — что их можно угадать случайным образом. Но с 2016 года заданий с выбором ответов в ЕГЭ нет. Кстати, противники этих заданий плохо учили в школе теорию вероятностей: если угадать один из четырех ответов можно с вероятностью 1/4, или 0,25, то вероятность угадать ответы на пять таких заданий, чтобы получить тройку или преодолеть порог, — уже 1/1024, то есть менее 0,1%.

Очень жаль, что тема ЕГЭ часто используется некоторыми представителями законодательной власти как способ для привлечения внимания избирателей к своей политической программе. Часто можно услышать жалобы на низкий уровень подготовки нынешних абитуриентов по сравнению с советским периодом. Но если мы сравним количество мест в вузах тогда и сейчас, то поймем, что если в советское время высшее образование было доступно не более чем 10% выпускников школ, то сейчас же это более 70% с учетом платного приема. Неудивительно, что общий уровень подготовки абитуриентов сравнительно снизился.

Есть ли альтернатива ЕГЭ?

На сегодняшний день разумной альтернативы нет. Единый госэкзамен позволяет дифференцировать выпускников школ по уровню знаний. Действительно, 90–100 баллов набирают только единицы процентов участников. Это позволяет в подавляющем большинстве случаев избежать ситуации, когда у нескольких абитуриентов одинаковые баллы, и, соответственно, отобрать наиболее подготовленных. При этом ЕГЭ оценивает исключительно уровень предметной подготовленности. Он является "термометром", который точно показывает то, для измерения чего был сделан. И эти результаты не проблема недостаточной эффективности ЕГЭ. За рамками остается уровень мотивации, психологической устойчивости и много других компонентов, необходимых для успешного обучения. Но это особенность сложившейся за много лет практики приема в вузы, а не недостаток ЕГЭ. Наряду с ликвидацией безграмотности в 20-е годы прошлого века единый государственный экзамен, по оценкам нашего центра, стал одной из самых успешных реформ образования в России. И альтернативу ему в настоящий момент предложить очень сложно.