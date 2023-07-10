Схватка за будущее Америки: как Верховный суд США отстаивает консервативные ценности

Верховный суд США © AP Photo/ Mariam Zuhaib

Два десятка лет назад тогдашний член Верховного суда США Антонин Скалиа доходчиво объяснил мне, что в американской конституции главное — не Билль о правах, а принцип разделения властей. Теперь знаменитый юрист, по сути, посмертно канонизирован американскими консерваторами, а его рассказ живет в моей памяти как один из самых ценных уроков на моем профессиональном веку. Еще и поэтому я с особым интересом наблюдаю сейчас за тем, как бурно обсуждаются за океаном подведенные недавно итоги очередной сессии Верховного суда.

По-английски у него, кстати, забавная для нашего уха аббревиатура — SCOTUS (читается "скотус"), но в прессе его членов нередко именуют The Supremes — как участниц поп-группы 1960-х во главе с легендарной Дайаной Росс. Я это к тому, что статус у американских судей на родине звездный: всех девятерых земляки без преувеличения знают поименно.

Споры о привилегиях

"Но нам-то какое дело до них и до их дискуссий?" — может удивиться читатель. Отвечу: во-первых, споры эти напрямую отражаются на состоянии американского общества и перспективах его развития, в том числе и в политике, что нам небезразлично. А во-вторых, юридически разбираясь на высшем судебном уровне со своими, казалось бы, чисто домашними делами, американцы, по сути, вгрызаются в фундаментальные понятия права и справедливости, помогают глубже вникать в них другим. Лучше ведь учиться на чужих ошибках, правильно?

Вот конкретный пример — про привилегии. Один из самых громких и важных свежих вердиктов ВС США — решение по искам организаций, ратующих за "справедливый прием" на учебу, к двум престижным университетам: частному Гарвардскому и государственному Северокаролинскому. Суть решения — признание неконституционными расовых привилегий для меньшинств при поступлении в вуз, т.е. практики, известной за океаном как affirmative action ("позитивные действия"; по сути, своего рода "позитивная дискриминация"). Интересно, что исходный иск к Гарварду подавался от имени группы отвергнутых абитуриентов азиатского происхождения, а не от белых.

Обосновывая позицию консервативного большинства в составе ВС, председатель суда Джон Робертс указал, что принцип равенства перед законом, воплощенный в 14-й поправке к Конституции США, относится ко всем гражданам страны, "безотносительно любых различий в расе, цвете [кожи] или национальности". Соответственно, по его убеждению, расовая дискриминация недопустима "вся целиком", а не лишь по отношению к какой-то одной группе населения. Упомянутая поправка запрещает штатам США "издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан"; по ней ни один штат не вправе "отказать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона".

Поддержал позицию большинства и темнокожий член ВС Кларенс Томас, номинированный в состав суда еще президентом Джорджем Бушем —старшим и работающий на своем посту уже свыше трех десятилетий (назначения эти пожизненные). "Хотя я болезненно сознаю те социальные и экономические невзгоды, которые выпали на долю моей расы и всех страдающих от дискриминации, я не перестаю надеяться, что наша страна будет достойна принципов, столь ясно выраженных в Декларации независимости и Конституции США: что все люди созданы равными, равны в своем гражданстве и должны быть равны перед законом", — написал ветеран.

А вот афроамериканка Кетанджи Браун-Джексон, вошедшая в SCOTUS уже при действующем президенте Джо Байдене и, соответственно, младшая по стажу работы, голосовала против отмены расовых привилегий. "Считать, что расовая принадлежность не имеет значения по закону, — еще не значит добиться того же и в жизни, — подчеркнула она. — Было бы крайне прискорбно, если бы положение о равной защите (Equal Protection Clause) и в самом деле требовало столь извращенного, антиисторического и контрпродуктивного исхода. Навязывать такой результат во имя данного положения, хотя оно ничего подобного не требует, и тем самым мешать нашему коллективному продвижению к полной реализации чаяний, заложенных в положении, — подлинная трагедия для всех нас".

Вот вам наглядное различие между консервативными "буквалистами" и либеральными "интерпретаторами" конституционных норм — причем по теме, касающейся основ социальной справедливости и, видимо, исходно понятной для всех. Чья позиция вам ближе, судите сами. Мои личные симпатии, даже просто по возрасту, уже на стороне консерваторов, но я понимаю, что и у либералов есть своя правота. Помню, лет 30 с гаком назад в США одна из первых моих репортерских командировок по стране привела меня в Техасский университет A&M, вотчину семейного клана Бушей. Там почти не было черных лиц, и по контрасту с Нью-Йорком мне это показалось настолько непривычным, что я даже спросил: мол, а где же афроамериканцы? Хозяева отмахнулись: дескать, они к нам не поступают, у них есть свои школы.

И еще добавлю, что нынешнее итоговое голосование по делу о привилегиях в Верховном суде отражало не только идеологический, но и политический расклад сил: большинство составили шестеро выдвиженцев президентов-республиканцев (от Буша-старшего до Дональда Трампа), меньшинство — три дамы — назначенки демократов (Барака Обамы и Байдена). И то, что все судьи — профессиональные юристы высшей пробы, клявшиеся беспристрастно служить исключительно власти закона, такой политизации нисколько не препятствовало.

Эффект разорвавшейся бомбы

В условиях новой расовой политкорректности (woke culture), воцарившейся в последние годы за океаном, решение высшей судебной инстанции вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Шквал откликов на вердикт, вынесенный 29 июня, не утихает до сих пор.

Левые либералы демонстративно негодуют и паникуют. Знаменитая актриса и телеведущая Вупи Голдберг в популярном женском ток-шоу The View задается вопросами, какая психологическая травма наносится детям в афроамериканских и индейских семьях, и даже о том, не дойдет ли дело до того, что "в колледжах скоро не будет и женщин". Правовед с канала MSNBC Кэтрин Крисчен также "со страхом" вопрошает в эфире, "чего ждать дальше": много ли, дескать, впредь будет "таких же, как [она] сама, юристов", а заодно и "врачей" или "бухгалтеров". И Голдберг, и Крисчен — афроамериканки.

"Это сокрушительный удар для расовой справедливости и равенства, — подчеркивает с официальной трибуны Национального комитета Демпартии (НКДП США) его председатель Джейми Харрисон. — Мы осуждаем решение Верховного суда прекратить данные направления политики позитивных действий и еще более затруднить для американцев доступ к высшему образованию".

Правые консерваторы в ответ язвят. The Washington Times напечатала карикатуру про "прогрессивный расизм", на которой насупленный осел — символ Демпартии обнимает за плечи черного паренька в футболке с надписью "Колледж" и вопит: "Позор вам, привилегированные монстры! Всем же ясно, что эти ваши несчастные жертвы никогда не смогут быть успешными при меритократии (т.е. по заслугам — прим. авт.)! Постыдились бы!" "Вот именно!" — кричит и паренёк, но тут же растерянно осекается: "Погодите-ка… Что-что?!"

Даешь "классовый подход"!

На этом фоне известный политтехнолог-демократ, автор и редактор блога The Democratic Strategist Руи Тешейра вспомнил… азы марксизма. На днях он напечатал на онлайн-платформе Substack комментарий "Класс снова на занятиях" с призывом использовать "золотой шанс", подаренный, на его взгляд, демократам Верховным судом. Тешейра, между прочим, считается в своей партии специалистом по политической демографии и географии и еще в 2002 году опубликовал книгу "Формирующееся демократическое большинство".

Ребята-демократы, не надо себе на погибель клясться "противостоять закону и любыми путями продвигать расовые предпочтения", пишет он теперь. "Куда умнее воспользоваться этим решением, чтобы провести ребрендинг партии как партии рабочего класса Америки — всего рабочего класса", — уточняет Тешейра.

Иными словами, смените расовый подход на классовый — и вся трудящаяся Америка будет за вас, утверждает специалист. Она же реально против расизма — но это значит и против любых расовых предпочтений. Она-то думает, будто вы это и имеете в виду.

Простые люди — за справедливость

Аргументирует автор, надо сказать, убедительно. На цифрах и фактах из социологических исследований показывает, что простые американцы, в том числе и небелые, в подавляющем большинстве — за общее равенство, против привилегий для кого бы то ни было. Так, согласно его данным, в ходе весеннего опроса по поводу ожидавшихся решений Верховного суда 69% респондентов выступили против учета расового фактора при приеме в частные вузы и 74% — в государственные. Доля сторонников такого подхода составляла 59% среди черных, 63% — среди азиатов и 68% — среди выходцев из Латинской Америки. Не случайно на референдуме 2020 года в Калифорнии программы "позитивных действий" с треском провалились, несмотря на активную поддержку местных властей (включая сенатора, а ныне вице-президента США Камалу Харрис) и щедро проплаченную политическую рекламу.

Задаваясь вопросом, "почему так?", Тешейра отвечает: "Да очень просто. Большинство избирателей, особенно из рабочего класса, считают расовые преференции несправедливыми, а справедливость — основополагающая часть их взгляда на мир. Они и впрямь думают, как говорил [американский правозащитник] Мартин Лютер Кинг, что о людях "надо судить не по цвету кожи, а по совокупности черт характера".

Между прочим, по словам автора, большинство американцев исходит из того, что принцип равного отношения ко всем заложен и в так называемой критической расовой теории (КРТ), на которой основана нынешняя "пробужденческая" политкорректность (та самая woke culture) в США. На самом деле, как видно и из приведенной выше цитаты судьи Браун-Джексон, смысл КРТ прямо противоположен.

Добавлю, что тезисы Тешейры дороги мне еще и уточнением важного для меня различия между американской и российской мечтами. Мне всегда казалось, что первая основана на стремлении к свободе, а вторая — на жажде справедливости. Теперь же мне напомнили, что неуемный "либертинизм", как его порой именуют, — черта не столько национальная, сколько классовая. Для так называемых элит это естественное следствие стремления к власти и наживе: как показывал, например, политолог из МГИМО Кирилл Коктыш, они отстаивают прежде всего свободу продавать и покупать. Но для простых людей, в том числе и за океаном, во главе угла — все же справедливость, понимаемая в США прежде всего как равенство стартовых возможностей.

"Классовая инверсия" и дочки Обамы

Преимущества классового подхода перед расовым Тешейра показывает на простом и убедительном для его однопартийцев примере. Напоминает, как еще в 2008 году президент Обама публично заявил: "Думаю, в любой приемной комиссии моих дочерей следует, видимо, рассматривать как людей вполне себе привилегированных (advantaged)… Наверное, нам надо уделять больше внимания [при приеме в вузы] белым ребятам, не имеющим никаких преимуществ и выросшим в нищете".

Вот политтехнолог и предлагает теперь Демпартии исходить из того, что "черный подросток, растущий в бедных трущобах Балтимора, и его белый сверстник в раздолбанном (shattered) рабочем поселке в Огайо больше заслуживают поддержки, чем дети из состоятельного среднего класса, независимо от расовой принадлежности". А попутно разъясняет, опять же внятно и убедительно, что элитные вузы типа Гарварда и общедоступные (non selective) университеты и колледжи, в которых учится подавляющее большинство простых людей в США, — это два разных мира. Я, кстати, писал в свое время о громком коррупционном скандале вокруг многомиллионной стоимости поступления в Гарвард.

И еще добавлю, что при всей своей внешней непривычности "классовый подход", предлагаемый Тешейрой, на самом деле не уникален. О "классовой инверсии в американской политической жизни", в результате которой "у республиканцев проблемы с выпускниками колледжей, а у демократов — с рабочим классом", регулярно пишет, например, один из обозревателей газеты The New York Times.

Чья бы корова мычала

В целом политический аспект происходящего, с одной стороны, очевиден, с другой — малопредсказуем по своим последствиям. SCOTUS на своей де-факто завершившейся сессии (де-юре она продолжается до того, как в октябре начнется следующая) признал противозаконными еще и планы администрации Байдена по массированному списанию долгов по студенческим займам на обучение.

Это также вызвало бурную реакцию по всей стране, что неудивительно: "студенческий долговой кризис" в целом оценивается в $1,75 трлн (!), а списать предполагалось до $430 млрд. Позиция консервативного большинства во главе с Робертсом в ВС опиралась на конституционную норму, согласно которой финансовые решения такого масштаба не могут приниматься исполнительной ветвью власти по своему усмотрению, а обязательно должны утверждаться Конгрессом.

Еще в одном резонансном деле SCOTUS на основании конституционного принципа свободы слова и убеждений поддержал веб-дизайнера, отказывавшуюся принимать заказы от однополых пар. Понятно, что и в этих случаях, как и в деле о привилегиях, Демпартия Байдена пыталась потрафить ключевым отрядам своего "коренного" электората: молодежи, расовым и сексуальным меньшинствам (им внушают — прямо по Джорджу Оруэллу, — что на "скотном дворе" сегодняшней Америки они якобы "равнее" всех остальных). Очевидно также, что республиканская оппозиция не только отстаивала традиционные консервативные ценности, включая элементарную финансовую осмотрительность, но и стремилась выбить политические козыри из рук партии власти.

Но кому все это принесет через год больше выгод на выборах, пока не ясно. Политики и политологи с жаром доказывают, что правда на той стороне, к которой они сами принадлежат, и что победа будет за ней же. Демократы, в частности, надеются, что вердикты SCOTUS по привилегиям, займам и ЛГБТ помогут им мобилизовать своих единомышленников для явки на протестное голосование. Это важно, поскольку принято думать, что меньшинства и молодежь обычно не проявляют особого интереса к участию в выборах.

Между прочим, либералы признают, что получили от Верховного суда на прошедшей сессии не только косвенные, но и прямые политические "подарки" — например, в решении по штату Алабама (там суд согласился с требованием о перекройке карты избирательных округов с учетом интересов меньшинств). Калифорнийская The Los Angeles Times по этому поводу пишет, что "даже сломанные часы дважды в день показывают верное время", и выражает надежду на то, что упомянутое решение может помочь Демпартии вернуть себе контроль над нижней палатой Конгресса.

Хотя, конечно, похвалы в адрес SCOTUS с левого политического фланга в США звучат несравненно реже, чем нападки и даже прямые угрозы. Лидер либеральных радикалов в Конгрессе Александрия Окасио-Кортес публично предупреждает о "недемократичном и опасном расширении власти Верховного суда" США и требует как можно скорее нарастить его количественный состав, чтобы лишить консерваторов большинства. Между прочим, и председатель НКДП Харрисон говорил о вердикте по привилегиям, что это "хоть и неудача (setback), но еще не последнее слово".

В ответ, разумеется, правые обвиняют демократов в том, что те сами практикуют политический экстремизм: стремятся недемократическим путем разрушить действующую демократическую систему сдержек и противовесов. По-русски это называется, чья бы корова мычала.

В зеркале политики

Что (и кто) реально будет отражаться в политическом зеркале США в ноябре 2024 года, сейчас, конечно, можно только гадать. По личному опыту общения с американцами могу констатировать: у них все меньше веры в то, что Байден вообще сможет участвовать в выборах, и все пристальнее внимание к Роберту Кеннеди — младшему как возможному сопернику Трампа в финале президентской предвыборной гонки.

Сам я, признаться, доселе особо не присматривался к 69-летнему отпрыску знаменитого семейного клана американских демократов, чьи отец и дядя — сенатор и президент США Роберт и Джон Кеннеди — пали от рук убийц 55 и почти ровно 60 лет назад соответственно. Разве что вчуже удивлялся тому, что человек, пытающийся на склоне лет начать политическую карьеру сразу с борьбы за высший государственный пост и известный в основном как убежденный "антиваксер", уже довольно долго (с апреля) держится на плаву.

Казалось бы, однопартийцы должны были сразу подавить в зародыше его устремления, основанные во многом на критике лично Байдена и политики его администрации в области здравоохранения и охраны окружающей среды. Ан поди ж ты: кандидатура Кеннеди не только не "тонет", но и приобретает известность. А в ходе нового опроса The Economist/YouGov он даже опередил по рейтингу благожелательного отношения (favorability) и действующего, и бывшего президентов. У него набралось 49% позитивных откликов при 30% негативных; у фаворитов выборов показатели были отрицательными: минус 10% у Трампа и минус 9% у Байдена. Правда, каждый пятый опрошенный признался, что определенного мнения о Кеннеди у него пока еще просто нет.

Впрочем, это, конечно, другая тема, и речь о ней впереди. Суд же должен оставаться если не над политикой, то, во всяком случае, вне ее. Пусть так и будет — хотя бы только в теории…