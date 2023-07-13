Как работал "хозяйственный штаб государства": 100 лет со дня появления советского Госплана

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Об одном из главнейших органов плановой социалистической экономики до сих пор спорят историки и политики. Рассуждения, нужен ли нам Госплан, очень часто встречаются в современной экономической и политической публицистике. Госплан СССР, возникший 13 июля 1923 года, работал вплоть до самого распада Советского Союза — именно эта организация ответственна и за все небывалые успехи, и за все зримые провалы социалистической плановой экономики.

"Совокупность сведущих людей…"

На протяжении почти 70 лет советской эпохи официальные наименования не раз менялись — Государственная общеплановая комиссия, Государственный плановый комитет и даже Министерство прогнозирования. Однако в действительности чаще использовалось и навсегда осталось в истории простое и краткое — Госплан.

Будущий Госплан зародился из небольшой группы ученых и инженеров, в разгар Гражданской войны занявшихся разработкой перспективного плана электрификации России. В феврале 1921 года — на заре НЭПа (новой экономической политики) — эта группа экспертов была преобразована в Государственную общеплановую комиссию при Совете Труда и Обороны РСФСР, тогда главном экономическом органе Советской России. На комиссию возлагалась задача: "Разработка единого общегосударственного хозяйственного плана".

После учреждения СССР "общеплановой комиссии" предстояло заниматься уже не только Россией, но и всеми союзными республиками. Реорганизация произошла ровно век назад 13 июля 1923 года. Дело "общеплановой комиссии" продолжила Государственная плановая комиссия при Совете Труда и Обороны СССР.

Если прообраз Госплана состоял из 40 экономистов и инженеров, то рожденная век назад общесоюзная организация насчитывала уже 300 сотрудников. Для той эпохи Госплан был небывалым органом — в экономически развитых державах нечто подобное существовало лишь во время Первой мировой войны.

Центральный планирующий и регулирующий госорган, постоянно работающий в масштабах всей экономики, — здесь советский Госплан стал первопроходцем. Создатель советского государства Владимир Ленин незадолго до смерти так писал об этом: "Госплан, как совокупность сведущих людей, экспертов, представителей науки и техники, обладает наибольшими данными для правильного суждения о делах...". Вскоре в официальных документах появилась чеканная, почти военная формулировка, которую в те годы неоднократно повторяли все советские вожди — от Сталина до Троцкого: "Госплан — хозяйственный штаб социалистического государства".

К 1925 году сеть планирующих организаций, подчиненных Госплану, создали по всему Советскому Cоюзу. Именно эта сеть специалистов занялась разработкой плана первой пятилетки. И именно Госплан готовил для политического руководства страны то, что войдет в историю как "индустриализация", — превращение аграрной страны с разрушенной экономикой в промышленную державу.

В апреле 1929 года для обсуждения работы Госплана целую неделю проходил малый съезд правящей партии — XVI конференция ВКП(б). Руководитель Государственной плановой комиссии и автор плана электрификации Глеб Кржижановский так высказался о задачах советской экономики: "Если мы говорим, что мы должны догнать и перегнать капиталистические страны, то совершенно ясно, что перегнать мы можем только каким-то особым путем, только какими-то особыми средствами, ибо при прочих равных средствах эти окружающие нас страны вооружены наследием прошлого гораздо более мощно, чем мы, и если мы пойдем той же дорогой, которой идут они, то дело безнадежно…".

Именно Госплан — целенаправленное планирование экономики в масштабах всей страны — и стал этим "каким-то особым путем".

"Особым путем…"

При желании можно отыскать массу недостатков в социалистической плановой экономике. Но было бы ложью отрицать, что на первом этапе существования СССР только такой подход позволил стране превратиться в промышленно развитую державу, способную уцелеть во Второй мировой войне.

Победе в войне предшествовала индустриализация — три пятилетних плана, разработанных Госпланом на период с 1928 по 1942 год. О ходе и значении индустриализации написаны сотни книг, нет нужды их пересказывать — отметим лишь ключевую роль Госплана.

Государственная плановая комиссия на тот момент состояла из ряда секторов, занимавшихся отдельными отраслями и направлениями экономики: учет и распределение материальных ресурсов, энергетика, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, военный сектор, внешняя торговля и районирование (анализ и планирование территориального деления страны и ее хозяйства). Госплан при этом был не только основным консультантом и экспертом для высших органов власти, но и научным центром — создавалась и совершенствовалась сама наука об экономическом планировании.

В эпоху индустриализации заместителем председателя Госплана был академик Станислав Струмилин, выдающийся экономист и статистик. Вообще следует отметить, что среди руководителей Госплана заметен целый ряд выдающихся фамилий, оставивших значительный след в нашей истории. Здесь и "отец электрификации" Глеб Кржижановский, и бывший нарком продовольствия Александр Цюрупа, "отец советского червонца" Григорий Сокольников, ближайший сталинский соратник Валериан Куйбышев, знаменитый нарком нефтяной промышленности Николай Байбаков. Председателем и зампредом Госплана в разные годы был и Алексей Косыгин — один из ключевых деятелей нашей экономики в эпоху Хрущева и Брежнева.

Сегодня ведущее российское предприятие ракетно-космической промышленности носит имя Михаила Хруничева. Но бывший донецкий шахтер Хруничев не только являлся одним из главных организаторов производства боеприпасов в годы Великой Отечественной войны — в середине XX века он работал заместителем председателя Госплана.

Словом, Государственная плановая комиссия — это еще и множество выдающихся имен из нашей истории. И здесь нельзя не вспомнить человека, возглавлявшего Госплан в годы самой страшной войны. Николай Вознесенский занимал этот ответственный пост более 10 лет, с небольшим перерывом, в 1938–1949 годах. И он как председатель, и Госплан в целом — это еще и без преувеличения героическая история эвакуации и организации нашей промышленности в годы Великой Отечественной войны. А к героической истории прилагается и трагическая — в сталинскую эпоху трое председателей Госплана, включая Николая Вознесенского, были расстреляны.

"Урал" в центре Москвы

Госплан играл и важнейшую роль в советском атомном проекте — без общегосударственного планирования такой сложнейший процесс в разоренной войною стране был бы просто невозможен. Уже в 1945 году в недрах Госплана было создано Управление №1, отвечавшее за задачи снабжения новорожденной атомной отрасли. Этим направлением руководил генерал-майор инженерно-технической службы Николай Борисов — в годы Великой Отечественной войны он был начальником отдела боеприпасов Госплана СССР, а после победы целое десятилетие работал заместителем председателя.

В середине минувшего века Государственный плановый комитет Совета Министров СССР — к тому времени официальное наименование звучало именно так — стал первопроходцем и в деле использования вычислительной техники. В 1959 году начал работу Главный вычислительный центр (ГВЦ) Госплана. Компьютерная техника тогда делала лишь первые шаги, до Госплана в нашей стране имелся всего один крупный вычислительный центр в Министерстве обороны и несколько экспериментальных — в Академии наук и в секретных ядерных научных центрах.

Заработавший в сердце Москвы напротив "Детского мира" вычислительный центр Госплана стал самым крупным в гражданской сфере. Изначально в ГВЦ работало 25 специалистов, а спустя десятилетие — уже более 1000. До 1961 года все расчеты велись на одной-единственной ЭВМ "Урал-2" с быстродействием 5 тыс. операций в секунду — процессор в самом простом ноутбуке сегодня имеет производительность в миллион раз выше! Любой компьютер той эпохи, работая на электронных лампах, занимал площадь как большая квартира.

К 70-м годам минувшего века, по мере совершенствования первых образцов электронно-вычислительной техники, Госплан занялся "автоматизированной системой плановых расчетов" — созданием единой компьютерной системы в масштабах всего СССР. В 1978 году по инициативе Госплана началась и координация вычислительных центров, работавших в аналогичных экономических органах других социалистических государств. Словом, Государственный плановый комитет был не только пионером электрификации, индустриализации и атомного проекта, но и пионером всей цифровизации нашей страны.

И в связи с этим стоит упомянуть важный момент — объективный кризис социализма, когда плановая экономика по мере развития уже крайне усложнилась в сравнении с эпохой индустриализации, а вычислительная техника и технологии еще не достигли совершенства. Безусловно, в 1970–80-е годы Госплан просто не обладал информационными инструментами и вычислительными мощностями, достаточными для безупречного управления столь огромными и сложными процессами. Отчасти это предопределило политико-экономический кризис перестройки конца 1980-х годов, и в то же время этот факт позволяет некоторым современным исследователям предполагать, что плановая экономика может быть вполне эффективна на основе куда более мощных информационно-вычислительных технологий XXI века.

Госплан закончился вместе с СССР. В мае 1991 года его успели переименовать в Министерство экономики и прогнозирования, но спустя несколько месяцев произошел распад единого государства. В новой эпохе приватизации и "дикого капитализма" места государственному планированию уже не было. Спустя почти треть столетия можно констатировать, что отказ от плановой экономики, при всех ее недостатках и издержках, привел к страшнейшему кризису 1990-х годов с огромными потерями во всех сферах жизни.

Для всестороннего рассказа о деятельности и наследии Госплана не хватит даже толстой книги. Потому к финалу добавим лишь один факт — сегодня об этой части нашей большой истории напоминает лишь здание в стиле сталинского ампира"напротив Кремля. Вместо Госплана СССР там ныне располагается Государственная дума.