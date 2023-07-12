Отмена субсидий и отставки: удастся ли новому президенту Нигерии реализовать свои планы

Президент Нигерии Бола Тинубу © AP Photo/ Ben Curtis

Вступивший 29 мая в должность президента Нигерии 71-летний Бола Тинубу явно торопится. В день инаугурации он поверг в шок всю страну, объявив, что немедленно отменяет для населения субсидии на топливо, включая бензин. В течение суток цены на бензин на АЗС выросли в три раза. На этом Тинубу не остановился. По его указанию были отправлены в отставку руководители служб безопасности страны, начальники полиции и таможни. Отстранен от должности и управляющий Центральным банком Нигерии.

Кто такой Тинубу Бола Тинубу родился в 1952 году в городе Лагос, он принадлежит к крупнейшей в Нигерии этнической группе йоруба, исповедует ислам. Тинубу получил школьное образование в Нигерии, а высшее — в США, где учился в Чикагском государственном университете. В 1979 году он получил степень бакалавра в области бухгалтерского учета. Во время обучения в США Тинубу работал в крупнейших консалтингово-аудиторских компаниях Arthur Andersen, Deloitte, Haskins & Sells, а также телекоммуникационной GTE Service Corporation. Вернувшись в Нигерию в 1983 году, стал сотрудником национального подразделения американской нефтяной компании Mobil Oil, а позже вошел в состав ее руководства. По данным СМИ, в настоящее время семья Тинубу имеет доли в предприятиях нефтяной, транспортной и строительной сферы, гостиничном деле и медиа. Свою политическую карьеру Бола Тинубу начал в 1992 году. Спустя семь лет он был избран губернатором штата Лагос, а в 2003-м переизбран на второй срок. Считается, что Тинубу дал мощный импульс развитию Лагоса, умело решая сложные проблемы одного из крупнейших мегаполисов Африки. В дальнейшем Тинубу не занимал официальных постов, однако сохранил статус одного из самых влиятельных политиков Нигерии. Супруга Тинубу — Олуреми, верующая христианка и биолог по образованию, с 2011 года занимает кресло сенатора от избирательного округа Центральный Лагос. У них трое детей. Кроме того, у Бола Тинубу трое детей от предыдущих браков. Показать ещё

Вопрос о топливных субсидиях

"Нам необходимо принять и реализовать решение об отмене субсидий с тем, чтобы спасти страну от гибели и высвободить ресурсы из объятий элементов, не заботящихся о процветании государства, — заявил спустя несколько дней после вступления в должность главы государства Тинубу. — Чувствуя боль, я прошу сограждан пойти на жертвы ради выживания нашей страны. Однако жертвы со стороны населения не будут напрасны. Возглавляемое мною правительство возместит людям нынешние потери огромными инвестициями в транспортную инфраструктуру, в образование, в бесперебойное электроснабжение, в здравоохранение и другие услуги, которые улучшат качество жизни".

Так, субсидии на топливо для населения Нигерии составили в 2022 году в общей сложности $10 млрд. До мая 2023 года страна была вынуждена импортировать практически весь бензин и дизель, а также другие продукты, получаемые от переработки нефти.

Шаги по сокращению топливных субсидий пытался предпринять и предыдущий президент Нигерии Мохаммаду Бухари. Однако натолкнувшись на протесты, он оставил новому главе государства задачу по решению этой проблемы. Профсоюзы объявили, что намерены начать забастовку с тем, чтобы не допустить отмены субсидий Тинубу. Однако это все же свершилось, а забастовку заблокировал суд.

В бюджете на текущий год правительство выделило $7,5 млрд на субсидии топлива для населения, но только до конца июня. Отмена субсидий уже имела положительное воздействие на местный рынок.

Проблема внутреннего топливного рынка Нигерии в последние десятилетия состояла в том, что хотя страна является в Африке крупнейшим производителем нефти южнее Сахары, у нее не было своей нефтеперерабатывающей промышленности. Нигерия была вынуждена импортировать практически всю линейку продуктов нефтепереработки. Однако сейчас ситуация изменилась.

Окно возможностей

Шанс на отказ от топливных субсидий появился в Нигерии с запуском в конце минувшего мая крупнейшего в Африке нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) — Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals имеет мощности по переработке 650 тыс. баррелей нефти в сутки. Он также является крупнейшим в мире НПЗ с единой интегрированной установкой, которая выполняет весь цикл операций по дистилляции, крекингу и очистке. Этот завод, расположенный в штате Лагос на юге страны, полностью удовлетворяет потребности Нигерии в топливе и иных продуктах нефтепереработки.

Строительство НПЗ обошлось в $19 млрд. В проекте принял участие нигерийский предприниматель Алико Данготе, который обладает крупнейшим состоянием в современной Африке.

В результате Нигерии больше не нужно импортировать все продукты переработки нефти, включая бензин и дизель, что скажется на их стоимости на внутреннем рынке.

Принятое Тинубу с ходу решение об отмене субсидий на топливо, как представляется, оказалось выигрышным. Однако главу государства ожидает целый набор не менее сложных проблем, и при их решении президент пока не имеет таких козырей, как новые нефтеперерабатывающие мощности в случае с ликвидацией топливных субсидий.

Единство страны

В первом заявлении победивший на президентских выборах в Нигерии Бола Тинубу призвал граждан к единству в интересах страны. "Я принимаю президентский мандат, чтобы служить народу, — заявил политик. — Это серьезная миссия. Я намерен работать со всеми, чтобы сделать Нигерию великой. Я обращаюсь к представителям политических партий с призывом объединиться. Мы единая нация, и у нас одна страна, которую мы должны строить вместе".

Задача объединения Нигерии не представляется простой. Страна разделена почти пополам по религиозному признаку — мусульманский север и христианский юг. Тинубу победил в восьми северных штатах из 19 и четырех штатах юга, его конкурент христианин Петер Оби — в девяти южных штатах из 17 (включая родной для Тинубу Лагос). Среди христианского населения страны широко распространено мнение, что на протяжении последних восьми лет, когда у власти находился президент Бухари, который также является мусульманином, интересы христианской общины Нигерии не принимались федеральными властями страны во внимание в должной мере. В первую очередь это касается распределения доходов от нефти, которая добывается на юге страны в дельте реки Нигер. Сегодня же у власти мусульманин, супруга которого верующая христианка.

Возобновление экономического роста

Нигерия сталкивается в последние годы с существенным ростом безработицы и инфляции. По данным Национального бюро статистики Нигерии, сегодня около 133 млн нигерийцев живут в нищете. А согласно данным Nigerian Economic Summit Group (NESG), в текущем году уровень безработицы достигнет в стране 37%, инфляция составит 20,5%.

В ходе выборов Тинубу заявлял, что намерен обеспечить в ближайшие годы быстрый рост ВВП страны. "Необходимо добиться роста экономики не менее 6% годовых с тем, чтобы повернуть вспять процесс обнищания населения, — заявил он. — В идеале Нигерии необходимы двузначные темпы роста ВВП".

Приоритет в обеспечении безопасности

Помимо всего прочего, одной из самых сложных проблем современной Нигерии является отсутствие безопасности. До 2015 года зона повышенной опасности ограничивалась в основном северо-востоком, где террористы из группировки "Боко харам" совершали нападения и похищения людей. Однако к 2022 году их атаки распространились на северные и центральные регионы страны. Одновременно произошел рост активности и иных банд.

Без восстановления в стране условий для безопасной работы инвесторы едва ли будут вкладывать в местную экономику крупные средства.

В 2021 году Тинубу заявил, что для решения этой проблемы Нигерии в армию необходимо призвать 50 млн молодых людей (почти четверть населения страны). Он также дал обещание создать антитеррористические батальоны спецназа, задачей которых будет борьба не только с террористами, но и с бандами.

Меж тем 9 июня 2023 года был отстранен от должности и оказался в центре расследования, проводимого Департаментом государственной службы Нигерии, отвечающим за национальную безопасность, глава Центрального банка (ЦБ) страны Годвин Эмефиеле. Накануне этого Эмефиеле был обвинен в неверной финансовой политике, которая привела к резкому росту инфляции в Нигерии. Он также подвергся критике за реформу финансового рынка страны. Глава Центробанка занимал эту должность с 2014 года, второй срок его полномочий заканчивался летом 2024 года.

Одновременно Бола Тинубу отправил в отставку руководителей служб безопасности страны, начальника полиции, а также главу таможни. На места уволенных силовиков немедленно были назначены новые лица. Причины этого шага официально не раскрываются.

Решительность и уверенность

Тинубу считает, что смелыми мерами и уверенными шагами он сможет добиться решения этих сложных проблем в самой густонаселенной стране Африки с почти 220 млн жителей. Пока что ситуация с топливными субсидиями показывает, что президент имеет шансы как минимум встать на путь достижения своих целей.