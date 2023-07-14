Тайна дипломатии Эрдогана и ошибка Зеленского: каковы долгоиграющие итоги саммита НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский © AP Photo/ Pavel Golovkin

Главным выгодополучателем саммита НАТО стал президент Турции Тайип Эрдоган, который смог обменять обещание дать согласие на прием Швеции в альянс на корзину политических бонусов и банковские вливания в экономику страны более чем на $10 млрд.

Антигероем саммита стал президент Украины Владимир Зеленский, который добился лишь абстрактных обещаний и утешительного приза в форме ограниченных военных поставок (в которые, кстати, Турция никакого вклада вносить не стала). Хотя рассчитывал Киев явно на другое. К тому же Зеленский получил отнюдь не самые лестные отзывы в мировой прессе по своей поездке в Вильнюс, к чему он совершенно не привык.

В чем же здесь секрет Эрдогана и ошибка Зеленского? Можно ли сделать из этих событий некий общий вывод?

Тайна дипломатии Эрдогана

Формула дипломатии турецкого лидера, на мой взгляд, довольно проста: от своих партнеров он, видимо, всегда ожидает нарушения всех договоренностей при первом же удобном случае или когда выгоды от их разрыва перестанут покрывать выгоды от соблюдения.

Подход этот родился не на пустом месте — в своих отношениях с Европой и США Тайип Эрдоган не один и не два раза сталкивался именно с таким итогом. Самым масштабным примером политики "бесконечного кидка", думаю, стала история переговоров о приеме Турции в ЕС, которые были начаты еще 18 лет назад и до настоящего времени (формально) продолжаются, оставаясь бесконечно далекими от завершения. При этом множество политиков и экспертов не раз отмечали, что, даже принимая само решение о старте переговоров в 2005 году, страны Евросоюза знали об отсутствии у Анкары шансов на вступление.

Точно так же выглядела и ситуация с договоренностью между Брюсселем и Анкарой в разгар миграционного кризиса в 2016 году — о закрытии турецких границ для сотен тысяч мигрантов, направлявшихся в ЕС. Взамен Евросоюз пообещал Турции безвизовый режим и €6 млрд. Деньги со скрипом были переведены, а вот обещание безвиза почти немедленно взяли обратно — под предлогом, мол, чрезмерно жесткого антитеррористического законодательства Турции, "нарушавшего права человека".

Практические приемы

На основании этой парадигмы "дипломатии предательства" строится несколько простых, но крайне эффективных приемов.

Первый и, на мой взгляд, главный из них: если вы не верите партнеру на слово, вы должны поставить его в такие условия, в которых он не сможет или не захочет нарушать соглашение. Доверие в политике всегда подчинено выгоде или различным формам принуждения.

Второй прием: нарушение оппонентом договоренностей не рассматривается как предательство и как конец политических отношений, не оценивается вообще с моральной точки зрения. Несоблюдение обязательства необходимо просто использовать для усиления собственной позиции на следующих переговорах — вы нарушили, поэтому наши требования выросли.

Третий прием является альтернативой второго: нарушение соглашения используется как индульгенция на скорые ответные действия. Вы пересекли черту, это освобождает нас от части наших обязательств.

Четвертый прием: соблюдение пропорциональности. Если оппонент не выполнил треть своих обязательств, нельзя в ответ нарушить все свои. Примерно аналогичные по объемам и значимости поручительства просто отправляются в корзину. То есть происходит обмен ударами, после чего стороны оказываются "чисты" друг перед другом и готовы к новым договоренностям.

Пятый и заключительный прием: свои обязательства также можно нарушать в инициативном порядке, если это позволит получить оптимальный набор выгод. При этом реакция оппонента просчитывается на основании всех вышеперечисленных принципов.

Предисловие к шведской саге

История с приемом Швеции в НАТО стала отличным примером такой дипломатии. Когда в 2022 году началась специальная военная операция РФ и встал вопрос о приеме Финляндии и Швеции, у Турции уже были очень натянутые отношения с партнерами по НАТО, в первую очередь — с США. Например, многими именно Вашингтону приписывается попытка военного переворота против Эрдогана в 2016 году; не привносили тепла в отношения этих стран и турецкие операции в Сирии против курдов, которым симпатизировали Соединенные Штаты, и т.д.

Эрдоган и сам говорил, что "Запад поддерживает террор и стоит на стороне переворотов". Более того, в беспорядках 2016 года были замешаны турецкие офицеры, работавшие с НАТО, как в международных структурах, так и на базе альянса Инджирлик в самой Турции. В январе 2017 года турецкие СМИ сообщали, что политического убежища в Германии попросили около 40 военнослужащих НАТО из Турции, большинство из которых имели высокие воинские звания. Впоследствии, по информации европейских СМИ, части из них было предоставлено убежище в нейтральной тогда Швеции.

Поддержка переворота и укрытие его участников могли бы быть основанием для разрыва отношений с США и выхода из НАТО. Но потери от таких шагов для Турции оказались бы колоссальными. Хотя бы потому, что главный европейский оппонент Турции — Греция — остался бы в альянсе, таким образом, НАТО из союзника превратилась бы во врага, причем очень агрессивного. Экономические последствия, стоит предполагать, также оказались бы для Анкары тяжелейшими.

Турция выбрала совершенно асимметричный ответ: оставаясь членом НАТО, она сделала казавшийся тогда немыслимым рывок в сторону России — подписала в 2017 году контракт на приобретение четырех дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400. В условиях вооруженного конфликта в Сирии и напряженности в отношениях со странами Североатлантического альянса (например, с Францией) наличие всецело собственных эффективных средств ПВО становится мощным инструментом, демонстрирующим как оппонентам, так и союзникам, что военное давление на Турцию невозможно. Тем же жестом Анкара усилила и политику своей многовекторности, улучшив отношения с РФ, что стало на российском треке частью мер по исправлению ситуации с уничтожением самолета Су-24 в Сирии у границы с Турцией в 2015 году. Не вдаваясь здесь в анализ очень многоплановой ситуации вокруг этого трагического инцидента, отмечу только, что эта попытка демонстрации силы в отношении РФ оказалась опасной ошибкой, которую было необходимо любыми средствами исправлять Эрдогану.

Итак, закупка С-400 стала одновременно ответом НАТО и шагом к выправлению отношений с Россией. США отреагировали на ситуацию, с точки зрения Эрдогана, неадекватно жестко, исключив Турцию из программы закупок порядка 100 самолетов пятого поколения F-35, за которые Анкара уже внесла $1,4 млрд (эти деньги так пока и не вернули). Вашингтон фактически сорвал перевооружение всех ВВС Турции. Думаю, в Соединенных Штатах, объявляя об этой мере, были уверены, что смогут отменить сделку по закупкам C-400, а когда она все же состоялась, отступать было поздно…

Эрдоган же явно все запомнил и счел, что теперь у него карт-бланш на дипломатические безобразия в адрес союзников. Думаю, именно с этого и начались мытарства Швеции и Финляндии, которые мы наблюдаем в 2022 и 2023 годах. Есть много версий, почему Финляндию Турция одобрила быстро, а Швецию — нет. Конечно, свою роль сыграло упрямство последней в выдаче курдов и мятежных турецких офицеров, но, думаю, это не главное. Эрдогану просто не было нужды блокировать обе страны. Пустив в НАТО одну из них, он продемонстрировал добрую волю и готовность к компромиссам, прекрасно понимая, что альянс стремится к знаковой политической победе над Россией на Севере — превращении Балтийского моря в собственное озеро. А для этого в НАТО должны быть две страны, а не одна.

Швеция как объект дипломатии

Момент для сделки по Швеции был выбран идеально. Эрдоган тщательно вымотал нервы руководству НАТО и администрации США за год, прошедший с саммита в Мадриде в июне 2022 года, где была уже достигнута принципиальная договоренность о приеме этих стран. Готовясь к саммиту в Вильнюсе, глава Турции, как и многие, видел, что НАТО намерена провозгласить курс на долгосрочное противостояние с Россией, а потому организация очень нуждается в решении вопроса со Швецией, каких бы издержек странам-участницам это ни стоило — чтобы жесткий тон саммита не превратился в насмешку. Сожжения Корана в Швеции (особенно последнее) предоставили Эрдогану довольно веский рычаг давления — интересанты, скорее всего, всерьез испугались возможности очередного провала с приемом Стокгольма.

Результат, которого он добился, стоит признать, действительно великолепный. Тайипу Эрдогану публично пообещали отмену всех ограничений со стороны стран НАТО на поставки оружия Турции, а также создание специального механизма по борьбе с терроризмом в НАТО. Поясню: НАТО сегодня официально называет главными угрозами своей безопасности РФ и терроризм. В борьбе с Россией бенефициарами являются сопредельные с РФ и Белоруссией страны Прибалтики и Восточной Европы, а борьба с терроризмом — это южный фланг и вотчина Турции. То есть Анкара, можно сказать, получила гарантию, что не все ресурсы альянса пройдут мимо нее на борьбу с Россией.

Также Турции пообещали активизацию переговоров о приеме в Евросоюз, в рамках которой ей, например, должны предоставить расширение таможенного союза (то есть номенклатуры товаров для беспошлинной торговли) и безвизового режима со странами ЕС. Думаю, Анкара все так же подспудно понимает, что в Евросоюз ее вряд ли возьмут, да и словно не очень туда и стремится в нынешних условиях. Посмотрим, выполнит ли на этот раз ЕС обязательства по безвизу, в чем я сильно сомневаюсь. Скорее со стороны Эрдогана это просто новая/старая закладка, чтобы развязать ему руки в будущем. А вот расширение торговли без пошлин, а главное — без таможенного контроля может открыть для Турции, которая не выполняет санкции против России, просто феноменальные возможности для транзита ("белорусские креветки" покажутся детской игрой).

Помимо этого, саммит в Вильнюсе в качестве малого бонуса принес Турции обязательство Швеции расширить инвестиции в турецкую экономику.

Впрочем, по сообщениям моих источников, все это только верхушка айсберга. В кулуарах саммита говорили, что в дополнение к официально озвученным данным Турция получит зеленый свет США для закупки истребителей F-16 и кредитную линию от МВФ более чем на $10 млрд.

Вишенкой на торте здесь является то, что на все это Эрдоган обменял не решение об одобрении членства Швеции, а лишь обещание принять такое решение. То есть буквально, согласно заявлению НАТО, президент Турции обязался внести в парламент страны на рассмотрение протокол о приеме Швеции в НАТО и "способствовать его скорейшей ратификации".

Думаю, дальнейшие события покажут, насколько Тайип Эрдоган доверяет своим партнерам — что его требования будут выполнены. Стоит ожидать, если он получил действительно серьезные гарантии, ратификация произойдет на следующей неделе. Если нет — тогда парламент уйдет на каникулы до 1 октября и только после этого начнет обсуждать ратификацию, вспоминая в ходе дебатов сожженные в Стокгольме экземпляры Корана.

Ошибка Украины

Если Турция при Эрдогане держит оппонента в напряжении до момента полного выполнения им всех условий соглашения или до нового обмена дипломатическими ударами, то Украина поступает с точностью до наоборот. Она сначала делает все (и даже больше), чего добиваются от нее, а затем ждет, когда партнеры выполнят свои обещания.

Больше того, на мой взгляд, она не только верит всему, что говорят западные руководители, но и в собственном информационном пространстве умножает их обещания и намеки на десять, рассчитывая на то, чего ей никто и никогда не предлагал.

Отсюда и фрустрация, вызванная результатами саммита НАТО в Вильнюсе. Как и тот факт, что Украина не будет принята в альянс так долго, как это будет возможно.

Зачем Украина просится в НАТО — понятно всем. Но если посмотреть на ситуацию глазами, скажем, США или Великобритании, встает закономерный вопрос: "Зачем им нужна Украина в НАТО?" Повысить управляемость страной? Она явно полностью подконтрольна без всякого вхождения в формальные организации. Использовать эту страну в собственных военных целях? Она сама использует себя в военных целях НАТО с таким рвением, с каким, наверное, этого не могла бы сделать ни одна страна — член альянса. Более того, находясь за пределами НАТО, Украина может и будет использоваться как зона горячего конфликта с Россией. Как только она войдет в альянс, эта возможность немедленно закроется. Может быть, Украина способна заключить крупные контракты на закупки американских и европейских вооружений? Страна уже оптом распродается западным инвестиционным фондам с BlackRock во главе. ​​​​​​​

Кстати, 14 июля замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сделал интересное заявление, что новая программа ЕС по предоставлению финансовой помощи Киеву, которая должна составить €50 млрд на следующие четыре года, не будет автоматической, как это было в 2022–2023 годах. Эти средства будут начисляться только в обмен на проведение конкретных реформ и при подписании инвестиционных планов на период реконструкции страны. Более того, сами эти средства, €33 млрд из которых дадут в виде кредитов, уже будут засчитываться как западные инвестиции в рамках этих проектов. То есть Киев станет не только отдавать прибыль с будущих инвестиционных программ, а ему еще и предстоит возвращать сам объем этих инвестиций с процентами, поскольку это кредиты.

Кто там что говорил про репарации и контрибуции?

Иными словами, Украину не берут в НАТО в обозримом будущем не из-за страха ядерного конфликта с Россией (хотя тоже, конечно, крайне существенный повод). Просто вне НАТО она гораздо более полезна и необременительна для руководства альянса, чем в качестве его члена.

Какие ваши доказательства?

"А где доказательства, что Украину не возьмут в НАТО сразу после конфликта с Россией?" — спросит читатель. Они в итоговой декларации саммита НАТО по Украине и в вышедшей в Вильнюсе декларации G7.

Там говорится, что НАТО намерена "после военного конфликта" обеспечить "такой уровень военных возможностей Украины, чтобы это сделало невозможной будущую агрессию России". Это весьма дорогостоящее обязательство по сверхмилитаризации этой страны. Зачем нужны такие усилия, если бы Украину реально собирались взять в НАТО? Ведь прием в альянс обеспечил бы Киев автоматическими гарантиями коллективной обороны четырех ядерных держав и других стран-членов…

Думаю, все же, чтобы по индо-пакистанскому сценарию создать под боком у России страну-антипод, эти усилия вполне подходят.