Дело в AUKUS и курсе "мультиприсоединения"? Что показал визит Нарендры Моди в Париж

Дмитрий Горохов — об итогах пребывания премьера Индии в гостях у Эмманюэля Макрона и о взгляде французов на политику Нью-Дели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эмманюэль Макрон © Julien de Rosa, Pool via AP

Достижение договоренности между Нью-Дели и Парижем о французских военных поставках для Индии на несколько миллиардов евро стало ожидаемым итогом поездки во Францию премьер-министра Нарендры Моди. Его миссии был присвоен ранг государственного визита, высшего в дипломатическом протоколе. По приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона индийский лидер присутствовал на торжествах в день Национального праздника Франции 14 июля в качестве почетного гостя.

Возвращение Индии?

Визит индийского премьера в Париж был приурочен к 25-й годовщине двусторонних договоренностей о стратегическом партнерстве. В январе 1998 года возглавлявший тогда Францию Жак Ширак в ходе визита в Нью-Дели произнес программную речь об отношениях двух стран: "Я прибыл, чтобы предложить вам построить сильные отношения между нашими странами — глобальное партнерство, основанное на нашей взаимодополняемости и общих интересах".

С главной трибуны на площади Согласия индийский премьер наблюдал за торжественным маршем почти 300 соотечественников, участвовавших в параде на Елисейских Полях. Можно сказать, Индия вернулась: ее солдаты обороняли Париж в Первую мировую войну (во время военных действий 1914–1918 годов в состав британской армии входили 1,5 млн индийских солдат — из них 138 тыс. участвовали в обороне Франции и Бельгии).

В ходе визита Моди в Париж индийская сторона дала согласие на приобретение 26 французских истребителей Rafale Marine и 3 подводных лодок Scorpène. Хотя контракт, который телеканал BFMTV оценивает в €3–4 млрд, еще не подписан, многие считают его свершившимся фактом.

"После 25 лет стратегического партнерства сделан важный шаг вперед, позволяющий укрепить взаимодействие военно-морских сил двух стран в обеспечении стабильности в регионе Индийского океана, — заявил на своей странице в Twitter начальник Главного штаба французских ВМС адмирал Пьер Вандье. — Приобретение Индией 26 истребителей Rafale Marine и 3 французских подводных лодок является признанием опыта, который накоплен индустрией и моряками Франции".

Индия уже заказывала в 2015 году во Франции 36 истребителей, но эта партия предназначалась для ее ВВС. Теперь же речь идет об оснащении флота — палубными истребителями и подлодками. Индия входит в число стран, которые, как Франция, имеют в своем арсенале авианосцы. По мнению электронного делового издания​​​​​​​ Le Marin, контракт с Индией может также повысить шансы самих французских ВМС заказать дополнительные вооружения для своего флота, которому они необходимы для подготовки к "вызовам высокой интенсивности".

"Франко-индийское партнерство развивается во всех областях обороны и политики сдерживания", — констатировала в эфире телеканала Public Senat специалист по Индо-Тихоокеанскому региону Мелисса Левайян. Она также отметила, что за короткое время Моди посетил еще Австралию (в марте) и США (в июне). Эти поездки премьера, по ее мнению, вписываются в "общую динамику индийской политики консолидации отношений с западными странами".

С французской точки зрения, сказала Левайян, Индия стала незаменимым партнером для укрепления влияния Парижа в Индо-Тихоокеанском регионе. В глазах многих заключение партнерства AUKUS между Австралией, Великобританией и США ослабило позиции Франции в этой зоне.

Напомню, одновременно с созданием в сентябре 2021 года военного альянса в Канберре отказались от ранее заключенного контракта с Францией на строительство 12 дизель-электрических подлодок на общую сумму более €50 млрд. Австралийская сторона предпочла им американские атомные субмарины. В ответ Париж обвинил австралийские власти в преднамеренном обмане и на время отозвал своих послов из Канберры и Вашингтона для консультаций.

В столичных дипломатических кругах указывают, что Франция в итоге сделала выбор в пользу отношений с Индией. Как констатируют в Париже, Индия глубоко вовлечена в вопросы безопасности в зоне Индийского океана и выступает за инклюзивный мировой порядок, основанный на международном праве. Французское правительство стремится показать, что Париж рассматривает Индию как стратегического партнера и великую державу, отмечает Мелисса Левайян. В этом отношении статус приема Нарендры Моди в Париже, подчеркивает она, крайне важен для дальнейших отношений сторон. Визит Моди был прямо назван историческим в коммюнике Елисейского дворца. Да и сам Макрон в приветствии на французском и хинди на своей странице в Twitter подчеркнул, что индийский премьер является "почетным гостем Франции". Задачей отныне является углубление стратегического партнерства, которое продолжается уже четверть века. Судя по индийским СМИ, там также говорят о будущем этих взаимоотношений в предстоящие 25 лет.

Помимо всего прочего, во время пребывания Моди в Париже глава Франции вручил ему высшую награду республики — Большой крест ордена Почетного легиона. "Этой наградой отмечена роль премьер-министра Индии в строительстве превосходных отношений дружбы и доверия, которые объединяют Францию и Индию", — заявил французский президент. Он также преподнес Моди, большому поклоннику шахмат, копию шахматной доски Карла Великого, оригинал которой хранится в кабинете древностей Национальной библиотеки Франции. Моди в свою очередь сказал: "Я благодарю президента Макрона, правительство и народ Франции, которые демонстрируют глубокую приверженность к продолжению дружбы с нашей страной".

Диссонансом с официальной позицией Парижа по отношению к индийской делегации прозвучали голоса оппонентов. Секретарь оппозиционной левой партии "Европа — Экология— "Зеленые" Марин Тонделье на страницах газеты Libération подвергла критике решение французского президента "избрать Моди почетным гостем Франции в столь символический день года". Специалист по проблемам Индии Ингрид Терват журналу L’OBS назвала приглашение индийского премьера с государственным визитом проявлением реалполитик (уточню, во Франции этот термин имеет двойное значение: отказ от идеалов при столкновении с реальностью и решение вопросов исключительно с целью кратковременного урегулирования без долговременного видения проблемы). Терват заметила, что французская дипломатия "никогда не желала вмешиваться во внутренние дела Индии под предлогом уважения суверенитета демократической страны". По ее сведениям, французские власти во время визита индийского премьера трижды изменяли место разрешенной манифестации оппонентов Моди.

Сразу и во многих

Индия, очевидно, сегодня является незаменимым игроком на мировой сцене. Самая населенная страна мира (согласно данным World Population Review) входит в пятерку крупнейших мировых экономик. Многие страны добиваются ее расположения, как никогда прежде, со времен холодной войны, считает французский специалист по внешней политике Индии Беренис Гюйо-Ришар. По ее словам, в Индии "не любят, когда страну рассматривают на Западе как противовес Китаю, от которого она еще сильно зависит в торговом плане". "Укрепляя обмены, страна стремится быть полноправным партнером западного мира", — отмечает эксперт.

"Наступает век Индии, — считает парижский политический еженедельник Le Point. — Укрепленный демографическим ростом и экономическим взлетом собственной страны, Нарендра Моди мечтает сделать ее мировым центром". Западные инвесторы из-за политических рисков отдают предпочтение Индии перед Китаем. Но особенно сильно, считает радиокомпания Radio France, Индия утверждается сейчас в дипломатическом плане в силу своего курса "мультиприсоединения" — перехода от политики неприсоединения к участию сразу во многих объединениях. На практике это означает, что Нью-Дели может воздерживаться при голосовании в ООН по ситуации на Украине, участвовать вместе с Китаем в партнерстве БРИКС, возглавлять Группу 20 и одновременно укреплять связи с США, в том числе в сфере вооружений и высоких технологий.

Также эта страна председательствует в Шанхайской организации сотрудничества, где ее дипломатия стремится предложить свою повестку в области безопасности. Сегодня Индия находится на втором месте среди партнеров России в Азии. Она приняла инвесторов, ушедших с китайского рынка. Кроме того, страна может опереться на динамизм зарубежной диаспоры — более 28 млн человек переводят ежегодно порядка $90 млрд своим семьям, обеспечивая равновесие платежного баланса.

При этом Индия, отмечают в том числе и французские аналитики, видимо, разделяет стремление России и Китая к строительству постзападного мира. Она выступает как выразитель интересов Глобального Юга против существующей международной системы, которая является дискриминационной; призывает к балансировке международных структур, а также к трансфертам финансов и технологий с Севера, в частности, чтобы бороться с изменениями климата.

Нью-Дели готовится в сентябре этого года принять саммит Большой двадцатки (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Республика Корея, ЮАР и Япония). Индия явно рассчитывает провести его под знаком строительства мирового порядка, сбалансированного в пользу Юга.

Делийский саммит, если этому не помешает внутриполитическая повестка Макрона, судя по всему, станет следующим местом встречи лидеров Франции и Индии.