Десять лет спустя. Виктор Медведчук — о том, что потеряла Украина, отвернувшись от России

Президент России Владимир Путин на конференции "Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины", Киев, 2013 год © Михаил Климентьев/ ТАСС

Десять лет назад, 27 июля 2013 года, по инициативе Общественного движения "Украинский выбор" в Киеве состоялась международная конференция, посвященная 1025-летию Крещения Руси, — "Православно-славянские ценности — основа цивилизационного выбора Украины". Тогда в работе конференции принял участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

В те годы деятельность "Украинского выбора" в первую очередь была сосредоточена на интеграции Украины в евразийское экономическое пространство. Именно в Киеве десять лет назад Владимир Путин в своем докладе сформулировал доктринальные основы укрепления российско-украинских отношений, фактически предложив Украине новую интеграционную модель.

По словам Путина, Крещение Руси стало тем самым великим событием, которое на века определило духовное и культурное развитие России и Украины. Особое внимание было уделено процессам экономического становления Украины. Приведу часть выступления В.В. Путина от 27 июля 2013 года:

"После воссоединения с Россией в XVII–XVIII веках Украина развивается очень бурными темпами. Я напомню вам, она стала главной житницей России. В конце XIX века Донецкий бассейн превратился в один из главных горнодобывающих и металлургических центров России, а Одесса стала одним из главных морских портов Российской империи.

​​​​​​​К концу XIX века Украина покрывается густой сетью железных дорог. После реформы 1861 года Украина становится главным центром развития российской промышленности. За два десятилетия добыча угля увеличилась в 13 раз — понимаете, это не о процентах идет речь, в 13 раз. Добыча железной руды — прошу внимания — в 158 раз. Это был бум экономического развития Украины. К концу XIX века чугуна производилось на Украине вдвое больше, чем на Урале. Украина становится основным центром транспортного и сельхозмашиностроения, производя здесь, на ваших территориях, 35–40% выпуска всей техники в России.

В советское время Украина становится самой развитой в научно-промышленном отношении республикой Советского Союза. В первую пятилетку на нее приходилось свыше 20% общих капиталовложений. Из 1500 новых промышленных предприятий 400 строились на Украине, включая крупнейшие в мире "Запорожсталь", "Коммунар", "Криворожсталь", "Азовсталь", ДнепроГЭС, алюминиевые предприятия, Харьковский тракторный и Луганский паровозостроительный заводы. В результате индустриализации Украина опередила по уровню развития отраслей тяжелой промышленности ряд западноевропейских стран. Она заняла второе место в Европе после Германии по выплавке чугуна, одна только Украина, четвертое место в мире по добыче угля, по производству металла и машин Украина была впереди Франции и Италии, догнала Великобританию. Одна только Украина!

После Великой Отечественной войны восстановление Украины шло ударными темпами. Уже в 1950 году в республике производилось больше, чем до войны, проката черных металлов, железной руды, электроэнергии, минеральных удобрений и других важнейших видов промышленной продукции. Объем валовой продукции в промышленности превысил уровень довоенного, 1940 года на 15%, в том числе в машиностроении и металлообработке — аж на 44%, промышленных стройматериалов — в 2,3 раза. Среднегодовые темпы прироста промышленной продукции республики почти в 1,5 раза превысили общесоюзные показатели.

Украина давала около 48% общесоюзного производства стали, 33% проката, 53% железной руды, 30% угля, 38% металлорежущего оборудования, 71% сахара. Это просто колосс экономический и промышленный. К 1960 году объем продукции промышленности Украинской ССР увеличился более чем в 3,6 раза по сравнению с 40-м годом. Производительность труда, что очень важно, — важнейший показатель любой, в том числе и рыночной, экономики, — производительность труда за этот период возросла более чем в 2,5 раза. В 1965 году промышленное производство в республике уже в 5,6 раза превысило уровень 1940 года.

В 70-е годы Украина стала лидером в освоении передовых технологий. Вы сами об этом лучше знаете, чем я. Авиация, ракетно-космическая отрасль, атомное машиностроение, приборостроение, судостроение, электротехническая промышленность, степень развития морского, железнодорожного, трубопроводного транспорта была одной из самых высоких в СССР.

Многократно выросли доходы и качество жизни граждан на тот период времени. Согласно западным оценкам, национальный доход Украины на душу населения в 1970 году превысил доходы на душу населения такой развитой европейской страны, как Италия".

Тогда, в 2013 году, В.В. Путин делает ключевой акцент на глобальной конкурентной борьбе на мировых рынках, а также на объединении усилий с целью повышения конкурентоспособности и выигрыша в этой достаточно жесткой борьбе.

Услышал ли эти слова Владимира Путина президент Украины Янукович? Вряд ли, так как в августе — ноябре 2013 года продолжалась "песня" о европейском выборе как о безальтернативном и якобы цивилизационном для Украины. Под этим "цивилизационным выбором" команда Януковича скрывала примитивную хитрость, когда украинская элита зарабатывает деньги на ресурсах России, а сама припеваючи живет в основном на Западе, сдавая за эти блага как интересы Украины, так и интересы украино-российского сотрудничества.

Какую "цивилизацию" готовил нам Запад, достоверно известно сегодня. А тогда, в 2013-м, продолжалась интенсивная подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС и Договора о свободной зоне торговли, которыми впоследствии и уничтожили экономику Украины. И только в ноябре 2013 года, когда стало очевидным, куда ведут Украину западные поводыри, а Россия в ответ начала готовиться к ограничениям, чтобы установить заслон беспрепятственному проникновению западного импорта, только тогда Янукович и его братия поняли, что обмануть ни Россию, ни ЕС не выйдет, усидеть на двух стульях не получится, и приостановили действия по так называемому европейскому выбору. Но было уже поздно. Попытка развернуть политику на 180 градусов закончилась майданом, потерей независимости страны и государственных институтов, которые после этого напрямую стали подчиняться западным кураторам.

История последних лет показала, что следствием европейского выбора вектора интеграции и дезинтеграции со странами Евразийского экономического союза является тот факт, что на сегодня Украина — самая бедная страна в Европе по ряду показателей

По показателю ВВП на душу населения Украина по итогам 2022 года занимает последнее место в Европе — $4 534 (рейтинг Всемирного банка). К примеру, ВВП на душу населения в РФ составлял $15 345, в Казахстане — $11 244, в Беларуси — $7 904, в Молдове — $5 562.

По показателям среднемесячной заработной платы, по результатам 2022 года Украина занимает также последнее место в Европе. Среднемесячная заработная плата на Украине за этот период (по оценкам Госстата) составила 14 847 гривен, или $406. Тогда как, например, уровень средней зарплаты в Молдове составлял 10 529 леев, или $600.

В 2023 году Украина заняла 74-е место из 167 стран мира в Глобальном рейтинге стран по уровню благосостояния The Legatum Prosperity Index. У Молдовы 70-е место в рейтинге.

По данным исследования GfK Purchasing Power Europe, Украина в 2022 году занимает последнее место в Европе по уровню покупательной способности среди 42 европейских государств с показателем €1 540 на душу населения, тогда как средняя покупательная способность на душу населения в Европе составляет €16 344.

В 2022 году Украина также заняла 71-е место среди 113 стран мира в Глобальном индексе (рейтинге) продовольственной безопасности The Economist Intelligence Unit. По уровню доступности продуктов Украина занимает последнее место в Европе.

Спустя десять лет Украина оказалась в совершенно иных реалиях, нежели в 2013-м. Рекордное падение ВВП, экспорта и деиндустриализация. Девальвация и галопирующая инфляция. Падение реальных доходов населения и безработица. Падение конкурентоспособности и производительности труда. Де-факто страна занимает последние места практически во всех мировых рейтингах по экономике и уровню жизни. К тому же эти процессы экономической деградации Украины начались задолго до 24 февраля 2022 года. Самой бедной в Европе она также была признана по итогам 2018, 2019, 2020 и 2021 годов.

Не говоря уже об утрате части территорий, месторождений полезных ископаемых, многомиллионной миграции. Так, по официальным данным, в настоящее время 19,4 млн человек пребывают в стране, тогда как за пределами Украины де-факто находятся 17,9 млн граждан. Украина сегодня живет исключительно в долг, без какой-либо возможности расплатиться. Такая возможность не существует даже теоретически. На Украине коллективным Западом выстроена неоколониальная финансовая система таким образом, что выполнение даже базовых статей бюджета невозможно без привлечения новых кредитов. В государственном бюджете на 2023 год при утвержденных расходах $84 млрд заимствования для покрытия рекордного дефицита бюджета предусмотрены в размере почти $60 млрд. То есть дефицит бюджета составляет 56%. Только в 2022 году, согласно оценкам Минфина, международные финансовые институты и отдельные государства прокредитовали Украину на $32,1 млрд, а в первом полугодии нынешнего года — на $23,6 млрд. Госдолг Украины по состоянию на 31 мая 2023 года вырос до 4,593 трлн гривен, или $125,6 млрд. Всего начиная с 2019 года, после прихода Зеленского, госдолг в долларовом эквиваленте вырос на 53%.

Таким образом, последние десять лет для Украины — период утраты экономического и человеческого потенциала

История веками доказывала, что, как только Украина принимает православно-славянские ценности, она идет по пути силы, развития и процветания. Кстати, советский период не является исключением. Российский философ Николай Бердяев, уроженец Киева, неоднократно отмечал, что коммунизм вырос из российского православия и имперских традиций и является продолжением русской истории. Так что все эти традиции, ценности и духовность россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории. Может быть, в сегодняшних реалиях это покажется кому-то неисполнимым, но другого, альтернативного, пути просто не существует.