Перетасовал колоду: зачем Трюдо произвел масштабные перестановки в кабмине Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо © REUTERS/ Blair Gable

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 26 июля провел серьезные кадровые перестановки в правительстве, оставив на своих местах лишь восемь из 38 министров. Как заявил журналистам глава правительства, перемены связаны с его желанием усилить работу по улучшению экономической ситуации в стране. "Мы знаем, что сейчас трудное время, но эта команда сможет засучив рукава продолжить тяжелую работу ради [благополучия] канадцев", — сказал Трюдо, назвав новый состав правительства "самым сильным из всех возможных".

Вообще, перемещать министров с одного поста на другой — давняя канадская традиция. Как правило, изменения происходят под грядущие выборы. Трюдо "перетряхивал" состав своего кабмина уже неоднократно. Именно так, например, карьеру в его правительстве сделала одна из главных соратниц премьер-министра Христя Фриланд, которая, сменив несколько портфелей, дослужилась до поста вице-премьера. Но в этот раз многие эксперты увязывают перестановки с падающими рейтингами Трюдо, которого канадцы назвали худшим премьер-министром в новейшей истории. Видимо, ему и его Либеральной партии нужно уже сейчас начинать укреплять свои позиции в преддверии федеральных выборов, запланированных на осень 2025 года.

О переменах

Тем временем нынешние перестановки в правительстве стали самыми значительными за последнее время. Среди тех, кто сохранил свои должности, например, упомянутая вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд, глава МИД Мелани Жоли и министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань. Они являются давними соратниками Трюдо и вместе с ним выиграли федеральные выборы еще в 2015 году, когда либералы после 10-летнего перерыва вернули себе управление страной.

Самыми значительными перестановками стали: перемещение главы Минобороны Аниты Ананд на должность председателя Совета казначейства; на ее же прежнее место поставлен министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр. Позицию Блэра, в свою очередь, занял министр международного развития Харджит Саджан, который ранее (также в правительстве Трюдо) занимал уже должность министра обороны (2015–2021).

Семь человек вовсе покинули кабмин. Среди них министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, министр транспорта Омар Алгабра, министр общественных работ и закупок Хелена Джазек, председатель Совета казначейства Мона Фортье и министр общественной безопасности страны Марко Мендичино. Место последнего занял министр по межведомственным отношениям, инфраструктуры и по делам общин Доминик Леблан. Самого же Мендичино в последние месяцы активно критиковала оппозиция в контексте возможного вмешательства Китая в канадские федеральные выборы 2019 и 2021 годов.

Леблан также является многолетним союзником Трюдо, с которым они дружат с детства. Оба — дети тяжеловесов канадского политического истеблишмента. Ромео Леблан, впоследствии ставший генерал-губернатором Канады (1995–1999), работал еще в кабмине у премьер-министра Пьера Эллиота Трюдо (занимал пост в 1968–1979 и 1980–1984 годах), и, как пишут канадские СМИ, сын политика Доминик в детстве даже был сиделкой у Джастина Трюдо, который его младше на четыре года.

Низкие рейтинги

Перестановки в кабмине Трюдо произвел на фоне "пугающе" низких рейтингов, как личных, так и партийных. Согласно последним данным Института по изучению общественного мнения Angus Reid, деятельность премьер-министра одобряют лишь 36% респондентов, а против его либеральной политики высказались 59% опрошенных. Кроме того, 26 июля компания Abacus Data опубликовала данные национального соцопроса, согласно которым рейтинг правящей Либеральной партии Канады составляет всего 28%, тогда как у главных конкурентов из Консервативной партии он вырос до 38%. В начале июля за либералов готовы были проголосовать 33% участников аналогичных опросов, а за консерваторов — 37%. Как тогда отмечалось, такого явного преимущества одной из двух главных политических сил Канады не было с 2019 года, когда партия Трюдо смогла получить абсолютное большинство в парламенте страны (на выборах 2021 года либералы также победили, но смогли сформировать лишь правительство меньшинства).

Специалисты объясняют падающие рейтинги Трюдо и его партии проблемами в экономике, связанными в первую очередь с продолжающимся снижением покупательской способности населения, несмотря на улучшение средних показателей инфляции до 3,4%, а также постоянным повышением Центробанком Канады ключевой ставки, что влияет на сильно закредитованный рынок недвижимости, в связи с чем людям становится все труднее выплачивать ипотеку. В середине июля ЦБ повысил ключевую ставку с 4,75 до 5%, что стало самым высоким показателем за последние 22 года, тогда как в начале прошлого года базовая ставка в Канаде составляла всего 0,25%.

Еще одной причиной падающих рейтингов Джастина Трюдо эксперты называют общую усталость населения от либеральной политики. "Люди действительно недовольны направлением, в котором сейчас движется страна, и они возлагают большую часть вины за это на администрацию Трюдо", — отметил директор по связям с общественностью компании по исследованию общественного мнения Ipsos Даррел Брикер в комментарии Global News. В частности, либералами очень недовольны жители западных и центральных провинций Канады, в том числе нефтеносной Альберты, из-за агрессивного продвижения Трюдо так называемой зеленой повестки. Растет и недовольство канадцев все более активным насаждением нетрадиционных ценностей в образовании и повседневной жизни.

Худший премьер-министр

Подтверждает нелюбовь жителей Альберты к действующему главе правительства и опрос компании Research Co. — 45% опрошенных высказались о нем как о худшем премьере. Результаты этого исследования общественного мнения, которые были опубликованы в июле, во многом шокировали либеральную общественность страны. Рейтинг худших премьер-министров Канады с 1968 года с 30% голосов возглавил Джастин Трюдо, тогда как его отец, Пьер Эллиот Трюдо, был признан самым популярным премьер-министром (в его поддержку высказались 20% участников второго опроса).

Примечательно, что последний премьер-консерватор Стивен Харпер (2006–2015) занял второе место как в рейтинге худших (18%), так и в рейтинге лучших глав правительств (17%) в новейшей истории Канады. Лучшим премьер-министром Трюдо-младшего назвали всего 11% респондентов.

Плохие рейтинги, безусловно, вызов для Трюдо, но не являются катастрофой, что отмечают и многие местные аналитики. Премьер-министр за восемь лет у власти сталкивался с куда более сложными ситуациями и всегда выходил сухим из воды, за что его некоторые канадцы называют непотопляемым. Ему удалось усидеть в премьерском кресле даже после публикации накануне выборов 2019 года его фотографии с черным гримом на лице (black face), которая была сделана на одной из костюмированных вечеринок еще в 2001 году, а также выйти победителем из противостояния с дальнобойщиками, которые по всей стране протестовали против ковидных ограничений в начале 2022 года и требовали его отставки, не говоря уже о перманентных коррупционных скандалах.