Новая "Белая книга" Японии: обозначены треугольники противостояния и оборонный потенциал

Министерство обороны Японии © AP Photo/ Hiro Komae

Главной темой, вокруг которой строится повествование в "Белой книге" (ежегодный доклад Министерства обороны Японии), стало ужесточение обстановки с безопасностью в мире и в регионе вокруг островного государства до беспрецедентного уровня после Второй мировой войны. В этом контексте упоминается ситуация на Украине, вокруг Тайваня, а также ухудшение отношений между США и КНР. "Международное сообщество столкнулось с величайшим послевоенным испытанием и вступило в новую эру кризиса. Ему все труднее сплотиться для решения общих задач", — констатируется в докладе.

В части, посвященной отношениям с соседними странами, Минобороны Японии ужесточило формулировки по Китаю, России и КНДР и смягчило содержание главы про Южную Корею на фоне налаживания взаимодействий между двумя странами и укрепления стратегического сотрудничества в связке Токио — Вашингтон — Сеул.

В отношении России Минобороны Японии утверждает, что она представляет "самую серьезную и непосредственную угрозу Европе". Внешнеполитическая позиция и военная активность Китая при этом охарактеризованы как "беспрецедентный и величайший стратегический вызов". Кроме того, в документе прописано, что КНДР совершенствует свои ракетные и ядерные технологии, а участившиеся испытания несут "еще более серьезную угрозу для Токио, чем когда-либо". Эти тезисы, по задумке, видимо, должны подчеркнуть суровую обстановку вокруг Японии и выступить в качестве объяснения причин изменения оборонной политики страны и укрепления контратакующего потенциала.

В "Белой книге" особо подчеркивается важность сотрудничества между оборонными ведомствами Японии и Южной Кореи. Ряд других формулировок положительного характера также отражает улучшение в отношениях двух стран после прихода к власти в Республике Корея администрации президента Юн Сок Ёля. Прошлогодний доклад, напротив, был примечателен ссылкой на нерешенные двусторонние проблемы: например, что Южная Корея в одностороннем порядке уведомила Японию о своем намерении прекратить действие соглашения об обмене разведывательными данными (GSOMIA). Сейчас этот договор возобновил действие.

Что касается США, то Токио, как отмечается в документе, продолжит углублять кооперацию с Вашингтоном в различных сферах, включая космос и киберпространство. Также стороны, согласно докладу, активизируют сотрудничество в таких областях, как оборона в воздухе и на море, противодействие подводным лодкам, разведка и сбор данных. Таким образом, на мой взгляд, в "Белой книге" вырисовывается противопоставление двух треугольников: США, Япония, Южная Корея и Китай, Россия, КНДР.

Реакция соседних стран

Новый доклад Минобороны Японии вызвал критику (впрочем, уже по традиции) соседей по региону, в первую очередь Китая. В частности, в МИД КНР отметили, что Токио таким образом вмешивается во внутренние дела Китая и создает напряженность в регионе. Официальный представитель ведомства Мао Нин обвинил Японию в "умышленном искажении нормального развития Китаем своей национальной обороны" и "намеренном преувеличении так называемой китайской угрозы". Кроме того, МИД КНР заявил, что Токио своей риторикой обостряет ситуацию в Тайваньском проливе.

В свою очередь Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало статью научного сотрудника Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва с критической оценкой "Белой книги". В ней высказывается мнение, что Япония превращается в военную державу под предлогом внешних угроз. Ким Соль Хва считает, что Токио, несмотря на уроки Второй мировой войны, вновь встает на путь милитаризации, активно развивая свой военный потенциал в сотрудничестве с США.

Помимо этого, после публикации доклада Министерство иностранных дел уже Республики Корея вызвало представителя японского посольства в Сеуле из-за упомянутых притязаний Токио на спорные острова Токто (Такэсима). Однако, думаю, этот шаг не стоит расценивать как сигнал к обострению наладившихся отношений между двумя странами, поскольку подобные протесты по поводу спорных территорий являются для Японии и Южной Кореи довольно рядовыми и происходят регулярно. Общий вектор на позитив по-прежнему сохраняется.

Внутренние проблемы

При всем этом текущая редакция "Белой книги" впервые учитывает принятую в прошлом году новую стратегию национальной безопасности. Этот документ вместе со стратегией национальной обороны и планом развития оборонного потенциала закрепил план развития контратакующего потенциала Сил самообороны с возможностью нанесения удара по базам потенциального противника в случае непосредственной угрозы. Также там прописано решение практически вдвое увеличить оборонные расходы и довести их до уровня 2% от ВВП по примеру стран НАТО.

Эта тема произвела резонанс в японском обществе и вызвала противоречивую реакцию, которая, как считают эксперты, может усилиться по мере реализации намеченного плана. Так, согласно данным опроса газеты "Иомиури", проведенного в начале этого года, большинство респондентов — 63% — выступают против повышения каких-либо налогов ради увеличения расходов на оборону в рамках новой стратегии национальной безопасности. Поддержали инициативу правительства Фумио Кисиды только 28% участников исследования общественного мнения.

Опрос же агентства Киодо выявил запрос со стороны населения — 77% — на проведение досрочных выборов в парламент перед налоговой реформой. Дело в том, что текущий план властей предполагает повышение ставок на подоходный налог, налог на прибыль с корпораций и акцизы на табачные изделия. Правящая Либерально-демократическая партия заявляла, что реформа начнется в 2024 году, однако сегодня большинство депутатов склоняется к решению сдвинуть эти сроки на 2025 год или позднее. Финансирование бюджета на оборонные нужды в 2027 году, как предполагается, должно выйти на уровень 8,9 трлн иен ($64,8 млрд). Сейчас эти расходы составляют порядка 5,37 трлн иен ($39 млрд). Часть ассигнований будет направлена на увеличение дальности имеющихся у Японии на вооружении ракет Type 12, закупки американских крылатых ракет Tomahawk и разработку собственного гиперзвукового вооружения.

С учетом рекордного роста цен в 2022 и 2023 годах, который произошел в Японии на фоне все еще продолжающегося восстановления экономики после периода пандемии коронавируса, ситуации на Украине и повышения стоимости энергоресурсов, очевидно, японская общественность продолжит пристально следить за возможным ростом налогов и влиянием инициативы властей на уровень благосостояния.

Тем временем уровень неодобрения действий японского правительства, согласно данным опроса "Иомиури", в июле поднялся на 8 процентных пунктов (п.п.) и достиг отметки в 52%. Это максимальный показатель за все время пребывания Кисиды у власти. Такие негативные данные отдаляют перспективы проведения досрочных выборов, которые, с точки зрения властей, необходимы для реализации пунктов стратегии национальной безопасности.

Региональные перспективы

Стремление Японии повысить оборонный и контратакующий потенциал, отраженное в новой "Белой книге", в совокупности с реакцией соседей по региону и их текущей политикой в области обороны создает своего рода противоречивую тенденцию. Если одна страна наращивает свою военную мощь, исходя из соображений повышения собственной безопасности, то это может стать сигналом для других стран к необходимости осуществления таких же шагов, что, в свою очередь, вновь снижает безопасность первой страны.

Таким образом, без дипломатических усилий нельзя будет избежать своего рода гонки вооружений. Подобные шаги на внешнеполитическом фронте четко прослеживаются между Японией и Южной Кореей. Также в мае этого года после долгого периода согласования начала работу линия для экстренной связи между военными Японии и Китая. Это стало следствием встречи главы японского правительства Фумио Кисиды и председателя КНР Си Цзиньпина в Бангкоке на полях саммита АТЭС в прошлом году. Однако для большего укрепления понимания между сторонами необходимы дополнительные усилия и непрерывная работа. В противном случае разделение на противостоящие друг другу треугольники будет продолжаться и дальше.