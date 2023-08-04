Модерн в архитектуре и меню по картинам: какая она — Самара для туристов

Владимир Гридин — о том, почему Самара — это город-курорт, а для местных еще и Майами

Самара © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Рассматривая карту Самары, я поймал себя на мысли, что город напоминает мне птицу. Взмах ее крыла следует берегу Волги, клюв отмечает место слияния этого самого длинного водоема в Европе и реки Самары, голова и шея — 50 кварталов исторического центра.

Это не просто город-миллионник на берегу большой реки. Если говорить с влюбленным в город местным жителем, то слова "впервые" и "только у нас" будут звучать чаще, чем, скажем, в Армении. Самара никуда не спешит, но везде успевает, любит посидеть за столом, отдавая дань двум наиглавнейшим вещам — хлебу и пиву.

Город-курорт

В Самару шел рядовой Сухов к своей любимой Екатерине Петровне в фильме "Белое солнце пустыни". Здесь в суде работал Владимир Ульянов (позже сам же писал, что как Ленин он родился именно в Самаре), Максим Горький под псевдонимом Иегудиила Хламиды писал фельетоны о жизни "пыльного и пахучего" города, Федор Шаляпин подрабатывал грузчиком, а Юрий Гагарин восстанавливался после полета в космос.

Самара для самарца — это Новый Орлеан, Барселона, Амстердам и Чикаго вместе взятые. А еще Майами: такой набережной с белым пятикилометровым песчаным пляжем не может похвастаться ни один другой город России. Думаю, не зря все же Самару называют городом-курортом.

Начиналось все в XVI веке (годом основания считается 1586-й), когда воевода князь Засекин по велению царя Федора Иоанновича основал на высоком берегу Волги крепость Самару. Местные экскурсоводы говорят, что ее остатки все еще лежат под территорией бывшего завода клапанов, но владельцы участка не дают археологам разрешение на раскопки, так что "наука пока еще не в курсе дел". Хотя и до князя здесь кипела жизнь. Еще в 1367 году венецианские купцы братья Пиццигано отметили на своей карте городок Самар как "особо разбойное место". В этих местах Волга делает крутой виток, образуя огромный полуостров Самарская Лука. В его лесах и горах находили себе убежище разбойники и беглые люди всех мастей, от простых казаков и крестьян до Стеньки Разина и Емельяна Пугачева.

Национальный парк "Самарская Лука" © Владимир Смирнов/ ТАСС

На мой взгляд, Самарская Лука с ее национальным парком и заповедником "Жигулевские горы" и делают город настоящим курортом. Летом самарцы и миллионы туристов со всей страны отдыхают на турбазах, в диких палаточных лагерях на Луке и многочисленных островах возле нее. В некоторые лагеря ездят поколениями и "передают" места для палаток от "деда к внуку": как, например, на знаменитом Грушинском фестивале бардовской песни. При общении с местными у меня сложилось впечатление, словно здесь почти каждый умеет управлять лодкой, а если самой лодки нет, то точно есть друзья с ней или телефон проверенного перевозчика, который в любое время сможет отвезти компанию с палатками, припасами и примусом на дикий пляж.

Все это, как мне видится, складывается в привычки и характер поведения: чем ехать на море, лучше отправиться на реку, в пятницу сокращая рабочий день до минимальных пределов, а в понедельник вытряхивая песок из волос прямо на планерке.

Хлебная пристань

В журнале "Самарец" за 1889 год читаем: "Самарская пшеница одна из лучших на свете, королева английская каждый день за кофеем кушает печенье из самарской пшеницы". И это не шутка. Пшеница эта была твердой (из такой получаются лучшие макароны и выпечка), называлась белотурка, росла она на волжской целине. Именно белотурка сделала Самару богатой и знаменитой.

На главной ресторанной улице Самары — ныне Куйбышева, прежде Дворянской, а еще раньше Хлебной, потому что начиналась она от площади хлебного рынка, — только в этом году открылось кафе-пекарня "Белотурка", названное в честь знаменитой пшеницы. Здесь можно попробовать хлеб, выпечку и десерты из муки, которая способствовала созданию самарских богатств; рассмотреть фреску с главными достопримечательностями хлебной столицы: зерновыми амбарами на Волге, первой паровой мельницей (она до сих пор сохранилась), верблюдами, на которых распахивали нивы, и портретами главных хлеботорговцев дореволюционной Самары.

Кафе-пекарня "Белотурка" © Владимир Гридин

Благодаря муке белотурке самарские купцы сколотили состояния, продавая ее по всему миру, но купцы, думаю, с лихвой вернули долг городу, построив множество замечательных зданий в стиле модерн, которыми Самара гордится и сейчас.

Карта модерна

Самарский архитектор Дмитрий Храмов одержим памятниками модерна. В принадлежащей ему кофейне White Cup, которая расположилась в бывшей каретной особняка купчихи Александры Курлиной (ныне Музей модерна), на потолке устроена инсталляция: 36 чашек извилистыми трубками ведут к определенной точке на карте города — реальному адресу одного из зданий в стиле модерн. Идея родилась из проекта "Модерн в облаках" (был приурочен к чемпионату мира по футболу 2018 года), в рамках которого над самыми яркими постройками в стиле модерн на туристических маршрутах поднялись гигантские белые шары.

В кофейне можно купить чашку с того самого потолка с изображением любимого самарского дома в стиле модерн и попробовать кофе-чиз. Этот кофейный напиток, насколько я знаю, придумали здесь в 2005 году. В нем эспрессо смешан со сливочным сыром. Получается плотный кремовый шейк, который не только бодрит, но и вполне может заменить завтрак или перекус. К нему стоит взять ностальгический эклер по рецепту 1940-х годов с каплей коньяка для аромата, воссозданный по воспоминаниям кинорежиссера Эльдара Рязанова. В детстве он жил неподалеку, буквально за углом. Музей режиссера, как и сквер в честь Сергея Аксакова и его знаменитой сказки "Аленький цветочек" через дорогу от кофейни, тоже проектировал Храмов. Кстати, сейчас он работает над музейным пространством, в котором будет собрано все, что самарцы знают о белотурке. Так закольцовывается история…

Пивная столица

Cпросите кого угодно "что ты знаешь про Самару", и ответа будет, пожалуй, два: песня "Самара-городок" и "Жигулевское". Это пиво было придумано венским предпринимателем Альфредом фон Вакано. Он приехал на Волгу в 1880 году, зачерпнул воды прямо из реки и, найдя ее отменно вкусной, решил открыть в Самаре пивоваренный завод. Предприятие было устроено по последнему слову техники, для рабочих построены общежития и квартиры, на заводе действовала первая в городе электростанция. Сам Вакано стал видным меценатом и благотворителем.

Пиво завода фон Вакано продавалось по всей Волге, а после революции нарком пищевой промышленности Анастас Микоян переименовал выпускавшееся им "Венское" (название было определено по итогам конкурса) в "Жигулевское". Его выпускали и выпускают десятки заводов, а за пивом свежей варки в пивную и магазин "На дне" в стене вакановского завода до сих пор каждый день выстраивается очередь.

Жигулевский пивоваренный завод © Валерий Шарифулин/ ТАСС

В ресторане Beerократия, по иронии судьбы расположенном между зданиями областного правительства и губернской думы, жигулевское пиво не теряется средь сотен сортов со всего света, а гармонично вписывается в историю мирового пивоварения. Здесь можно попробовать и то самое "Венское".

Здесь же ликбез по ракам дал мне самарский ресторатор Евгений Реймер: "Как есть раков? Здороваемся с ним за правую клешню, пробуем на соль. Не распробовали? Берем левую. Затем открываем "капот" — спинку рака. Под ним самое вкусное и сочное, и это надо высосать со смаком. Только после этого можно очистить и съесть раковую шейку — хвост. Как и у креветки, у рака есть кишка, которую надо удалять. Если видите в ресторане у рака удаленную часть хвостового плавника, значит, его уже очистили. Так, например, мы делаем в нашем ресторане Beerократия".

Музей или ресторан?

Реймер — настоящий фанат Самары. Он часами готов рассказывать об истории города, и это с него я списал образ влюбленного в свой город самарца в самом начале. Вот он показывает дом на набережной, в котором провел детство, и рассказывает, как катался на санках с крутого склона, а в 1990-х, подростком, выяснял отношения с ребятами из других районов. Вот знакомит с женой и говорит, каково это — жить Заволгой (именно так, в одно слово, самарцы обозначают жизнь не в городе, а на противоположном ему берегу). Вот показывает особняк, в котором собирается открыть "Посольство" — первый бар-корт Самары. А вот ведет экскурсию по ресторану "Ливингстон", который запросто можно назвать музеем сафари. Его интерьер украшает сделанная по всем правилам экспозиция таксидермических экспонатов, включая так называемую большую пятерку: лев, слон, носорог, буйвол и леопард. В меню — еда далеких путешествий, кухня ароматов и специй.

Ресторан "Ливингстон" © Владимир Гридин

"Глупые ищут счастья на стороне, мудрые создают его рядом с собой, — говорит он словами кого-то из великих. — Потому мы собираем рядом с собой людей, которые готовы многое делать для города. Так и надо, если твои родители, дедушки-бабушки и прародители родились и жили здесь, а ты добился здесь успеха".

Из этого желания, например, у Реймера родился проект "Искусство есть". Шефы его ресторанной группы Milimon Family отправились в музей, выбрали картины, связанные с едой, и сочинили по их мотивам блюда. Попробовать их можно в Самаре до 30 сентября. Хороший повод увидеть город-курорт своими глазами и узнать о нем больше, чем я успел вам рассказать.

ТАСС не поддерживает употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью