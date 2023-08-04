Предвыборный Пакистан: кто будет править

Имран Хан © AP Photo/ K.M. Chaudary

Ожидается, что 9 августа сформированный в апреле 2022 года коалицией правящих партий страны кабинет министров Пакистана во главе с Шахбазом Шарифом уйдет в отставку. В этот же день на утверждение президенту исламской республики Арифу Алви будет передано подписанное решение правительства о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента). В соответствии с конституцией на период до проведения выборов, который должен составить не более 90 дней, управление Пакистаном будет осуществлять временное правительство. Однако к настоящему моменту отсутствует ясность относительно состава этого переходного кабмина, который должен быть оглашен по итогам консультаций правящих партий и оппозиции в Национальном собрании.

Судя по продолжению регулярных встреч Наваза Шарифа и Асифа Али Зардари, лидеров двух наиболее влиятельных сегодня партий правящей коалиции — Пакистанской мусульманской лиги Наваза (ПМЛ-Н) и Пакистанской народной партии (ПНП), — консенсуса в руководстве исламской республики в этом вопросе нет.

Вместе с тем 3 августа премьер-министр Шахбаз Шариф, выступая перед партнерами по коалиции в Исламабаде, заявил, что в ближайшее время начнет переговоры о кандидатуре главы временного правительства с лидером оппозиции в Национальном собрании Раджой Риязом. Вполне вероятно, что в 7–8 августа (в первые рабочие дни следующей недели) станут известны и сами кандидаты на обозначенный пост. Впрочем, пакистанские реалии таковы, что окончательное решение в кулуарах о составе временного правительства может быть принято за сутки и даже за несколько часов до предполагаемого завершения полномочий нынешнего кабмина.

Встречи Наваза Шарифа и Асифа Али Зардари спровоцировали спекуляции в СМИ, в том числе о возможности продолжения сотрудничества между партиями в текущем формате коалиции по итогам ожидаемых в октябре-ноябре 2023 года всеобщих выборов. Хотя от видных представителей ПМЛ-Н и ПНП впоследствии поступали опровержения, но подобный вариант развития событий не уходит со сцены и продолжает активно обсуждаться в стране.

Имран Хан как стимул к единству для правящей коалиции

В конце 2021 — начале 2022 года, когда был создан альянс оппозиционных партий ПМЛ-Н, ПНП и "Джамиат-Улема-е-Ислам" (ДУИ, "Собрание исламских богословов"), их общей целью было отстранение от управления страной сформированного Движения за справедливость (ДЗС) правительства Имрана Хана, потерявшего поддержку со стороны военного командования. На отсутствие взаимопонимания между Ханом и тогдашним командующим армией исламской республики генералом Камаром Джаведом Баджвой указал "внезапный" выход из правящей коалиции партии "Движение Муттахида Кауми" (MQM-P), которая, как многими экспертами и простыми пакистанцами считается, в 1984 году была создана при поддержке ВС Пакистана и до сих пор является проводником политического видения, а также глазами и ушами армейского командования в парламенте. Переход MQM-P на сторону оппозиции поставил под сомнение способность правящего альянса во главе с ДЗС удержать большинство мест в Национальном собрании. В результате прагматичной работы ПМЛ-Н и ПНП Движение за справедливость лишилось возможности повлиять на итоги голосования о вотуме недоверия. В апреле 2022 года решением нижней палаты парламента Хан был отстранен от должности премьер-министра Пакистана.

Недопущение ДЗС к возвращению к власти стало одной из главных задач правительства Шахбаза Шарифа и окончательно рассорившегося с экс-премьером военного командования страны. Примечательно, что за полгода до своего отстранения Хан начал терять общественную поддержку на фоне неспособности его кабмина решить нараставшие проблемы в национальной экономике. Вместе с тем грамотная работа в соцсетях и с прессой позволила ДЗС создать для себя образ жертвы иностранного заговора, который лидеры партии вплоть до конца 2022 года активно использовали для подрыва авторитета пришедшего к власти правительства. Созданная в медийном пространстве шумиха по поводу отстранения Хана обеспечила ему крайне высокий уровень поддержки электората. В том числе именно поэтому руководство ДЗС так активно настаивало на проведении досрочных выборов в Пакистане и даже попыталось искусственно спровоцировать начало избирательного процесса, практически единовременно распустив законодательные собрания в провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва. Комментируя этот феномен в декабре 2022 года, председатель ПНП Билавал Бхутто-Зардари отметил, что стремление оппозиционного экс-премьера Хана к проведению досрочных парламентских выборов обусловлено наличием "посредников" в государственном аппарате, обвинив главу ДЗС в попытке вернуться к власти "путем переговоров за закрытыми дверьми". Лидер "народников" тогда же словно намекнул, что правящая коалиция намерена изменить обозначенную ситуацию в свою пользу.

Очевидно, что для снижения политического влияния и электоральных амбиций Хана были задействованы все имевшиеся в распоряжении правительства Шахбаза Шарифа и военного истеблишмента ресурсы. Так, оба организованных ДЗС общенациональных "Марша справедливости" на Исламабад не достигли своих целей, партия из-за собственных решений лишилась административных рычагов контроля сначала в Пенджабе и Хайбер-Пахтунхве, затем в результате потери поддержки со стороны населения потеряла Гилгит-Балтистан и Азад Кашмир. Совершение активистами и функционерами ДЗС противозаконных действий в ходе демонстраций и митингов в знак протеста против репрессий со стороны федеральных властей фактически развязало руки правоохранительным органам и службам безопасности. Местные эксперты отмечают, что наиболее активное задействование административных возможностей против ДЗС началось в феврале-марте 2023 года. Суды в Исламабаде и Лахоре неоднократно выдавали и отзывали ордера на арест экс-премьера и его сторонников. В середине марта 2023 года были предприняты попытки ареста Хана в его резиденции в Лахоре — парке Заман. Однако активисты ДЗС не позволили полиции исполнить судебные предписания.

Последствия протестов в связи с арестом Хана

Поворотным моментом в данном контексте стали события 9 мая 2023 года, когда председатель ДЗС все же был арестован сотрудниками МВД в здании Высокого суда Исламабада по делу о нецелевой растрате средств фонда "Аль-Кадир траст", по итогам рассмотрения которого Хан впоследствии был выпущен на свободу. Однако на фоне задержания экс-премьера активисты и функционеры ДЗС организовали протесты во всех крупных городах Пакистана, в ходе которых, по всей видимости, перешли "красную черту", поскольку их действия были объявлены заговором против армии и государства. 26 июня 2023 года генеральный директор Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) армии Пакистана майор Ахмед Шариф Чаудри, выступая на пресс-конференции, поделился итогами расследования в отношении этих событий, отметив, что заговорщики стремились добиться роста напряженности в исламской республике, подстрекали сторонников ДЗС к беспорядкам и провоцировали нападения на военнослужащих, военные объекты и воинские мемориалы. Как пояснил генерал, также в социальных сетях за пределами страны распространялись лживые сообщения, чтобы накалить внутриполитическую обстановку. "Инциденты 9 мая стали черной главой в истории нашей страны. Злоумышленники и их пособники сделали то, чего не могли добиться враги Пакистана за 76 лет его существования", — подчеркнул Чаудри.

На фоне начавшихся после 9 мая разбирательств в отношении функционеров и активистов ДЗС партию покинул целый ряд ее видных представителей, в том числе члены предыдущего кабинета министров Пакистана: в частности, экс-министр информации и телерадиовещания Фавад Чоудри, экс-министр по правам человека Ширин Мазари, экс-министр здравоохранения Аамир Махмуд Киани, а также лидеры региональных отделений ДЗС в Пенджабе, Синде, Хайбер-Пахтунхве, Гилгит-Балтистане и Азад Кашмире.

Некоторые из "отколовшихся" партийных деятелей сформировали свои политические объединения. Так, 8 июня была создана Партия стабильности Пакистана (Istehkam-e-Pakistan Party, IPP). Ее возглавил известный в стране бизнесмен и политик Джахангир Тарин, с 2015 по 2017 год занимавший пост генерального секретаря ДЗС, но покинувший должность и партию в результате разногласий с Имраном Ханом. IPP базируется в Пенджабе. Раскол в рядах сторонников Хана также произошел в Хайбер-Пахтунхве, где покинувшие политобъединение участники во главе с бывшим главным министром этой провинции Первезом Хаттаком в июле 2023 года основали партию "Движение за справедливость — парламентарии" (PTI-P).

Ряд политиков, лояльных к Имрану Хану, в том числе бывший лидер Пакистанской мусульманской лиги Каид-е-Азама (ПМЛ-К) Первез Элахи, в настоящее время находятся под стражей. При этом график самого председателя оппозиционной партии ДЗС в основном состоит из посещения судебных инстанций в разных городах страны. По состоянию на июль 2023 года, по словам самого Хана, против него заведено более 180 административных и уголовных дел.

В этой ситуации пока не ясно, будет ли лидер ДЗС допущен до участия на следующих выборах. Согласно общественному мнению, избирательную кампанию может возглавить ближайший соратник Хана лидер ДЗС Шах Мехмуд Куреши. Также остается под вопросом, сможет ли партия экс-премьера Пакистана в принципе принять участие в выборах, поскольку в последние месяцы в медиасообществе и в политических кулуарах обсуждалась возможность объявления ее вне закона.

Как видно, усилия правящей коалиции по дискредитации и ослаблению оппозиции принесли свои плоды. Получится ли у ПМЛ-Н и ПНП достичь нового консенсуса в условиях, когда у них де-факто отсутствует "общий враг", станет понятно в ходе избирательной кампании, активную фазу которой партии начнут после завершения работы их совместного правительства.