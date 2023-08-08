Визит на фоне раздоров: Франция и Алжир никак не могут согласовать сроки саммита

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Алжира Абдельмаджид Теббун © Blondet Eliot/ ABACA via Reuters Connect

Этой весной Париж и Алжир, казалось бы, официально перевернули страницу одного из последних споров. В ходе телефонного разговора в марте президенты Эмманюэль Макрон и Абдельмаджид Теббун разрешили противоречия, вызванные бегством в феврале из Алжира в Тунис и последующей репатриацией во Францию франко-алжирской политической активистки Амиры Бурауи. Этот побег привел к отзыву из Парижа алжирского посла. Однако в конце марта вскоре после телефонного разговора двух глав государств посол Саид Мусси вернулся к своим обязанностям в алжирском посольстве во французской столице, где он отсутствовал целых 50 дней.

Стороны начали затем подготовку к государственному визиту Теббуна во Францию в соответствии с адресованным ему ранее Макроном приглашением. Организацией этого саммита стороны хотели бы продемонстрировать вновь обретенное ими взаимное согласие. Дипломаты уверяли в кулуарах, что к этой встрече готовятся новые важные экономические соглашения. Ожидалось, что визит состоится в июне. Однако минули уже несколько месяцев с момента разговора президентов, но новые сроки так и не были названы. Алжирский лидер успел совершить ряд других зарубежных поездок, в том числе в Москву.

Московский визит, считает газета Le Monde diplomatique, стал ясным сигналом Теббуна Западу: его страна не присоединится к позиции Европы и США в украинском конфликте. Другой дипломатический сигнал, по мнению издания: Алжир видит себя в роли потенциального посредника между Россией и ее оппонентами. Возможно, считает редакция, Теббун намерен прибыть в Париж именно в этом качестве.

Кроме того, 4 августа глава внешнеполитического ведомства Алжира Ахмед Аттаф заявил, что его страна выступает против любого военного вмешательства в Нигере. Принимая специального представителя Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), он не поддержал ультиматум этого регионального объединения мятежникам в Нигере, свергнувшим законного президента. Аттаф призвал задействовать все дипломатические средства, чтобы избежать применения силы, которое, по его словам, лишь усугубит ситуацию.

Старые и новые размолвки

Повестка будущего франко-алжирского саммита не исчерпывается, разумеется, международными вопросами. Отношения между Францией и Алжиром, бывшим французской колонией в 1830–1962 годах, отмечены многими спорами. Наиболее чувствительными вопросами в отношениях двух стран, напоминает издание Le Figaro, остаются эпоха французской колонизации Алжира в XIX столетии и период войны в Алжире (1954–1962). Именно они лежат в основе разногласий двух стран в последние годы. Иллюстрацией этого стала новая вспышка полемики между сторонами в июне. Так, на этот раз яблоком раздора стало возвращение в национальный гимн Алжира антифранцузского куплета.

Как рассказал журнал Jeune Afrique, в Алжире вернули в действующую версию гимна слова: "О, Франция, пришло время, когда тебе надо держать ответ. Готовься! Наша революция вынесет приговор". Глава МИД Франции Катрин Колонна в беседе с журналистами выразила сожаление, что куплет "возвращен в гимн без изменений". "Гимн был создан в другую эпоху, в 1956 году в условиях деколонизации и, уже если называть все своими именами, войны. Отсюда эти сильные слова в наш адрес", — считает руководитель французской дипломатии. Колонна заметила, что французский гимн "Марсельеза" "также несколько воинственный, хотя в нем никто прямо не назван". "Слова объясняются эпохой, — заявила она. — Но сегодня я задаюсь вопросом по поводу этого куплета, и он мне кажется несвоевременным". Она посетовала, что возвращение антифранцузского куплета в текст алжирского гимна происходит в тот самый момент, когда президенты двух стран решили дать новый импульс франко-алжирским отношениям.

Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф выразил удивление, что его французская коллега "позволила себе комментировать иностранный гимн". "Мне кажется, что некоторые деятели и политические партии во Франции полагают, будто слово "Алжир" легко использовать в политических целях. Мы не понимаем этой полемики", — заявил министр.

Французские аналитики объясняют градус напряженности тем, что в Алжире, в свою очередь, задеты планами бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа добиваться пересмотра франко-алжирского договора 1968 года об иммиграции. Это соглашение предоставляет специальный статус алжирским гражданам на французской территории. Такого статуса, указывает Филипп, не имеют во Франции граждане ни одной другой страны. Договор предусматривает облегченные условия въезда алжирцев во Францию. Вместо визы на три месяца они могут просить вид на жительство сроком на один год. Кроме того, они имеют право обращаться за получением десятилетнего вида на жительство. Льготы касаются и их родственников.

Алжирская диаспора во Франции, по данным французского Центра изучения миграции, насчитывает 2,6 млн человек. С 1946 по 1972 год количество алжирских иммигрантов на французской территории выросло в 33 раза. Сегодня это по-прежнему крупнейшая иностранная община во Франции, но темпы ее интеграции во французское общество остаются невысокими. Согласно оценкам Центра изучения миграции, в 2017 году более 40% проживавших в стране алжирцев старше 15 лет не были трудоустроены, не получали пенсий и не учились.

Французская диаспора в Алжире гораздо менее многочисленна. На французском консульском учете в Алжире состоят 42 тыс. французских граждан.

Кроме того, в июле алжирские власти объявили о запрете на вещание в стране телеканала France 24 в связи с "постыдной трактовкой [природных] пожаров в Алжире". В Алжире обвинили телеканал в неуважении к жертвам пожаров. Алжирское информационное агентство APS назвало французский телеканал "телемусором". Редакция France 24 в ответ заявила, что одинаково освещала все пожары в Средиземноморском регионе и что "политические выводы, сделанные алжирскими властями, противоречат здравому смыслу". Журнал Jeune Afrique, утверждавший, что сообщение APS было переправлено в Елисейский дворец, выразил сомнение, что в Париже будут на это реагировать. По мнению издания, этот эпизод, однако, едва ли послужит "разрядке уже достаточно напряженных отношений" между Алжиром и Парижем. ​​​​​​

Впрочем, в них есть место не только взаимным обидам. Хотя история французских военных баз в Алжире завершилась весной 1971 года, когда его территорию покинул последний французский военнослужащий, страны поддерживают военные связи. В мае заход в порт Алжира совершил вертолетоносец Tonnerre ("Гром"), самый крупный корабль ВМС Франции после авианосца Charles de Gaulle ("Шарль де Голль"). Во время стоянки на его борт с учебными целями поднимались алжирские моряки.

Объем экономических связей двух стран составил в 2022 году €11 млрд. Алжир, по данным французского Министерства экономики, финансов и цифрового суверенитета, является третьим по значению экономическим партнером Франции в Африке после Марокко и Туниса. Главное место во французском импорте занимают энергоносители, Алжир закупает во Франции промышленное оборудование и сельскохозяйственную продукцию.

"Не туристическая поездка"

На этом фоне президент Алжира 6 августа заявил в интервью алжирскому телевидению, что сохраняет в своих планах визит во Францию. По словам Теббуна, его проведение зависит от программы, которую предложит французская сторона. "Такой визит предполагает определенные условия. Он должен принести результаты. Это не туристическая поездка", — подчеркнул алжирский лидер. Визит во Францию должен базироваться на программе, согласованной сторонами, отметил он. Также он дал понять, что государственный визит состоится, если Париж предложит программу, достойную визита такого ранга. По его словам, в отношениях "можно открыть новые страницы и закрыть старые".

Ранее в интервью французскому телеканалу Эль-се-и Катрин Колонна заявила, что стороны "работают над датами визита, но пока они еще не определены". Теббун отметил, что его визит в Россию, который он совершил в июне, "дал конкретные результаты". Он также назвал успешными свои государственные визиты в Китай, Италию и Португалию. С французской стороной договоренности о программе визита пока так и не достигнуто.

Не менее сложно будет найти и даты для приема гостя в Париже. Лето на исходе, а в первой половине осени — с 8 сентября по 28 октября — во Франции пройдет финальная часть мирового первенства по регби. Провести визит в это время трудно из-за наплыва болельщиков со всего мира и напряженной транспортной ситуации в столице. Перед тем как назвать окончательные даты визита, французские власти должны разрешить эту календарную головоломку.