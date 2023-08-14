Пятая в мире: российская экономика остается стабильной, несмотря на все санкции

Ксения Бондаренко — о том, с какими показателями Россия прошла 2022 год и каких от нее ждут в 2023 году

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По итогам прошлого года Россия второй год подряд остается на пятом месте в мире и на первом — в Европе по размеру ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Об этом стало известно из обновленных данных Всемирного банка.

Что такое ВВП по паритету покупательной способности? ВВП по ППС — это ВВП страны в ее национальной валюте, поделенный на обменный курс по паритету покупательной способности. Обменный курс ППС между двумя странами — это курс, по которому валюта одной страны конвертируется в валюту другой страны так, чтобы в обоих сравниваемых государствах на заданную сумму можно было приобрести одинаковое количество товаров и услуг. ВВП по ППС чаще используется специалистами для сравнения экономик, чем просто ВВП в долларах, так как этот показатель точнее отражает уровень доходов и цен в стране. Показать ещё

Впервые Россия оказалась на пятом месте в 2013 году, обогнав Германию. Но события 2014–2015 годов не позволили ей сохранить место в пятерке — уже в 2014 году из-за санкционного давления и значительного падения ВВП она вернулась на шестое место. В 2021 году Россия вновь обогнала Германию по этому показателю, так как она показала бόльшую устойчивость в период кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса (падение реального ВВП России в 2020 году составило 2,7%, а Германии — 3,8%), и впоследствии — более высокую скорость восстановления экономики.

В 2022 году беспрецедентный характер новых антироссийских санкций привел к снижению ВВП России на 2,1%. Однако и это оказалось существенно лучше прогнозов. Ведь весной прошлого года Всемирный банк ожидал падения ВВП России в 2022 году на 11,2%, а МВФ — на 8,5%. После падения на 19,4% в первом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим на протяжении остальной части 2022 года ВВП восстанавливался: +1,7% во втором квартале, +7% в третьем квартале и +10,9% в четвертом квартале. Это оказалось возможным потому, что реальный сектор российской экономики оказался более устойчив к санкциям, в том числе благодаря:

накопленным запасам;

относительно быстрому восстановлению логистических маршрутов и развитию механизма параллельного импорта;

большому объему государственной поддержки;

более высоким ценам на энергоносители и перестройке экспортных поставок.

В то же время поддержку финансовому сектору оказали действия Банка России и правительства в отношении повышения устойчивости банковской системы в целом в 2014–2021 годы и своевременное принятие ряда стабилизационных мер в 2022 году.

Усиление санкционного давления в конце 2022 — начале 2023 года (эмбарго на нефть, введение "потолка цен" на нефть и нефтепродукты) и сокращение добычи углеводородов и экспорта газа в Европу со стороны "Газпрома" привели к снижению объемов промышленного производства, в том числе в секторе добычи, в то время как оптовая и розничная торговля оставалась под давлением ограничений. Как следствие, в первом квартале 2023 года реальный ВВП России в годовом выражении снизился на 1,8%. Однако в последние месяцы в России наблюдается ускорение экономической активности — во втором квартале 2023 года объем промпроизводства вырос на 2,7% по сравнению с первым кварталом, оборот розничной торговли — на 9%, а оптовой торговли — на 6,2%. По предварительной оценке Росстата, реальный ВВП России во втором квартале 2023 года вырос в годовом выражении на 4,9%. Это говорит о достаточно активном восстановлении экономики страны.

В то же время антироссийские санкции не прошли бесследно для стран Европы. В частности, под их давлением оказалась и Германия, которая имела тесные торговые и инвестиционные контакты с Россией. Санкции против энергетической отрасли России, остановка прокачки газа по трубопроводу Ямал — Европа, взрывы на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" и, как следствие, изменение структуры потребления первичной энергии и рост импорта более дорогого СПГ (сжиженного природного газа) усугубили энергетический кризис, который начался еще с 2020 года в связи с оживлением мировой экономики и ростом спроса на энергоносители, в том числе со стороны стран Азии. Самый быстрый цикл повышения ставок ЕЦБ из-за рекордной инфляции (в Германии — 8,7% в среднем в 2022 году) продолжает оказывать давление на экономическую активность в стране, особенно на строительный сектор и промышленное производство. По итогам 2022 года ВВП Германии вырос на 1,8% — причем здесь основной вклад пришелся на первый квартал, в том числе из-за эффекта низкой базы. Но начиная с конца прошлого года в квартальном выражении экономика Германии не растет: снижение реального ВВП в четвертом квартале 2022 года составило 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, в первом квартале 2023 года — 0,1%, а во втором квартале наблюдалась стагнация. В годовом выражении реальный ВВП Германии во втором квартале 2023 года снизился на 0,6% по сравнению с вторым кварталом 2022 года (с учетом сезонности снижение составило 0,2%).

По итогам 2023 года МВФ и Еврокомиссия ожидают, что в России экономический рост составит 0,7–0,9%. Всемирный банк пока что ожидает рецессию 0,2%, но этот прогноз, по всей видимости, будет скорректирован в большую сторону. Российские ведомства и эксперты более оптимистичны — они оценивают экономический рост в этом году в размере 1–2% ВВП. В то же время в Германии по итогам года ожидается стагнация, а риски рецессии по итогам года остаются высокими. В этом контексте Россия, вероятно, останется на пятой строчке в мире по ВВП по ППС, рассчитанному Всемирным банком. В среднесрочной перспективе все будет зависеть от скорости и глубины структурной перестройки экономики, а также от внешнего спроса.

Рост значимости развивающихся экономик в мире

Среди топ-10 стран мира по ВВП по ППС половина — это развивающиеся страны (Китай, Индия, Россия, Индонезия и Бразилия). При этом начиная с 2020 года совокупный ВВП по ППС стран БРИКС превышает аналогичный показатель стран Группы семи. По прогнозам МВФ и проекта World Economics, к 2028–2030 годам разрыв между совокупным ВВП стран БРИКС и Группы семи продолжит увеличиваться.

Наиболее существенное влияние на изменение позиций стран в мире по объему ВВП по ППС в кратко- и среднесрочной перспективе оказывает устойчивость отдельных стран к кризисным ситуациям, в том числе степень эффективности мер фискальной и монетарной политики в ответ на внутренние и внешние вызовы, инфляция и курсы национальных валют. В долгосрочной перспективе значимое влияние оказывают динамика реальных доходов населения, уровень технологического развития и конкурентоспособности, доступность товаров на территории определенной страны, порядок ценообразования и другие факторы.

Мировой финансовый кризис 2008 года, европейский долговой кризис 2010–2012 годов и последствия кризиса 2020 года оказали значимое влияние на изменения в структуре самых крупных стран мира по ВВП по ППС. В частности, результатом кризиса 2008 года стал выход Индии на третье место в мире по этому показателю — она опередила Японию. Последствиями европейского долгового кризиса стало то, что Италия вышла из топ-10, заняв 11-ю строчку, а Испания опустилась с 14-й строчки в 2010 году на 16-ю в 2012 году и 17-ю — в 2014-м. Одновременно в 2010 году усилилась значимость Турции, Индонезии и Саудовской Аравии. Последняя, однако, значительно пострадала от последствий нефтяного кризиса 2014–2015 годов — в 2016-м она опустилась на 17-е место в мире. С тех пор пока там и остается.

События 2020 года усложнили экономическую ситуацию в мире. Но благодаря тому, что у развивающихся стран по сравнению с развитыми были более эффективные рычаги борьбы с последствиями пандемии в виде более гибкой фискальной и монетарной политики, их доля в мире по ВВП по ППС увеличилась. В этом списке — Россия, Бразилия, Индонезия, Турция и другие.

С другой стороны, успех развивающихся стран мира связан с ростом глобализации и эффектом низкой базы. Если новые тенденции регионализации смогут частично восполнить деглобализационные тренды, то в условиях более высоких доходов населения для поддержки высоких темпов роста будет необходимо повышение производительности, развитие собственных технологий и решение других внутренних проблем. Это касается повышения институционального качества, улучшения демографических условий, развития инфраструктуры и др. Многое будет также зависеть от создания новых точек роста и отношений между странами — как на политическом, так и на экономическом уровне.