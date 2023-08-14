В интересах российской экономики — сильный рубль

Экономика успешно меняет свою структуру, быстрее чем кто-либо прогнозировал. Экономика выросла во втором квартале на 4,9% к прошлому году, более того наблюдается рост ко второму кварталу 2021 года. Ненефтегазовый ВВП демонстрирует еще более быструю динамику.

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В этом году удалось посетить десятки предприятий в более чем 20 регионах. Везде отмечаются позитивные тенденции. Главное изменение последнего года – увеличение инвестиций предприятий в создание новых технологических решений, научных заделов и обучение кадров. Эти тренды активно поддерживаются правительством и региональными властями. В ближайшие годы это даст значительный положительный системный эффект для экономики.

Также очевидно, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, далее рост замедлится до более устойчивого диапазона в 2,0-2,5% в год.

О ситуации с бюджетом

После высокого дефицита первого квартала, вызванного авансированием расходов и введением единого налогового счета, правительству удалось стабилизировать бюджетную ситуацию.

По итогам второго квартала федеральный бюджет продемонстрировал дефицит в размере 0,3 трлн руб. после дефицита 2,1 трлн руб. в I квартале 2023 года. По итогам третьего квартала ожидается уже профицитный бюджет, а в целом по году бюджетный баланс ожидается около планового уровня в 2,0% ВВП.

Такой позитивной динамике способствует активный рост бюджетных доходов. Так, ненефтегазовые доходы во втором квартале выросли на 43,6%г/г, за июль прирост составил 35,5%. Сильная экономическая динамика обеспечит сохранение высоких темпов роста ненефтегазовых доходов и в дальнейшем.

На фоне роста цен на нефть и газ уже в ближайшие месяцы поступления нефтегазовых доходов существенно прибавят, а объем дополнительных (сверх базового уровня) нефтегазовых доходов до конца года составит около 800 млрд рублей, что позволит существенно снизить использование средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная ситуация в настоящее время не несет рисков для макроэкономической стабильности. По итогам следующего года дефицит федерального бюджета сохранится примерно на уровне текущего года, то есть около 2,0% ВВП.

О ситуации с платежным балансом

Баланс текущего счета во втором квартале существенно сократился и достиг $8,6 млрд, что способствовало ослаблению национальной валюты.

Однако уже в ближайшие месяцы текущий счет восстановится до уровней второго полугодия прошлого года. Этому поспособствует рост цен на наши основные экспортные товары: энергоносители, металлы и продовольствие. Только рост цен на нефть с $54 за баррель (средняя за январь-июль) до более $70 в настоящий момент прибавит к текущему счету порядка $11 млрд дополнительного экспорта в квартал, что с учетом неизбежности сокращения импорта при текущих курсовых соотношениях приведет к избытку предложения валюты на внутреннем валютном рынке.

О причинах ускорения инфляции и ослаблении рубля

Если посмотреть на структуру формирования денежной массы, то ключевую роль в разгоне спроса сыграло кредитование компаний и населения. Так, корпоративный кредит обеспечил формирование 9,5 трлн руб. дополнительного спроса в экономике, рост кредита населению 3,3 трлн руб. В последние месяцы кредитная активность ускоряется. Особенно вызывает опасение ускорение потребительского кредитования.

Эти цифры значительно превышают объем дефицита бюджета бюджетной системы, который с начала года составил всего 1,5 трлн руб. В целом же с начала года бюджетный сектор абсорбировал денежные средства из экономики, обеспечил отрицательное влияние на денежную массу (-0,9 трлн руб. по состоянию на 1 августа текущего года).

Как демонстрируют эти данные, основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции – мягкая денежно-кредитная политика. Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время и обеспечить снижение темпов кредитования до устойчивых уровней.

О том, какой курс рубля необходим

Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль.