Сюрприз от Джо Байдена: почему США начали поставлять оружие Тайваню по "украинской" схеме?

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28 июля президент США Джо Байден объявил о выделении Тайваню пакета военной помощи на сумму до $345 млн. Это не первая поставка и далеко не самая крупная. Что делает нынешний пакет действительно особенным, так это то, что он передается в качестве безвозмездной помощи через особый механизм Presidential Drawdown Authority (PDA). C августа 2021 года администрация Байдена использовала PDA более 40 раз для поставок оружия Украине. Однако почему впервые в числе получателей по такой схеме оказался Тайвань?

У США существует несколько механизмов поставок военной техники и оказания различных услуг в этой сфере иностранным партнерам — DCS, FMS, FMF, IMET, EDA и т.д. PDA позволяет президенту США своим указом поставлять вооружения и другие материалы иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Объем таких поставок в финансовый год не должен превышать определенный лимит — в случае Тайваня это $1 млрд.

Основным преимуществом здесь является скорость: другие механизмы предполагают долгий бюрократический процесс рассмотрения и одобрения заявок, размещения заказа, период производства и поставок — каждый из них занимает обычно месяцы и годы. Однако в случае PDA оружие отгружается напрямую со складов США, поэтому оно может начать поступать иностранному партнеру в течение считаных дней и даже часов с момента подписания указа. Кроме того, такие материалы поставляются за счет налогоплательщиков США, а не получателя. И нынешняя поставка для Тайваня стала первой в рамках механизма PDA.

При чем здесь Украина

Новость о подключении Тайваня к механизму поставок вооружений по PDA привлекла особое внимание на фоне кризиса на Украине. Этот факт, должно быть, особенно ревностно восприняли в Киеве.

Стоит отметить, что ключевое отличие Тайваня от Украины — это платежеспособность. С деньгами у острова все в порядке, и это хорошо понимают в Вашингтоне. Отсюда возникает два вопроса. Во-первых, почему этот пакет был передан безвозмездно — неужели американскому ВПК не нужны дополнительные прибыли, а администрация Байдена запустила военный "аттракцион невиданной щедрости"? Во-вторых, почему, когда США по всему миру скупают целые арсеналы, чтобы передать их Киеву, вооружение с американских военных складов уходит на Тайвань? В чем логика? Обо всем по порядку.

Задержки поставок

То, что США являются основным поставщиком вооружений на Тайвань, ни для кого не секрет. Вашингтон — ключевой партнер острова в поставках вооружений на протяжении нескольких десятилетий. Однако не все представляют себе их масштабы.

Недавняя аудиторская проверка расходов оборонного ведомства Тайваня предала огласке достаточно большое количество небезынтересных цифр. По состоянию на декабрь прошлого года Тайвань имел 419 контрактов о закупке вооружений, поставки по которым уже идут или должны начаться в ближайшие годы. Общий объем этих закупок составляет около 1,68 трлн новых тайваньских долларов (около $54,23 млрд). Однако к тому времени Вашингтон передал острову военное имущество на 850,39 млрд новых тайваньских долларов (порядка $27,45 млрд). Другими словами, только половину от обозначенного объема.

Очевидно, что в этой цифре кроются заказы, поставки по которым должны начаться через три-пять лет. Однако велика доля и тех закупок, по которым ВПК США не смог выполнить обязательства в срок. По оценке американской стороны, которую неоднократно озвучивали конгрессмены и сенаторы, портфель таких невыполненных, задержанных или отсроченных поставок достигает, по разным данным, от $19 до $21 млрд. И кризис на Украине в большинстве случаев тут вообще ни при чем — некоторые из этих сделок были заключены более пяти лет назад. Немаловажно, что Тайвань уже все заплатил, а оружия все нет.

Тайваню все мало

Стоит также подробнее остановиться на платежеспособности острова. На оборону денег Тайбэй никогда не жалел. Однако в последние годы его расходы в этой сфере превосходят самые смелые ожидания. Как можно понять, деградация отношений с Пекином эти тенденции только усилила.

За восемь лет у власти на Тайване глава администрации острова Цай Инвэнь и ее кабинет увеличили оборонный бюджет почти в полтора раза. В 2017 году он составлял 319,2 млрд новых тайваньских долларов (около $10,1 млрд). А проект бюджета на 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону на 7,5% по сравнению с 2023 годом — до 440 млрд новых тайваньских долларов (около $14 млрд).

При этом тайваньские СМИ отмечают, что реальный показатель может быть на 20% выше из-за дополнительных ассигнований и специальных бюджетных программ. Если учесть их, то расходы на оборону в 2024 году достигнут 534,5 млрд новых тайваньских долларов (без малого $17 млрд). По этому показателю это бы поместило его в районе 20-й строчки мирового рейтинга. И это при том, что на острове проживает меньше 24 млн человек, а его площадь меньше, например, Московской области.

Отметим, что на вооружении острова есть истребители F-16, танки Abrams, зенитно-ракетные комплексы Patriot. Кроме того, он располагает достаточно серьезным арсеналом ракетного вооружения. Например, при помощи крылатых ракет HF-2E с дальностью 600 км армия Тайваня теоретически может нанести удар по Шанхаю или такому стратегически важному объекту, как крупнейшая в мире ГЭС "Санься" ("Три ущелья") на реке Янцзы. Также, по некоторым данным, на вооружении уже стоят крылатые ракеты "Юньфэн", и Тайвань ведет их модернизацию для увеличения радиуса до 2 тыс. км, что создаст угрозу нанесения удара даже по Пекину. Тогда почему подключение к механизму поставок по PDA стало необходимо именно сейчас?

Рекорд Трампа

Только ленивый в статье о Тайване не назовет его "непотопляемым авианосцем" США у побережья Китая. Однако в реальности это не более чем газетный штамп. В исторической перспективе поставки американских вооружений на остров нельзя назвать стабильными, так как они много раз сталкивались с серьезными трудностями. И чаще это было обусловлено не финансовыми, а чисто политическими причинами.

С 1990 по 2020 год США объявляли о поставках острову оружия по линии FMS (продажа вооружений) в среднем четыре раза в год. Если рисовать график, то это будет совсем не стабильно возрастающая кривая, как многим кажется, а пульсирующая линия. Причем пульс этот то учащается, то, наоборот, снижается почти до нуля, а иногда и вовсе исчезает.

В общем, поставки велись скачкообразно. Для примера можно взять период с 2012 по 2014 год: тогда не сообщалось вообще ни об одной сделке по линии FMS. Чем была вызвана заморозка поставок оружия Тайбэю на три года? Все просто: тогда администрация Барака Обамы отчаянно пыталась "перезапустить" отношения с Китаем. Однако позже "ястребы" взяли верх, и в 2015 году было объявлено сразу о восьми сделках.

Важно отметить, что позже Тайвань наверстал все "с запасом" при Дональде Трампе. Всего за четыре года при республиканце по линии FMS было одобрено сделок на рекордные $18,2 млрд. А это больше, чем за два срока Обамы. И во многом эти заказы сейчас "расхлебывает" Байден.

Авианосец или балласт?

Это красноречивый пример того, что Тайвань не всегда рассматривается разными администрациями США как важный партнер в регионе. В отдельные годы Вашингтон, напротив, видит в Тайбэе скорее не "непотопляемый авианосец", а доставшийся в наследство из эпохи холодной войны тяжелый балласт. Причем этот своенравный "балласт" не только досаждает запросами о покупке оружия, но и в любой момент норовит еще сильнее осложнить гораздо более важные для Вашингтона отношения с Пекином.

Этим же объясняется и огромный портфель невыполненных заказов: иногда запрос Тайваня Вашингтон мог просто отклонить или же одобрить, но пустить по долгой бюрократической процедуре. Однако теперь все не так. И во многом эти изменения в США произошли из-за кризиса на Украине.

Подключение Тайваня к механизму PDA имеет важное политическое значение: оно превращает его из обычного иностранного заказчика в приоритетного партнера. В Конгрессе открыто призывают "вооружить Тайвань до зубов". Нужно подчеркнуть, что это широкий консенсус между Демократической и Республиканской партиями. И среди американских законодателей если и возникают разногласия о поставках оружия Тайваню, то они связаны скорее не с тем, нужно ли это делать (как в случае с Киевом), а только с тем, как это делать.

"Вооружить до зубов"

Линия на это прослеживается уже много лет. В июне в Сенате США представили законопроект, согласно которому Тайвань может получить приоритет в поставках оружия, который позволит ему получать его вне очереди. Единственная оговорка в тексте отмечает, что передача ему вооружений не может идти в ущерб поставкам Украине и Израилю. И для Тайваня это очень большой успех.

Все указывает на то, что США действительно намерены вооружить Тайвань до зубов. Кроме того, американский истеблишмент уже сделал выводы из тех законотворческих трудностей, с которыми столкнулись поставки оружия Украине, и готовит почву для острова уже сейчас.

Маховик запущен, и скоро американское оружие пойдет на Тайвань не рекой, а водопадом. Немного цифр: в 2022 году Конгресс уже одобрил поставки острову вооружений на $10 млрд за пять лет. Причем они будут идти по линии FMF, которая предполагает предоставление кредитов — их Тайваню нужно будет выплатить — или же грантов, за которые ему платить будет не надо, так как это сделают американские налогоплательщики.

К чему такие преференции?

Причин для этого несколько. Безвозмездные поставки вооружений станут значительным подспорьем военному бюджету Тайваня. Рост оборонных расходов в ущерб другим расходным статьям не может не вызывать недовольство у части населения острова. А менее чем через полгода, в январе 2024-го, на Тайване должны пройти выборы. И пока в опросах общественного мнения явно лидирует заместитель действующей главы администрации Цай Инвэнь — Лай Циндэ. Он также является представителем правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня, которая и инициировала политику по сворачиванию постепенного сближения острова с материковым Китаем.

Кроме того, учитывая долги по поставкам около $20 млрд, механизм PDA позволяет выделить наиболее остро необходимые виды вооружений и поставлять их Тайваню вне очереди. Это важно, так как получение любого нового оружия подразумевает долгий цикл постановки его на полноценное боевое дежурство. Для этого нужно обучить персонал эксплуатировать новую технику, обслуживать ее, ремонтировать, подготовить из их числа инструкторов для программ подготовки, а также провести учения. Это занимает по меньшей мере месяцы и годы. И поставки PDA позволяют начать эти процессы в ограниченных масштабах до того, как поступит "основная партия".

Асимметрия ваше все

Важно также отметить, что Вашингтон уже много лет склоняет Тайвань к концепции "асимметричной обороны". США понимают, что в случае полномасштабного конфликта между Пекином и Тайбэем в результате массированного ракетного удара ВВС и ВМС острова в первые несколько суток потеряют значительную или большую часть своей техники. Поэтому "асимметричная оборона" предполагает насыщение армии Тайваня большим количеством малогабаритных, высокомобильных и относительно дешевых систем вооружений, с которыми вероятному противнику будет тяжелее бороться, однако наносимый ими ущерб будет многократно превосходить их себестоимость. Речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах "Стингер", противотанковых ракетных комплексах "Джавелин", морских минах, противокорабельных комплексах и крылатых ракетах.

Сами по себе поставки по PDA из-за ограничения в $1 млрд в год не смогут переломить перевес Народно-освободительной армии Китая в балансе сил. Однако если поставлять только несколько ключевых элементов, то чашу весов в Тайваньском проливе можно значительно сместить в пользу острова.

И это уже делается. Например, в мае этого года США экстренно поставили Тайваню переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Стингер" общей стоимостью $500 млн. Причем на безвозмездной основе. Считается, что это было сделано для сокращения отставания от графика поставок по контракту от 2019 года. И ракеты были доставлены накануне масштабных тайваньских учений "Ханьгуан".

Можно назвать и другие ключевые вооружения. Например, несколько лет назад в открытых источниках появилось исследование о том, что для срыва полномасштабной десантной операции Тайваню нужно уничтожить или вывести из строя около половины принимающих в ней участие кораблей. По самым скромным подсчетам, ВС острова для этого понадобится около 1,2 тыс. противокорабельных ракет. В этой связи Тайвань заказал у США 400 противокорабельных ракет Harpoon Block II за $2,37 млрд. А также увеличил производственные линии аналогичных систем собственной разработки HF-2 и HF-3. Однако позже стало известно, что поставки Harpoon будут отсрочены. Учитывая стратегическую роль этого оружия в случае десантной операции, эти ракеты могут стать новым кандидатом на попадание в пакет "безвозмездной помощи".

Что везете?

Официально содержание последнего пакета "помощи" Тайваню объемом в $345 млн не раскрывалось. Однако почти все появившиеся версии в целом удовлетворяют концепции асимметричной обороны.

Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что военная помощь будет включать переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения. В то же время тайваньские аналитики считают, что будут поставлены ПЗРК FIM-92 "Стингер", ЗРК NASAMS или зенитные ракеты MIM-104 Patriot.

По данным источников агентства Reuters, в пакет войдут разведывательные беспилотники MQ-9A в невооруженной версии. В то же время они отметили, что с них будет снято наиболее совершенное оборудование, которое используется только ВВС США. Известно, что Тайвань ранее заказывал у США четыре более совершенные модификации MQ-9B SeaGuardian. Их поставка должна быть завершена в 2025 году. Однако почему не начать обучаться и на "простеньком" варианте?

Как бы то ни было, одна такая поставка, конечно, баланс сил не изменит. Но кто сказал, что она будет одна? И это прекрасно понимают не только в США и на Тайване, но и в Пекине.