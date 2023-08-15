Праймериз с сюрпризом в Аргентине: с чем связан успех радикального либертарианца

Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей © Tomas Cuesta/ Getty Images

13 августа в Аргентине прошли праймериз, на которых гражданам нужно было выбрать кандидатов для участие в выборах президента 22 октября. Результаты удивили всех — наибольшее количество голосов получил либертарианец Хавьер Милей, объявивший войну политическому истеблишменту страны, который он называет "кастой". Опросы же показывали его на третьей-четвертой позиции.

В крупнейшей оппозиционной коалиции страны "Вместе за перемены" во внутрипартийной борьбе победу одержала экс-министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, уверенно обошедшая мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларрету. В сумме их альянс получил 28,19% голосов.

Для действующего правительства результаты праймериз оказались хуже, чем они рассчитывали. По их прогнозам, баллотирующийся в президенты министр экономики Серхио Масса должен был возглавить личный зачет среди всех кандидатов, однако в итоге уступил Милею — 30,52% против 21,26%.

Голос протеста

"Победа" Хавьера Милея на праймериз — очевидный голос протеста. Аргентинцы не верят как левым перонистам, которых представляет Серхио Масса, так и традиционной правой коалиции во главе с Патрисией Буллрич. Оба кандидата уже давно в политике. Масса был мэром благополучного пригорода Буэнос-Айреса Тигре, в течение года возглавлял кабинет министров (2008–2009) при экс-президенте Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер и выступал против ее ставленника Даниэля Сциоли на выборах президента в 2015 году. Тогда он занял третье место, затем сблизился с победителем тех выборов Маурисио Макри, потом вновь вернулся в коалицию перонистов.

Буллрич была министром безопасности весь срок правительства Макри (2015–2019) и возглавляла министерства труда и социальной безопасности при экс-президенте Фернандо де ла Руа (1999–2001), который ушел в отставку на фоне ожесточенных протестов и беспорядков, вызванных экономическим кризисом.

Милей же пришел в политику совсем недавно. В 2019 году он вступил в Либертарианскую партию Аргентины, а в 2021-м был избран от нее депутатом. Уже тогда Милей стал сенсацией — его партия заняла уверенное третье место в столице на парламентских выборах 14 ноября 2021 года, при этом больше всего голосов они получили в районах с низкими доходами.

На мой взгляд, итоги праймериз показывают, что аргентинцы хотят перемен и радикальных мер. Это заметно и по результатам праймериз внутри коалиции "Вместе за перемены" — победу одержала Буллрич, представляющая внутри альянса команду "ястребов". Стремление к диалогу и поиску консенсусов Ларреты оказалось, видимо, не тем, что может привлечь достаточное количество избирателей сегодня.

Кандидат в президенты Аргентины Патрисия Буллрич © AP Photo/ Natacha Pisarenko

Усталость от инфляции (в годовом выражении уже превысила 115%) и от преступности приводит к тому, что многих аргентинцев не пугают предложения Милея упразднить Центробанк ради борьбы с ростом цен, отказаться от песо в пользу долларов и легализовать свободное ношение оружия. Но насколько радикальными будут реформы гипотетического правительства либертарианца на деле? В своей программе Милей обещает не проводить массовые увольнения в госсекторе, не отменять программы социальной поддержки граждан до завершения экономических преобразований и не принимать решений, которые приведут к удорожанию жизни для аргентинцев.

Судьба сближения с БРИКС

В июне прошлого года на заседании в формате "БРИКС плюс" президент Аргентины официально объявил о желании страны присоединиться к группе. Для Буэнос-Айреса это возможность более тесной экономической интеграции со странами блока, а также получение доступа к Новому банку развития в условиях критически низких валютных резервов.

Опрошенные мной аргентинские аналитики считают, что к ближайшему саммиту группы, который пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа, решение по вступлению Аргентины все еще не будет принято. Даже сама поездка президента в ЮАР пока окончательно не подтверждена, хотя в МИД мне сказали, что пока там исходят из того, что глава государства поедет. После же выборов вступление Аргентины может оказаться под вопросом уже по воле самого Буэнос-Айреса.

От Серхио Массы можно ожидать продолжения действующей внешней политики Аргентины. Как министр экономики он работал над расширением сотрудничества с Китаем, договорился о продлении валютного свопа для использования юаней вместо долларов и ездил в Китай, чтобы ускорить процесс присоединения страны к банку БРИКС.

Другое дело — Патрисия Буллрич и Хавьер Милей. Экс-министр безопасности выражала опасения, что сближение Аргентины с Китаем может навредить отношениям Буэнос-Айреса с Вашингтоном, которые в ее пирамиде приоритетов занимают, очевидно, более высокую позицию. В то же время она признает, что Аргентине нужна торговля с Китаем, но не поддерживает вступление в БРИКС.

Милей в своих заявлениях ушел еще дальше. В нескольких интервью политик заявлял, что "не будет заключать соглашения с коммунистами", говоря о КНР. Либертарианец допускает, что частный аргентинский бизнес может вести дела с любыми странами, но исключает переговоры на государственном уровне с правительствами, которые он считает недостаточно демократическими. В представлении Милея Аргентина должна развивать отношения с Западом, а ее главными партнерами должны стать США и Израиль.

При очевидной выгоде вступления в БРИКС для Аргентины у западных стран есть некоторые рычаги давления на Буэнос-Айрес. Аргентина скована соглашением с Международным валютным фондом (МВФ) об урегулировании долга по гигантскому кредиту, выданному в 2018 году по просьбе на тот момент президента Маурисио Макри. Очередной транш в рамках новой договоренности Аргентина может получить только после того, как специалисты фонда проанализируют успехи в реализации согласованного плана реформ. Пока Аргентине ни разу не удалось выполнить поставленные цели, и каждый раз переговоры проходят с трудом. Доходит до того, что партнеры Аргентины в регионе — Боливия, Бразилия, Колумбия, Мексика, Парагвай и Чили — просят Вашингтон помочь Буэнос-Айресу. Поверить, что США не просят ничего взамен, сложно.

Свое недовольство сближением Аргентины с БРИКС показал Евросоюз. В июле агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники в ходе саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) в Брюсселе призвали Буэнос-Айрес не присоединяться к группе. По их словам, вступление страны в БРИКС во время украинского конфликта "было бы неверным сигналом".

Сейчас ЕС входит в тройку основных торговых партнеров Аргентины. Кроме того, Буэнос-Айрес заинтересован в скорейшем решении разногласий по соглашению о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (Mercosur), членом которого является Аргентина вместе с Бразилией, Парагваем и Уругваем.

Отношения с Россией

Ожидать улучшения отношений с Россией не приходится ни от одного кандидата.

Действующая администрация осуждает специальную военную операцию и голосует за все резолюции в поддержку Украины. В июле Серхио Масса сообщил, что Аргентина отказалась принять танкер с сжиженным природным газом (СПГ), который, предположительно, был российского происхождения, из-за санкций, наложенных на РФ. В то же время Буэнос-Айрес не стал вводить собственные санкции и называл непродуктивными предложения об исключении России из международных организаций и форумов. Альберто Фернандес также выступал против отправки оружия Украине из стран Латинской Америки.

В последние месяцы же лейтмотивом в заявлениях Буэнос-Айреса стал призыв ко всем сторонам конфликта, среди которых упоминается и НАТО, начать мирные переговоры. На каждой международной встрече власти Аргентины заявляют о негативных последствиях, которые несет конфликт для стран Глобального Юга. Примерно такой же позиции можно ожидать и от правительства Массы.

Буллрич и Милей занимают более враждебную позицию в отношении России. Экс-министр безопасности участвовала в акциях в поддержку Украины, которые проводило посольство страны в Буэнос-Айресе, а также заявляла, что Аргентина не должна сохранять нейтралитет в конфликте. Милей в мае в интервью журналисту Андресу Оппенгеймеру на вопрос о том, введет ли он санкции в отношении России, если станет президентом, ответил: "Конечно". Он также пообещал помогать Украине.

Непредсказуемые выборы

Кто вступит в должность 10 декабря, пока предсказать сложно. Мы вряд ли это узнаем и 22 октября. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составит не менее 10%. Это сегодня кажется труднодостижимым, а значит, 19 ноября нас, вполне возможно, ждет второй тур.

Полагаться на опросы не стоит, они уже ошиблись с Милеем. Напрямую переносить результаты праймериз на выборы тоже было бы неверным. Явка 13 августа составила около 70%, что для Аргентины, где голосование является обязательным, достаточно низкий показатель. На сами президентские выборы обычно приходит больше людей. Возможно, до участков дойдут те, кого пугает радикальность Милея. А может, наоборот, те, кто видят, что у них появился шанс избрать несистемного кандидата.

Кому перейдут голоса, отданные на праймериз за Ларрету, также остается под вопросом. Сам Милей считает, что эти избиратели скорее выберут Массу, чем его или Буллрич.