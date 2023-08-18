Никогда не поздно: семь книг, которые интересно читать в любом возрасте

Специально для ТАСС шеф-редактор группы компаний "ЛитРес" Екатерина Писарева выбрала семь книг, которые интересно читать абсолютно всем и на любом жизненном этапе. Как это часто бывает с универсальными текстами — разгадывать их можно бесконечно, каждый раз обнаруживая что-то новое, незамеченное прежде и актуальное на данный момент.

Раньше в семьях детям было принято читать не только хрестоматийные "Сказки народов мира", но и "Легенды и мифы Древней Греции". До сих пор помню книгу Николая Куна, которой зачитывалась перед сном, пытаясь запомнить всех действующих лиц. "Легенды и мифы" состояли из двух частей: в первой говорилось о сотворении мира, об устройстве Олимпа и его прекрасных жителях, а вторая была посвящена странствиям Одиссея и героям. Всевозможные приключения, состязания и испытания — все это развивало художественное воображение и фантазию. Много лет спустя я снова перечитала Куна и поняла, что этот текст невозможно исчерпать до конца — если раньше ты в основном следил за развитием событий, то теперь обращаешь внимание на вполне человеческие черты и поступки героев и богов-олимпийцев. "Легенды и мифы" будет интересно читать и тем, кто успел позабыть их за много лет, и тем, кто впервые берет эту книгу в руки. Большинство жизненных сюжетов и психологических характеров были описаны античными авторами, а позже получили развитие в литературе более позднего периода. Кстати, Стивен Фрай, написавший свой цикл античных переложений ("Мифы", "Герои", "Троя"), явно перечитывал древнегреческие предания неоднократно и с удовольствием.

Если вам нравятся изощренные литературные игры, то модернистский "Улисс" Джеймса Джойса, написанный в начале XX века, роман для вас. Мало кто может осилить "Улисса" с первого раза — обычно гуманитарии с ним поверхностно знакомятся в институте, за время чтения успевают горячо возненавидеть и потом еще долго вздрагивают от слова "Блумсдэй". Но если дать Джойсу и себе второй шанс, то можно восхититься тому, как ловко и умело сделан этот роман, какое невероятное количество смыслов вложил в полифоничный и многослойный текст автор. При внимательном чтении многое становится понятнее и очевиднее, например, художественный метод, которым пользовался Джойс в той или иной главе. Литературные аллюзии, пасхалки, сквозные герои и важные детали — в более взрослом возрасте читать "Улисса" сплошное наслаждение. Искушенный читатель сможет оценить и мелодичность текста, и актуальность тем, которые затрагивал Джойс, и даже то, какая бездна чувств и нежности таится в этом романе.

К слову, о нежности. Сразу вспоминается книга, в которой ее так много, что щемит сердце. Это "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери — великого фантаста и философа XX века. Вместе с романами "Надвигается беда" и "Лето, прощай" повесть "Вино из одуванчиков" составляет трилогию воспоминаний Брэдбери о своем далеком детстве. Очень часто эту книгу относят к молодежному чтению, рекомендуют детям и подросткам, но я абсолютно уверена, что это вневременной текст, читать который приятно и в зрелом возрасте. Он словно опрокидывает тебя в детство, проводит за руку по знакомым местам и напоминает о первых чувствах, которые уже позабыты многими. Ощущения от прочтения будут, говоря словами Брэдбери, "словно лето на языке" — неповторимыми.

Еще одна книга, которую можно читать в любое время и в любом настроении, — "На берегах Невы" Ирины Одоевцевой. Это мемуарная проза, написанная от первого лица. Ирина Одоевцева — одна из известнейших мемуаристок, ученица Николая Гумилева и жена Георгия Иванова. В стихах она называла себя "поэтессой с огромным бантом" и была светской дивой двадцатых годов XX века. "На берегах Невы" — первый том воспоминаний Одоевцевой, в котором она воспроизводит время послереволюционное, но поэтическое. 1919 год, заснеженный Петроград, Мекка всех творческих людей. В рассказе Одоевцевой всплывают Андрей Белый и Александр Блок, Анна Ахматова и Осип Мандельштам, Михаил Кузмин и Николай Гумилев — вся литературная интеллигенция России начала XX века. Где бы вы ни были и в каком бы возрасте ни обращались к этому тексту, он работает словно машина времени: переносит в поэтическое прошлое и оживляет людей, с которыми вас знакомили еще в школе.

Если вы любите классику, то перечитайте роман "Идиот" Федора Достоевского. Обычно его читают в юношеские годы, причем читают невнимательно и без особого погружения в контекст и писательский бэкграунд. На деле это один из лучших романов Достоевского, в котором такая бездна смыслов, что невозможно не восхититься. Во-первых, именно в этой книге писатель попытался вывести на сцену новый тип героя — удивительно положительного персонажа, почти святого. Князь Лев Мышкин — одна сплошная загадка (обратите внимание на его имя!), негероический герой, наследующий в литературе такому герою, как Дон Кихот. Он много рефлексирует, мудр, прозорлив и наивен одновременно. История, в которую он попадает и в которой принимает непосредственное участие, сегодня кажется более чем актуальной. И это вовсе не роман про любовный треугольник или разрушительную страсть — в нем заложено намного больше, чем кажется. Кстати, некоторые исследователи считали (в частности, Набоков), что Мышкин ближе к фольклорным героям, например к сказочному Ивану-дурачку, и по-разному интерпретировали поведение Мышкина в бытовых и любовных ситуациях. А главная героиня романа Настасья Филипповна — выдающийся персонаж в череде женских образов в русской литературе. Любопытно и то, как осмысляли именно этот роман Достоевского в мировом кинематографе — после прочтения можно сравнить и поспорить. В каком бы возрасте вы ни обратились к этой книге, она заставит вас задуматься о жизни и людях.

"Убить пересмешника" Харпер Ли тоже экранизирован. Многие видели классический фильм 1962 года с Грегори Пеком в главной роли — героя-защитника, противостоящего всему миру. Тем, кто знает историю Аттикуса только из кино, будет интересно прочитать первооснову — книгу, обличающую расовую дискриминацию и стереотипы в американском обществе начала XX века. Для читателей того времени книга Ли была вызовом, прямым обращением и призывом к диалогу. Некоторым кажется, будто сегодня проблемы чернокожего населения и рабства в Америке уже не так актуальны (хотя история с общественным движением Black Lives Matter говорит об обратном), но в реальности роман Ли вскрывает и много других проблем, помимо очевидных. Драма "маленького человека" перед лицом толпы — классическая история, в которой читатель из любой страны найдет много триггерных, откликающихся моментов. Недаром Харпер Ли получила за свой роман престижную литературную награду, Пулитцеровскую премию. "Убить пересмешника" и по сей день является важным текстом, работающим с темой расового равноправия, борьбы с насилием и угнетением.

"Стыд" Салмана Рушди — не самая известная книга этого современного писателя. Обычно при знакомстве с его творчеством выбор падает на "Детей полуночи" или автобиографического "Джозефа Антона", но "Стыд" — роман, который заслуживает внимания. В нем много литературных аллюзий и реминисценций (неявных цитат и отсылок), а внимательный читатель обнаружит еще и реальные прототипы героев среди известных политических фигур. Поначалу "Стыд" кажется волшебной сказкой с узнаваемым восточным колоритом — написан он в жанре магического реализма, как и большинство книг Рушди. Но в нем оказывается намного больше реалистичного и остросоциального, чем кажется на первый взгляд. Главная героиня — Суфия Зенобия — становится вместилищем человеческого стыда, бессильной наблюдательницей и страдалицей. Годами стыд вызревает в ней, переполняет ее как сосуд и трансформирует в настоящее чудовище, которое не в состоянии спасти даже любовь. Кстати, именно этот роман можно считать своеобразным прологом к скандальным "Шайтанским аятам" (в другом переводе — "Сатанинским стихам"), за которые аятолла Хомейни приговорил Рушди к смертной казни. Если вам интересно разгадывать загадки, читать между строк и доходить до самой сути, то "Стыд" не раз вас удивит и порадует.