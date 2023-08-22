Голосование в бронежилетах: как в Эквадоре выбирали президента в условиях режима ЧП

Елена Кондратьева — о раскладе в политике Эквадора на фоне досрочных выборов и убийства кандидата в президенты

Кандидат в президенты Эквадора Кристиан Сурита (в центре) © Franklin Jacome/ Getty Images

Досрочные президентские и парламентские выборы прошли в Эквадоре 20 августа в напряженной обстановке. Самая наглядная иллюстрация — кадры с кандидатом Кристианом Суритой, который пришел на избирательный участок в каске и бронежилете в сопровождении вооруженных полицейских. Остальные претенденты на высший государственный пост также исполняли гражданских долг под охраной.

За 11 дней до голосования был убит один из восьми кандидатов — Фернандо Вильявисенсио, представлявший центристское движение "Строй". Политик выходил с предвыборной встречи в столице, когда его расстреляли. В этот же день во всем Эквадоре было объявлено чрезвычайное положение. Убийство потрясло страну и внесло коррективы в предвыборную гонку.

Лидер остался тот же — представляющая левое движение "Гражданская революция" Луиса Гонсалес, протеже экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа. На выборах она заручилась поддержкой 33,47% избирателей и вышла в следующий этап избирательного процесса.

Соперником же ее во втором туре, который пройдет 15 октября, неожиданно стал 35-летний кандидат от левоцентристского движения "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа. Его поддержали 23,48% избирателей. По опросам, которые были опубликованы до убийства Вильявисенсио, молодой политик и предприниматель был предпоследним в списках по популярности — например, в анкетировании компании Cedatos.

Сурита, который заменил Вильявисенсио в качестве кандидата от движения "Строй", занял третье место с 16,51%. Убитому политику прогнозы пророчили гораздо более скромный результат. Вероятно, для многих эквадорцев голос в его пользу — на бюллетенях осталось имя Вильявисенсио — был способом почтить его память и выразить неприятие насилия.

Политический кризис и рост насилия

Досрочные президентские и парламентские выборы были созваны в мае по инициативе действующего главы государства Гильермо Лассо, который прибег к так называемой перекрестной смерти. Конституция Эквадора дает президенту право распустить высший законодательный орган, но в этом случае должны быть организованы не только парламентские, но и президентские выборы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, пошел на этот шаг в тот момент, когда Национальная ассамблея собиралась провести голосование по вопросу о его отставке из-за обвинений в коррупции.

В июне 2022 года на фоне массовых антиправительственных протестов с требованием снижения цен на бензин вопрос об импичменте Лассо уже поднимался в парламенте, но тогда инициатива не набрала необходимого числа голосов. Сам глава государства считает, что Национальная ассамблея намеренно мешала его правительству проводить реформы и единственным выходом из политического кризиса было дать эквадорцам возможность выбрать новых депутатов и президента.

Однако еще сильнее, чем политический кризис, самих эквадорцев беспокоит серьезно ухудшившаяся за последние три года ситуация в сфере безопасности. В 2022 году в стране было зарегистрировано рекордное число убийств — около 4 600, то есть 25,9 на каждые 100 тыс. человек. По сравнению с годом ранее показатель вырос более чем на 80% — худший показатель в регионе. За первые шесть месяцев этого года в Эквадоре было зафиксировано более 3 500 случаев насильственной смерти.

Рост преступности связан с деятельностью преступных группировок, занимающихся наркоторговлей. В последние годы их присутствие в Эквадоре стало значительно заметнее. Кровопролитные столкновения между бандами происходят даже в тюрьмах. Власти страны в прошлом году предприняли попытки взять ситуацию в пенитенциарной системе под контроль, но они не увенчались успехом. В июле после очередного бунта во всех тюрьмах было введено чрезвычайное положение.

В том же месяце был застрелен мэр города Манта (провинция Манаби) Агустин Интриаго. Спустя две недели окажется, что даже это не станет самым громким убийством года.

Можно было бы ожидать, что в условиях такого разгула преступности победу на выборах одержит политик, обещающий наиболее жесткие меры в борьбе с преступностью. Под такое описание подходил кандидат от правоцентристского альянса "За страну без страхов" Ян Топик с опытом участия в боевых действиях. Политика сравнивают с президентом Сальвадора Найибом Букеле, объявившим войну бандам. Однако по итогам голосования Топик занял только четвертое место с 14,68%.

Что предлагают избирателям

Привлекательнее для эквадорцев оказался сын богатейшего предпринимателя страны Альваро Нобоа, который сам пять раз безуспешно баллотировался в президенты. Предложения кандидата, который до роспуска парламента был депутатом, не звучат радикально. Он обещает, в частности, работать над созданием рабочих мест и привлечением иностранных инвестиций, считает, что борьба с бедностью позволит снизить преступность, и предлагает улучшить оснащение тюрем для повышения безопасности и обеспечения соблюдения прав заключенных.

Поворотным моментом для популярности Нобоа стали обязательные президентские дебаты, которые прошли 13 августа. После резонансного убийства к ним было приковано особое внимание. И Нобоа смог воспользоваться этим моментом, показав себя с наилучшей стороны. По сравнению с другими кандидатами молодой политик выглядел сдержаннее, не вступал в споры и уверенно говорил о будущем, а не о прошлом. Новое лицо, не желающее вступать в конфликты, оказалось, видимо, тем, чего не хватало молодым эквадорцам.

Гонсалес же, наоборот, предлагает избирателям уже известное лицо. И это не она сама, хотя кандидатка занимала различные государственные посты, а Рафаэль Корреа, управлявший страной с 2007 по 2017 год. В ходе предвыборной кампании Гонсалес неоднократно говорила о достижениях его правительства, к которым и нужно вернуться. Она даже отмечала, что Корреа станет ее "главным советником". Сейчас политик находится в Бельгии, где получил политическое убежище. На родине он был приговорен к восьми годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Если сравнивать результаты выборов с данными опросов, ни судьбоносные дебаты, ни резонансное убийство не оказали особого влияния на поддержку Гонсалес.

Что будет дальше

На выборах в 2021 году во второй тур также вышли сторонник Корреа и кандидат-бизнесмен. Как и сейчас, Андрес Араус занял первое место в первом туре с почти 33% голосов. Однако во втором туре политик, в этом году баллотирующийся в вице-президенты вместе с Гонсалес, проиграл Лассо. Тогда в первом туре действующего главу государства поддержали 19,74% избирателей, во втором — 52,36%.

Однако к этим выборам "корреистам" удалось укрепить позиции. В феврале "Гражданская революция" показала очень хорошие результаты на муниципальных выборах. В то же время есть значительная часть избирателей, которая ни за что не проголосует за Корреа или его протеже. У Нобоа есть хорошие шансы объединить всех тех, кто не хочет возвращения экс-президента, хотя сам политик пока демонстрирует нежелание выстраивать кампанию по принципу "против кого-то".

Кто бы ни стал президентом, перед ним будет стоять крайне сложная задача. У победителя не будет возможности строить долгосрочные планы — новые выборы пройдут уже в 2025 году. Решить проблему преступности и растущей бедности за 1,5 года кажется практически невозможным.

Кроме того, будущему президенту придется договариваться о коалиции с другими партиями в парламенте — ни у одной политической силы нет абсолютного большинства.