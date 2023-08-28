Одна из опор нового мира: что показал саммит БРИКС для Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС © EPA-EFE/ ALET PRETORIUS/ POOL

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге стал "моментом истины" для самой, наверное, важной глобальной тенденции современности — формирования полицентричного мира. Однако эта полицентричность, которая основывается на уважении суверенности путей развития очень разных цивилизаций, отнюдь не ведет к разобщенности. Напротив, развивающиеся государства, растущие экономики, выходя из тени прежнего звездно-полосатого "гегемона", находят свои пути сотрудничества, строят принципиально иные форматы взаимодействия.

Китай с его мощной экономикой, крепкой валютой и стабильной политической системой может стать одной из главных опор этого нового мира. Образ "человечества общей судьбы", который многим казался лишь красивой фразой в теоретических построениях председателя КНР Си Цзиньпина, с развитием БРИКС обретает реальные черты.

Саммит как плод дипломатических усилий Пекина

Небывалый по числу участников форум объединения БРИКС в географически далекой от Пекина стране — ЮАР — стал едва ли не главной новостью года в Китае, превзойдя по широте и позитивной тональности освещения другие международные события с его участием. Можно сказать, что в Йоханнесбурге сошлись силовые линии современной китайской дипломатии, направленной на продвижение как внешнеполитических амбиций Пекина, так и его экономических интересов.

"Мы будем продолжать углублять стратегическое партнерство в рамках БРИКС, расширять модель БРИКС+, активно продвигать процесс расширения состава членов, углублять единство и сотрудничество с другими странами с формирующимися рынками и развивающимися странами, продвигать многополярность в мире и демократизацию международных отношений, а также способствовать тому, чтобы мировой порядок развивался в более справедливом и разумном направлении" — так выглядят цели Пекина в заявлении Си Цзиньпина на Деловом саммите БРИКС.

Если подумать, то саммит в Йоханнесбурге с его принципиально важными для формирования новой модели международных отношений итогами во многом явился результатом успехов китайской дипломатии, имея в виду и укрепление стратегического партнерства с Россией, и китайско-африканские связи, и расширение его интересов в Южной Америке, и примирение Ирана и Саудовской Аравии, которое произошло, как мы помним, при посредничестве Пекина, и некоторую разрядку в отношениях с другим азиатским гигантом — Индией.

А уж в экономическом отношении Пекин, безусловно, может записать саммит БРИКС в свой актив.

Энергетические маршруты ведут в Китай

Действительно, Китай сумел направить (или перенаправить) на себя важнейшие пути поставок энергоносителей из России, Персидского залива и Центральной Азии. Теперь, с расширением БРИКС, положение КНР как мирового энергетического центра упрочилось. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ангола, Иран, Казахстан — члены клуба "энергетических друзей" Пекина, большая же их часть является (или в скором будущем будет) и участниками БРИКС или "семьи БРИКС".

Только в первом полугодии объем импортируемых Китаем из стран БРИКС нефти, газа и угля вырос в годовом исчислении на 17,3%, составив 422,78 млрд юаней ($58,7 млрд по текущему курсу), о чем сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как уточняется на сайте ведомства, на участников объединения приходится более 36% энергоносителей, закупаемых Китаем за границей.

Юань делает хороший вклад

Памятуя о своих немалых — около $1 трлн — вложениях в американские ценные бумаги и о большой (хотя и сократившейся) доле валюты США в своих золотовалютных запасах, Китай обычно достаточно осторожно говорит о дедолларизации мировой экономики. Однако на саммите председатель КНР все же высказался на тему продвижения реформы международной валютно-финансовой системы. "Необходимо в полной мере использовать роль Нового банка развития, содействовать реформированию международной валютно-финансовой системы и усиливать представительство и голос развивающихся стран", — сказал китайский лидер на пленарной сессии саммита БРИКС.

На экспертном же уровне китайские экономисты более смело говорят о необходимости вытеснения доллара из международной торговли.

Присоединение большего числа стран к партнерству в формате БРИКС+ и наращивание использования местных валют в расчетах будет способствовать ускорению дедолларизации. Такое мнение высказал моему коллеге в Шанхае исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

Здесь нелишне напомнить, что штаб-квартира Нового банка развития находится как раз в Шанхае, что дает Китаю некоторые дополнительные возможности в определении условий и направлений финансовой активности в рамках объединения.

Юань является самой "твердой" валютой среди всех национальных валют стран БРИКС. На мой взгляд (и не только), у него наибольшие шансы стать основным средством оплаты финансовых транзакций между государствами БРИКС. Если же будет принято решение о создании собственной расчетной единицы БРИКС, она все равно будет опираться в первую очередь на юаневые авуары.

Новые возможности для торговли

Китайский лидер не случайно уделил в Йоханнесбурге особое внимание работе Делового совета объединения. Пекин смотрит на БРИКС как на расширенный вариант своего мегапроекта "Один пояс, один путь", как перспективную возможность возрождения и продвижения торговых цепочек помимо рынков США и ЕС, которые уже сейчас сместились в общем балансе китайской внешней торговли, уступив первое место странам АСЕАН.

Еще на прошлом саммите, проходившем под председательством Пекина в 2022 году, лидеры стран БРИКС призвали Деловой совет объединения "укреплять сотрудничество, в том числе в области агробизнеса, авиации, ослабления государственного контроля, цифровой экономики, энергетики и "зеленой" экономики, финансовых услуг, инфраструктуры, производства и развития профессиональных навыков".

Эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн сказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что на этот раз ключевой задачей участников саммита было найти способы, которые "в условиях изменившейся международной конъюнктуры позволят запустить новые процессы развития".

Именно Китай выступил на саммите с призывом противодействовать экономическим угрозам и действиям, которые приводят к разрыву международных связей, а также цепочек поставок. "Страны объединения должны вместе следовать по пути развития", — заметил Си Цзиньпин на пленарной сессии саммита БРИКС.

Экспорт электромеханических товаров из Китая в прочие страны БРИКС в январе — июле увеличился в годовом исчислении на 38%, составив 759,45 млрд юаней ($105,49 млрд по текущему курсу). Как уточняется в заявлении Главного таможенного управления КНР, государства — члены объединения закупают примерно две трети указанной продукции, поставляемой Китаем на внешние рынки. Что касается электромобилей, их экспорт в страны БРИКС за соответствующий промежуток времени увеличился в стоимостном выражении в 7 раз. Китайский импорт из государств БРИКС таких важных сырьевых ресурсов, как железная и медная руда, за этот период вырос на 8%, до 181,19 млрд юаней ($25,16 млрд). Поставки китайских литиевых аккумуляторов в страны объединения в январе — июле выросли в 2,29 раза.

Поставки сельхозпродукции в Китай из стран — членов объединения увеличились на 14,9%, до 270,24 млрд юаней ($37,54 млрд). В том числе импорт сои возрос на 7,9%, мяса, водных продуктов, пищевого масла — на 13, 22,4 и 185,4% соответственно.

БРИКС — не только на Земле

Китай, запустивший свою орбитальную станцию и успешно реализующий национальную лунную программу, предлагает распространить партнерство в рамках объединения и на освоение космоса.

Как заявил на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь, КНР приглашает большее число стран с развивающимися рынками присоединиться к формату БРИКС для обмена и сотрудничества в области освоения космоса. В таких областях, "как исследование Луны и дальнего космоса, спутниковая связь и так далее, чтобы в полной мере реализовать роль космических технологий в социально-экономическом развитии наших стран".

Китайский путь решения политических вопросов

Лидеры БРИКС, собравшиеся в Йоханнесбурге, видимо, по молчаливому уговору избегали акцентирования внимания на крупных проблемах международной политики, таких как ситуация вокруг Украины, отношения с США и ЕС, ряд нерешенных вопросов между собой. За исключением, возможно, президента России Владимира Путина, выступавшего в режиме видеотрансляции, и очно представлявшего Россию министра иностранных дел Сергея Лаврова, остальные выступавшие говорили о международных делах в общем плане, хотя и не могли скрыть свою озабоченность нынешней ситуацией.

Так, китайский лидер все же подчеркнул, хоть и без конкретики, что "все страны обладают неотъемлемым правом на развитие, оно не принадлежит горстке государств". Он признал, что вызовы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, становятся все более серьезными. В этой ситуации, добавил он, объединение БРИКС должно быть "позитивным импульсом в условиях нестабильности". Страны БРИКС должны быть активными посредниками в урегулировании ключевых международных проблем и содействовать снижению эскалации напряженности в мире. "Необходимо активно выступать в качестве посредников при решении ключевых проблем, содействовать политическому урегулированию вопросов, снижению эскалации и устранению напряженности", — заявил председатель КНР на пленарной сессии саммита.

Как уточнил Си Цзиньпин, страны — участницы объединения должны оказывать друг другу содействие при решении проблем, затрагивающих взаимные интересы. "Необходимо, чтобы государства БРИКС следовали по пути мирного развития", — добавил он.

Однако сейчас, полагают в Пекине, важнее полностью выявить объединительные тенденции в развитии БРИКС, повысить совокупную мощь и влияние объединения. Как говорится в популярной китайской пословице, "шаг за шагом двигаться к цели".

"Я рад видеть большой энтузиазм со стороны развивающихся стран по поводу сотрудничества с БРИКС. Многие развивающиеся страны подали заявки на присоединение к механизму сотрудничества БРИКС, и мы должны использовать сотрудничество БРИКС для ускорения процесса расширения, чтобы как можно больше стран смогли присоединиться к семье БРИКС, набраться мудрости и работать вместе в целях продвижения глобального управления в более справедливом и разумном направлении", — сказал китайский лидер.

По его словам, то, что делает БРИКС, соответствует морали в международном масштабе и приносит пользу народу. "Оно (объединение — прим. авт.), несомненно, пойдет далеко и внесет большой вклад в содействие миру и развитию во всем мире", — уверен китайский лидер.