Чиновники на грядке. Как в Японии решают проблему нехватки фермеров

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В Японии продолжает стремительно сокращаться численность населения. Согласно отчету Министерства по административным делам и коммуникациям, по состоянию на 1 января 2023 года в стране проживало 122,42 млн граждан, что примерно на 800 тыс. меньше, чем годом ранее. Снижение показателя было зарегистрировано во всех 47 японских префектурах, что произошло впервые с 1968 года, когда власти начали вести подобную статистику. Доля работоспособных людей в возрасте от 15 до 64 лет составляет сейчас лишь 59,4% от общей численности населения, в то время как доля людей старше 65 лет выросла до рекордной отметки в 29%. К 2053 году население Японии, согласно прогнозам, сократится до 100 млн человек, а к 2065 году — до 88 млн, при этом 38% из них будут составлять люди старше 60 лет.

Беды в провинции

Одновременно с этим все больше японцев переезжает из отдаленных аграрных районов страны в региональные центры в поисках более привлекательных условий для жизни и заработка. В ответ власти, опасаясь чрезмерной концентрации населения в крупных городах и запустения провинции, создают различные программы по стимулированию отъезда людей из мегаполисов. Например, с 1 апреля пособия на несовершеннолетних детей для семей, которые переселятся из столичного региона, были увеличены с 300 тыс. иен (около $2 тыс.) до 1 млн иен (порядка $6,8 тыс.). С помощью выплат и различных льгот власти рассчитывают к 2027 году добиться ежегодного переселения из Токио по меньшей мере 10 тыс. человек. Однако число прибывающих в столицу все еще продолжает увеличиваться.

Стремительное старение нации наряду с низкой рождаемостью и массовым отъездом населения из аграрных районов начало угрожать сельскохозяйственному сектору Японии. По данным правительства, число японских фермеров снизилось с 1,75 млн в 2015 году до 1,22 млн в 2022 году. Кроме того, 70,5% из них составляют работники пожилого возраста старше 65% лет. Ожидается, что по итогам 2023 года число аграриев уменьшится еще на 60 тыс. человек.

Положение дел усложнила пандемия коронавируса, от последствий которой Япония только начала восстанавливаться. Правительство реагировало на возникновение вспышек COVID-19, озвучивая призывы к прекращению перемещения населения между префектурами. Подобные обращения к жителям страны воспринимались как неписаные правила, и многие подсобные рабочие из-за боязни заражений отказывались от поездок на фермы, которые без их помощи не могли выполнить план сельскохозяйственных работ. Аналогичная проблема затрагивала иностранные кадры, которые из-за ограничений на въезд не имели возможности добраться до своих японских работодателей.

Из ведомства в деревню

Сложившаяся тяжелая ситуация в аграрной области подтолкнула власти Японии к принятию необычных решений, одним из которых стало привлечение местных чиновников к сбору урожая. Согласно японскому законодательству, госслужащие не имеют права без особого разрешения получать вознаграждение за выполнение какой-либо деятельности вне своих основных обязанностей. Однако у этого правила есть исключение, которое затрагивает работу, нацеленную на активизацию общественной жизни в регионах.

В связи с этим администрация города Арида на западе Японии в 2020 году позволила работникам госучреждений заниматься сбором мандаринов у фермеров, столкнувшихся с нехваткой помощников. В 2021 году в северном городе Хиросаки, где выращивают яблоки популярных сортов фудзи и цугару, чиновники стали заниматься уходом за плодоносными деревьями. В 2022 году новая практика распространилась на сбор персиков и груш в городе Фукусима на востоке страны.

Как сообщает газета "Иомиури", в 2023 году госслужащие также пришли на подмогу фермерам в ряде городов северо-восточной префектуры Ямагата, которая известна своими вишневыми садами. Сезон сбора этих ягод обычно занимает около месяца, и некоторые земледельцы префектуры не успевали собрать урожай из-за нехватки рабочей силы. В связи с этим местная администрация разрешила чиновникам рано утром подрабатывать у фермеров за 1 200 иен ($8) в час. При этом для них были установлены временные ограничения, чтобы сбор вишен не мешал их основной работе.

"Я был в курсе нехватки работников, но толком не понимал, как помочь в этой ситуации. Теперь нам разрешили получать вознаграждение за подработку, и я могу совмещать ее с моими обязанностями", — приводит газета слова 48-летнего Тадаси Фукасэ, который служит в департаменте городской среды в центральной части Ямагаты. "О нас знают благодаря вишне, и, собирая ее, я вношу вклад в развитие нашего региона. Поэтому я хочу продолжить пользоваться новой системой найма", — отметил его 20-летний коллега Сота Кохэй.

Дополнительная помощь

Между тем власти Японии понимают, что силами одних лишь чиновников, занятых на полставки, в стране не удастся решить проблему нехватки кадров в сельском хозяйстве. В связи с этим правительство и частные компании начали разрабатывать систему поддержки, которая позволит максимально эффективно осуществлять ротацию подсобных рабочих в различных регионах в зависимости от сезона сбора урожая.

К примеру, с апреля по июнь на севере Японии длится сезон вылова морского гребешка, в июле в Ямагате созревает вишня, с августа по октябрь вновь на севере идет добыча морской капусты, после чего наступает время для сбора яблок. Несовпадение сезонов позволяет привлекать к этим задачам одни и те же кадры, которым тем не менее потребуются средства для поездок по стране. Соответствующая система поддержки позволяет компенсировать часть расходов на транспорт и проживание работников, благодаря чему оптимизируется число помощников на фермах.

Кроме того, существуют инициативы, самостоятельно разработанные частными компаниями. Так, крупное японское турагентство JTB предлагает своим клиентам "агроканикулы" в Ямагате. За 47,8 тыс. иен (порядка $325) покупатели тура смогут провести шесть дней в окружении вишневых садов, занимаясь сбором ягод для местных фермеров. "На агроканикулах вы отдохнете душой и телом, получите недоступные горожанам впечатления и поможете нуждающимся земледельцам", — говорится в описании поездки.

В свою очередь авиакомпания JAL с 2020 года направляет своих бортпроводников в регионы Японии для подработки на фермах. "В аграрных районах возникает все больше трудностей из-за сокращения численности населения и старения местных жителей. Однако от их деятельности зависит благополучие всей Японии. Поэтому мы стараемся помогать фермерам, которые в ходе сельскохозяйственных работ делятся своим разносторонним опытом с нашими сотрудниками", — подчеркивается в сообщении на сайте авиакомпании.

"Практика подработки распространяется как среди госучреждений, так и в частных компаниях, что демонстрирует намерение заинтересованных сторон поспособствовать решению проблем в аграрном секторе Японии, — резюмирует специалист по вопросам государственного управления Хироаки Инацугу, которого цитирует газета "Иомиури". — Однако местным властям предстоит проявить еще большую гибкость и вовлеченность в этой области для обеспечения дальнейшего прогресса".