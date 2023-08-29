29 августа, 06:40
Мнение

Чиновники на грядке. Как в Японии решают проблему нехватки фермеров

ВЕНГЕРСКИЙ Дмитрий
Корреспондент представительства ТАСС в Японии

Дмитрий Венгерский — о нехватке рабочей силы в Японии

Carl Court/ Getty Images
© Carl Court/ Getty Images

В Японии продолжает стремительно сокращаться численность населения. Согласно отчету Министерства по административным делам и коммуникациям, по состоянию на 1 января 2023 года в стране проживало 122,42 млн граждан, что примерно на 800 тыс. меньше, чем годом ранее. Снижение показателя было зарегистрировано во всех 47 японских префектурах, что произошло впервые с 1968 года, когда власти начали вести подобную статистику. Доля работоспособных людей в возрасте от 15 до 64 лет составляет сейчас лишь 59,4% от общей численности населения, в то время как доля людей старше 65 лет выросла до рекордной отметки в 29%. К 2053 году население Японии, согласно прогнозам, сократится до 100 млн человек, а к 2065 году — до 88 млн, при этом 38% из них будут составлять люди старше 60 лет.

Беды в провинции

Одновременно с этим все больше японцев переезжает из отдаленных аграрных районов страны в региональные центры в поисках более привлекательных условий для жизни и заработка. В ответ власти, опасаясь чрезмерной концентрации населения в крупных городах и запустения провинции, создают различные программы по стимулированию отъезда людей из мегаполисов. Например, с 1 апреля пособия на несовершеннолетних детей для семей, которые переселятся из столичного региона, были увеличены с 300 тыс. иен (около $2 тыс.) до 1 млн иен (порядка $6,8 тыс.). С помощью выплат и различных льгот власти рассчитывают к 2027 году добиться ежегодного переселения из Токио по меньшей мере 10 тыс. человек. Однако число прибывающих в столицу все еще продолжает увеличиваться.

Стремительное старение нации наряду с низкой рождаемостью и массовым отъездом населения из аграрных районов начало угрожать сельскохозяйственному сектору Японии. По данным правительства, число японских фермеров снизилось с 1,75 млн в 2015 году до 1,22 млн в 2022 году. Кроме того, 70,5% из них составляют работники пожилого возраста старше 65% лет. Ожидается, что по итогам 2023 года число аграриев уменьшится еще на 60 тыс. человек.

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Положение дел усложнила пандемия коронавируса, от последствий которой Япония только начала восстанавливаться. Правительство реагировало на возникновение вспышек COVID-19, озвучивая призывы к прекращению перемещения населения между префектурами. Подобные обращения к жителям страны воспринимались как неписаные правила, и многие подсобные рабочие из-за боязни заражений отказывались от поездок на фермы, которые без их помощи не могли выполнить план сельскохозяйственных работ. Аналогичная проблема затрагивала иностранные кадры, которые из-за ограничений на въезд не имели возможности добраться до своих японских работодателей.

Из ведомства в деревню

Сложившаяся тяжелая ситуация в аграрной области подтолкнула власти Японии к принятию необычных решений, одним из которых стало привлечение местных чиновников к сбору урожая. Согласно японскому законодательству, госслужащие не имеют права без особого разрешения получать вознаграждение за выполнение какой-либо деятельности вне своих основных обязанностей. Однако у этого правила есть исключение, которое затрагивает работу, нацеленную на активизацию общественной жизни в регионах.

В связи с этим администрация города Арида на западе Японии в 2020 году позволила работникам госучреждений заниматься сбором мандаринов у фермеров, столкнувшихся с нехваткой помощников. В 2021 году в северном городе Хиросаки, где выращивают яблоки популярных сортов фудзи и цугару, чиновники стали заниматься уходом за плодоносными деревьями. В 2022 году новая практика распространилась на сбор персиков и груш в городе Фукусима на востоке страны.

Как сообщает газета "Иомиури", в 2023 году госслужащие также пришли на подмогу фермерам в ряде городов северо-восточной префектуры Ямагата, которая известна своими вишневыми садами. Сезон сбора этих ягод обычно занимает около месяца, и некоторые земледельцы префектуры не успевали собрать урожай из-за нехватки рабочей силы. В связи с этим местная администрация разрешила чиновникам рано утром подрабатывать у фермеров за 1 200 иен ($8) в час. При этом для них были установлены временные ограничения, чтобы сбор вишен не мешал их основной работе.

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"Я был в курсе нехватки работников, но толком не понимал, как помочь в этой ситуации. Теперь нам разрешили получать вознаграждение за подработку, и я могу совмещать ее с моими обязанностями", — приводит газета слова 48-летнего Тадаси Фукасэ, который служит в департаменте городской среды в центральной части Ямагаты. "О нас знают благодаря вишне, и, собирая ее, я вношу вклад в развитие нашего региона. Поэтому я хочу продолжить пользоваться новой системой найма", — отметил его 20-летний коллега Сота Кохэй.

Дополнительная помощь

Между тем власти Японии понимают, что силами одних лишь чиновников, занятых на полставки, в стране не удастся решить проблему нехватки кадров в сельском хозяйстве. В связи с этим правительство и частные компании начали разрабатывать систему поддержки, которая позволит максимально эффективно осуществлять ротацию подсобных рабочих в различных регионах в зависимости от сезона сбора урожая.

К примеру, с апреля по июнь на севере Японии длится сезон вылова морского гребешка, в июле в Ямагате созревает вишня, с августа по октябрь вновь на севере идет добыча морской капусты, после чего наступает время для сбора яблок. Несовпадение сезонов позволяет привлекать к этим задачам одни и те же кадры, которым тем не менее потребуются средства для поездок по стране. Соответствующая система поддержки позволяет компенсировать часть расходов на транспорт и проживание работников, благодаря чему оптимизируется число помощников на фермах.

Кроме того, существуют инициативы, самостоятельно разработанные частными компаниями. Так, крупное японское турагентство JTB предлагает своим клиентам "агроканикулы" в Ямагате. За 47,8 тыс. иен (порядка $325) покупатели тура смогут провести шесть дней в окружении вишневых садов, занимаясь сбором ягод для местных фермеров. "На агроканикулах вы отдохнете душой и телом, получите недоступные горожанам впечатления и поможете нуждающимся земледельцам", — говорится в описании поездки.

В свою очередь авиакомпания JAL с 2020 года направляет своих бортпроводников в регионы Японии для подработки на фермах. "В аграрных районах возникает все больше трудностей из-за сокращения численности населения и старения местных жителей. Однако от их деятельности зависит благополучие всей Японии. Поэтому мы стараемся помогать фермерам, которые в ходе сельскохозяйственных работ делятся своим разносторонним опытом с нашими сотрудниками", — подчеркивается в сообщении на сайте авиакомпании.

"Практика подработки распространяется как среди госучреждений, так и в частных компаниях, что демонстрирует намерение заинтересованных сторон поспособствовать решению проблем в аграрном секторе Японии, — резюмирует специалист по вопросам государственного управления Хироаки Инацугу, которого цитирует газета "Иомиури". — Однако местным властям предстоит проявить еще большую гибкость и вовлеченность в этой области для обеспечения дальнейшего прогресса". 

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