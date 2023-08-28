Новый премьер и новое правительство: чего ждать от политики Таиланда

Игорь Броварник — о том, кто такой Тхависин и какие при нем могут быть отношения с Россией

Премьер-министр Таиланда Сеттху Тхависин © REUTERS/ Athit Perawongmetha

Парламент Таиланда спустя более чем три месяца после проведения выборов утвердил бывшего бизнесмена Сеттху Тхависина от партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") на посту премьер-министра. Тхависин стал вторым, чья кандидатура была вынесена на рассмотрение обеих палат Национальной ассамблеи. Ранее в июле лидер победившей на выборах партии "Движение вперед" Пита Лимчароенрат не смог заручиться необходимой поддержкой парламентариев и выбыл из борьбы за премьерское кресло.

Бизнесмен и большой любитель футбола Сеттху Тхависин родился 15 февраля 1963 года в Бангкоке в семье этнических китайцев с прочными бизнес-связями. Окончил престижный в Таиланде Университет Чулалонгкорна со степенью бакалавра в области гражданского строительства. Продолжил образование в США, где получил магистерскую степень в сфере делового администрирования Клермонтского университета (штат Калифорния). Свою карьеру Тхависин начал в 1986 году в качестве ассистента по производству в таиландском подразделении компании Procter & Gamble, где проработал четыре года. Затем он перешел в девелоперскую компанию San Samran, которая впоследствии была переименована в Sansiri и стала крупнейшим застройщиком в стране, а Тхависин несколько позже стал ее генеральным директором. В преддверии выборов он избавился от своих бизнес-активов и покинул должность гендиректора Sansiri, чтобы не нарушить избирательное законодательство. Новый таиландский премьер с ростом 192 см признан самым высоким главой правительства Таиланда. Он является большим любителем футбола и болельщиком английского клуба "Ливерпуль". Будучи успешным бизнесменом, Сеттху Тхависин внес ощутимый вклад в развитие этого спорта в Таиланде, создав футбольную академию Sansiri, где бесплатно могут обучаться все дети. Проект стал настолько успешным, что воспитанники академии попадают в состав национальной сборной по футболу. Показать ещё

Политические взгляды

Коллеги по партии характеризуют Тхависина как прямолинейного человека, который не боится высказывать свое мнение. После государственного переворота в 2014 году, совершенного командующим сухопутными войсками генералом Праютом Чан-Очей, он был в списке немногих видных деятелей, которых военные власти пригласили для диалога и сверки часов. А после утверждения премьером уходящий глава кабмина Прают Чан-Оча лично провел для него экскурсию по Дому правительства. В этот момент бизнес-сообщество воспряло духом, поскольку их встреча стала свидетельством прекращения периода политической турбулентности и продемонстрировала четкую перспективу преемственности власти.

Сеттху Тхависин считается сторонником либеральных политических идей, однако, будучи опытным бизнесменом, он отталкивается от текущей конъюнктуры, а не от политических догм. Его преимуществами являются управленческий опыт, широкий кругозор и способность держать контакт с общественностью, особенно с молодым поколением. Он подчеркивает важность решения проблем экономического и социального неравенства. "Я пришел сюда, потому что хочу развивать страну и ее экономику, чтобы люди могли жить лучше. <...> Я повторяю, мои враги — это бедность и неравенство. Моя цель — это благополучие всего тайского народа", — заявлял он за пару дней до того, как возглавил правительство.

Новый премьер выступает за отмену обязательной воинской повинности для граждан королевства. В настоящий момент мужчины, достигшие 21 года, могут быть призваны на службу в армию на срок до двух лет. По словам Тхависина, сохранение воинской повинности в целях национальной безопасности наносит ущерб экономике, поскольку служба в армии отвлекает от работы профессиональные кадры в различных областях.

Став премьер-министром, Тхависин подтвердил предвыборное обещание партии "Для тайцев" раздать по 10 тыс. батов ($300) в национальной цифровой валюте каждому гражданину Таиланда старше 16 лет. По его словам, зачисление этих средств на электронные кошельки граждан способно дать толчок для развития экономики. "Я надеюсь, что [инициатива] будет реализована в первом квартале следующего года. До Сонгкрана (отмечаемый в апреле тайский Новый год — прим. авт.) более 50 млн тайцев в возрасте от 16 лет и старше смогут потратить 10 тыс. батов через систему цифрового кошелька. Более 560 млрд батов ($16 млрд) будут распределены по всему Таиланду", — сказал он.

В коалиционное правительство, которое формирует партия "Для тайцев", вошли также представляющие военные круги "Народная государственная сила" ("Пхаланг Прачарат") и "Объединенная таиландская нация" ("Руам Тхаи Сан Чат"). Еще совсем недавно такой союз невозможно было представить. "Для тайцев" покинула политическую сцену после военного переворота в 2014 году, когда военные на пять лет взяли власть в свои руки. Партия победила в 2019 году на парламентских выборах, но осталась в оппозиции к "Народной государственной силе". Сейчас же два совершенно разных лагеря сблизила, как они сами заявляют, одна цель — не допустить смуты в стране и продолжить ее развитие. Есть мнение, что партия "Для тайцев" перестает быть угрозой для консервативных элит и становится частью истеблишмента, а поддержка Тхависина консервативным Сенатом, за которого проголосовало большинство его членов, лишь подтверждает это. Дело в том, что большая часть сенаторов была назначена Национальным советом по поддержанию мира и порядка, учрежденным после военного переворота в мае 2014 года и распущенным в июле 2019 года. Незадолго до роспуска совет назначил многих лояльных нынешнему правительству сенаторов, срок полномочий которых ограничен пятью годами и истекает в 2024 году.

Чего ждать России?

После введения Западом санкций в отношении России в деловых отношениях наших стран появились проблемы, которые затруднили ведение двусторонней торговли в плане проведения платежей, сказались и сложности с логистикой. Однако бизнес-сообщество уже признает, что сейчас все эти вопросы решены. Президент Таиландско-российской торговой палаты (ТРТП) Виталий Киселев отметил в беседе со мной, что "в связи с информационным шумом резко повысился интерес к России, в том числе и со стороны бизнеса". "Все понимают, что в ситуации, когда Россия сталкивается с существенным проблемами на Западе, она будет искать пути для восполнения этих пробелов на Востоке, в частности в Юго-Восточной Азии. В Таиланде осознают, что для бизнеса здесь могут быть новые возможности", — сказал он.

Наблюдая со стороны, я понимаю следующее: новое правительство не будет вставлять палки в колеса бизнесу и каким-то образом пересматривать отношения с Россией, которая к тому же является одним из крупнейших туристических рынков для Таиланда. Более того, по словам самого Тхависина, планируется увеличить доходы от туризма с нынешних 1,9 трлн ($54 млрд) до 3,3 трлн батов ($94 млрд) к 2024 году. Да и свой первый визит новый премьер нанес в туристические провинции Пхукет и Пхангнга, где он предложил продлить срок действия туристических виз с 30 до 90 дней для граждан Китая, Индии и России. Китайские и индийские туристы сейчас могут получить визу на 15 дней по прибытии в аэропорт либо на 30 или 60 дней при подаче документов в визовые центры. Российские граждане могут приехать в королевство без визы на срок до 30 дней или получить туристическую визу на 60 дней с возможностью продления еще на месяц.

Возвращение Чинавата

Говоря о сегодняшней политике Таиланда, нельзя не сказать про такое событие, как возвращение бывшего премьер-министра Таксина Чинавата в страну после 15 лет добровольного изгнания. Местные наблюдатели обратили внимание на тот факт, что партия "Для тайцев" является преемницей возглавляемой им популистской партии "Тайцы любят тайцев" ("Тай Рак Тай"), которая была распущена решением Верховного суда в 2007 году вскоре после военного переворота, произошедшего в 2006 году. Собственно, усиление позиций "Для тайцев" связывают с решением Чинавата вернуться на родину.

Добровольный изгнанник? 74-летний Таксин Чинават занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год. Когда он находился на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, группа военных под руководством главнокомандующего сухопутными силами Сонтхи Буньяратглина совершила переворот. Чинават был вынужден остаться за рубежом. Он посетил Таиланд в 2008 году, чтобы предстать перед судом. Политика арестовали, но отпустили на свободу под залог, уже затем он окончательно покинул страну. Показать ещё

В день выборов парламентом нового премьер-министра частный самолет Чинавата приземлился в столичном аэропорту Донмыанг. После общения с родственниками его доставили в Верховный суд, который оставил в силе ряд приговоров в отношении него с общим сроком тюремного заключения восемь лет. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, уклонении от уплаты налогов и коррупции.

Уже на следующий день экс-премьер был переведен из центральной тюрьмы Бангкока "Клонг Прем" в больницу за пределами пенитенциарного учреждения. Департамент исполнения наказаний, в свою очередь, информировал, что у политика врачи диагностировали ишемию, гипертонию, изменения в легких в результате перенесенного COVID-19 и грыжи межпозвоночных дисков.

Тхависин же является сторонником Чинавата. Он также долгое время был его доверенным лицом. Известен Тхависин и поддержкой политического движения "краснорубашечников", которое сформировалось из недовольных граждан на волне госпереворота 17 лет назад и которое поддерживает сегодня партию "Для тайцев".

Местные эксперты склоняются к мнению, что, скорее всего, Чинават подаст прошение о помиловании, на которое он может рассчитывать в связи с преклонным возрастом. И его выход на свободу является лишь вопросом времени. Однако куда сложнее предсказать, останется ли Тхависин в таком случае самостоятельной фигурой или за его плечами будет стоять опытный наставник?

Выход из тупика

Новый кабинет министров Таиланда пока находится в стадии формирования и, скорее всего, приступит к работе только к концу сентября. Однако уже сейчас очевидно, что правительство, во главе которого стоит успешный бизнесмен, будет особенно внимательно относиться к потребностям делового сообщества.

Военные сохраняют свое присутствие в политике, а союз с партией "Для тайцев" позволил изолировать их идеологического противника — левоцентристскую партию "Движение вперед", в программе которой значился пункт о необходимости исключения из Уголовного кодекса ст. 112, предусматривающей наказание за оскорбление монархии в виде тюремного заключения на срок от 3 до 15 лет. Эта инициатива была резко отвергнута политическим истеблишментом Таиланда, где король является самой почитаемой фигурой в стране. Сами же элиты теперь рассчитывают на то, что договороспособность партии "Для тайцев" должна сыграть решающую роль в сдерживании нового неуступчивого соперника в лице "Движения вперед", предлагающего фактически устроить революцию традиционных ценностей в стране.