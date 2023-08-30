Не рядовое событие: как освобождали Таганрог летом 1943 года

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80 лет назад, 30 августа 1943 года, был освобожден город Таганрог. Хотя в тот период Великой Отечественной войны Красная армия вела планомерное наступление и освобождала разные города, но очищение от немецко-фашистских захватчиков именно этого города не стало рядовым событием. Оно знаменовало собой поворотный пункт сражения за Донбасс и вооруженной борьбы в южном секторе советско-германского фронта в целом.

Условия битвы

Таганрог был потерян 17 октября 1941 года после окружения главных сил советского Южного фронта под Мелитополем. Начиная с первой военной зимы Красная армия пыталась отбить этот южный город у противника, однако на подступах к нему имелся выгодный со всех точек зрения рубеж обороны по берегу реки Миус. Сама река не такая уж глубокая и широкая, но высоты на ее западном берегу обеспечивали обороняющемуся отличное наблюдение и превосходную корректировку огня артиллерии. Все это делало "Миус-фронт" (укрепленный оборонительный рубеж вермахта) спасительным рубежом для разбитых немецких частей после поражений под Ростовом в 1942 году и под Сталинградом в 1943-м — они откатывались на "Миус-фронт", и здесь бегство останавливалось. Находившиеся не в лучшей форме после тяжелых боев советские войска Южного фронта уже не справлялись с задачей штурма развитой обороны на выгодных позициях.

С точки зрения стратегии "Миус-фронт" и Таганрог являлись воротами для освобождения Донбасса, важнейшего в экономическом отношении района СССР.

Первая попытка

Летом 1943 года наступил час для планомерного штурма "Миус-фронта". Главные силы группы армий "Юг" были задействованы в операции "Цитадель" на Курской дуге, что давало шанс советскому Южному фронту, который в тот период возглавлял Федор Толбухин, взломать оборону врага.

Первая попытка прорыва в июле 1943 года успеха не имела. Наступление на Миусе и глубокое вклинение в оборону немецкой 6-й армии стало одной из причин сворачивания германскими командованием операции "Цитадель" и переброски резервов под Таганрог. Удержание Донбасса считалось Гитлером важнейшей стратегической задачей. Концентрация крупных сил, в том числе элитных соединений войск СС позволила вермахту добиться успеха в обороне и даже оттеснить Южный фронт на исходные позиции. Однако постоянно держать на Миусе под Таганрогом сильные резервы немцы не могли, они требовались под Харьковом и Изюмом. Это создавало благоприятную обстановку для новой попытки сокрушить оборону противника, взять Таганрог и войти на Донбасс с юга.

Новое наступление

18 августа началось новое наступление войск Южного фронта — удар нанесли под Куйбышево, в 65 км севернее Таганрога. Однако поначалу эта попытка ограничилась глубоким вклинением в оборону противника на узком фронте.

Соседний Юго-Западный фронт Родиона Малиновского потерпел неудачу в попытке прорвать позиции противника. Запланированный совместный удар с двух сторон на город Сталино (так тогда назывался Донецк) оказался невозможен, а изолированное наступление только войск Федора Толбухина могло обернуться катастрофой.

В этих условиях командующий Южным фронтом отдал приказ изменить направление наступления, "окружить и уничтожить Таганрогскую группировку". Это решение оказалось очень удачным: было выявлено, что оборона врага под Таганрогом слаба; советские танковые и кавалерийские части вышли к побережью Азовского моря и отрезали пути снабжения 29-го корпуса немецкой 6-й армии (корпус насчитывал около 50 тыс. человек в составе трех пехотных и одной авиаполевой дивизии). Не имея возможности восстановить положение, немецкое командование принимает решение о прорыве в западном направлении.

В полночь 29 августа после уже традиционного для немцев акта "выжженной земли", подрыва и уничтожения важных объектов оккупанты ушли из Таганрога, оставляя позади небольшие отряды прикрытия. В Таганрог с разных направлений прибыли советские войска: с запада — передовой отряд 2-го гвардейского мехкорпуса; с востока — части 130-й и 416-й стрелковых дивизий (сд) 44-й армии. Еще в ночные часы 30 августа первыми в город вошли передовые отряды 371-го полка 130-й сд и 1-го гвардейского укрепрайона (пулеметно-артиллерийское соединение, иногда УР-ы не только оборонялись, но и наступали). Вскоре в Таганрог также вошли подразделения 1368-го полка 416-й сд, усиленного группой трофейных танков. Долгая оккупация города закончилась. Красной армии удалось заполучить в Таганроге два склада немецких запасов, большое количество автомашин и мотоциклов.

Бой с моря

Схватка за Таганрог происходила не только на суше, но и на море. Приморское расположение Таганрога благоприятствовало охвату города с фланга, так, в ночь на 30 августа Азовская военная флотилия высадила десант с целью содействия освобождению города. Флот располагал на Азовском море сторожевыми катерами и бронекатерами, они и были задействованы в операции. Предполагалось "дезорганизовать отход противника из Таганрогского мешка, создать угрозу тылу Таганрогской группировки противника" (из приказа командующего Азовской военной флотилией Сергея Горшкова от 29 августа 1943 года).

Первый отряд (около 150 человек на двух сторожевых катерах и трех бронекатерах) высадился на побережье у Безыменовки в 75 км к западу от Таганрога, разгромил немецкую колонну, уничтожив 200 грузовых и 2 легковые автомашины, 50 подвод с имуществом и другое вооружение и технику. Однако быстрое соединение с наступающими по суше войсками было невозможно, и отряд при минимальных потерях отошел к морю, погрузился обратно на катера и вернулся в Ейск.

Судьба второго отряда (около 50 человек на четырех бронекатерах) сложилась намного драматичнее. После рейда на побережье, уже на обратном пути, два бронекатера повстречались с противником и были расстреляны. Немецкий флот (Кригсмарине) располагал на Азовском море перевезенными по суше быстроходными десантными баржами (БДБ) и катерами-тральщиками ("раумботами"), имевшими сильное вооружение.

Первый отряд лишь по счастливой случайности разминулся в ночи с группой БДБ и "раумботов" и избежал тем самым тяжелых потерь. В целом действия Азовской военной флотилии под Таганрогом были очень осторожными, тем не менее рейды советских катеров сыграли свою роль в дезорганизации отхода врага из Таганрога.

Значение битвы

Удар по вермахту в Таганроге и окружение немецкого 29-го корпуса имели убийственные последствия для всей группы армий "Юг". Из построения германских войск была вырвана 50-тысячная группировка, прорвавшаяся к своим ценой утраты значительного количества людей и техники. Для латания этой бреши были израсходованы все резервы, в том числе переброшенные из группы армий "Центр". Все это привело к обвалу обороны и вынудило верховное командование отдать приказ об отходе на запад — приказ Гитлера последовал буквально на следующий день после освобождения Таганрога, 31 августа 1943 года.

Вермахт оставил насиженные, хорошо оборудованные позиции и отступил на запад. Правда, планомерный отход в итоге не состоялся, немецкая группа армий "Юг" в сентябре откатилась еще дальше — к Днепру и реке Молочной под Мелитополем, — оставив сразу огромную территорию, в том числе заводы и шахты Донбасса. Реализовать все это удалось прежде всего благодаря правильному решению Федора Толбухина сменить направление удара. Результатом действий в августе 1943 года стало освобождение Таганрога после 682 дней оккупации без тяжелых уличных боев и разрушения города, а также запуск коллапса фронта немецкой группы армий "Юг".

Приказом Ставки ВГК в ознаменование освобождения города Таганрог 130-й и 416-й стрелковым дивизиям было присвоено наименование Таганрогских. Вечером 30 августа в Москве был дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий — он был третьим в истории Великой Отечественной войны.