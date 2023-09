Со скандалами и провокациями: что сопровождало британского дипломата в поездке в Пекин

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли © Florence Lo/ Pool Photo via AP

Лондон, похоже, все еще мыслит категориями холодной войны не только в отношении Москвы, но и на обширном китайском поле. Шпионский скандал, сопровождавший визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Пекин на прошлой неделе, послужил, на мой взгляд, не лучшим дипломатическим фоном.

Паломничество в Пекин

Однако начну с того, что лето 2023 года ознаменовалось настоящим паломничеством иностранных официальных лиц (и не очень) в китайскую столицу — прежде всего американских. В Пекине по поручению президента США побывал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Потом прилетела глава Министерства финансов США Джанет Йеллен. Затем приехал спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри, за которым последовала делегация Американо-китайского делового совета. В дополнение к этим VIP-персонам порознь прибыли не облеченные официальными полномочиями, но оттого не менее весомые американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс и главный исполнительный директор американской компании Tesla Илон Маск.

Наконец, вишенкой на этом и без того насыщенном торте стал бывший госсекретарь США (1973—1977) Генри Киссинджер. Памятуя, что в начале 1970-х годов Киссинджер активно способствовал нормализации отношений США и Китая, столетнего патриарха американской дипломатии уважительно принял в государственной резиденции "Дяоюйтай" сам председатель КНР Си Цзиньпин.

Надо сказать, что все эти визиты проходили в достаточно конструктивной обстановке, несмотря на сложности и проблемы в китайско-американских отношениях. Возможно, такой характер встречи приобрели именно из-за этих двусторонних проблем: США, очевидно, просчитали все свои возможности на тихоокеанском фланге и пришли к выводу, что далеко еще не готовы к прямой конфронтации с китайцами — еще не все фигуры расставлены на геополитической доске, не все союзы и блоки выстроены, да и союзники вроде Японии и Южной Кореи отнюдь не горят желанием вступать в противоборство с могущественным соседом за американские интересы.

Визит ради умножения проблем?

Проснулась и бывшая владычица морей и океанов — Великобритания.

Буквально на самом финише летнего сезона в китайскую столицу прилетел глава британской дипломатии Джеймс Клеверли. Наверное, время пришло: министров иностранных дел Британии не было в Китае уже пять лет. Будто и нет у них никаких общих тем для разговоров — ни сокращающейся торговли, ни Гонконга, который англичане все еще пытаются как-то опекать на "правах" бывшего владетеля территории.

Хотя Reuters и указало, что визит по приглашению члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министра иностранных дел Ван И предпринимается "для стабилизации двусторонних отношений", проходил он не в лучший период китайско-британской двусторонки, где в последнее время разногласия только усилились. В 2021 году Соединенное Королевство вступило в определенно нацеленный против Китая блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США). 13 марта текущего года правительство Великобритании опубликовало обновленную версию "Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики". В документе Китай назван "определяющим эпоху вызовом" для Лондона.

Словно этого мало, Комитет по иностранным делам Палаты общин британского парламента распространил доклад, в котором говорится, что Тайвань, мол, де-факто является независимым государством и обладает всеми необходимыми для этого признаками. МИД КНР выступил с осуждением этого документа буквально в день прилета Клеверли. "Доклад, в котором говорится о независимости Тайваня, противоречит фактам. Китай призывает британский парламент к соблюдению принципа "одного Китая" и основных юридических норм международных отношений", — заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он также призвал Лондон уважать коренные интересы Китая и перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня.

Крайне неудачный ход британской стороны. Хочешь вызвать раздражение в Пекине — подними тему независимости Тайваня. Впрочем, возможно, это и было целью британских парламентариев?

А ты не воруй!

Хотя китайское издание The Global Times и не является официальным рупором Пекина, оно все же входит в единый холдинг с органом ЦК КПК — газетой "Жэньминь жибао" и нередко выражает вполне официальную позицию китайской стороны (может быть, разве что в несколько резковатой форме). Под самый визит Клеверли это издание на чистом английском языке обратилось к Британскому музею с требованием в кратчайшие сроки вернуть Китаю вывезенные некогда из страны культурные ценности на фоне скандала с похищением артефактов из хранилищ этого музея. The Daily Telegraph сообщило, что почти 2 тыс. предметов из Британского музея могли быть украдены его бывшим сотрудником, проработавшим там около 30 лет. "Мы официально просим Британский музей бесплатно вернуть в Китай все китайские культурные реликвии", — говорится в публикации The Global Times. Редакция также просит британскую сторону отнестись к этому требованию без ненужных формальностей и попыток затянуть процесс.

Более того, The Global Times потребовало вернуть награбленное и другим государствам: "Мы также поддерживаем требования о реституции культурных ценностей других стран, которые были разграблены Великобританией, таких как Индия, Нигерия и Южная Африка". Эта история, например, также дала основания Греции вновь потребовать от англичан вернуть скульптуры храма Парфенон в Афинах.

Повторюсь: это все происходило на фоне приезда Клеверли в Пекин.

Кроме своего коллеги Ван И, английский дипломат встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэнем. Как отмечали в Форин-офисе (МИД Великобритании), во время переговоров Клеверли собирался заявить, что "глобальное значение Китая предполагает ответственность в области международной безопасности". Он также планировал призвать КНР содействовать завершению конфликта на Украине, "снижению напряженности в Южно-Китайском море и прекращению враждебной деятельности в киберпространстве".

Последний момент — про киберпространство — по-моему, наиболее интересен.

Меня зовут Чжан. Робин Чжан

Эту историю тоже раскопала пресса — британская. Газета The Times рассказала, что некий китаец пытался завербовать "тысячи британских госслужащих и ученых" через соцсеть LinkedIn. Этот некто, называвший себя Робином Чжаном, рассылал бесконечные уведомления и предложения, выуживая государственные и коммерческие секреты.

Мне эта история показалась чрезвычайно занимательной хотя бы потому, что The Times, ссылаясь на мнение британских спецслужб, утверждала, что Чжан — сотрудник Министерства государственной безопасности Китая. Спецслужбы, мол, знают его настоящее имя, но не могут его разглашать. В LinkedIn Чжан якобы создавал аккаунты под разными именами, а также страницы "выдуманных охранных компаний из Шанхая" — чаще всего он, мол, представлялся сотрудником шанхайской охранной компании Hujie Security Services.

Я не поленился и поискал в китайском поисковике Baidu эту компанию. Оказалось, что это вполне респектабельная шанхайская фирма, более того, вообще первая компания в КНР, которая еще с конца 1980-х годов взялась предоставлять как частным лицам, так и государственным структурам различные услуги в сфере безопасности. Например, она сотрудничает с сетью добровольных массовых организаций "Ляньфандуй", своего рода китайскими народными дружинами (по типу ныне исчезнувших советских).

При этом название китайской фирмы что-то мне напоминало... Ну конечно! "Хуцзе" — что можно перевести как "шанхайская выдающаяся", а по созвучию ассоциируется со словом "худе" — "бабочка"! Баттерфляй! Или, точнее, M. Butterfly, довольно известный в 1990-е годы фильм Дэвида Кроненберга про китайского шпиона (актер традиционной оперы, выдававший себя за женщину, вступивший в этом качестве в связь с французским дипломатом и выуживавший у него на протяжении десятилетий разные важные французские секреты).

Не буду рассказывать сюжет, который изящно балансирует на грани общественных приличий (так, как их еще понимали и на Западе в прошлом веке). Мораль же фильма, на мой взгляд, сводится к тому, что на Востоке все вообще зыбко, таинственно и изменчиво и направлено на обман доверчивых европейцев.

Но мы ведь с вами не о кино, а о шпионах в реальной жизни! Думаю, что создатели байки про китайского шпиона Чжана не слишком утруждали себя, ткнув пальцем в самую популярную в Китае охранную фирму, а затем заложив в сюжет и квест с "бабочкой". Да и фамилию Чжан, возможно, образовали от имени актера, исполнявшего роль китайского шпиона, — Джона Лоуна.

Если эта игра в ассоциации (любимая забава образованных китайцев и китаистов вслед за ними) не просто игра, то назревает вполне закономерный вопрос. Зачем же британцы эту историю под визит Клеверли подвели? Видимо, задание еще для одного квеста.

Послесловие к визиту

Несмотря на все эти перипетии и откровенное обострение ситуации, глава китайской дипломатии Ван И под занавес встречи все же похвалил Джеймса Клеверли за проявленное внимание к визиту и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух стран.

"Нам лишь нужно неизменно продолжать проявлять взаимное уважение, действовать по отношению друг к другу на равноправной основе, объективно воспринимать развитие противоположной стороны, усиливать взаимопонимание и доверие, — приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. — Тем самым Китай и Великобритания смогут устранить помехи и преграды, проявить жизненную силу, открыть широкие перспективы".