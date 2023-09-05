Война или санкции: что сулит политика ЭКОВАС в отношении Нигера

Руководители оборонных ведомств стран ЭКОВАС © AP Photo/ Richard Eshun Nanaresh

Нигер стал четвертой страной Западной Африки, где в нынешнем десятилетии произошел государственный переворот и власть захватили военные, сместив избранного главу государства. Однако в отличие от Мали, Гвинеи и Буркина-Фасо реакция стран региона с демократически избранными властями была в отношении Нигера исключительно жесткой. Мятежникам немедленно пригрозили войной и моментально ввели против них беспрецедентные санкции.

Контекст кризиса

Шириной в 1 тыс. км и длинной в 5,4 тыс. км протянулся через всю Африку — от Сенегала на западе до Эритреи на востоке — регион Сахель, который превратился в наиболее кризисную часть мира: начиная с климата и заканчивая условиями безопасности. В этом районе тропической саваны, переживающем затяжную засуху, расположены 10 государств с общим населением порядка 300 млн человек. Среди них — Нигер, Мали и Буркина-Фасо.

Согласно Глобальному индексу терроризма 2023 года, опубликованному австралийским Институтом экономики и мира, регион Сахеля в настоящее время является мировым эпицентром терроризма — на его долю в 2022 году приходилось больше смертей от терроризма, чем в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вместе взятых.

Этот регион является наиболее пострадавшим во всем мире: на его долю в минувшем году пришлось 43% от общего количества жертв терроризма, хотя в 2007-м этот показатель составлял 1%. За последние 15 лет число погибших в результате террористических атак в Сахеле увеличилось более чем на 2000%. С 2021 года в Сахеле удвоилось количество насильственных актов с участием экстремистских исламистских группировок, достигнув сейчас более 2,9 тыс. случаев. При этом 73% актов насилия со стороны террористов, совершенных в Сахеле, приходятся сейчас на две страны региона — Буркина-Фасо и Мали.

Не только террористы

Сахель также превратился в эпицентр активности преступных сетей и незаконной торговли людьми. Кроме того, в нем наблюдается рост насилия между фермерами и пастухами. Мигранты оттуда составляют значительную долю тех, кто пытается пересечь Средиземное море с тем, чтобы очутиться в Европе.

В Сахеле же отмечаются самые высокие темпы роста населения на континенте — несмотря на то, что он является одним из самых бедных регионов и находится в одних из самых непростых экологических условиях. Так, в Нигере, население которого составляет 25 млн человек, около 10 млн живут ниже установленной Всемирным банком черты бедности — с доходом менее $2,15 в сутки (уточнено в сентябре 2022 года).

Необходимость противодействия переворотам

У демократически избранного руководства стран Западной Африки крайнее беспокойство вызывает происходящая в регионе волна государственных переворотов, когда с 2020 года военные захватили власть в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, Нигере. В минувшем году также была предпринята неудачная попытка переворота в Гвинее-Бисау.

Все это заставило ведущую организацию региона — Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) действовать. В феврале 2022 года на саммите союза, объединяющего 15 государств, тогдашний председатель ЭКОВАС президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил, что организация должна коллективными действиями противостоять возникшей политической нестабильности в регионе, которая выражается в переворотах и захвате власти военными.

Он изложил план действий, который был рассмотрен за закрытыми дверями. Согласно неофициальной информации, план предусматривает создание сил быстрого реагирования, которые могут быть использованы для восстановления законных властей, свергнутых мятежниками.

Государственный переворот в Нигере создал условия для проверки реальностью проекта ЭКОВАС коллективно противодействовать мятежникам в регионе.

На грани войны

Главным сторонником жестких действий, включая выступление военных против мятежников в Нигере, является президент Нигерии Бола Тибуну, который в текущем году председательствует в ЭКОВАС. По его инициативе на двух саммитах союза, состоявшихся после государственного переворота в Нигере 26 июля, лидеры стран-членов обсуждали вариант военного вмешательства в целях восстановления там конституционного порядка. Состоялась и серия встреч начальников штабов государств ЭКОВАС для разработки военной операции. "Военный вариант — это самый крайний вариант, который находится на столе, последнее средство, но мы должны подготовиться к любым ситуациям", — заявил комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах.

Старший специальный советник президента Нигерии по связям с общественностью Аджури Нгелале в опубликованном 29 августа интервью нигерийской газете Independent Nigeria заявил, что главы государств ЭКОВАС согласились, что все варианты действий должны оставаться на рассмотрении, чтобы обеспечить восстановление конституционного закона и порядка в Республике Нигер. "Однако есть и понимание, что военное вмешательство — это не то, с чем ЭКОВАС будет спешить, — подчеркнул Нгелале. — Мы не объявим завтра войну нашему соседу. Военный вариант находится на рассмотрении в качестве крайней меры. Это последнее средство, а не следующий шаг".

Подготовка операции

Основными сторонниками военной операции против Нигера, согласно информации из африканских дипломатических кругов, являются Нигерия, Кот-д'Ивуар, Сенегал и Того. Как сообщил сенегальский новостной портал Seneweb, Сенегал уже привел в готовность свои войска для возможного вторжения в Нигер. Согласно имеющимся у издания данным, по приказу начальника Генерального штаба генерала Мбайе Сиссе к переброске в Бенин по воздуху готовят контингент численностью в 900 военнослужащих. Они должны прибыть в город Котону, который станет основной тыловой базой для планируемой операции ЭКОВАС против Нигера.

Портал утверждает, что президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара дал ЭКОВАС гарантии, что страна выделит подразделение в составе 1,1 тыс. военнослужащих в случае военной операции против Нигера. Однако основной и наиболее многочисленной частью сил вторжения ЭКОВАС станет нигерийская армия. В журналистских кругах Африки с минувшего месяца упорно распространяется информация, что в северных районах Нигерии, граничащих с Нигером, может происходить концентрация войск, готовых начать наступление в случае получения такого приказа.

Готовится и другая сторона. Так, в Нигере идет запись добровольцев. Одновременно правительство страны разрешило размещение на своей территории военных подразделений дружественных стран в случае агрессии против Нигера или создания угрозы национальной безопасности.

Соседние Мали и Буркина-Фасо объявили, что окажут прямую военную помощь Нигеру. Например, на минувшей неделе правительство Буркина-Фасо одобрило законопроект, который разрешает отправку в Нигер армейских и иных подразделений.

Санкции, санкции, санкции

Первый пакет санкций в отношении Нигера был введен лидерами стран ЭКОВАС на их экстренном саммите, созванном 30 июля. Были немедленно закрыты границы с Нигером и остановлен товарный поток, введен запрет на авиасообщение. Также были прекращены все финансовые операции, в том числе в области энергетики, заморожены государственные активы Нигера в центробанках стран ЭКОВАС, государственные счета и активы государства, а также нигерских компаний с госучастием в коммерческих банках участников союза. Идет процесс приостановки участия Нигера в получении любой финансовой помощи.

Саммит принял и персональные санкции. Заморожены были активы военных, принявших участие в попытке мятежа, а также введен запрет на их передвижение по территории стран — членов ЭКОВАС. Это касается также их родственников и любых гражданских лиц, которые будут действовать в правительственных структурах, создаваемых военными. К этим рестрикциям присоединился и Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС), который объединяет восемь стран региона, использующих единую валюту — франк КФА. Нигер входит в их число.

Одновременно Нигерия, которая занимает первую позицию в ЭКОВАС по экономической мощи, ввела против Нигера собственные санкции, включая прекращение подачи электроэнергии соседней стране — Нигер на 70% зависит от поставок электроэнергии из Нигерии. В результате в нигерской столице Ниамей и других городах сейчас электричество подается потребителям всего на четыре часа в сутки и с большими перерывами.

Финансовые трудности Нигера

Следствием введенных санкций стал дефолт Нигера по своим гособлигациям. Минфин страны уже дважды пропустил срок выплат по государственным обязательствам на общую сумму в $22,76 млн. В результате рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг Нигера в иностранной и национальной валютах с В3 до Саа2. При этом оно предупредило, что возможно и дальнейшее снижение рейтинга африканской страны.

Созванный 10 августа второй чрезвычайный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере усилил персональные санкции против мятежников.

Однако три страны ЭКОВАС — Мали, Буркина-Фасо и Гвинея, членство которых в союзе приостановлено из-за захвата в них власти военными, отказались присоединиться к санкциям против Нигера. Не стал закрывать границу с Нигером и Алжир. В результате Нигер, не имеющий выхода к морю, все же получил возможность осуществлять внешнюю торговлю даже после закрытия портов в соседнем Бенине, через которые шел основной объем экспорта и импорта государства.

Сейчас ЭКОВАС оказалось перед сложной дилеммой. С одной стороны, это начать войну против мятежников в Нигере и повергнуть регион в тяжелый кризис на длительное время да еще с непредсказуемым развитием событий. С другой, как, например, отмечает южноафриканская радиостанция SABC, без убедительных шагов в отношении нынешних военных властей Нигера (при условии, что они принесут успех) ЭКОВАС продемонстрирует свою низкую эффективность и может встать вопрос о распаде союза. В подобных условиях следует, видимо, ожидать увеличения политического давления на Нигер при одновременном ужесточении экономических санкций.