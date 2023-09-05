От любви до импичмента: почему власти Грузии хотят отстранения президента страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили © EPA-EFE/ PETER KLAUNZER

Для правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" последней каплей в нескончаемых противоречиях с президентом Саломе Зурабишвили стала ее поездка в Европу. 30 августа администрация главы государства сообщила о визите Зурабишвили в Берлин, где должна была начаться серия встреч с европейскими лидерами в поддержку получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС. Как пояснило в тот же день правительство, представлять страну во внешней политике президенту, согласно конституции, можно только с согласия кабмина, а Зурабишвили было отказано в запланированных ею поездках в 10 стран с конца августа по конец декабря текущего года.

Несмотря на прямое обвинение в нарушение конституции, Саломе Зурабишвили встретилась 31 августа в Берлине с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и направлялась на следующий день в Брюссель для переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем, когда правящая партия заявила о начале процедуры импичмента как единственном механизме в случае подобного нарушения основного закона. Глава партии Ираклий Кобахидзе не только сообщил общественности о принятом властями решении отстранить президента, но и обвинил ее в "беспроигрышной игре" — с одной стороны, заработать себе политических очков, если Грузия получит статус кандидата, а с другой — помешать стране в получении статуса. Позже премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал действия Зурабишвили демонстративным нарушением конституции.

Антигосударственная риторика

Даже оппозиция не спорит с тем, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью конституции. Вопрос скорее в том, почему ей было отказано встречаться с европейскими лидерами за несколько месяцев до ключевого для Грузии в этом году решения. В декабре Евросоюз должен будет оценить выполненные страной рекомендации и определиться, предоставлять ли со второй попытки статус кандидата в члены сообщества.

Главный аргумент, который высказало руководство "Грузинской мечты" после объявления решения об импичменте, — недоверие к Зурабишвили после ее заявлений с парламентской трибуны 31 марта о том, что в прошлом году Грузия статуса не заслуживала, а для получения его в текущем выполняет рекомендации лишь формально. "Саломе Зурабишвили в парламенте Грузии прямо заявила, что Грузия, наша страна, лишь формально выполняет требования Евросоюза, что означает то, что Грузия и в этом году не заслуживает статуса кандидата. Вы думаете, в Евросоюзе сидят дураки? Власти не заслуживают, а народ заслуживает? Это же глупость. Лидеры ЕС ведь не так принимают решения. Для них важно, что делают власти", — пояснил тогда Кобахидзе.

Раз Зурабишвили рассуждает подобным образом, то нет никаких гарантий, что, приехав в Берлин или Брюссель, она сменит антигосударственную риторику, считают в правящей партии. А значит, делегировать ей полномочия решать внешнеполитические вопросы, как отметил на днях Гарибашвили, было бы неоправданно.

Как снежный ком

"Грузинская мечта" приравнивает Зурабишвили к "радикальной оппозиции", как партия обобщенно называет всех своих оппонентов. Кобахидзе на брифинге 1 сентября рассказал журналистам, что к революционным течениям Зурабишвили примкнула в 2021 году после парламентских выборов осенью 2020-го. То есть спустя три года после того, как была выдвинута кандидатом в президенты все той же "Грузинской мечтой". Тогда европейские связи Саломе Зурабишвили и ее годы жизни в Европе назывались избирателям в числе главных достоинств кандидата от правящей партии. "До этого был ковид, пассивный политический период и т.д. Что происходило в кулуарах до того, я не знаю, но в 2021 году мы почувствовали ее поддержку радикальной оппозиции", — заявил Кобахидзе. Причиной этому председатель "Грузинской мечты" назвал существование "общего хозяина" у Зурабишвили и оппозиции в лице "глобальной партии войны", которую часто упоминают власти Грузии, не уточняя, кто в нее входит.

В открытую фазу противостояния Зурабишвили и руководство Грузии вступили в 2022 году после начала военных действий на Украине. Президент поддержала санкции против России, в то время как правительство Грузии делать этого не стало — избрали осторожную политику, заявляя, что введение санкций дорого обойдется стране. Такая позиция пошатнула грузино-украинские отношения: из Тбилиси 1 марта был отозван посол Украины.

Тема России и россиян продолжала оставаться главным камнем преткновения между президентом и правящей партией. Зурабишвили открыто поддержала протестующих в марте 2023 года, когда "Грузинская мечта" попыталась принять закон об иноагентах. Президент, как и оппозиция, нарекла законопроект российским. Уже после того, как парламент под напором протестов был вынужден отказаться от своей инициативы, Зурабишвили обвинила власти в смене внешнеполитического курса в сторону России вместо стремления в Евросоюз.

Зурабишвили остро отреагировала на решение российского руководства в мае отменить визы для граждан Грузии и возобновить прямое авиасообщение между двумя странами. В то время как власти страны приветствовали подобный шаг Москвы, президент назвала его провокацией и заявила о необходимости ввести для россиян визовый режим. Дошло до того, что она объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways, начавшей выполнять ежедневные полеты между столицами Грузии и РФ.

В конце мая "Грузинская мечта" предприняла попытку остановить нарастающий как снежный ком конфликт с Зурабишвили, заявив, что впредь воздержится от критики, чтобы не навредить институту президента как таковому. За этим последовало довольно нейтральное выступление президента 31 мая перед Европарламентом в Брюсселе, куда, к слову, правительство изначально не хотело ее пускать. И когда казалось, что противоречия в публичной плоскости остались лишь на уровне вето к отдельным законопроектам, Зурабишвили решила вновь поехать в Европу, провоцируя максимально жесткую реакцию властей.

Торг и шантаж

Процедура объявления импичмента в Грузии такова: парламентское большинство собирает 50 подписей, то есть треть всей палаты, направляет запрос в Конституционный суд, ждет ответа в течение месяца и, если он положительный, голосует за импичмент. Парламентское большинство состоит из 84 депутатов, поэтому собрать подписи "Грузинской мечте" не сложно. Уверенность в том, что суд посчитает правомерным запрос об импичменте из-за явного нарушения конституции, у правящей партии есть. А вот для окончательного решения в парламенте необходимо две трети депутатов, то есть 100 голосов из 150.

О своем решении поддержать импичмент уже заявила парламентская группа "Европейские социалисты", в состав которой входят четыре депутата. Оппозиция против. Итого у идеи отстранить Зурабишвили порядка 88 сторонников. Для импичмента не хватает. По словам председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Левана Хабеишвили, чья фракция состоит в парламенте из 20 депутатов, власти темой импичмента пытаются перекрыть более важные социально-экономические проблемы. "Нас вообще не интересует этот вопрос", — подчеркнул он.

Как же собирается правящая партия добиться импичмента? Одной из самых распространенных версий считается своего рода шантаж Зурабишвили со стороны оппозиции вопросом помилования экс-президента Михаила Саакашвили. "У "Национального движения" появляется рычаг воздействия на президента: если Мишу (Михаила Саакашвили — прим. авт.) не выпустите — поддержим импичмент", — отметил депутат от политической группы "Гирчи" Александр Раквиашвили, который примерно в равной степени является противником как "Грузинской мечты", так и ЕНД.

По такой логике, если Зурабишвили в очередной раз откажется помиловать Саакашвили, "Национальное движение" проголосует за ее импичмент. Ранее Зурабишвили мотивировала свой отказ помиловать экс-президента тем, что его освобождение может вызвать раскол в обществе, да и смысла в акте о помиловании немного, так как власти смогут в тот же день арестовать его по тем делам, по которым ему еще не вынесен приговор.

Один из лидеров "Нацдвижения" Леван Бежашвили не исключил консультаций с Зурабишвили, но отметил, что при возможной встрече с президентом требование помиловать Саакашвили прозвучит так же, как и звучит всегда. "Во время осуществления процедуры импичмента естественно, что политические группы могут проводить консультации с президентом", — отметил Бежашвили. Председатель парламентской фракции ЕНД Тинатин Бокучава, в свою очередь, заявила, что партия "не поддержит игры" основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, который, по мнению оппозиции, продолжает принимать ключевые решения, не занимая формально никакой политической должности.

Комментируя теорию о возможной сделке между Зурабишвили и ЕНД, глава парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе отметил, что, если начнется торговля темой Саакашвили, президент поставит под удар свою репутацию, так как станет очевидно, что она "попала под шантаж "Нацдвижения". По словам Мдинарадзе, это будет "политической самоликвидацией" Зурабишвили.

Полномочия президента

Саломе Зурабишвили была избрана на должность главы государства в 2018 году сроком на шесть лет. Это были последние президентские выборы с прямым голосованием граждан страны. Следующего, шестого, президента Грузии изберет коллегия из 300 человек, состоящая из депутатов парламента, а также представителей региональных органов власти. Преемник Зурабишвили будет избран на пятилетний срок.

Голосование запланировано на конец 2024 года после того, как осенью того же года пройдут парламентские выборы и новый состав законодательного органа приступит к работе. Таким образом, если Зурабишвили избежит импичмента, ее противостояние с "Грузинской мечтой" продлится больше года. Учитывая предвыборный политический накал, характерный для Грузии, эта борьба, вероятно, только усилится.

По последним данным, президент все еще находится в Европе. Правящая партия тем временем собирает подписи и в ближайшее время планирует обратиться в конституционный суд. Сама Зурабишвили начатый в отношении нее процесс не комментировала. Единственной реакцией, которую некоторые наблюдатели посчитали довольно многозначительной, была опубликованная фотография на личной странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) спустя несколько минут после брифинга Кобахидзе, на котором он заявил о начале процедуры импичмента. На фото Саломе Зурабишвили едет в поезде, улыбается, глядя в камеру, и держит в руках мобильный телефон, вероятно, намекая на то, что в курсе последних новостей.