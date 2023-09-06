Меняет ли Индия название: что стоит за упоминанием Бхарата при подготовке встречи G20

Евгений Пахомов — о том, могут ли власти в Нью-Дели отказаться от самого известного названия страны

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Может ли крупнейшая демократия мира отказаться от своего известного с древности наименования — "Индия", а оставить куда менее распространенное — "Бхарат"? Этот вопрос сейчас активно обсуждается и в самой стране, и в мировых СМИ. О возможности такого решения заговорили после того, как на официальных приглашениях на ужин в честь лидеров государств "Большой двадцатки" (G20) от имени главы государства Драупади Мурму появилась формулировка "президент Бхарата". Раньше на международных встречах употреблялся только топоним India, но теперь все узнали и что такое "Бхарат".

При этом ряд индийских изданий сообщил со ссылкой на источники, что вопрос официального наименования государства, вероятно, может быть рассмотрен в ходе специальной сессии парламента страны, которая намечена на 18–21 сентября.

Дошло до того, что даже в мировых СМИ заговорили, что Индия, мол, хочет сменить название. Но дело в том, что Бхарат — это и есть название Индии, просто на хинди. А хинди и английский — государственные языки, даже первая статья конституции гласит: "Индия, также Бхарат, является союзом штатов".

"Откуда идут эти слухи? Индия не может "поменять" название на Бхарат, поскольку Бхарат — это самоназвание Индии. Исторически сложилось так, что у нашего государства два названия — одно чаще употребляется внутри него, а другое — за рубежом", — отметил мне политический обозреватель Правеш Мишра. Он также добавил, что Индия здесь не нечто особенное, достаточно вспомнить подобные пары: Финляндия — Суоми, Япония — Нихон, Германия — Дойчланд. "Сейчас речь идет о том, чтобы или оставить только одно название, которое сторонники этой точки зрения считают более "национальным", или шире использовать на международном уровне это слово. Тогда как внутри страны "Бхарат" и так используется повсеместно", — добавил собеседник агентства.

Страна великой реки

Строит отметить, что здесь распространены и другие наименования: например, часто можно встретить Хиндустан, а иногда даже Джамбудвипа — так называли индийское царство в древности, сейчас же его употребляют скорее некоторые радикальные сторонники националистических взглядов.

Чтобы понять суть дискуссии вокруг названий, нужно взглянуть, что же эти имена значат. Топоним Индия происходит от реки Инд — одной из трех главных рек Индостана (наряду с Гангом и Брахмапутрой). То есть "Индия" — "Страна реки Инд". Вообще-то сами жители Индостана называют эту реку Синдху, воины древней персидской династии Ахеменидов, еще в VI веке до н.э. пытавшиеся завоевать долину реки, переиначили название в "Хинду". Персидские купцы и разнесли по миру рассказы об этой богатой земле.

Античные авторы стали называть далекую страну Индией — от искаженного "Хинду". Воины Александра Македонского, вторгшиеся на полуостров Индостан в IV веке до н.э., уже знали, что здесь находится именно Индия. Таким образом, судя по историческим источникам, название "Индия" досталось нам от европейской античности.

Весьма распространенным было и название Хиндустан. К началу эпохи Великих Моголов (XVI век н.э.) топоним Хиндустан широко использовался для описания всей Индо-Гангской равнины. Европейские колонизаторы, прежде всего англичане, поначалу тоже активно использовали слово "Хиндустан", но потом чаще стали использовать слово "Индия" — в соответствии с античной традицией. Причем это понятие вышло за рамки субконтинента — европейцы нередко освоенные или захваченные новые земли называли Индиями: Вест-Индия, Ост-Индия.

Получив независимость, Индия сохранила такое название, но сами жители чаще называли государство Бхаратом. Еще в древности тексты описывают Бхарат как землю между "морем на юге и обителью снегов на севере". Бхарата — это имя древнего легендарного царя, который считается прародителем всех народов субконтинента (по легенде, его потомки даже устроили великую войну, описанную в знаменитом древнем эпосе "Махабхарата" — “Великое сказание о потомках Бхараты”). Но, строго говоря, страна, которую создал этот мифический повелитель, в древности называлась Бхаратаварша (Государство Бхараты), а уже потом это название сократилось до "Бхарат".

Борьба с пережитками колониализма?

Словом, те, кто выступает за то, чтобы повсеместно использовать только слово "Бхарат", говорят о борьбе с пережитками колониализма. И хотя название Индия появилось задолго до прихода сюда колонизаторов, все равно его не считают "своим" сторонники наиболее патриотических взглядов. Они постоянно подчеркивают, что использование слова "Бхарат" ни в коем случае не "переименование" страны, а применение установленного в конституции названия.

"Индия, а также Бхарат" — так написано в конституции. Я просто призываю каждого прочитать ее", — заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос, не готовит ли правительство своего рода "ребрендинг".

Борьба с колониализмом в географии в Индии началась не сегодня и идет давно, развиваясь волнами: вскоре после того, как страна получила независимость в 1947 году, начался отказ от английских наименований улиц, площадей, парков и даже зданий. Тогда появились город Матхура (вместо английского Muttra), реки Ганга (вместо the Ganges), Ямуна (вместо Jumna) и т.п. Новая волна пришла в 1990-е: в 1995 году "экономическая столица страны" Бомбей стала Мумбаи, в 1996 году "столица юго-востока Индии" Мадрас стала Ченнаи, в начале нового века первую столицу англичан в Индии Калькутту официально назвали Колката.

Третья волна, видимо, идет сейчас, причем достается не только английским наименованиям, но и названиям времен мусульманского завоевания Индостана. Когда в 2014 году к власти пришел Нарендра Моди и его Индийская народная партия, которая стоит на националистических позициях, Аллахабад был переименован в Праяградж, округ Файзабад стал называться округом Айодхья, станция Могол Сарай получила наименование Дин Дайял Упадхьяй и так далее.

Или современная политика?

При этом многие обозреватели полагают, что за призывами заменить "Индию" на "Бхарат" в официальных документах стоит скорее не патриотизм, а современная политика. Они обращают внимание на то, что появление должности "президент Бхарата" состоялось вскоре после того, как группа оппозиционных партий сформировала политический альянс INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance, "Индийский национальный инклюзивный альянс развития"). Его цель — противостоять правящей партии на общенациональных выборах в следующем году. Оппозиция теперь уверена, что происходящее — это предвыборная тактика властей. "Посмотрите, как запуталось правительство Моди! <…> Вся эта драма только потому, что оппозиция собралась вместе и назвала себя INDIA", — заявил представитель ведущей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс (ИНК)" Джайрам Рамеш.

Многие эксперты при этом предсказывают возможные проблемы.

"Мы пока не знаем, действительно ли правительство хочет провести такую реформу и насколько серьезно. Останутся ли по-прежнему два названия страны или только одно? Ведь во втором случае потребуется вносить поправки в конституцию. А может, от чиновников просто потребуют шире и активнее использовать название "Бхарат" на международных встречах", — отмечает обозреватель Правеш Мишра. Он добавил, что дело не только в политике. Встанет вопрос, как быть с такими терминами, как Индийский океан или Индо-Тихоокеанский регион? Как быть с индийскими сортами чая и специй, сменят ли они устоявшиеся брендовые названия? И что делать крупным национальным компаниям, той же Air India, например?

"Меня название страны Бхарат вполне устроит. Я всегда именно так и говорю — использую название India, только если перехожу на английский язык. Но я надеюсь, что у политиков хватит дальновидности не отказываться полностью от названия "Индия". Ведь это часть не просто нашей истории — это важная часть всей мировой истории!" — указал мой собеседник.