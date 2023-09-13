Приравнять к измене: что стоит за кампанией по борьбе с коррупцией на Украине

Игорь Коломойский © Maxym Marusenko/ NurPhoto via Getty Images

В последние несколько недель на Украине развернулась масштабная кампания борьбы с коррупцией. Среди наиболее ярких ее проявлений — массовые чистки в военкоматах, замена руководства Минобороны, высокопоставленных чиновников которых подозревают в мошенничестве, арест Игоря Коломойского — одного из самых одиозных украинских олигархов. Дошло до того, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с публичной инициативой приравнять коррупцию к государственной измене.

Впрочем, многие и в стране, и за рубежом полагают, что вся эта кампанейщина носит исключительно сиюминутный характер и призвана отвлечь внимание от главных коррупционеров, сидящих в здании на Банковой улице в Киеве, где располагаются офис президента и Совет национальной безопасности и обороны.

Чудище коррупции

Украинская коррупция сродни тому ужасному зверю, которого упоминал Александр Радищев в эпиграфе к своей книге: "Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй". Бороться с этим чудищем пытались все президенты — от Леонида Кравчука до Петра Порошенко, но воз, как в басне, и ныне там: согласно рейтингам международной организации Transparency International (признана в России нежелательной), Украина остается самой коррумпированной страной в Европе. Нынешний глава американской администрации Джо Байден еще в бытность вице-президентом США, выступая в 2015 году перед депутатами Верховной рады, заявил: "Коррупция пожирает Украину словно рак". Поговаривают, впрочем, что и сам Байден через своего сына Хантера оказался причастным к украинским коррупционным схемам. Во всяком случае, именно это утверждает бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого, мол, уволили по прямому требованию Байдена — многие считают, именно из-за того, что он опасно близко подобрался к этим схемам.

Зеленский, выйдя на украинскую политическую сцену в качестве кандидата в президенты, тоже, разумеется, обещал бороться с коррупцией и публично заявлял: "Посадки будут". Впрочем, дальше громких обещаний дело не шло. Зато репутация самого президента оказалась подмоченной после появления данных международного расследования о наличии офшорных счетов и зарубежной недвижимости у самого Владимира Зеленского и лиц из его ближайшего окружения.

Для населения Украины, как и для информированных наблюдателей за ее пределами, нет секрета в том, что борьба с коррупцией в этой стране являлась и является лишь прикрытием для сведения политических счетов между различными кланами и передела собственности. Очевидно, рассчитывая если не переломить ситуацию, то хотя бы поставить ее под свой контроль, а заодно и придать делу некоторый внешний лоск, Евросоюз и США настояли на создании нескольких структур, призванных возглавить борьбу с коррупцией на Украине. Речь идет о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) и Государственном бюро расследований (ГБР).

Все эти структуры фактически находятся под зарубежным контролем ввиду присутствия там так называемых международных экспертов, выполняющих функции этаких "смотрящих". При этом президентская вертикаль что при Порошенко, что при Зеленском при первой возможности вставляет им палки в колеса, предпочитая опираться на подконтрольных "традиционных" силовиков и судебную систему. Понятно, что в такой ситуации говорить о скольких-нибудь серьезных успехах в борьбе с коррупцией не приходится. Не случайно Еврокомиссия, представив в июне этого года предварительный доклад о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, оценила усилия Киева в части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и олигархизацией на скромную троечку по пятибалльной шкале.

Приравнять к измене

Следующий доклад Еврокомиссии намечен на октябрь, и, как полагают многие обозреватели, именно к этой дате, а также к ожидаемому примерно через неделю визиту Зеленского в США украинская власть решила приурочить "показательные выступления" по борьбе с коррупцией. Тем более что и отмалчиваться далее не было никакой возможности: в последние дни августа и начале сентября в американских, европейских, японских СМИ появилось множество публикаций о разворовывании зарубежной военной и гуманитарной помощи и других масштабных злоупотреблениях в различных государственных ведомствах. Широко разошлась, например, история бывшего военкома Одессы Евгения Борисова, который под видом гуманитарной помощи ввез автомобиль за $250 тыс. и приобрел недвижимость в Испании на $4,5 млн. После этого заговорили о том, что едва ли не все региональные военкоматы разработали систему взяток и поборов с тех, кто желает "откосить" от службы в армии. В коррупционные схемы оказались вовлечены медицинские и образовательные учреждения, предоставляющие фиктивные документы о состоянии здоровья или поступлении на учебу, сотрудники пограничных и таможенных служб, за немалую мзду оформляющие военнообязанным разрешения на выезд за рубеж...

К этому добавились скандалы в Минобороны и других ведомствах, где, согласно данным СМИ, с благословения и при участии высокопоставленных руководителей проворачивались схемы, позволяющие наживаться на закупках продовольствия, обмундирования, топлива и прочего имущества на нужды армии. Естественно, все эти факты не могли остаться без внимания за рубежом. В США республиканцы, контролирующие Конгресс, заговорили о необходимости введения отчетности и контроля за использованием предоставляемой Киеву помощи. Аналогичные предложения стали звучать и в Европе. Дошло до того, что президент Литвы Гитанас Науседа, являющийся одним из самых ярых сторонников Киева, и тот заявил, что "серьезные коррупционные скандалы на Украине" являются "огромным ударом по ее репутации" и неизбежно влияют на настроения в странах, которые оказывают ей помощь.

Думаю, именно эти более чем прозрачные намеки о возможном сокращении зарубежной помощи, без которой Киев, по общему мнению, не продержится и нескольких дней, вынудили Зеленского отреагировать. Первыми жертвами начавшейся кампании стали руководители военкоматов, которые были отправлены в отставку, вдобавок против многих из них по итогам проверок возбудили уголовные дела. Позже в отставку проследовал министр обороны Алексей Резников, ​​​​​​нескольких подчиненных которого обвинили в злоупотреблениях при закупках продовольствия и амуниции для нужд армии. Наконец, 27 августа Зеленский анонсировал внесение в Раду законопроекта, приравнивающего коррупцию к госизмене во время действия военного положения.

Коломойский и другие

Через несколько дней после этого заявления стало известно о новом громком скандале: Служба безопасности Украины (СБУ) задержала олигарха Игоря Коломойского, обвиненного в легализации имущества, полученного мошенническим путем. По данным следствия, в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более $13 млн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Вслед за этим Шевченковский районный суд Киева отправил бизнесмена под арест на два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн гривен (около $13,8 млн).

Вносить залог Коломойский отказался, его адвокаты обжаловали решение об аресте, однако Киевский апелляционный суд назначил рассмотрение жалобы на 25 сентября, то есть на время, когда Зеленский уже возвратится из поездки в США. По мнению ряда украинских экспертов, это лишний раз подтверждает, что нынешняя кампания борьбы с коррупцией носит именно показной характер. Зеленскому "надо продемонстрировать [президенту США Джо Байдену] и всем остальным, что он борется с коррупцией, против олигархата", заметил, в частности, Олег Соскин, советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Вслед за СБУ к делу подключились НАБУ и САП, обвинив Коломойского в завладении средствами Приватбанка, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). "Решили сделать чучелом, страшилкой такой Коломойского, грабят его со всех сторон", — отреагировал вышеупомянутый Соскин. По его словам, вся эта ситуация показывает глубочайшую неблагодарность Зеленского, ведь именно Коломойский "взял этого никому не нужного провинциального третьеразрядного комика, отмыл <...> и, в конце концов, сделал президентом".

То, что Коломойский действительно оказывал поддержку предвыборной кампании Зеленского, считается общеизвестным фактом. Но известно и то, что в США украинский олигарх находится в санкционных списках в связи с подозрениями в отмывании денег. На первый взгляд может показаться, что Зеленский решил сдать Вашингтону бывшего благодетеля, чтобы угодить благодетелям нынешним. Но не все так просто.

Политические хитросплетения

Свою версию событий предложило украинское издание "Страна", напомнившее, что в начале сентября в Вашингтоне побывали руководители украинских антикоррупционных органов — САП, НАБУ и ВАКС. Они встречались с представителями Госдепа, Минюста и Минфина США, а также агентства USAID. Стоит предполагать, что украинские представители проинформировали американских собеседников о намерении предъявить обвинения Коломойскому. В дело вмешалась "конкурирующая" СБУ, подконтрольная Зеленскому. Таким образом, не исключен вариант, что окружение украинского президента решило сыграть на опережение, чтобы предъявить олигарху менее тяжкие обвинения, а впоследствии, возможно, и вовсе развалить дело. Во всяком случае, заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью украинской версии журнала Forbes уже рассказал, что Коломойскому могут выплатить компенсацию за долю активов крупнейшей газо- и нефтедобывающей компании Украины "Укрнафта". Эта доля — почти 42% — была изъята в ноябре прошлого года на основании закона о принудительном отчуждении стратегически важного для обороны имущества в условиях военного или чрезвычайного положения.

Собственно говоря, даже сама идея приравнять коррупцию к госизмене вызвала на Западе далеко не однозначную реакцию. Дело в том, что ее реализация "по Зеленскому" предполагает, что все громкие коррупционные дела будут переданы в ведение СБУ, а это категорически не устраивает ни специализированные антикоррупционные ведомства, ни тех, кто их работу контролирует и направляет. Потому-то, вероятно, и нагрянули в Киев в начале сентября с блицвизитом госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместительница Виктория Нуланд, которая еще со времен "евромайдана" прочно взяла в свои руки все рычаги украинской внутренней и внешней политики.

Да и издание Politico со ссылкой на европейского дипломата, назвавшего Украину "очень коррумпированной страной", указывает, что предоставление украинским спецслужбам дополнительных полномочий в борьбе с коррупцией "может дать неверный сигнал". Из-за этого сигнала, по словам собеседника газеты, Еврокомиссия может сдвинуть сроки представления отчета о выполнении Киевом условий для вступления в Евросоюз.

Кончилось тем, что Зеленскому, видимо, пришлось отказаться от идеи приравнять коррупцию к измене. По сообщениям СМИ, причиной стали именно указания "семипосольщины", как порой называют диппредставительства стран G7 в Киеве. "Были звонки из посольств и от партнеров через океан на Банковую. Четко прозвучало, что принятие такого закона они не поймут и это не останется без реакции", — рассказали журналистам источники в офисе президента Украины.

Все дело в голове

Пока зарубежные кураторы прямо или косвенно наставляют украинского президента на путь истинный, политические оппоненты Зеленского внутри страны тоже не сидят сложа руки. В Верховной раде уже зарегистрирован законопроект о приравнивании коррупции к госизмене, вот только его автор — вовсе не глава государства, а депутат Дмитрий Разумков. Во время предвыборной кампании 2019 года он шел первым номером в президентской партии "Слуга народа", затем был избран спикером парламента, однако (из-за разногласий с командой Зеленского и руководством партии) в 2021 году вынужден был уйти в отставку. Во фракцию "Слуги народа" не вернулся, а организовал свою межфракционную группу. В интервью изданию "Страна" Разумков пояснил, что его проект не предполагает передачу СБУ расследования дел о коррупции из ведения НАБУ и САП, как это планировал Зеленский. "С помощью СБУ власть сможет давить на своих политических оппонентов и "хоронить" собственные коррупционные дела", — приводит издание слова Разумкова.

Опасения экс-спикера подтверждаются докладом швейцарской неправительственной организации "Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности", в котором приводятся данные о широкомасштабной коррупции в Одессе, в том числе за счет организации поставок по зерновому коридору, а также о возросшей роли офиса президента Украины Владимира Зеленского в этой области. В 48-страничном документе утверждается, что в городе "фактически невозможно получить разрешение на строительство без взяток, исчисляющихся тысячами долларов", а организация зернового коридора сопровождалась обложением экспортеров данью. В докладе также сказано, что СБУ "полностью взяла под свой контроль" Одесский порт. Кроме того, исследователи обратили внимание на назначение главой Одесской обладминистрации Олега Кипера, который был главным прокурором Киева, а до того работал внештатным советником Андрея Ермака, занимавшего пост замглавы офиса президента (ныне возглавляет офис). Это назначение, по мнению НПО, "вероятно, укрепляет неофициальную вертикаль власти между ОП и Одессой, которая, как утверждается, уже меняет динамику коррупции: по словам одного из источников, ОП теперь полностью определяет размер коррупционных поборов во всех областях".

Собственно говоря, и сами украинцы в массе своей полагают, что ответственность за разгул коррупции в правительстве и военных администрациях лежит прежде всего на президенте. Во всяком случае, такого мнения придерживаются 78% участников опроса, который провел в июле фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. В опросе приняли участие порядка 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Всего лишь 18% респондентов не разделяют мнение о прямой ответственности Зеленского за коррупцию.

Что тут добавить? Разве что вспомнить народную мудрость: рыба гниет с головы.