Борьба за власть в Польше: цикличность истории или новая стабильность?

Рекламный щит с изображением Ярослава Качиньского, с лозунгом "Я-угроза" в рамках избирательной кампании, организованной оппозиционной партией "Гражданская коалиция", Гливице, Польша © Beata Zawrzel/ NurPhoto via Getty Images

В Польше через месяц, 15 октября, пройдут парламентские выборы. Жителям республики предстоит избрать 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и 100 представителей Сената (верхней палаты парламента). Эту избирательную кампанию уже называют важнейшим политическим противостоянием с 1989 года. Несмотря на прочные позиции правящей в стране с 2015 года консервативной партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS), назвать развязку предсказуемой не получается. Оппозиция, хоть и разрозненная, наступает, завоевывая новые голоса.

"Со всей уверенностью еще никогда с момента падения коммунизма партия, которая правит два срока, не имела шанса выиграть очередные выборы. На этот раз победы может не хватить PiS, чтобы после выборов сформировать правительство. Никогда еще ставка не была так высока, ведь от них (итогов выборов — прим. автора) зависят не только направления развития нашей страны, вопросы верховенства закона, но также и отношения с важнейшими европейскими партнерами, особенно с Брюсселем и Берлином. Никогда также выборы в современной Польше не проходили на фоне войны, которая идет на территории нашего соседа", — написал в своем комментарии главный редактор газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа.

Расклад сил

Один из последних опросов общественного мнения, проведенный исследовательским центром IBRiS, показал, что оппозиционные партии по совокупности голосов впервые за многие месяцы обошли в рейтинге правящую команду Качиньского. Согласно выводам социологов, партия власти по итогам выборов может потерять текущее большинство в Сейме, которое достанется оппозиционным партиям, если они сформируют коалицию.

Ранее крупнейшее оппозиционное объединение экс-премьера Дональда Туска "Гражданская коалиция" уже пыталось сплотить всех противников действующей власти, чтобы выступить против Качиньского единым фронтом, но сделать это ему не удалось. Однако это отнюдь не означает, что, почуяв вкус победы, они не смогут договориться и сформировать коалиционное правительство.

Среди потенциальных партнеров Туска — объединение "Третья дорога" (Польская крестьянская партия и "Польша 2050"), а также партия "Новые левые". Ярослав Качиньский может рассчитывать лишь на поддержку евроскептической партии националистов "Конфедерация", но эта партия стремительно теряет поддержку электората, иногда опускаясь в рейтингах всего до уровня в 8%.

Согласно данным социологов, партия PiS по итогам выборов может получить 189 кресел в состоящей из 460 мест нижней палате парламента. "Гражданская коалиция" — 144 мандата, "Третья дорога" — 44, "Новые левые" — 43, "Конфедерация" — 39. Одно место традиционно выделяется немецкому национальному меньшинству.

Однако есть и другая версия, которая, по мнению ряда аналитиков, пока выглядит гораздо правдоподобнее. Несмотря на рост цен и госдолга, высокую инфляцию и непрерывные конфликты с ЕС и учитывая все ресурсы Качиньского, а также надежные 30% электората, PiS, вполне вероятно, либо сохранит правящее большинство, либо сформирует правительство вместе с "Конфедерацией".

Внешний враг

Не секрет, что самый простой способ выиграть выборы — запугать народ, дав понять, кто может его спасти. Карту "внешнего врага" команда Качиньского разыгрывает на широкую ногу. Под прикрытием мнимой угрозы, которую Россия якобы представляет для Польши, власти страны начали реализовывать беспрецедентные закупки современного вооружения. "Как я говорил много раз, в течение двух лет Войско Польское будет располагать самой мощной пехотной армией", — сказал министр обороны страны Мариуш Блащак.

За последние месяцы Минобороны Польши заключило миллиардные контракты с США и Южной Кореей на закупку современного вооружения, включая танки, истребители, вертолеты, бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Расходы на оборону в Польше за восемь лет пребывания у власти партии Ярослава Качиньского выросли почти в четыре раза — до 137,18 млрд злотых ($34 млрд), а численность вооруженных сил практически удвоилась и составляет сейчас 175 тыс. человек.

"Война стала элементом политической борьбы. Война и около военная ситуация становятся частью предвыборного противостояния", — признал профессор кафедры политической теории и восточных исследований в Институте политических наук и администрации Католического университета Люблина Анджей Гиль. Вместе с тем, по его мнению, текущий за восточной границей Польши конфликт уже не работает на консолидацию вокруг власти, как это было в начале СВО. "Во-первых, сейчас появилась усталость, некоторое равнодушие к тому, что происходит на востоке. Во-вторых, выгода, которую получают некоторые политические силы, кружащие вокруг этой темы, стараясь повлиять на происходящее в Польше, конечно, есть, но дополнительная ценность, которую получала PiS, уже не поступает. Сейчас это обычная тема, элемент политической борьбы", — констатировал эксперт в эфире радио Lublin.

Украина

Предвыборная кампания превратилась в Польше в настоящую борьбу на разных фронтах. В этих условиях польским властям пришлось даже ужесточить риторику в отношении Украины и после нескольких месяцев безоговорочной поддержки вспомнить о национальных интересах.

Первым звонком стало требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому извинений за истребление украинскими националистами польского населения Волыни во время Второй мировой войны, получившее название Волынской резни. Варшава заявила, что прочный мир Варшавы с Киевом возможен только при демонстрации правды о Волыни, к которой на Украине, видимо, пока не готовы.

Второй спорный момент — поставки выращенных на украинском черноземе зерновых, которые на фоне снятия Брюсселем всех ограничений осенью прошлого года буквально затопили Польшу и стали угрожать сельскому хозяйству страны. Осознав потенциальную потерю огромного пласта электората в лице фермеров, PiS начала ожесточенно отстаивать их интересы, добившись сначала введения эмбарго пятью соседствующими с Украиной странами, а затем и Еврокомиссией.

В будущем, очевидно, поляки также не намерены широко открывать свой рынок для сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам советника президента республики, бывшего министра сельского хозяйства Яна Кшиштофа Ардановского, Украина давно хотела войти на европейский рынок со своей продукцией, но этот процесс сдерживался и регулировался при помощи пошлин и ограничений. "Министры всегда решали, сколько украинской продукции можно впустить, чтобы не навредить сельскому хозяйству в странах ЕС. Сейчас они хотят воспользоваться текущей открытостью Европы по отношению к Украине, желанием помочь, чтобы реализовать то, что им не удавалось годами, то есть прочно войти на европейский рынок со своим продовольствием. Это приведет к упадку малых фермерств в Европе", — предупредил Ардановский.

Тот факт, что об этом так открыто говорят в Польше, и даже решительно действуют для предотвращения рисков, несмотря на звучащие из Киева угрозы об обращении в суд, свидетельствует о том, что ставки в этой предвыборной кампании действительно высоки.

Внутренний враг

Еще одним инструментом предвыборной борьбы в Польше стала так называемая комиссия по российскому влиянию, созданная PiS для выявления в республике политиков, которые якобы принимали важные решения под давлением из Москвы. Заявленная цель — проанализировать работу государственных служащих, факты передачи информации третьим лицам, влияние на содержание управленческих решений, принятие "вредных решений", заключение контрактов и обращение с государственными или корпоративными средствами.

Создание комиссии ведется ускоренными темпами, чтобы успеть запустить ее работу до выборов. Очевидно, что первые результаты не заставят себя ждать. Не случайно период, который должна охватить в своих изысканиях комиссия, начинается с 2007 года, когда к власти в стране пришла партия "Гражданская платформа" главного оппонента Качиньского Туска. Его уже не раз обвиняли в стремлении в прошлом наладить отношения с Москвой.

Примечательно, что планы вывести на чистую воду и посадить за решетку политических оппонентов есть и у Дональда Туска. В программе его партии отражено намерение отдать под трибунал действующего президента страны Анджея Дуду, премьер-министра Матеуша Моравецкого и ряд министров, которых оппозиция обвиняет в нарушении норм верховенства закона, вмешательстве в выборы, незаконных решениях в области экономики. Туск пообещал в случае победы в кратчайшие сроки исправить все, что, по его мнению, неверно сделала PiS. "У нас нет пяти или четырех лет, чтобы заниматься уборкой после PiS. У нас будет готов план на каждый день после выборов. В течение 100 дней все будет вычищено", — сказал он. Среди прочего имеется намерение о восстановлении отношений с ЕС и демократии в стране, уважения прав женщин и торговли по воскресеньям.

Среди других обвинений, которые звучат в адрес Туска, — подчинение властям в ФРГ и лоббирование своих интересов в Евросоюзе вопреки интересам страны. В предвыборных роликах PiS пытается убедить избирателей, что в случае победы Туск будет действовать по указке Берлина и Брюсселя, повышая пенсионный возраст, разрешая однополые браки и массовый прием беженцев.

Выборендум

Партия Ярослава Качиньского, по всей видимости, понимает, что историческая победа не может достаться легко, поэтому на достижение необходимого результата брошены все силы и средства. Чтобы укрепить свои позиции, команда власти даже решилась на не совсем честную уловку, продавив свою инициативу о проведении в один день с выборами референдума. Поясню, это дает правящей стороне в период избирательной кампании неограниченный доступ к дополнительным ресурсам на проведение агитации и позволяет шире транслировать свою позицию.

Кроме того, вопросы, которые выносятся на референдум, как отмечают многие эксперты, сформулированы так, чтобы склонить его участников к поддержке правящей партии, а не выяснить истинные настроения общества. "Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным организациям, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?", "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в том числе восстановление пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин?", "Поддерживаете ли ликвидацию заграждения на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?", "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках механизма принудительного переселения, навязываемого европейской бюрократией?". Ответы подавляющего большинства обывателей на подобные вопросы, думаю, очевидны.

Польские комментаторы назвали происходящее "выборендум". Бывший глава МИД страны Яцек Чапутович считает этот трюк нарушением принципов демократии, так как на граждан, мол, таким образом оказывается давление. "Польское государство не защищает уже право граждан голосовать тайно в соответствии со своей волей, не подвергаясь воздействию внешних факторов. Используется структурное насилие, страх граждан перед реальными или потенциальными репрессиями. Таким образом, государство становится преступником в свете создаваемого им закона", — считает экс-министр.

Тем не менее, как выяснили польские социологи, вопреки ожиданиям PiS референдум не мобилизует электорат: более половины избирателей не хотят принимать в нем участие. Кстати, на избирательном участке можно отказаться от получения бюллетеня референдума. А если явка будет ниже 50%, то голосование не будет считаться состоявшимся и легитимным.

Поляризация

Польша давно расколота на две части: консервативную и прогрессивную, европейцев и националистов, правых и левых, богатых и бедных, жителей городов и сельской местности. Границы не всегда четко очерчены, позиция не ясна или не сформирована.

На стороне PiS сейчас треть избирателей, которых мало что может заставить изменить свои политические предпочтения. У оппозиции такой надежной базы нет — по сути, она рассчитывает на голоса всех, кто против Качиньского, кто устал от его власти и хочет перемен.

Остается еще значительное число людей, которые до сих пор не знают, за кого отдать свой голос и вообще идти ли на выборы (явка ожидается на уровне 50%). Многие если и хотят перемен, то боятся потерять социальные выплаты, введенные PiS. Чего только стоят ежемесячные выплаты на каждого ребенка в размере 500 злотых (около $125), 13-я и 14-я пенсии. Представляется, что именно эта категория сомневающихся потенциальных избирателей может определить исход голосования и будущее страны. У политиков остается четыре недели, чтобы завоевать их доверие и привлечь на свою сторону.