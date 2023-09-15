"Всеобъемлющее партнерство" и "четыре нет": как Вьетнам выстраивает отношения с США

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг (в центре) © Luong Thai Linh/ Pool Photo via AP

Социалистическая Республика Вьетнам и Соединенные Штаты Америки договорились о выводе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Как было объявлено по итогам прошедших в Ханое переговоров генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонга с президентом США Джо Байденом, делают они это "во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития". До подписания совместного заявления Вьетнам поддерживал такой высший уровень связей только с четырьмя государствами: Китаем, Россией, Индией и Южной Кореей.

Историческая договоренность стала главным итогом не менее исторического визита — впервые американский президент посетил Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК КПВ. Страны официально восстановили прерванные вьетнамской войной межгосударственные связи в 1995 году, а в июле 2013-го повысили их уровень до всеобъемлющего партнерства. Первым президентом США, посетившим Вьетнам после "примирения", стал в ноябре 2000 года Билл Клинтон. Его преемники Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп также побывали во Вьетнаме во время своих президентских сроков. Все они приезжали сюда по приглашению своих коллег — президентов СРВ. И вот впервые визит главы американской администрации состоялся по приглашению генсека ЦК КПВ — человека, занимающего высшую строчку в иерархии государственной власти в СРВ. Это ярко свидетельствует о том, что политически страница истории мрачного общего прошлого перевернута и на смену ему окончательно пришло обоюдное желание в полной мере воспользоваться потенциалом развития двусторонних связей.

Конечно, даже спустя без малого почти пять десятилетий, прошедших с момента окончания войны, здесь не забывают о том, чего стоила вьетнамскому народу чудовищная американская агрессия: 3 млн убитых, более 4 млн инвалидов, калек и пострадавших от применявшихся армией США химикатов. Но сегодня сотрудничество в преодолении последствий войны — одно из главных направлений гуманитарного взаимодействия Ханоя и Вашингтона. Стороны совместно проводят поиск останков и установление имен пропавших, ведут работы по обезвреживанию невзорвавшихся боеприпасов и по нейтрализации очагов химического загрязнения высокотоксичными дефолиантами в районе бывших баз ВВС США в различных частях Вьетнама.

По словам вьетнамских официальных лиц, развитие связей с Соединенными Штатами на современном этапе характеризуется девизом: оставить прошлое позади, преодолеть разногласия, поощрять сходства, стремиться к будущему.

Еще до объявления о предстоящем визите Байдена в Ханой Соединенные Штаты активно намекали, что рассчитывают поднять уровень отношений с Вьетнамом с текущего всеобъемлющего партнерства сразу до всеобъемлющего стратегического партнерства, минуя одну ступень между ними (вторую стадию стратегического партнерства). Ханой на это согласился, однако дал понять, что такой шаг не будет означать серьезных изменений во внешней политике самого Вьетнама, который традиционно придерживается взвешенного и сбалансированного подхода в отношениях с крупными державами. Не будет Вьетнам и менять свою оборонную политику, которая основана на "четырех нет": никаких военных союзов; никакого сотрудничества с одной страной против другой; никаких иностранных военных баз на территории Вьетнама; никакого применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях. Ханой также четко озвучил свою позицию в отношении любых международных конфликтов — Вьетнам всегда выступает за то, чтобы стороны вели диалог и разрешали все разногласия мирным путем на основе уважения основных принципов международного права и Устава ООН.

Таким образом, очевидно, что США не следует рассчитывать на поддержку Вьетнама в любых их действиях, ориентированных, например, на сдерживание Китая в вопросе Восточного (Южно-Китайского) моря, поскольку свои дела Ханой и Пекин будут решать самостоятельно. Так, в конце июня главы правительств СРВ и КНР встретились в Пекине и четко подтвердили, что для преодоления разногласий, поддержания мира и стабильности в Восточном море стороны будут строго соблюдать заключенное соглашение об основных принципах урегулирования морских вопросов, уважать законные интересы друг друга и разрешать все споры мирными средствами в соответствии с международным правом, используя переговорные механизмы.

Взаимопонимание и уважение — основа отношений

На прошедших в Ханое 10 сентября переговорах генсек ЦК КПВ и президент США заявили, что в основе развития вьетнамско-американских отношений также всегда должно оставаться беспрекословное уважение международного права, независимости, суверенитета и территориальной целостности и политических институтов друг друга.

Вашингтон, как отметил Байден, придает большое значение роли и положению Вьетнама в регионе, высоко ценит активную роль Ханоя в решении многих региональных и глобальных проблем.

По словам посла Соединенных Штатов во Вьетнаме Марка Кнаппера, одной из главных целей США является содействие сотрудничеству между двумя странами, основанному на взаимопонимании и доверии. Вьетнам и США разделяют подход к ряду международных вопросов, включая проблему Восточного моря — обе стороны отмечают важность соблюдения Конвенции ООН 1982 года по морскому праву. Дипломат также заявил, что США разделяют с Вьетнамом общие взгляды и на другие ключевые темы: реагирование на изменение климата, здравоохранение, особенно преодоление социально-экономических последствий пандемии COVID-19; поддерживают усилия СРВ, направленные на то, чтобы к 2045 году Вьетнам стал страной с высоким средним доходом на душу населения и к 2050 году достиг цели исполнения взятых на себя обязательств по углеродной нейтральности.

Проблема Восточного (Южно-Китайского) моря Южно-Китайское, или же, как его называют во Вьетнаме, Восточное, море многие годы является зоной конфронтации в связи с территориальными притязаниями нескольких азиатских стран на архипелаг Спратли и Парасельские острова (и окружающие их воды). В спор в той или иной мере вовлечены Бруней, Вьетнам, Китай, Малайзия и Филиппины. Ценность этих островов в том, что они располагаются на пересечении морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, и там, согласно данным экспертов, сконцентрированы существенные запасы нефти и минерального сырья. В 2013 году Пекин начал создание в этой акватории искусственных островов, что вызвало резкую критику многих государств — особенно стран Азиатско-Тихоокеанского региона. США, в свою очередь, обвиняют Китай в милитаризации Южно-Китайского моря и в хищнической экономической деятельности. Пекин же настаивает на законности своих территориальных притязаний. Показать ещё

Ведущий торговый партнер

С тех пор как Вашингтон и Ханой наладили дипломатическое сотрудничество, США превратились во второго по величине торгово-экономического партнера Вьетнама. Как отметил президент и главный исполнительный директор Делового совета США — АСЕАН Тед Осиус, двусторонний товарооборот увеличился с $450 млн в 1994 году до $123,86 млрд в 2022 году. СРВ для США является восьмым по величине торговым партнером в мире и крупнейшим среди стран АСЕАН. Ежегодный прирост вьетнамского экспорта в Соединенные Штаты за последнее десятилетие составлял в среднем почти 20% в год. Сейчас США являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама и входят в число главных инвесторов вьетнамской экономики — американский бизнес реализует в СРВ 1 286 проектов с общим объемом капитала более $11,79 млрд.

В ходе поездки Байден также встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Они обсудили сотрудничество в области инфраструктуры, подготовки высококвалифицированных кадров, энергоперехода, цифровой и "зеленой" экономики. Премьер отметил, что он и президент США договорились превратить технологии, инновации и инвестиции в действительно новую важную основу всеобъемлющего стратегического партнерства. Разделяя мнение Байдена о том, что инновации являются ключом к будущему, глава правительства Вьетнама призвал предприятия обеих сторон уделять приоритетное внимание инвестициям в научно-технологическую сферу и инновационное развитие, особенно в области цифровых технологий, полупроводниковой промышленности, "зеленого" роста, возобновляемых источников энергии, борьбе с изменением климата.

Стоит отметить, что в этот раз вместе с правительственной делегацией Ханой посетили руководители ведущих американских технологических компаний, включая Google, Intel, Amkor, Marvell, GlobalFoundries и Boeing. Предыдущий визит во Вьетнам представителей 52 крупнейших компаний США состоялся в марте этого года.

Планы США в отношении Вьетнама

Очевидно, что у Вашингтона есть осторожные геополитические планы в отношении Ханоя. Так, по мнению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, визит Байдена во Вьетнам является значительным шагом в укреплении дипломатических связей двух стран и отражает ту ведущую роль, которую Вьетнам будет играть в растущей сети партнерских отношений США в Индо-Тихоокеанском регионе. "По мере того как мы будем решать общие задачи по всем направлениям — от Южно-Китайского моря до критически важных и новых технологий, — Соединенные Штаты и Вьетнам сформулируют видение того, как в XXI веке вместе поддерживать свои энергичные партнерские отношения", — отметил советник главы государства, добавив, что вашингтонская администрация "уделяет региону пристальное внимание". По его словам, США рассчитывают развивать партнерские отношения с Вьетнамом в таком ключе, чтобы они способствовали укреплению безопасности, стабильности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ничего личного, только бизнес

Точно можно сказать, что от дальнейшего развития отношений с США Вьетнам ждет больше практической пользы. Повышение статуса двустороннего партнерства может помочь Ханою добиться от Вашингтона ряда преференций, таких как снижение импортных тарифов на вьетнамскую продукцию и признание СРВ страной с рыночной экономикой, что даст заметные торговые льготы и возможность увеличения экспорта в США.

Особый интерес Вьетнам проявляет к производству чипов с перспективой стать новым полупроводниковым хабом и ключевым производственным узлом в американских цепочках поставок, что соответствует более широкой стратегии США по ограничению и выдавливанию из этого сегмента Китая. Правда, на пресс-конференции в Ханое Байден заявил, что такой цели Соединенные Штаты перед собой не ставят, а все их действия направлены не на изоляцию и сдерживание КНР, а на создание "стабильной базы" в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом побывавшая в Ханое в июле министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты рассматривают Вьетнам в качестве ключевого партнера в построении новых устойчивых цепочек поставок полупроводников. Она указала, что благодаря крупным инвестициям американских компаний Вьетнам за последнее десятилетие превратился в важный элемент цепочки мировых поставок полупроводников. Так, базирующаяся в Аризоне компания Amkor планирует вскоре открыть завод по сборке и тестированию полупроводников в северной вьетнамской провинции Бакнинь. На юге, в провинции Донгнай, другая американская компания, Onsemi, производит чипы, используемые в автомобилях по всему миру. Рядом, в парке высоких технологий южного мегаполиса Хошимина находится крупнейший в мире сборочный и испытательный центр производителя процессоров Intel.