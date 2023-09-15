Призывы к новому "восстанию добродетели": во Франции разгорелся жилищный кризис

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Жилищный рынок во Франции переживает новый кризис на фоне роста цен на квартиры и ставок ссудного процента. По сведениям Министерства экологического перехода, заказы cтроительным компаниям на новое жилье сократились во втором квартале 2023 года на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, всего было зарезервировано менее 18 тыс. квартир. Это даже меньше, чем в разгар пандемии коронавируса.

Цены на новое жилье постоянно растут. Средняя стоимость квадратного метра в многоквартирном доме во Франции сегодня составляет порядка €4,8 тыс., а в Париже — более €10 тыс. Индивидуальные дома также подорожали — на 35%.

Эксперты объясняют это стремительным ростом ставок жилищного кредитования и снижением покупательной способности французов. Соответственно, наблюдается уменьшение кредитов, предоставляемых банками. Во Франции мало кто может позволить себе приобрести недвижимость, не обращаясь за помощью в финансовые организации. Такие активные в жилищном строительстве компании, как Vinci и Bouygues, вынуждены диверсифицировать свой бизнес, чтобы избежать крупных финансовых потерь.

Свидетельство мадам Бедаг

"Кризис — яростный. Цифры еще хуже, чем можно было ожидать", — считает Вероник Бедаг, возглавляющая компанию Nexity, одну из крупнейших во Франции в сфере недвижимости. Она начала бить тревогу еще прошлой осенью, адресовав тогда письмо президенту республики Эмманюэлю Макрону и ключевым министрам, чтобы предупредить о последствиях сокращения кредитов на жилье. За год, с апреля 2022 года по март 2023-го, они уменьшились на 45%. Строительство новых квартир сократилось на 13%, темпы падения будут только усиливаться, сказываясь на занятости в секторе строительства и общественных работ. "Нас не услышали, — сетует мадам Бедаг. — Надо было заниматься кризисом в момент его зарождения, а не ждать, пока он проявится в полную силу".

При этом, как сообщила в канун начала учебного года гуманитарная организация UNICEF France, почти 2 тыс. детей во Франции вынуждены спать на улице. Французское отделение международной организации, действующей под эгидой ООН, ведет учет бездомных детей на основе обращений по специальному телефонному номеру "115". После таких звонков служба экстренной социальной помощи распределяет временное жилье среди наиболее нуждающихся. Так, например, в ночь на 22 августа поступило 3 735 звонков с целью поиска приюта для 1 900 детей, каждый четвертый среди которых был младше трех лет. Большинство из них уже провели предыдущую ночь на улице.

Профиль этих людей различен, но все они столкнулись со схожей проблемой: это те, кто лишился достатка из-за инфляции или оказался на улице вследствие болезни и т.д. Наиболее часто в этой ситуации оказываются одинокие матери и нелегальные мигранты. Но, по свидетельству генерального секретаря UNICEF France Беатрис Лефрансуа, ситуация ухудшилась настолько, что если прежде женщины и дети пользовались абсолютным приоритетом, то теперь гуманитарной организации приходится производить среди них отбор. Например, семья с двумя или тремя детьми, один из которых трехлетний, получает приют на одну ночь, но уже в следующую ночь им приходится отказывать, чтобы приютить семью с месячным ребенком.

Реальная картина может оказаться еще более удручающей, поскольку учтены только те, кто обратился по телефону экстренной помощи. По сравнению с предыдущим годом число несовершеннолетних бездомных, по данным газеты Le Monde, возросло на 20%.

Не хватает жилья и для студентов. Проведенный социологический опрос показывает, что 12% студентов вынуждены отказываться от продолжения образования, поскольку не могут найти себе жилье. Небольшие квартиры пользуются повышенным спросом и у разводящихся пар, поэтому молодежи советуют искать жилье в студенческих общежитиях, где мест, в свою очередь, тоже не хватает. Тем временем девелоперам рекомендуют ограничить строительство одно- или двухкомнатных квартир, потому что мэрии заинтересованы в строительстве квартир для больших семей.

Пророчество аббата и дар Чарли Чаплина

Все чаще сегодня во Франции вспоминают предостережение властям, высказанное аббатом Пьером (в миру Анри Антуан Груэ — общественно-политический деятель, стал воплощением общественной совести и символом борьбы с нищетой, его имя 16 раз попадало в списки "любимцев Франции"): "Всякий раз, когда жалеют потратить миллиард на жилищное строительство, должны приготовить десять миллиардов на трибуналы, тюрьмы и психиатрические лечебницы".

Католический священник аббат Пьер приобрел широкую известность холодной зимой 1954 года, призвав Францию позаботиться о бездомных. Пресса назвала тогда его обращение к соотечественникам "восстанием добродетели". Выступление каноника начиналось с рассказа о женщине, скончавшейся накануне ночью от холода на одном из парижских бульваров, в руках замерзшей парижанки было предписание о выселении из квартиры. Послание аббата нашло широкий отклик.

Среди тех, кто поддержал инициативу аббата Пьера, был Чарли Чаплин, создатель одного из самых известных образов мирового кино — образа бродяги Чарли. Передав созданному каноником фонду 2 млн французских франков, актер заявил: "Я не дарю их, а возвращаю. Они принадлежат бродяге, которым я был и которого играл на экране".

Реакция общества была столь активной, что пришлось искать помещения, чтобы хранить собранные по всей Франции пожертвования на общую сумму 500 млн франков. На эти средства были построены дома для срочного заселения, как, например, в коммуне Нуази-ле-Гран под Парижем.

В память о священнике-филантропе французский парламент принял в 2007 году Закон аббата Пьера, запрещающий выселение из квартир в зимний период.

Несостоявшийся исход

В лагере французской оппозиции сегодня убеждены, что власти проглядели нынешний кризис. Национальный секретарь Французской компартии Фабьен Руссель обвинил сторонников президента в том, что жилищная проблема отсутствовала среди главных тем, с которыми Эмманюэль Макрон вышел на выборы в прошлом году. "Жилищный кризис — это разрушение человеческого достоинства", — считает Руссель. Он находит неприемлемым тот факт, что шестая экономика мира насчитывает 300 тыс. бездомных. Политик потребовал построить тысячу семейных пансионов на 25 квартир каждый, чтобы увести бездомных с улиц, он также настаивает на возобновлении строительства социальных квартир с низкой арендной платой, предлагая довести их число до 200 тыс. Ограничение арендной платы Руссель предлагает распространить на все французские коммуны.

Нельзя сказать, что власть невосприимчива к критике. "Мы понимаем, что придем к социальной катастрофе, если будем бездействовать", — заявил министр-делегат по жилищному строительству Патрис Вергриетт, выступая на радиостанции France Info 12 сентября. Он признал, что необходимо вмешательство государства, чтобы остановить кризис, который переживает рынок жилья, и заверил, что его министерство над этим работает.

Но много ли в распоряжении ведомства вариантов? Недавнее междисциплинарное исследование показало, что ожидавшийся после пандемии COVID-19 массовый исход городских жителей в сельскую местность не состоялся. Абсолютное большинство горожан сохранили городские адреса, как свидетельствует география переадресации почты. Речь, как правило, идет разве что о перемещении из одного города в другой, а не в деревню. А примерно треть переселений происходила в пределах одной и той же коммуны.