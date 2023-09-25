С русским участием: как был создан партизанский гимн Франции

Бойцы французского Сопротивления © Bettmann/ Getty Images

Типография старинного города Ош в сердце исторической Гаскони, родины капитана мушкетеров д’Артаньяна, закончила печатать первый номер нелегальных "Тетрадей Освобождения" (Cahiers de la Libération) в ночь на 25 сентября 1943 года. В нем 80 лет назад впервые появился текст "Песни партизан" (Le Chant des partisans), которая стала гимном французского Сопротивления времен Второй мировой войны и до сих пор является практически второй песней в современной Франции — после "Марсельезы" (официального гимна государства).

Метранпажи (верстальщики) по-настоящему рисковали жизнями: пятерым участникам нелегального выпуска пришлось затем пройти через арест и депортацию в Германию. "Друг, если ты упадешь, товарищ займет твое место" — эти строки из партизанского гимна могли бы быть посвящены им, как, впрочем, и всем его создателям.

Инициатор

"Войну нельзя выиграть без песни", — убеждал соратников основатель отрядов Сопротивления на юге Франции Libération-Sud, 43-летний морской офицер и журналист Эммануэль д’Астье де Ла Вижери. Он считал, как указано в исторических источниках, что Сопротивлению необходим был собственный гимн, поскольку коллаборационистский режим маршала Анри-Филиппа Петена продолжал использовать "Марсельезу" на подконтрольной ему территории. Д’Астье хорошо знал сеть Сопротивления в зоне оккупации и активистов "Свободной Франции" в Лондоне. Эти люди боролись за общие идеалы, но не были знакомы друг с другом, значит, их надо было объединить.

История рождения этого псалма Сопротивления и сегодня продолжает волновать историков и писателей. Но никто не исследовал ее так глубоко, как Доминик Бона, чья книга "Партизаны" (Les Partisans. Kessel et Druon, une histoire de famille) стала одним из главных литературных событий во Франции в 2023 году. Мэтр биографического жанра посвятила ее своим коллегам по Французской академии писателям Жозефу Кесселю и Морису Дрюону, авторам французского текста "Песни партизан".

В поисках музыки

Сначала для будущего гимна нашли музыку.

Через свою спутницу Любовь Красину (дочь Леонида Красина, бывшего в 1920-е годы советским послом в Париже и Лондоне) д’Астье познакомился с Анной Бетулинской. Эта русская изгнанница, уроженка Петрограда, дочь казненного большевиками дворянина Юрия Бетулинского, посвятила жизнь музыке, брала уроки композиции у Сергея Прокофьева. Во французском клубе в Лондоне 23-летняя Анна, выступавшая под псевдонимом Марли (взяла его, полистав парижский телефонный справочник), пела лирические песни, аккомпанируя себе на гитаре. Однажды во время своего выступления она запела песню на русском языке, музыку и текст которой написала сама, назвав ее "партизанской". Бетулинская впервые решилась исполнить ее на публике и всех слов еще не помнила, поэтому часть куплетов просто насвистывала.

Анна Бетулинская (Марли) © Jacques Haillot/ Apis/ Sygma/ Sygma via Getty Images

Анна Марли написала свою песню под впечатлением от рассказов о партизанах, сражавшихся под Смоленском осенью 1942 года. "Я ведь праправнучка знаменитого казачьего атамана графа Платова, который в 1812 году в сражении на Березине заставил отступить Наполеона", — объясняла она свое восхищение отвагой партизан.

В тот день на концерте оказался Эммануэль д’Астье де ла Вижери. Он был очарован русской мелодией и рекомендовал ее редактору Андре Жилуа как позывные для его новой радиопрограммы Honneur et Patrie ("Честь и Родина"). Композицию можно было тотчас же узнать в эфире, несмотря на помехи, которые чинили немцы.

Д’Астье также познакомил Марли с французскими офицерами и писателями Жозефом Кесселем и Морисом Дрюоном. 45-летний Кессель и его 24-летний племянник Дрюон прибыли в Лондон из Испании, перейдя с проводником франко-испанскую границу в Пиренеях, чтобы встретиться с главой французских патриотов генералом Шарлем де Голлем. "Высокая шатенка, излучающая энергию и жизненную силу", — такой впервые увидел Анну Марли Жозеф Кессель. "Это замечательная песня", — сказал он после первого же прослушивания. "Вполне понятно, что тебе понравилась эта песня, ведь она русская", — заметила спутница писателя, певица Жермен Саблон, хорошо знавшая глубину чувств Кесселя к России.

"Рослый мужчина с большой шевелюрой, который прекрасно понимал русский язык", — таким запомнила в тот вечер Жозефа Кесселя сама Анна Марли. После "Песни партизан" в ее исполнении он поднялся с места и с энтузиазмом крикнул: "Вот именно то, что нам нужно для Франции". Не скрывал волнения и сидевший рядом молодой светловолосый Морис Дрюон.

Россия не была чужой для Кесселя и Дрюона. Жозеф провел детство в Оренбурге, где его отец служил врачом. Саблон не раз слышала, как Дрюон называл Кесселя "Толстоевский", — племянник считал, что дядя напоминает одновременно и Льва Толстого, и Федора Достоевского. А Кессель, прошедший через Первую мировую войну, повсюду брал с собой тома "Войны и мира". Причем в Первую мировую войну Жозеф вступил от французской армии как русский, а принял гражданство Франции только в 1922 году. Отец Дрюона был младшим братом Жозефа, и между двумя ветвями семьи существовали тесные связи.

Д’Астье любил прозу Кесселя за простой и живой слог. Он считал, что у романиста редкий дар — умение говорить со всеми, и оттого лучшего барда для важного проекта не найти. А племянник Кесселя будет ему помощником в этой работе. Д’Астье попросил Кесселя и Дрюона написать французский текст, подчеркнув, что он должен восприниматься как рожденный в самой партизанской среде.

"Все, что от нас останется"

Доминик Бона бережно восстановила процесс создания текста, опираясь на воспоминания самих его авторов и Жермен Саблон. По словам писательницы, сегодня "трудно определить, кто именно предложил конкретное слово, образ, междометие". Французский партизанский гимн родился в деревенском отеле в предместье Лондона из русской музыки (в небольшом салоне гостиницы было расстроенное пианино).

Дядя и племянник спорили о том, что можно было бы сохранить из текста Анны Марли. Например, решили оставить воронов. "Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит", — говорилось в стихах Анны. В тексте Кесселя и Дрюона, желавших передать тревожную атмосферу, опасность, которая нависла над партизанами, есть такие строки: "Друг, слышишь полет черных воронов над нашими равнинами, Ты слышишь, как стонет страна, которую заковали в цепи?"

Кессель и Дрюон, считает Бона, стремились создать текст, который объединил бы всех бойцов Армии Сопротивления: студентов, рабочих, крестьян. "Поднимайтесь из шахт, спускайтесь с холмов, товарищи! Достаньте из соломы винтовки, пулемет, гранаты… Друг, если ты упадешь, товарищ займет твое место. Завтра под солнцем черная кровь высохнет на дорогах. Свистите, товарищи, ночью, свобода слушает нас", — поется в "Песне партизан".

В проект был посвящен лишь небольшой круг людей. Пока шла работа, в зал отеля несколько раз заглядывал Фернан Гренье, представитель компартии при ставке де Голля. "Скоро ли будет окончена ваша "Марсельеза"?" — с надеждой интересовался он.

Дядя и племянник управились за два часа. "30 мая. Гимн партизан готов", — записала на страницах школьной тетради, специально купленной у бакалейщика, Жермен Саблон. В тот же день авторы решили представить свою работу друзьям. Вечером они пришли в квартиру Красиной, где уже собрался ближний круг знакомых. "Пой, Морис!" — приказал Кессель, и Дрюон запел песню своим мощным голосом. Затем ее снова с самого начала запели все — д’Астье, Жилуа и другие присутствовавшие.

Анна Марли так вспоминала об этом вечере: "Это было прекрасно. Слова и музыка замечательно соединялись. Я не решилась признаться, что у меня в кармане лежал мой собственный текст, хотя была несколько задета". Андре Жилуа, очевидец создания французского текста, сообщал, что Анна также отмечала: "Оригинальный текст был гораздо более коротким, выдержанным в том же духе, но менее сильным".

"Это, возможно, все, что от нас останется", — сказал Кессель вечером того дня Дрюону.

Морис Дрюон и Жозеф Кессель © Keystone-France/ Gamma-Keystone via Getty Images

Из Лиона тем временем приходили печальные вести. Гестапо схватило одного из главных руководителей Сопротивления — Жана Мулена. Д’Астье решил как можно скорей вернуться во Францию, чтобы лично доставить партитуру и напечатать партизанский гимн в подпольной газете.

Сверхсекретная посылка для партизан была тайно доставлена во Францию 25 июля. Д’Астье, ставший политическим комиссаром Объединенного движения Сопротивления (MUR), и комиссар разведки Жан-Пьер Леви вылетели с этой целью ночью на борту бомбардировщика Lockheed Hudson (пилотом был опытный Хью Верити, командир эскадрильи, осуществлявшей тайные рейсы между Англией и Францией).

В 3:30 утра Lockheed совершил посадку на секретном аэродроме партизан в полусотне километров к северо-востоку от Лиона. Курьеров встретил командир партизанского отряда региона Юг Поль Ривьер. Спустя два месяца, 25 сентября 1943 года, подпольный журнал "Тетради освобождения" опубликовал свой первый номер с текстом гимна. По совпадению именно в этот день был освобожден Смоленск, партизанам которого изначально посвящала свою песню Марли.

История песни продолжается

Доминик Бона проследила дальнейшую судьбу героев истории создания "Песни партизан".

Признанная в 2006 году историческим памятником рукопись Кесселя и Дрюона хранится сегодня в музее Почетного Легиона. Песня получила новый статус во Франции 19 декабря 1964 года во время церемонии перенесения в парижский Пантеон останков героя Сопротивления Жана Мулена, погибшего под пытками в 1943 году. "Сегодня на этой церемонии должна звучать только одна музыка — "Песня партизан", — говорил в этот день министр культуры Франции, ветеран Сопротивления Андре Мальро. — Мне довелось слышать, как пели ее сначала шепотом, а потом в полный голос, как псалом, в тумане Вогезов и в лесах Эльзаса, и в Коррезе, где вооруженные гранатометами партизаны противостояли танкам, брошенным против них фельдмаршалом Рундштедтом". "Слушай сегодня, молодежь Франции, то, что мы пели в годы несчастья, вот этот траурный марш над прахом", — добавил тогда Мальро.

"Вы сделали из вашего таланта оружие для Франции", — говорил Анне Марли генерал де Голль, а в 1985 году в 40-ю годовщину Победы президент Франсуа Миттеран наградил ее орденом Почетного Легиона в знак "признания важности "Песни партизан". В последний раз певица исполнила этот гимн в соборе Святого Людовика в Париже в июне 2000 года в 60-ю годовщину радиообращения генерала де Голля к французскому народу с призывом к сопротивлению. Скончалась Анна Юрьевна Смирнова-Марли, при рождении Бетулинская, в феврале 2006 года в возрасте 89 лет на бывшей русской территории — на Аляске.

Инициатор создания партизанского гимна Эммануэль д’Астье де Ла Вижери после освобождения Франции стал министром внутренних дел в правительстве республики. Позднее он отказался от назначения послом Франции в США, но принял пост вице-президента Всемирного совета мира. Созданная им в годы войны газета Libération ("Освобождение") выходит во Франции и поныне. До конца своих дней в 1969 году д’Астье оставался неофициальным советником генерала де Голля по вопросам внешней политики.

Жозеф Кессель выпустил в конце 1943 года роман об участниках Сопротивления "Армия теней" (L’Armée des ombres). В 1969 году одноименный фильм по этой книге поставил другой ветеран Сопротивления Жан-Пьер Мельвиль. Закончив войну в звании капитана авиации, Кессель много путешествовал по миру. Впечатления от поездок были положены в основу его романов "Лев" (Le Lion, 1958) и "Всадники" (Les Cavaliers, 1967). В 1962 году он был избран во Французскую академию. Многие его произведения (а с 1922 по 1975 год он выпустил порядка 80 книг), как, например, роман "Дневная красавица" (Belle de jour, 1928), были экранизированы. "Он завоевал мир, не потеряв душу", — сказал о нем коллега по литературному цеху Франсуа Мориак. Скончался Жозеф Кессель в 1979 году.

Морис Дрюон в 1973 году был назначен министром культуры (при президенте Жорже Помпиду). В 1985 году он был избран постоянным секретарем Французской академии, став ее 35-м главой с момента основания этого "клуба бессмертных" кардиналом Ришелье в XVII столетии. На этом посту он решительно защищал французский язык от "англо-американской лингвистической экспансии". Тем не менее любил повторять на русском перед ответственными шагами в жизни: "В добрый час, с богом!" В 2003 году в сопровождении Виктора Черномырдина он посетил Оренбург, родину своих предков; и в том же году встречал в своей усадьбе в департаменте Жиронда на юге-западе Франции Владимира Путина. В 2006 году французский писатель был избран в Российскую академию наук. Цикл исторических романов Дрюона "Проклятые короли" (Les rois maudits, 1955–1977), переведенный на русский, разошелся в РФ общим тиражом в 23 млн экземпляров. Когда Дрюон ушел из жизни в 2009 году, Франция посвятила прощанию с ним общенациональную церемонию — проходила она под звуки "Песни Партизан", прощальное слово над гробом писателя произнес Николя Саркози. Как свидетельствует Доминик Бона, Дрюон с особой теплотой относился к шестому президенту Пятой республики. "Родись он раньше, Николя Саркози был бы вместе со мной у де Голля", — был уверен Дрюон.

В 2003 году в 80-ю годовщину создания гимна во Франции вспыхнули споры об авторстве "Песни партизан". Кристоф д’Астье де Ла Вижери, сын Эммануэля, развернул полемику своим утверждением на страницах Libération, будто свидетели создания гимна единодушны в том, что вклад Дрюона в этот процесс был достаточно символическим. "Я могу утверждать это, поскольку песня была написана в квартире моей матери в Лондоне", — заявлял журналист. "Тот, кто утверждает, что мне удалось поставить свою подпись под "Песней партизан", вероятно, шутит. Я написал ее своей рукой от начала и до конца", — парировал Дрюон, который "совершил побег из Франции и пешком перешел Пиренеи через барьеры французской, немецкой и испанской полиции", дабы оказаться в Лондоне. В коммюнике Елисейского дворца в связи с кончиной писателя говорилось: "Морис Дрюон останется в истории прежде всего как тот, кто написал "Песню партизан" вместе с Жозефом Кесселем".

"Песня не принадлежит кому-то одному. Она принадлежит всем, кто ее пел", — замечал сам Дрюон. Можно не сомневаться, "Песня партизан" займет свое должное место и на церемониях в августе 2024 года в память 80-летия освобождения Парижа. Сейчас ведутся разговоры, станет ли эта дата поводом, чтобы удостоить создателей партизанского гимна особой почести — перезахоронения в парижском Пантеоне?